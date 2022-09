TikTok users think they’ve found the smartest pig in the world

Advertentie

Een schattig varkentje is een TikTok-sensatie geworden nadat hij leerde ‘praten’ met behulp van knoppen om zijn behoeften te communiceren. Merlijn, een 8 maanden oud mini Vietnamees potbuikvarkentje, kan om eten, water of een wandeling vragen en vertelt zijn baasje zelfs dat hij van haar houdt. Hij wordt ook wel het ‘slimste varken ter wereld’ genoemd, kan ook een kattenbak gebruiken en is bevriend geraakt met zijn mede-huisratten.

Merlin heeft nu meer dan een miljoen volgers op TikTok en Instagram, terwijl zijn eigenaar Mina Alali, 25, uit San Jose, Californië, uitlegt: ‘Hij heeft een knop waar hij op klikt als hij honger heeft. Of als hij dorst heeft, en als hij naar buiten drukt, gaan we naar buiten.’ Mina zei: ‘Iedereen zegt altijd dat hij ‘s werelds slimste varken is. Dat had ik nooit verwacht, maar hij heeft alles zo snel geleerd.’ Ze vervolgde: ‘Ik wilde gewoon dat hij goede manieren had en zindelijk werd, maar het was zo verrassend hoe slim hij is. Merlijn is het meest intelligente, schattige, dramatische en koppige varkentje.’

Mina, een social media manager die zichzelf omschrijft als een dierenliefhebber, droomde van kinds af aan van een varken als huisdier. En die droom werd werkelijkheid toen ze in maart van dit jaar de kleine Merlin kocht voor $ 380 (£ 350). Ze zei: ‘Ik heb altijd al een varken gewild. De manier waarop mensen reageren als ze schattige honden zien, is hoe ik me altijd over varkens heb gevoeld. Als kind ging ik naar de kinderboerderij om de varkens te zien. Ze zijn zo slim en zo schattig, en ik wist dat ik op een dag zou adopteren.’ Nadat ze hem naar huis had gebracht, werd Merlijn al snel vriendjes met haar twee ratten, Millie en Miracle, allebei één, en haar baardagaam Mochi, die helaas vorige maand is overleden. En hij liet ook zien hoe slim en hartelijk hij was, tegen haar aan geknuffeld in bed en schijnbaar commando’s lerend, zoals ‘zit’.

Toen ze dit zag, begon Mina hem te leren hoe hij de kattenbak van een kat moest gebruiken. En in de hoop Merlijn te leren praten, kocht ze knoppen die kunnen worden geprogrammeerd met vooraf opgenomen berichten. Elke knop heeft een ander bericht zodat Merlijn met Mina kan communiceren, inclusief vragen om eten of water, om te wandelen en zelfs om met hem te zingen en dansen. Eentje zegt zelfs ‘I love you’, wat Merlijn raakt als hij merkt dat Mina verdrietig is.

Mina zei dat het nooit meer dan een dag kostte om hem te trainen, wat ze deed door hem te belonen met traktaties en kusjes. Mina zei: ‘Hij was ongelooflijk gemakkelijk te trainen, elke nieuwe truc duurde nooit meer dan een dag. Als hij iets deed, zou ik de woorden gewoon keer op keer herhalen.’ Ze voegde eraan toe: ‘Hij kent muziek en dans, dus ik zal beginnen met zingen of hem oppakken en ronddraaien.’ Mina begon toen video’s van het 25-pond varken op haar TikTok-account te plaatsen. En zij vergaarde snel een miljoen volgers van dierenliefhebbers over de hele wereld. Ze zei dat ze zich ook een beroemd persoon voelde toen ze hem een ​​blokje om liet lopen.

Ze zei: ‘De eerste week voelde ik me een beroemd persoon omdat iedereen me stopte voor foto’s of om hem te aaien. Waar mensen altijd opmerkingen over maken, is hoe hij met zijn staart kwispelt, net als een hond, en hij lacht als een mens als hij gelukkig is. Hij is heel sociaal en vindt het heerlijk om geaaid te worden.’ Merlijn speelt ook graag met Mina’s twee ratten en zal ze op zijn rug dragen voor rondleidingen door hun huis.

Mina zei: ‘Merlijn is heel zachtaardig met de ratten, dus als ik ze naar buiten breng om te spelen en hij ze op de rug meeneemt. Het is geweldig en doet mijn hart smelten. Ik ben ervan overtuigd dat hij goede vrienden zou zijn met alle dieren. Ik wil op een dag een hond nemen en ik denk dat ze het goed met elkaar zullen vinden en besties zullen worden.’

Mina’s video’s op TikTok die hun avonturen en training catalogiseren, hebben honderden miljoenen views verzameld. Merlijn is zo schattig dat velen Mina, die vegetariër is, ook hebben geschreven om te zeggen dat ze geen spek meer kunnen eten. Ze had eerder video’s op haar TikTok gedeeld van haar baardagaam Mochi, die ze ook trainde, wat haar inspireerde om Merlijn te trainen toen ze hem voor het eerst adopteerde. Mina voegde toe: ‘Ik wil gewoon de schattigste en meest gezonde video’s maken die ik kan.’