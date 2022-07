How to feed a footballer: Forget alcohol and ketchup, now it’s cookery courses and meals on wheels

Romelu Lukaku was op weg naar zijn stoel in de kantine van Finch Farm met een bord met wat bagels erop toen Evertons voedingsdeskundige ontdekte dat er iets niet klopte.

‘Waar is het eiwit daarop?’ fluisterde hij in Lukaku’s oor.

Dus de inmiddels Inter-spits Lukaku ging wat gepocheerde eieren halen en pas toen tikte zijn ontbijt alle juiste voedingsboxen aan. Het dieet van voetballers heeft een lange weg afgelegd.

De dagen van het pakken van een McDonalds op weg naar het trainen van Matt Le Tissier-stijl – hoewel zijn optredens geen kwaad doen – Steve Bould die negen diners spot in een eetwedstrijd op de terugweg van een wedstrijd of Steve Howey die bier slurpt voor ontbijt, lunch en diner is al lang voorbij.

Bij het nastreven van marginale winsten is het voeden van voetballers nu een wetenschap die geen middel onbeproefd laat en het verbieden van specerijen, een bekende zet van nieuwe managers, is slechts het topje van de ijsberg.

Don Maclaren, de eerste hoogleraar sportvoeding van het land, adviseerde voorheen Liverpool

‘Voeding kan minstens 10 procent verschil maken tussen wanneer je het fout hebt en wanneer je het goed doet’, zegt Don Maclaren, de eerste Britse hoogleraar sportvoeding ooit. ‘Het is veel belangrijker geworden.’

Het is dan ook geen wonder dat het een van de gebieden is die nieuwe Manchester United-manager Erik ten Hag heeft aangepast in zijn poging om zijn sterren in de aanloop naar het nieuwe seizoen in vorm te brengen door alcohol te verbieden tijdens wedstrijdweken, het clubmenu te vernieuwen en erop te staan ​​dat ze eet clubmaaltijden in plaats van maaltijden die worden geserveerd door persoonlijke chef-koks.

Maclaren, een voormalig voedingsadviseur van clubs als Liverpool, Everton, Manchester City en Bolton, werkte in het spel van het midden van de jaren 90 tot 2015, het tijdperk waarin voetbal echt aandacht begon te besteden aan de voeding van spelers.

Essentieel voor alle veranderingen die voedingsdeskundigen in de loop der jaren hebben willen doorvoeren, hebben zich gesteund.

‘Het is zinloos als de manager er niet volledig in meegaat’, zei Maclaren.

Wijlen Gerrard Houllier en Rafa Benitez in Liverpool ‘brachten veel gemakkelijker een voedingsdeskundige aan.’

Sam Allardyce was de eerste Engelse manager waarvan hij zich herinnert dat hij graag de voordelen wilde onderzoeken, terwijl Scot David Moyes ook ruimdenkend was.

Toen Maclaren clubs begon te adviseren, hadden ze niet veel om mee samen te werken.

Hij legde uit: ‘Ze hadden kantines die niet echt een goede ruimte hadden om te koken. Er was maar één dame met een helper en ze was in haar keuken erg beperkt in wat ze kon koken, wat eigenlijk alleen maar ritselen was.’

In die tijd was het geen verrassing dat spelers het eten in hun clubs oversloegen en in plaats daarvan naar nabijgelegen eetgelegenheden gingen en daarbij een essentiële kans na de training misten om ‘koolhydraatrijk’ te worden.

Nu beschikken veel clubs, vooral in de top twee divisies, over faciliteiten die gelijk zijn aan de restaurants waar vorige generaties spelers naartoe renden.

En hoewel de soorten voedsel op het menu misschien niet verrassend zijn, is het detailniveau dat ingaat op wat ze eten, het meest opvallend.

Voordat ze zelfs maar een voet in hun kantines zetten voor ontbijt of lunch, weten spelers hoeveel ze zouden moeten consumeren.

Het wordt vooraf bepaald door de dag van de week en factoren zoals hoe ver ze verwijderd zijn van hun laatste, volgende wedstrijd, hun meest recente werklast en de eigen caloriebehoefte van de speler, beïnvloed door factoren zoals hun positie en grootte.

Voormalig Arsenal-verdediger Steve Bould at ooit negen diners in een eetwedstrijd

Er zijn ook enkele grote eters in de Premier League met oogverblindende eetlust, zoals de in Londen gevestigde verdediger die vaak wordt gezien tijdens de lunch of het diner met twee gerechten onderweg of met een bord hoog opgestapeld met het hoofdbestanddeel van zijn maaltijd bovenop een flinke portie pasta of rijst.

Het eten van alle spelers wordt gepland in samenwerking met de voedingsdeskundigen, sportwetenschappers en chef-koks van de club.

Die staf is nu fulltime, een verandering die heel anders is dan toen clubs vroeger gewoon iemand hadden, en af ​​en toe alleen een student-stagiair, die af en toe voedingsadviezen gaf aan managers, spelers en de chef-kok.

Portiecontrole is een steeds grotere overweging waarbij sommige clubs er nu voor zorgen dat voedsel aan de spelers wordt geserveerd in plaats van hen toe te staan ​​hun schoenen te vullen.

Het vooruitstrevende Norwich is nog verder gegaan met het detailniveau, door een waarde toe te kennen aan elk voedselitem op hun menu en een totale waarde die elke spelersmaaltijd mag hebben.

Bij sommige clubs willen managers dat hun spelers twee uur voordat de training begint klaar zijn met eten, zodat hun eten volledig is verteerd, een factor die ooit een voormalige Premier League-manager ertoe bracht rood vlees de avond voor de wedstrijden te verbieden.

Romelu Lukaku worstelde naar verluidt met zijn dieet voordat hij door een verhuizing naar Inter Milan opbloeide onder een nieuw plan

Bijna alles is beschikbaar en in elke combinatie van een breed scala aan ontbijtgranen, pappen, brood, yoghurt, sappen en andere warme en koude gerechten, plus koks die klaar staan ​​om aan hun eisen te voldoen.

Een warm ontbijt is een populaire keuze onder spelers en koffiemachines die veel worden gebruikt, vooral voor de training.

Na de training wordt de lunch geserveerd. De kwaliteit, vooral op het hoogste niveau, wordt omschreven als ‘ongelooflijk’.

Kip, vis en veganistische/vegetarische gerechten kunnen worden gegeten, samen met koolhydraatbronnen zoals pasta, rijst, aardappelen en groenten.

Om het vers te houden worden er af en toe populaire specials zoals haasbiefstuk, zalmteriyaki, zwarte kabeljauw of honing en mosterdvarkensvlees aan de menu’s toegevoegd.

Op aanvraag zijn ook fruit, noten, vitaminedrankjes, kruiden- en fruitthee verkrijgbaar.

‘Wat voor brouwsel ze ook willen, ze kunnen het krijgen’, zei een bron toen Ben Chilwell vorig seizoen de lunch van Reece James met kip, pasta, broccoli, ananas, aardbeien en mayonaise ontmaskerde die dat benadrukte.

Maclaren zegt dat Steven Gerrard en Eric Dier het meest ontvankelijk waren voor zijn advies

Wanneer spelers niet bij hun clubs zijn, is het aan hen om gedisciplineerd te blijven en vertrouwen is vereist.

Clubspecialisten zijn slechts een bericht of telefoontje verwijderd, maar moedigen spelers aan om vragen te stellen en zich betrokken te voelen.

‘Ik herinner me een jonge Steven Gerrard en Eric Dier als jonge jongens die goed luisterden,’ zei Maclaren. ‘Ze vroegen om richtlijnen over wat ze moesten eten als ontbijt en avondeten en zeiden: “We printen dit uit en zetten het op de koelkast.”

‘Phil Neville zat aan het einde van zijn carrière toen hij naar Everton kwam. We hebben zijn dieet aangepast en hij bedankte ons daarvoor. Soms was zijn dieet iets te koolhydraatgericht en moesten we het verminderen, bijvoorbeeld wat meer eiwitten.’

Sylvain Distins voorkeur voor een rumpsteak op elke trainingsdag was een andere Maclaren die werd aangepast om meer variatie te introduceren.

‘Hij was erg ontvankelijk.’ zei Maclaren. ‘Jongere spelers luisteren vaker voor een langere periode om binnen te komen en zich te vestigen. Oudere spelers willen luisteren omdat ze hun loopbaan willen verlengen.’

Sylvain Distin (links) genoot na elke trainingsdag van een rumpsteak

Clubs die hun spelers en zelfs hun families afhaalmaaltijden aanbieden, zijn tegenwoordig heel gewoon. United biedt nu naar verluidt een meal-on-wheels-service aan, zodat spelers maaltijden thuis kunnen laten bezorgen.

Sommige clubs organiseren kookcursussen voor spelers en ook voor ouders om de kennis te delen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van technologie. Digitale displays bij sommige clubs bevatten instructies en menu’s die zijn vertaald voor hun buitenlandse sterren.

Norwich heeft zelfs een app voor hun spelers en ook voor het personeel met op maat gemaakte maaltijdplannen, kookinstructies en advies tot in de kleinste details, zoals de juiste oliën om te gebruiken.

Het gebruik van persoonlijke en inwonende chef-koks, die worden gebruikt door onder meer Harry Kane, James en Emile Smith Rowe, is een toenemende trend.

Voedselconsumptie rond wedstrijddagen is nog belangrijker, aangezien de voedingsdeskundigen een sleutelrol spelen om spelers door die cruciale periode te loodsen waarin grote porties koolhydraten de avond voor de wedstrijden nodig zijn.

In de kleedkamer komen spelers vaak aan bij een scala aan opties om meer energie te geven aan bananen, rijstwafels, graanrepen, snoep, bietensap, cafeïneshots en elektrolytdranken.

Norwich City heeft een app voor hun spelers en staf met op maat gemaakte maaltijdplannen en recepten

Na de wedstrijd is een ander belangrijk moment.

In overeenstemming met de oude overtuiging dat spelers 24 uur na een wedstrijd konden eten wat ze wilden, is het niet ongebruikelijk dat clubs grote leveringen van pizza’s ontvangen na wedstrijden.

De dozen werden hoog opgestapeld in de kleedkamer van Engeland na hun 10-0 overwinning in San Marino in november.

Maar er wordt nu steeds meer nadruk gelegd op het beperken van de voedingsschade die voetballers aan hun lichaam toebrengen.

Koolhydraatrijke voedingsmiddelen worden nog steeds geconsumeerd, maar nu met meer aandacht achter het proces en de periode dat calorierijke traktaties na de wedstrijd worden verminderd.

Een aanvoerder van de Premier League houdt het vrij simpel en kiest alleen voor een fles volle suiker, oranje Lucozade.

Voor thuiswedstrijden hebben clubs meer ruimte om kleedkamerspreads te leggen met gezonder maar nog steeds aantrekkelijk voedsel zoals kipspiesjes, hamburgers, chili, sushi, fruitpotten en eiwitshakes.

Sam Allardyce was een van de eerste Britse managers die het belang van voeding omarmde

Na uitwedstrijden keren de spelers terug in vliegtuigen of bussen met keukens aan boord waar hun eten kan worden klaargemaakt en geserveerd.

Sommige clubs maken ook goodiebags met onder andere vitaminedrankjes, mueslirepen en gezonde chips waar spelers doorheen kunnen werken wanneer het hen uitkomt.

Chef-koks en/of voedingsdeskundigen reizen vaak met teams en af ​​en toe daarvoor om ervoor te zorgen dat voedsel wordt gemaakt of gegeten.

Sommige sterren hebben het gevoel dat ze de stofwisseling hebben en gedurende de week genoeg calorieën verbranden om af en toe te genieten van een afhaalmaaltijd.

De kwestie is nu hoeveel ze worden gecontroleerd – niet meer wekelijks zoals vroeger bij bepaalde clubs, maar nu, in sommige gevallen, elke ochtend.

Het is niet alleen hun gewicht dat wordt gecontroleerd, maar ook andere indicatoren van hun conditie, waaronder vet- en spierpercentages. De spelers van United zullen nu maandelijks hun BMI laten controleren.

En de cijfers liegen niet – en hebben gevolgen – waardoor het voor spelers veel moeilijker wordt om te binge dan het ooit was.