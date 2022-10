The Crown: Elizabeth Debicki and Khalid Abdalla transform into Princess Diana and Dodi Al Fayed

De productie voor de zesde serie van The Crown is verplaatst naar Mallorca, terwijl de cast scènes blijft opnemen die de laatste weken van prinses Diana nabootsen.

Elizabeth Debicki, die wijlen prinses speelt, werd gespot tijdens het filmen aan boord van een luxe jacht afgemeerd op het Spaanse eiland, dat in de plaats komt van Frankrijk, naast haar tegenspeler Khalid Abdalla, die Dodi Fayed speelt.

De Australische actrice was nonchalant gekleed in een loose-fit jeans en een grijs vest terwijl ze aan boord van het jacht werd geholpen voordat ze grapjes maakte met bemanningsleden.

Khalid droeg ondertussen een wit overhemd en een spijkerbroek terwijl hij een rugzak aan boord droeg, klaar voor weer een drukke dag op de set.

Elizabeth was in een goed humeur en glimlachte toen ze een reddingsvest kreeg van een lid van de bemanning van het jacht voordat ze vrolijk kletste met een aantal productiemedewerkers.

De prinses en Dodi waren in augustus 1997 betrokken bij een auto-ongeluk terwijl ze door de Pont de l’Alma-tunnel in Parijs, Frankrijk reden. Ze stierven later aan opgelopen verwondingen tijdens het ongeval.

Er wordt gedacht dat de Netflix-show momenteel scènes opneemt die de maand voor het tragische ongeval uitbeelden, toen de zonen van Diana beroemd waren met hun moeder en haar beau voor een vakantie.

Vorige maand werden Rufus Kampa, 16, die een jonge prins William speelt, en Will Powell, die de rol van prins Harry op zich neemt, gespot op de set in Mallorca, dat inviel voor Saint-Tropez, waar het echte stel aan boord van een superjacht verbleef. eigendom van Dodi’s vader Mohamed Al Fayed.

Hoewel hij niet in The Crown voorkomt, sprak de halfbroer Dodi, Omar Fayed, eerder over zijn herinneringen aan vakanties met Diana, haar zonen en Dodi.

Hoewel hij pas negen jaar oud was op het moment van de reis, herinnerde hij zich dat tijd doorbrengen met Diana en haar zonen ‘heerlijk’ was en dat de periode rond hun relatie ‘heerlijke familievibes’ had.

In een interview met Tatler vorig jaar zei Omar: ‘Ik heb prinses Diana een paar keer ontmoet en prinsen William en Harry. Ze kwamen ook naar het huis van mijn vader en waren super verrukkelijk.

‘Er kwamen zoveel verhalen uit die periode, maar voor de mensen die erin zaten was het een fijne familiesfeer.’

In mei 2020 werd het jacht van Omars vader, dat het koningshuis en Dodi had gehost, verkocht voor £ 171.000, waarbij sommige waarnemers The Sunday Express vertelden dat het bod verrassend laag was, waardoor de vrees ontstond dat de herinnering aan Diana ‘vervaagde’.

Koninklijke auteur Margaret Holder, die Diana schreef: The Caring Princess, een blik op het leven van de prinses van Wales, gepubliceerd in 1999, zei dat ze het vond: ‘jammer dat deze historische boot geen hoger bod heeft gedaan als een opmerkelijk souvenir van de laatste dagen van Diana’s leven.’

De boot werd door Dodi gebruikt als locatie voor uitbundige feesten in Zuid-Frankrijk, voornamelijk in St Tropez.

Het zesde seizoen van de show is het laatste, met de laatste twee series over de koninklijke familie in de jaren 1990 tot 2003, inclusief de dood van Diana.

The Crown hervatte de productie van de zesde en laatste serie vorige maand in Barcelona nadat de opnames een dag waren onderbroken na de dood van koningin Elizabeth II.

Diana-ster Elizabeth was te zien bij het filmen van een van de laatste publieke optredens van de overleden royals, toen ze de Bosnische hoofdstad Sarajevo bezocht, slechts vier dagen nadat het werk aan de serie was onderbroken na het overlijden van de vorst.

Ongetwijfeld houdt The Crown zich aan een strikt filmschema om ervoor te zorgen dat de zesde en laatste serie op tijd door Netflix wordt uitgebracht, nadat het werd teruggedrongen door een daglange pauze na het overlijden van The Queen.

Er werd onthuld dat de opnames voor The Crown een dag waren opgeschort als een ‘teken van respect voor de overleden monarch’, die op 8 september op 96-jarige leeftijd in Balmoral Castle overleed.

Netflix had naar verluidt een plan bedacht, ook wel Operation London Bridge genoemd, zoals het officiële begrafenisplan voor de koningin, om te schetsen wat het productiebedrijf voor The Crown zou doen in het geval van haar overlijden.

Een van de makers van de show, Stephen Daldry, zei dat toen de show in 2016 voor het eerst in première ging, de cast waarschijnlijk de productie zou stoppen en zei: ‘Het zou een eenvoudig eerbetoon en een teken van respect zijn. Ze is een wereldwijde figuur en dat is wat we zouden moeten doen.’

Peter Morgan, schrijver van het drama, werd geciteerd nadat het nieuws over de dood van de koningin was bevestigd: ‘The Crown is een liefdesbrief aan haar en ik heb voorlopig niets toe te voegen, alleen stilte en respect. Ik verwacht dat we ook uit respect gaan stoppen met filmen.’

