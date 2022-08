Teenager stabbed to death in Leytonstone as London is hit by five serious knife attacks in four days

Een tiener is overleden buiten een pizzeria nadat hij de vijfde was die in Londen werd neergestoken tijdens een vierdaagse vlaag van mescriminaliteit.

De politie werd vanmiddag opgeroepen naar High Road in Leytonstone na meldingen van een gewelddadige aanval in een drukke hoofdstraat.

Officieren en de London Ambulance waren aanwezig en troffen een man aan – vermoedelijk in de late tienerjaren – met steekwonden.

Ondanks hun inspanningen werd hij ter plaatse dood verklaard. Zijn familie is geïnformeerd.

In dit vroege stadium zijn er geen arrestaties geweest en de politie vraagt ​​iedereen met informatie om de politie te bellen via 101 onder vermelding van referentie CAD 3896/06Aug.

De politie werd vanmiddag opgeroepen naar High Road in Leytonstone na meldingen van een gewelddadige aanval in een drukke hoofdstraat

De laatste steekpartij vond plaats in het noordwesten van Londen, na vier andere steekpartijen verspreid over de stad

De tragische dood komt slechts twee dagen nadat een 15-jarige jongen donderdagavond rond 21.00 uur werd doodgestoken bij een mesaanval in Highbury Fields, in het noorden van Londen.

Naar verluidt vertelde hij de politie ‘Ik ga dood’ terwijl hij bloedend naast een speeltuin lag.

Hartverscheurend vertelden agenten hem dat het goed zou komen met hem terwijl ze wachtten op de komst van een ambulance.

Hij werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed niet lang daarna.

De BBC zei dat hij de jongste tiener is die dit jaar in de hoofdstad is doodgestoken en dat agenten van Scotland Yard nu een moordonderzoek zijn gestart.

Getuigen meldden een bende van 50 tot 70 mensen ter plaatse voordat de aanval plaatsvond.

Chloe Hadjimatheou, 47, was in de speeltuin met haar vijfjarige zoon, ze zei: ‘Ik heb de steekpartij zelf niet gezien, ik zag de jongeren wegrennen en de man op de grond. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik verbond ze eerst niet, ik dacht dat hij dronken was.

Er vond een huiszoeking plaats op Highbury Fields nadat daar donderdag een vijftienjarige was doodgestoken

Forensisch onderzoek verzamelde vrijdag bewijs op de plaats delict in Noord-Londen

Hulpdiensten spoedden zich donderdag rond 21.00 uur naar Highbury Fields in Highbury, Islington

‘Binnen vijf minuten kwam er een grote politiebus naar beneden en toen nog twee ongemarkeerde auto’s, ze hebben de hele zaak afgezet en nog steeds was er geen ambulance.

‘Het duurde een tijdje om daar te komen en de jongen had veel pijn en op een gegeven moment riep hij ‘ik ga dood’ en de politieagent zei: ‘het komt goed met je’.

‘Dus ik dacht dat het wel goed zou komen. Ik was geschokt toen ik hoorde wat er vanmorgen is gebeurd.’

Londen blijft in de greep van een zomerse misdaadgolf door de hoofdstad na 14 dodelijke slachtoffers sinds begin juli.

Het volgt op drie andere steekpartijen in de hoofdstad op woensdagavond.

In Ilford, Oost-Londen, werd op woensdag 3 augustus om 16.20 uur een 15-jarige jongen neergestoken op Chadwick Road buiten een sorteerkantoor van Royal Mail.

Een andere tiener werd drie uur later om 18.30 uur neergestoken in Eltham High Street, in Eltham, in het zuidoosten van Londen.

Rond 22.38 uur vond een derde steekpartij plaats in het zuiden van Londen, op het station van Lewisham.

Cijfers laten zien hoe het aantal mescriminaliteit is gestegen Vorige maand bleek dat de politie in Engeland en Wales het hoogste aantal overtredingen in 20 jaar had geregistreerd, gedreven door een sterke toename van fraude, verkrachting en gewelddadige aanvallen. In het jaar tot maart 2022 werden in totaal 6,3 miljoen misdrijven geregistreerd, 4% meer dan het vorige record ooit van 6,1 miljoen in 2019/20. Het was ook 16 procent hoger dan in 2020/21, toen de misdaadcijfers werden beïnvloed door de lockdown-beperkingen van Covid-19. De cijfers, die werden gepubliceerd door het Office for National Statistics (ONS), toonden aan dat mescriminaliteit, diefstal en huiselijk geweld in de 12 maanden tot maart allemaal zijn toegenomen. Door de politie geregistreerde misdrijven van fraude en computermisbruik stegen met 17 procent, van 828.364 in 2020/21 tot 965.162 in 2021/22. De misdaad met messen steeg met 10 procent tot 49.027 overtredingen in het jaar tot maart, vergeleken met 44.642 in de voorgaande 12 maanden — hoewel dit lager is dan het pre-pandemische jaar 2019/20, waarin 55.078 overtredingen plaatsvonden.

Vorige maand bleek dat de politie in Engeland en Wales het hoogste aantal overtredingen in 20 jaar had geregistreerd, gedreven door een sterke toename van fraude, verkrachting en gewelddadige aanvallen.

In het jaar tot maart 2022 werden in totaal 6,3 miljoen misdrijven geregistreerd, 4% meer dan het vorige record ooit van 6,1 miljoen in 2019/20.

Het was ook 16 procent hoger dan in 2020/21, toen de misdaadcijfers werden beïnvloed door de lockdown-beperkingen van Covid-19.

De misdaad met messen steeg met 10 procent tot 49.027 overtredingen in het jaar tot maart, vergeleken met 44.642 in de voorgaande 12 maanden — hoewel dit lager is dan het pre-pandemische jaar 2019/20, waarin 55.078 overtredingen plaatsvonden.

Het komt nadat Lilia Valutyte op donderdag 28 juli rond 18.20 uur op brute wijze werd vermoord buiten de borduurwinkel van haar moeder in het centrum van Boston, Lincolnshire.

Op beelden is te zien hoe de jongere met haar vijfjarige broertje op klaarlichte dag op straat speelde met een hoelahoep – wat het paar vaak deed terwijl hun moeder aan het werk was – voordat Lilia slechts tien minuten later werd aangevallen.

Men zag politieagenten naar Lila rennen, gevolgd door paramedici die met hun EHBO-tassen op het kleine meisje afstormden in een wanhopige poging haar te redden.

Geschokte bewoners verzamelden zich vervolgens ter plaatse op Fountain Lane voordat een officier hen wegleidt. ITV Nieuws rapporten.

De Litouwse staatsburger Deividas Skebas, 22, uit Boston, werd maandag beschuldigd van het doodsteken van Lilia in het Lincoln Crown Court.

Hij is in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van zijn volgende verschijning in het Lincoln Crown Court op 19 september, wanneer een voorlopige procesdatum zal worden vastgesteld.

Na de tragedie zou haar familie ondergedoken zijn uit angst om het doelwit te worden, volgens de Zon.

Een vriend van de familie zei dat ze ‘zo, zo bezorgd’ waren, en voegde eraan toe: ‘Ze hebben niet thuis kunnen blijven. Ze zijn bang dat degene die dit heeft gedaan nog steeds daarbuiten kan zijn. Ze zijn bang dat ze een doelwit kunnen zijn.

‘Het is gewoon zo verschrikkelijk – ze hebben de onmogelijke taak om te proberen het verlies van Lilia te verwerken. Dan hebben ze toch het gevoel dat ze hun andere dochtertje moeten beschermen.’

Lilia’s dood heeft geleid tot een uitstorting van verdriet in een stad die bekend staat om zijn grote Oost-Europese gemeenschap.

Lilia Valutyte (foto) werd op donderdag 28 juli om 18.20 uur op brute wijze doodgestoken voor de borduurwinkel van haar moeder in het centrum van Boston, Lincolnshire.