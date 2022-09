Tracey Cox asks real people to reveal their raunchiest experiences in bed

Spørg folk, hvad deres yndlingsfilm er, og svaret er ofte: ‘Åh, jeg kunne umuligt begrænse det til en’.

Spørg dem, hvad der er den bedste sex, de nogensinde har haft i deres liv, og de svarer hurtigt og uden tøven.

Næsten alle har én iøjnefaldende oplevelse, der slår sokkerne af resten.

Hvilke ingredienser har du brug for til en sexsession, der er varmere end nogen anden, du har haft før – eller vil igen?

Jeg bad et tværsnit af mennesker anonymt afsløre deres allerbedste tid i sengen – og det fortalte de mig.

Min kæreste strippede på scenen

Vi var unge og i Spanien på gruppeferie med vores kammerater. En dag endte vi alle med at være frygteligt fulde på en snusket stripbar på ‘Amatør’s Night’. Pigerne i publikum blev inviteret til at komme op og strippe for en præmie på £100 for den bedste præstation.

Min kæreste på det tidspunkt var ret konservativ, men vi havde taget billeder hele dagen. Hun så andre piger rejse sig og blev ved med at sige til mig, at de var noget vrøvl, og hun kunne gøre det bedre.

Næste ting lægger hun sit navn ned for at gøre det. Og dreng, hun gik efter det! At strippe er mærkeligt: ​​hun gik topløs på stranden hele tiden og bar en string-bikiniunderdel. Men at se hende blotlægge sine bryster indeni, med tonsvis af mænd, der hepper på hende, var helt anderledes.

Hun vandt ikke, men jeg syntes, hun var fantastisk. Vi tog tilbage til hotellet og havde sex, og det billede af hende oppe på scenen er stadig noget, der gør mig varm alle disse år senere.

Jeg spionerede på, at mine lejlighedskammerater havde sex

Min bofælle fik en ny kæreste, og de var i gang hele tiden. En aften kom jeg sent hjem, fuld, og så, at de havde ladet deres soveværelsesdør stå åben lidt.

Jeg kunne ikke lade være med at kigge ind og så hende ligge tilbage på sengen, med hendes top skubbet op og en af ​​hendes kærestes hænder på hendes bryst, mens han slikkede hende.

Jeg var chokeret og flygtede til mit værelse, men følte mig så tændt, at jeg fik min vibrator ud. Den orgasme, jeg havde, var forbløffende.

Vi så porno med venner

Tilbage i 80’erne boede min kone og jeg hos et par, der var gamle venner. De inviterede et andet par over til et måltid, og efter middagen sad vi i deres lille lounge.

Der var kun tre sæder, så kvinderne sad på hver deres fyrs skød. Vi talte om en sportsbegivenhed, som værten sagde, at han havde optaget på video. (Gud, dette viser min alder!)

Han tog det på, men det var porno, ikke sportsbegivenheden. Han lo og sagde, at det var en fejl, men han lod det spille, og vi så det alle sammen et stykke tid. Jeg fik indtryk af, at der foregik et par diskrete ting mellem alle parrene undervejs.

Senere, da vi gik i seng (kun os to, skynder jeg mig at tilføje), var sexen eksplosiv.

Jeg sov med min bedste vens forlovede

Min bedste ven var flyttet til Frankrig omkring to år tidligere og sendte en e-mail for at sige, at hun var blevet forlovet og kom hjem for at præsentere ham.

I det sekund, jeg så ham, følte jeg et stød af forbindelse og ved, at han også gjorde det. Vi hang ud som en trekant i ugen, og det var ulidelig. Hver gang hun lod os være alene, borede vores øjne ind i hinanden.

En nat gik min ven tidligt i seng, og vi blev begge oppe. Vi sneg os ud til en park for at få privatlivets fred, og han lagde mit ansigt og kyssede mig og sagde: ‘Dette er forkert, men jeg er magtesløs til at modstå’.

Der skete ikke noget den aften, men den næste dag gik min ven for at besøge gamle venner. Han tiggede og kaldte mig til at komme over, og det var det.

Vi kysser, og så rører han ved mine bryster og min krop, og jeg har aldrig længtes efter noget så meget eller siden end at have ham inde i mig.

Han sagde: “Se, vi er bygget til hinanden. Vi passer.” Det hele var forbi på få minutter, men det var den bedste sex, jeg nogensinde har oplevet. Det skete kun én gang: de blev gift og har et barn nu. Jeg har det ikke godt med det, jeg gjorde, men sexen var ekstraordinær.

Gad vide, om det ville være blevet sådan, hvis vi var blevet sammen. Det var seks år siden, og alt siden blegner i sammenligning.’

Det var første gang, jeg havde sex med min mand

‘Jeg elskede min nu mand i mange år, før han overhovedet lagde mærke til mig. Han er bror til en af ​​mine bedste venner: ældre end mig og langt bedre ud. Jeg var forelsket i ham fra jeg var 14, men det tog indtil vores 20’ere, før han lagde mærke til mig.

Hvad gør sex mindeværdig? At dømme ud fra de svar, jeg fik på spørgsmålet ‘Hvad er den bedste sex, du nogensinde har haft?’, er der fire centrale elementer. At gøre det med nogen, der er forbudt Det altoverskyggende tema var ikke, hvad personen gik op til, men hvem de kom op til det med. Og det var uvægerligt nogen forbudt. Forbudte mennesker er altid dem, der inspirerer den største længsel, udelukkende fordi vi ved, at vi ikke kan få dem. Hvis vi gør det, tjener oplevelserne sig selv til topfakturering i vores Sex Hall of Fame. Chefer, lærere, bedste venners kærester, sexarbejdere og fremmede – alle bliver navngivet, hvis du stiller spørgsmålet ‘Hvem var din bedste?’. At gøre noget forbudt At spille anden violin – men på ingen måde mindre spændende – er selve sexakten. At have sex et sted, hvor der er risikofyldt (offentligt, på en turistattraktion), at gøre noget, du aldrig har gjort før (analsex, førstegangs oralsex), at have en længes efter trekant, alt dette giver intense oplevelser, som folk sjældent glemmer . Giver slip på al kontrol Da de fleste af os er selvkritiske under sex (hvordan ser mine bryster ud i denne stilling?/Er jeg hård nok?), er det ikke overraskende, at sex, hvor du ‘taber dig selv’, står højt på ‘den bedste sex-liste’. ‘Jeg glemte alt andet end hvad de gjorde ved mig.’ ‘Enhver kunne være gået ind, og jeg ville ikke have vidst det eller været ligeglad.’ Magt kommer i spil her: at være bundet eller ‘tvunget’ til at nyde sex løfter det til et andet niveau, især for konservative elskere, der normalt ikke er eventyrlystne. Forbindelse Endelig er der forbindelse. Føler et fysisk “stød” af længsel, når du først låser øjnene. At komme i seng med en, du har været forelsket i i årevis. Forbindelsen kan være fysisk eller følelsesmæssig, men den er altid intens.

Fordi hans søster var min bedste ven, flyttede han sig ikke, før han var sikker på, at det ikke bare ville være en slyngel. Første gang han kyssede mig, troede jeg, at jeg var død og gået til himlen.

Første gang vi elskede, var det så blidt og kærligt. Han blev ved med at stoppe op og trække sig tilbage for at se mig i øjnene og sige: “Jeg kan ikke tro, at vi ikke gjorde det her før”. Oplevelsen var magisk og utrolig romantisk.’

Jeg satte et live sexshow for manden på den anden side af vejen

Jeg boede i en boligblok i New York på øverste etage. Det stod over for mange andre lejligheder, men dem modsatte havde den bedste udsigt inde i min lejlighed. En nat bemærkede jeg en mand, der stirrede på mig.

Jeg kan godt lide min krop. Jeg har aldrig været bekymret for at blive set nøgen og gik nøgen rundt hele tiden. Han så ret attraktiv ud, så jeg stoppede op og lod ham beundre mig og vinkede. Han vinkede ikke tilbage, men han bevægede sig ikke. Jeg gik væk, men vendte tilbage fem minutter senere.

Han stod der stadig og ventede på mig. Jeg kunne ikke se hans ansigt tydeligt, men jeg kunne se, at han rørte ved sig selv. Jeg fik pludselig lyst til at gøre det samme og brugte mine fingre til at bringe mig selv til orgasme.

Gennem det hele kiggede han ikke på mit ansigt en eneste gang, kun min krop. Jeg havde på fornemmelsen, at han foragtede mig for at være så ekshibitionistisk og “sludderet”, men han kunne ikke lade være med at blive ophidset. Det var et massivt power kick. Han boede der i omkring tre måneder, men vi undgik at se på hinanden efter det.

Jeg havde sex med min fætters eks

Jeg var 19 og ude med kammerater og endte med at chatte med nogle piger. En af dem var min fætters ekskæreste. Vi drak alle sammen og endte med at gå tilbage til en vens hus for at feste og sove over.

Jeg havde altid haft lyst til hende, men blev forskrækket, da hun tilbød at dele en af ​​sengene med mig. Jeg spurgte, om hun gad, hvis jeg sov i mine boksere, hun sagde nej. Hun spurgte, om jeg gad, hvis hun sov i sit undertøj, jeg sagde nej.

Vi kom i seng, og det var akavet, fordi hun var en nej-nej-zone, men jeg tog en chance og lagde min arm over hendes talje, og næste øjeblik kyssede vi, som om der ikke var nogen i morgen.

Passionen var utrolig – hænder og fingre og tunger var overalt. Vi havde sex hele natten og fortsatte til morgenen. Hun var umættelig og som intet, jeg har oplevet før eller siden. Jeg er ikke sikker på, om det var tabuet med at være min fætters eks eller selve det beskidte sex, men det var uden tvivl den bedste sex, jeg nogensinde har haft.

Jeg forførte en jomfru

Jeg lejede et smukt hus med fire soveværelser i Australien. Jeg havde allerede en lejlighedskammerat: en fyr, jeg arbejdede med, som var sød, men uattraktiv. Jeg annoncerede efter en anden, og denne fyr var den første, der kom og kiggede på værelset. Han var sexet: høj, brede skuldre, med en fantastisk krop. Jeg så ham op og ned, og han rødmede knaldrød.

Han tjekkede mig lige så meget som værelset, men var tydeligvis genert. Vi tippede rundt om hinanden de første par dage, men det var flirtende fra starten. Vi så tv sammen, og selv den uvidende, nørdede lejlighedskammerat så en smule forvirret ud over den åbenlyse seksuelle spænding.

Den aften, det hele startede, havde vi snakket i køkkenet og fået et glas vin. På impuls krydsede han rummet og kyssede mig. Det var foreløbigt og lidt klodset, men jeg havde ventet på dette øjeblik i evigheder. Jeg snuppede ham tilbage og begyndte at løsne hans jeans, men han stoppede mig og sagde ‘Jeg har aldrig gjort det her. Jeg har aldrig været sammen med en kvinde før«.

Jeg var så chokeret, at jeg troede, han mente, han var homoseksuel! Denne fyr var hot og i begyndelsen af ​​20’erne: hvordan kunne han være jomfru? Jeg var helt varm og generet, men dette var uventet: Jeg ville ikke have ansvaret for, at han mistede sin mødom, og gjorde det klart, at dette bare ville være sex og intet mere. Han sagde fint og kunne han bare kysse mig igen – og så var det igen.

Den første gang var klodset, men han lærte hurtigt og gav den bedste oral, jeg nogensinde har haft. Vi sov sammen omkring et halvt dusin gange, før han fandt en pige, han kunne lide, og vi blev enige om at stoppe.

DET BEDSTE AF RESTEN

Min bedste sex, jeg nogensinde har haft, var…

‘Da jeg opgav alkohol i et år. Jeg har altid troet, at fuld sex var bedre, fordi jeg gav mig løs. Men sex føles meget skarpere og fornemmelserne mere levende, når du ikke sløves af et stof.’

‘Da jeg havde en trekant med to mænd. Min kone ville gerne gøre det, og jeg havde altid gjort modstand, fordi jeg ikke har nogen homoseksuelle tendenser. Jeg kyssede ikke eller interagerede ikke med den anden fyr, men at være der og se hende gøre ting sammen med ham var sådan en tur på. Også ret informativ: hans teknik var anderledes end min. Jeg lærte en del!’

‘Da jeg havde sex med en arbejder, der lavede DIY i mit hus. Det var sådan en kliché, men han var der i tre uger, og vi havde en masse grin. Det virkede uhøfligt ikke at bede ham om at blive for en drink, når det hele var afsluttet, og det ene førte til det andet. Sexet var råt og hurtigt og lystdrevet – præcis som det skulle have været.’

‘Da jeg lå i seng med fire forskellige kvinder. De vidste alle, at jeg ikke var monogam, så ingen kom til skade. Jeg havde sex med tre af dem ved forskellige lejligheder på en dag. Jeg følte mig som en pornostjerne!’

‘Med en sexarbejder i Amsterdam. Sædvanlige ting: der på en hjort nat. Men for mig var det det mest eventyrlige, jeg havde gjort. Pigen var til noget, og jeg gjorde alt, hvad jeg ville, uden at skulle bekymre mig om, hvorvidt det var OK at bede om det eller ej.’

