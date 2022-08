Inside Olivia Newton-John’s geheime romance: Grease-ster was verliefd op een Aussie TV-icoon

Het is geen geheim dat Olivia Newon-John een turbulent liefdesleven had, ontsierd door liefdesverdriet, scheidingen en de bizarre verdwijning van vriend Patrick McDermott.

Maar fans kennen misschien niet het verhaal van Olivia’s eerste ware liefde – een Australische tv-presentator met de naam Ian Turpie.

De Grease-ster was net 16 toen ze voor het eerst het pad kruiste met Ian, toen 19, op de set van de Australische variétéshow Time For Terry in 1964.

Olivia Newton-John was verliefd op het Australische tv-icoon Ian Turpie voordat hij zijn hart brak door naar Londen te verhuizen. Het paar is samen afgebeeld in 1965

Ian, een opkomende zanger en acteur, zou later gastheer zijn van de langlopende Australische spelshow The Price Is Right in de jaren tachtig.

Vriendschap groeide snel uit tot een romance achter de schermen, met een bron dicht bij het paar vertellen Vrouwendag tijdschrift Ian was Olivia’s ‘eerste grote liefde’.

‘Olivia was een prachtig meisje met een lieve stem, en zodra zij en Ian samen zongen was er een geweldige chemie – hij werd door haar overweldigd en ze viel hard voor hem’, zei de insider in 2012.

De Grease-ster was net 16 toen ze voor het eerst het pad kruiste met Ian, toen 19. Het paar staat afgebeeld op de omslag van het tijdschrift TV Week 1965

In 1965 speelden de jonge lieverds ook samen in Olivia’s eerste film, Funny Things Happen Down Under.

‘Ian en Olivia waren onafscheidelijk. Ze zongen vaak samen, gingen samen overal naartoe – naar de autoraces, het voetbal, dansavonden, concerten. Olivia deed zelfs mee aan voetbalwedstrijden met Ian en zijn vier voetbalgekke broers,’ De Australische Women’s Weekly in 1981 gemeld.

Het paar zou vijf jaar daten voordat hun uiteenlopende carrièrepaden hen dwongen om voorgoed uit elkaar te gaan.

Olivia is links afgebeeld in 2018 en Ian rechts in 2006

Ondanks dat hij wist dat hij haar misschien zou verliezen in de klauwen van Hollywood, was Ian toegewijd om Olivia te steunen in haar zoektocht naar het sterrendom, en leende haar zelfs zijn gitaar toen ze auditie deed voor Johnny O’Keefe’s Sing, Sing, Sing’s talentenjacht.

Olivia won uiteindelijk, maar was terughoudend om de prijs in ontvangst te nemen – een reis naar Engeland.

Olivia’s moeder met de sterrenhemel, Irene, had echter andere plannen en overtuigde haar dochter om de kans te grijpen en haar carrière internationaal uit te breiden.

‘Zodra de romantiek echt serieus begon te worden’ [Olivia’s mother] nam Olivia mee naar Londen, een gebroken hart achterlatend Ian’, zei een bron. Olivia is afgebeeld in 1973

Tijdens haar afwezigheid vond Ian liefde bij Jan Hamilton (rechts), een prachtig blond model. Het paar trouwde in 1968 en kreeg drie kinderen. Afgebeeld in 2006

Ian, een zware roker, had in februari 2011 de diagnose slokdarmkanker gekregen en stierf iets meer dan een jaar later in maart 2012. Olivia lag naar verluidt aan zijn bed tijdens zijn laatste dagen. Afgebeeld in 2006

Ian en Olivia hebben naar verluidt aan elkaar gezworen dat ze niet uit elkaar zouden gaan tenzij ze drie maanden gescheiden waren geweest.

Ondanks haar beste inspanningen om naar huis terug te keren voor een bezoek, bracht Olivia veel langer door in het VK toen haar carrière van de grond kwam.

In een wrede speling van het lot zou het ook kanker zijn die een decennium later Olivia’s leven kostte. Afgebeeld in 1979

Ian sprak in 1981 over zijn liefdesverdriet en zei:[Olivia] was meer dan drie maanden weg. Ze belde me elke maand met berichten over hoe het met haar ging en over haar grote hoop op een platencontract.’

Ian vond uiteindelijk liefde met Jan Hamilton, een prachtig blond model. Het paar trouwde in 1968 en kreeg drie kinderen.

‘Tegen de tijd [Olivia] kwam terug [from England],,Er waren dingen met haar veranderd en ik had Jan gevonden,’ zei Ian.

Nadat ze met Ian was uitgegaan, kreeg Olivia een reeks mislukte relaties. Afgebeeld in 1981

Desondanks zouden de exen vrienden blijven tot Ian’s dood op 68-jarige leeftijd.

Ian, een zware roker, kreeg in februari 2011 de diagnose slokdarmkanker en stierf iets meer dan een jaar later, in maart 2012.

Olivia was naar verluidt tijdens zijn laatste dagen aan zijn bed.

Ze trouwde in 1984 met danser Matt Lattanzi (rechts), maar ze gingen in 1995 uit elkaar nadat hij werd geconfronteerd met zijn ‘zeer hechte’ relatie’ met de jonge babysitter Cindy Jessup van het stel.

In een wrede speling van het lot zou het ook kanker zijn die een decennium later Olivia’s leven kostte.

Nadat ze met Ian was uitgegaan, kreeg Olivia een reeks mislukte relaties.

Ze genoot van een romance met gitarist Bruce Welch tussen 1968 en 1972, voordat ze een relatie had met cowboylaarzenimporteur Lee Kramer van 1974 tot 1979.

Olivia begon in 1996 af en toe te daten met Hollywood-cameraman Patrick McDermott (rechts), maar negen jaar later nam het een tragische wending toen Patrick in 2005 vermist werd. Afgebeeld in 2001

Ze trouwde later met danser Matt Lattanzi in 1984, maar ze gingen uit elkaar in 1995 nadat hij werd geconfronteerd met zijn ‘zeer hechte’ relatie’ met de jonge babysitter Cindy Jessup van het stel.

Olivia vocht op dat moment tegen borstkanker.

De Xanadu-ster begon in 1996 af en toe te daten met Hollywood-cameraman Patrick McDermott, maar negen jaar later nam de zaak een tragische wending toen Patrick in 2005 vermist werd.

Ze trouwde vervolgens met de oprichter van Amazon Herb Company, John Easterling (links), en trouwde in 2008 tijdens een Inca-ritueel in Peru.

Hij was begonnen aan een nachtelijke visreis in Los Angels, maar keerde op mysterieuze wijze nooit terug. Hij is nooit gevonden.

Olivia bevestigde dat ze niet aan het daten waren op het moment van zijn verdwijning.

Ze trouwde vervolgens met de oprichter van Amazon Herb Company, John Easterling, en trouwde in 2008 tijdens een Inca-ritueel in Peru.

De icoon stierf maandag vredig op 73-jarige leeftijd in haar huis in Zuid-Californië, omringd door haar familie en vrienden.

Olivia’s dood werd aangekondigd door haar man op haar sociale media-pagina’s.

‘Dame Olivia Newton-John (73) is vanmorgen vredig overleden op haar Ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden’, schreef hij.

‘We vragen iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze zeer moeilijke tijd.

‘Olivia is al meer dan 30 jaar een symbool van triomfen en hoop voor het delen van haar reis met borstkanker.

‘Haar genezende inspiratie en baanbrekende ervaring met plantengeneeskunde gaat verder met het Olivia Newton-John Foundation Fund, dat zich toelegt op onderzoek naar plantengeneeskunde en kanker.’

Olivia laat haar 36-jarige dochter, Chloe Lattanzi, 36 . achter

De familie vroeg om donaties aan haar kankerorganisatie, het Olivia Newton-John Foundation Fund, in plaats van bloemen.

Ze wordt overleefd door haar 36-jarige dochter, Chloe Lattanzi.

De actrice versloeg beroemd tweemaal borstkanker, maar kreeg in 2017 opnieuw de diagnose.

De afgelopen jaren bracht ze thuis door met campagne voeren voor dierenrechten en online geld inzamelen voor haar goede doel.

Olivia is vooral bekend van haar beroemde rol als Sandy in de film Grease uit 1978. Ze is afgebeeld in de film met co-ster John Travolta

Ze was ook een sterke campagnevoerder voor het gebruik van medicinale cannabis voor behandeling in Australië.

In een beklijvend interview met The Guardian in 2020 zei ze over de ziekte: ‘Het maakt al zo lang deel uit van mijn leven.

‘Ik voelde dat er iets niet klopte. Het is zorgwekkend wanneer het terugkomt, maar ik dacht “ik kom er wel weer doorheen”.’

Olivia’s iconische transformatie van zoet naar sexy werd jarenlang nagemaakt in kostuums en eerbetoon

Toen ze in andere interviews werd gevraagd hoe ze zo dapper tegen de ziekte vocht, zei ze: ‘Ik heb en heb een geweldig leven, dus ik heb geen klachten.

‘Ik echt niet. Iedereen maakt wel wat mee. We hebben allemaal iets waar we doorheen moeten in het leven. Dit is mijn uitdaging geweest.’

Eerder dit jaar zei Olivia hoe ze probeert positief te blijven te midden van haar strijd, tegen Who magazine: ‘Ik focus me op de positieve kant van de dingen, wat de uitdaging ook is.’

In het licht van haar diagnose zei Olivia destijds dat ze zich niet concentreert op statistieken of tijdslimieten.

‘Positief denken is zo belangrijk voor een gezond en gelukkig leven’, zei ze.