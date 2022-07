Gwyneth Paltrow says Hollywood nepotism babies have to ‘work twice as hard’ to prove themselves

Gwyneth Paltrow heeft beweerd dat Hollywood-nepotismebaby’s harder moeten werken om zichzelf te bewijzen, maar geeft toe dat hun connecties hen in staat stellen om ‘oneerlijk’ in de industrie te komen.

De Amerikaanse actrice, 49, opende haar mening over nepotisme-baby’s, die verwijst naar kinderen geboren in welvarende of beroemde families, toen ze verscheen op Hailey Bieber’s Who’s In My Bathroom? YouTube-serie.

Gwyneth, de dochter van actrice Blythe Danner en wijlen regisseur Bruce Paltrow, zei dat ze denkt dat kinderen van beroemdheden niet zo bevoordeeld zijn in Hollywood als sommige mensen denken.

Ze zei dat ze denkt dat nepotisme-baby’s ‘twee keer zo hard’ moeten werken als ze eenmaal een voet tussen de deur hebben om zichzelf te bewijzen, omdat mensen zullen zeggen dat ze ‘er niet bij horen’.

Maar Gwyneth gaf ook toe dat kinderen met beroemde ouders ‘onterecht’ in de industrie kunnen stappen en toegang kunnen krijgen tot kansen die andere mensen niet hebben.

‘Als kind van iemand krijg je toegang die andere mensen niet hebben, dus het speelveld is op die manier niet gelijk’, legt ze uit.

‘Ik heb echter echt het gevoel dat als je eenmaal je voet tussen de deur hebt gezet, waar je onterecht binnen bent gekomen, je bijna twee keer zo hard moet werken en twee keer zo goed moet zijn, omdat mensen klaar staan ​​om je naar beneden te trekken en te zeggen:’ Dat doe je niet’ daar hoor je niet’ en ‘Je bent er alleen maar vanwege je vader of je moeder’, of wat dan ook.’

Beroemde ouders: Gwyneth is de dochter van actrice Blythe Danner en regisseur Bruce Paltrow (allemaal op de foto)

De Goop-oprichter gaf advies aan andere nepotistische baby’s en zei dat het label hen niet zou moeten ‘beperken’ en drong er bij mensen op aan om anderen geen ‘negatieve impact’ op hun leven te laten hebben.

Ze voegde eraan toe: ‘Het zou je niet moeten beperken, want ik geloof dat niemand in de wereld, vooral iemand die je niet kent, een negatieve invloed zou moeten hebben op je pad of de beslissingen die je neemt.’

Gwyneth heeft beroemde ouders die succes vonden in Hollywood en haar opmerkingen kwamen toen ze sprak met Hayley, de dochter van acteur Stephen Baldwin en grafisch ontwerper Kennya Baldwin.

Bruce, de vader van de Iron Man-ster, die in 2002 op 58-jarige leeftijd stierf, werkte aan shows als The White Shadow en St. Elsewhere, terwijl haar moeder Blythe speelde in Futureworld, Hearts of the West, 1776 en Meet The. Ouders.

Footsteps: De moeder van de Iron Man-ster Blythe (foto) speelde in onder meer Futureworld, Hearts of the West, 1776 en Meet The Parents

Gwyneth trad in de voetsporen van haar ouders, genoot van een succesvolle acteercarrière en won in 1999 een Oscar en een Academy Award voor Shakespeare in Love. Sindsdien heeft ze een lifestyle- en wellnessmerk opgericht, Goop.

De opmerkingen van Gwyneth komen nadat Jennifer Aniston – die beroemde ouders heeft – onlangs te maken kreeg met kritiek na opmerkingen die ze maakte over de manier waarop internetsterren beroemd worden in de moderne samenleving.

Vorige maand veroorzaakte de Friends-ster, 53, controverse met opmerkingen die ze maakte tijdens een interview met Pam & Tommy-ster Sebastian Stan, 39, waarin ze nadacht over de manier waarop de faam van Paris Hilton en Monica Lewinsky werd gevormd door de opkomst van internetcultuur.

Maar ze veroorzaakte een woedende reactie van sommige Twitter-gebruikers die haar opmerkingen claimden over het vinden van roem waren ironisch vanwege het feit dat haar ouders de overleden actrice Nancy Dow en Days of Our Lives-ster John Aniston, 88 zijn.

Carrière: Gwyneth trad in de voetsporen van haar ouders, had een succesvolle acteercarrière en won in 1999 een Oscar en een Academy Award voor Shakespeare in Love

In een segment van het Actors on Actors-interview voor: Verscheidenheidbesprak het paar het beruchte Pamela Anderson en Tommy Lee-sekstapelek in 1995, waarop Stan’s Hulu-serie was gebaseerd, waardoor Jennifer destijds de internetcultuur besprak.

Ze becommentarieerde hoe het lek plaatsvond in een periode waarin internet de samenleving begon te beïnvloeden, zoals ze zei: ‘Het was precies op het moment dat internet echt een nieuwe cultuur vormde over mensen die beroemd werden.

‘Dit ding van mensen die beroemd worden omdat ze eigenlijk niets doen, maar toch deze ongelooflijke carrières hebben. En dan de reputatie van vrouwen… ik bedoel – Paris Hilton, Monica Lewinsky, dat soort dingen.’

Lewinsky was betrokken bij een seksschandaal met toenmalig president Bill Clinton in 1998 nadat zijn tweejarige seksuele relatie met de 24-jarige stagiair van het Witte Huis aan het licht kwam, terwijl Paris Hilton’s privé-sekstape met haarzelf en toenmalige vriend Rick Salomon in 2004 op internet werd gelekt.

Roem: Jennifer Aniston kreeg onlangs te maken met kritiek na opmerkingen die ze maakte over de manier waarop internetsterren beroemd worden, ondanks dat haar vader Days of Our Lives-acteur John Aniston is

Stan antwoordde: ‘Als je terugkijkt op de jaren ’90, zie je hoeveel dingen er in dat decennium zijn gebeurd. Zelfs het OJ Simpson-gedoe was eigenlijk het begin van 24-uursnieuws.’

Zijn opmerking bracht de Horrible Bosses-ster ertoe om toe te voegen: ‘Ik heb zoveel geluk dat we een beetje van de industrie hebben kunnen proeven voordat het werd wat het nu is… Meer streamingdiensten – je bent beroemd van TikTok, je bent beroemd van YouTube, je bent beroemd van Instagram. Het is bijna alsof het de taak van de acteur verwatert.’

Maar haar opmerkingen leidden al snel tot een woedende reactie van Twitter-gebruikers die vonden dat haar overwegingen over het vinden van roem ironisch waren vanwege het feit dat ze zelf een nepotisme-baby is.

Een fan twitterde: ‘Jennifer Aniston speelt in elke film hetzelfde personage dat slechts een versie van haarzelf is en het levert consequent niets op. Het enige dat haar redt, is dat ze behoorlijk goede co-sterren heeft om op te slaan als komische verlichting.. altijd de NEPOTISME-baby’s zonder talent die hun mening willen geven.’

Niet onder de indruk: Twitter-gebruikers waren er snel bij om de Friends-ster te roepen voor haar opmerkingen en beweerden dat haar carrière een boost kreeg door het feit dat haar ouders Nancy Dow en John Aniston acteurs zijn

Een ander schreef: ‘Jennifer Aniston moet kalmeren met haar mening toen haar nepotisme haar in de industrie bracht en nu blijft ze $ 20 miljoen per jaar verdienen, net buiten de syndicatie van een show die tientallen jaren geleden eindigde.’

‘ze zijn zo boos dat ze de titel van beroemdheid niet kunnen behouden om in hun rare nepotisme Hollywood-elite (sic) te blijven’, verklaarde een andere Twitter-gebruiker.

Een fan mijmerde: ‘Jennifer Aniston (nepotism baby) praat niet over het ware onrecht aan de acteerindustrie (nepotisme) en in plaats daarvan doet hij alsof het acteerberoep wordt gedegradeerd wanneer mensen uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid hebben om acteurs te worden op basis van hun eigen harde werk en viraliteit (sic)’

Een ander voegde toe: “Ik heb zoveel geluk dat nepotisme me binnenhaalde voordat TikTok, YouTube, Twitch en andere diensten andere mensen de kans gaven om gezien te worden. Tegen zo’n kandidatenpool zou ik ~nooit~ hebben kunnen concurreren.’ – Jennifer Aniston, eigenlijk’.

Sommige fans spraken zich echter uit ter verdediging van de Marley & Me-ster en beweerden dat ze gelijk had toen ze zei dat internetplatforms influencers hebben toegestaan ​​rollen te krijgen die traditioneel aan acteurs werden gegeven.

Vervreemd: Jennifer’s overleden moeder Nancy Dow speelde in shows als The Beverly Hillbillies en The Wild Wild West; het paar had in 1999 een beroemde 15-jarige vete over een allesomvattend boek

‘Ze is niet verkeerd… de vroege jaren 00 was een revolutie. Je moest echt talent hebben’, merkte iemand op.

Een ander voegde toe: ‘Ze heeft wel een punt. Opgeleide acteurs en degenen die net uit de training komen, worden al een tijdje buitenspel gezet voor influencers zonder enige training. En het gebeurt over de hele linie, ongeacht de race/klasse.’

Jennifer’s ouders scheidden toen ze negen jaar oud was, en de actrice had een vervreemde relatie met haar vader – die haar aanvankelijk ontmoedigde om te acteren.

In 2012 vertelde The Bounty Hunter-ster aan The Hollywood Reporter: ‘Mijn vaders advies is altijd geweest: ‘Doe het niet. Een dokter worden. Wordt een advocaat.’

‘Hij wilde niet dat ik diepbedroefd zou zijn omdat hij wist dat het een moeilijke zaak was. Het dwong me om er nog harder voor te gaan. Doe waar je blij van wordt en laat je nooit insluiten door mensen.’

Geboren om een ​​ster te zijn: Jennifer speelde haar eerste tv-rol naast The Big Bang Theory-ster Mayim Bialik (midden) in de kortstondige serie uit 1990, Molloy

De ervaren acteur steunde haar carrière echter zodra ze naam begon te maken in Hollywood.

In een gezamenlijk interview in 1990 met E! News prees de soapster de toen ontluikende actrice: ‘Jennifer is een natuurtalent. Er zijn bepaalde dingen die je in dit vak kunt leren, en er zijn bepaalde dingen die je niet kunt leren. Het komische instinct dat ze heeft in feilloos. Dat is haar grootste troef.’

The Bruce Almighty star landde kreeg haar eerste reguliere televisierol bij Molloy in 1990 en verscheen in Ferris Bueller, een televisiebewerking van de film Ferris Bueller’s Day Off uit 1986.

Beide shows werden geannuleerd en de ster had nog een paar kleine rollen voordat ze haar breakout-rol als Rachel Green in Friends in 1994 belandde.