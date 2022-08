Sony InZone M9 review: impressive but flawed

Sony’s 27-inch InZone M9-gamingmonitor is praktisch een high-end 4K Bravia-tv met een paar functies (en meer dan een paar centimeter) afgesneden. Het kan uw kanalen of streaming-apps niet bedienen, maar deze monitor kan full-array lokaal dimmen leveren voor nauwkeurigere achtergrondverlichting, iets wat maar weinig tv’s en nog minder monitoren kunnen. Het is een geweldige monitor als je kijkt naar een kavel van HDR-inhoud op uw computer — het matte paneel ziet er helder, gedetailleerd en prachtig uit. Het is alsof je naar een echt goede tv kijkt die eigenlijk geen tv is.

Maar de belangrijkste reden om $ 899,99 aan de M9 uit te geven, is om games te spelen, en het vinkt een lange lijst met vakjes aan waar veel pc- en PS5-gamers lang op hebben gewacht. Naast een geweldig 4K (3840 x 2140) paneel, heeft het twee HDMI 2.1-poorten, Nvidia G-Sync-compatibiliteit voor pc, 144Hz variabele verversingssnelheid (VRR), automatische low-latency-modus (ALLM) en andere coole PS5 -specifieke HDR-functies die nerds zullen waarderen. Naast dingen die gericht zijn op het behagen van de meest specifieke gamers, heeft het een gelikt, PS5-geïnspireerd ontwerp, USB-C-video-ondersteuning en USB-A-doorvoer voor het aansluiten van accessoires.

Goed spul Veel functies voor pc- en PS5-gamers

Uitstekende controle over helderheid

InZone-app maakt het gemakkelijk om monitorinstellingen te wijzigen Slecht spul Geen videokabels meegeleverd

Lichtafval rond hoeken en soms vlekkerige kleuruniformiteit

Lage 15 W USB-C stroomdoorvoer

Standaard biedt niet veel flexibiliteit

Voor zijn eerste 4K-gamingmonitor faalt Sony’s M9 op geen enkel belangrijk gebied spectaculair. Toch klopt niet alles helemaal. Het kan bijvoorbeeld bijna 10 seconden duren voordat de automatische ingangsselector uiteindelijk de bron vindt die video levert, maar u kunt het wachten overslaan door handmatig naar uw invoer te schakelen. Misschien nog flagranter is dat Sony heeft besloten geen kabels bij zijn $ 900-monitor op te nemen, behalve de stroomvoorziening. U moet de videokabels leveren die u wilt gebruiken, of het nu een HDMI 2.1-kabel met hoge bandbreedte, DisplayPort-kabel of USB-C-videokabel is. Ach, je zult zelfs je eigen archaïsche USB-B naar USB-A-kabel moeten leveren om de firmware van de monitor bij te werken. Dat spul klopt.

De kenmerkende functie van de M9 – volledig lokaal dimmen – maakt gebruik van 96 dimzones, wat een kavel te verpakken in een 27-inch scherm. Meer dimzones zorgen voor meer gedetailleerde controle over wat op het scherm wordt verlicht in vergelijking met wat niet is dan uw gemiddelde LCD-scherm. Het laat LCD’s een beetje dichter bij het spectaculaire realisme komen dat Mini LED-achtergrondverlichting en OLED kunnen bieden. De M9 kan de meeste OLED’s overtreffen (duurdere QD-OLED’s smeken om te verschillen) met een piekhelderheid van ongeveer 540 nits in mijn testen met de Datacolor SpyderX-kalibratietool, iets minder dan Sony’s 600 nit-claim.

Het display zelf is een IPS LCD-paneel. Fabrikanten kiezen doorgaans tussen IPS, VA en TN voor computermonitoren, elk met hun eigen voor- en nadelen. Zoals we hebben opgemerkt in onze thuiswerkgids voor het kiezen van de beste monitor voor uw gebruiksscenario’s, staat IPS bekend om zijn grote kleurnauwkeurigheid en responstijd. Veel van de beste gamingmonitors gebruiken echter VA, dat de hoogste contrastverhoudingen van de drie weergavetechnologieën kan leveren. Beoordelingssite Rtings.com zegt dat VA-panelen je beste keuze moeten zijn als je je monitor in een donkere kamer gebruikt, hoewel het verschil in contrast moeilijk te analyseren is in een goed verlichte kamer. Het zegt ook dat IPS, zelfs met local dimming, nog steeds niet het contrast van een goed VA-paneel haalt.

Ik ben onder de indruk van het contrast van de M9, hoewel het paneel niet perfect is. In de meeste games en films levert de M9 een verbluffend, gelijkmatig verlicht beeld. Ik verwachtte echter een betere kleuruniformiteit (de consistentie van hoe een kleurtint wordt weergegeven wanneer deze over het scherm wordt bekeken). Hier varieert het van geweldig tot teleurstellend als je recht naar het scherm kijkt. De hele dag naar een Google Documenten-scherm staren is de perfecte manier om te pronken met vage maar vlekkerige verticale zwarte banden die zich bijna van de boven- tot de onderkant van het scherm uitstrekken. Je merkt misschien ook het uniformiteitsprobleem als je naar sport kijkt, waar de camerapositie meestal statisch is op heldere, gedurfde speelvelden.

Ook is er wat vignettering in de hoeken en langs delen van de randen van mijn M9 review-eenheid. Het is slechts een klein deel van de monitor in het algemeen, maar het bekijken van puur wit of andere gewaagde kleuren bij verschillende helderheidsinstellingen is een gemakkelijke manier om die zwakkere plekken te onthullen. Het is geen dealbreaker-gebied, en het zou bij andere samples anders kunnen zijn, maar het duurde niet lang voordat ik het merkte. We hebben de bovenstaande foto naar Sony gestuurd en Rob Brennan, Product Technology Manager bij Sony, vertelde: De rand dat “Alleen al op basis van deze foto valt deze hoeveelheid lichtafval binnen acceptabele toleranties.”

Draaien naar wat de M9 buitengewoon goed doet – videogames weergeven – PS5-games zoals Terugkeer en Uncharted: The Lost Legacy zijn geweldige vitrines voor zijn lokale dimmende karbonades. Elk van hen ziet er net zo sfeervol uit als ik me kan voorstellen dat hun ontwikkelaars het bedoeld hebben, met hun spelonkachtige niveauontwerp en briljant gebruik van verlichting. HDR ziet er in beide voorbeelden verbluffend uit, met lichtstralen die helder naar voren komen zonder de donkere, opzettelijk troebele delen van het beeld te verliezen. En wanneer aangesloten op een PS5 met een HDMI 2.1-kabel (die Sony bij een PS5 maar niet bij deze monitor levert), games die hoge verversingssnelheden ondersteunen, zoals Ratchet & Clank: Rift Apartzien er zo verbluffend vloeiend uit als ik had gehoopt.

De M9 biedt twee PS5-specifieke functies, rechtstreeks overgenomen van Sony’s high-end Bravia TV-reeks: automatische HDR-toontoewijzing en automatische genre-beeldmodus. De eerste, zodra het een PS5 detecteert, zorgt ervoor dat HDR er automatisch op zijn best uitziet zonder dat u aan uw kant hoeft te prutsen. De andere zal de visuele voorinstelling “game” omdraaien naar de “cinema” -modus wanneer de M9 detecteert dat je PS5 is opgestart in de Blu-ray-speler of in een videostreaming-app. Als je meer een ingesteld en vergeet het soort persoon met betrekking tot weergave-instellingen, klinkt dit misschien goed voor je, maar eerlijk gezegd merkte ik geen significant verschil toen ik deze aanpassingen zelf maakte versus wanneer dit samenspel van monitor en console nam het over. Maar het is een goede zaak om te hebben, omdat het u wat tijd en moeite zal besparen.

De M9 is minder een alles-in-één product op pc-gebied dan voor de PS5. Het biedt vier video-ingangen (twee HDMI 2.1, een DisplayPort en een USB-C-video), en de eerste twee video-ingangen ondersteunen een variabele verversingssnelheid via de Nvidia G-Sync-compatibiliteit. 4K-gaming met hoge verversingssnelheden is meer dan de gemiddelde gaming-pc tegenwoordig aankan, maar de M9 ziet er ook geweldig uit met de beter beheersbare 1440p-resolutie. Als u vandaag meer betaalt voor 4K, bent u een beetje toekomstbestendig voor de volgende upgrade van uw gaming-installatie.

Zoals meestal het geval is bij het gebruik van HDR en Windows, is het wisselvallig of het mengen van de twee zal resulteren in een verbeterd beeld. Het inschakelen van HDR in Windows kan standaard een prachtig, bijna te helder beeld opleveren en u kunt optimaliseren hoe Windows de helderheid van HDR- en SDR-inhoud in evenwicht houdt. Als je op zoek bent naar helderheid en contrast, kan de M9 het op pc leveren. Maar bij bepaalde games is de HDR-implementatie misschien niet naar je zin. Bijvoorbeeld, Halo Oneindig‘s HDR ziet er in mijn ogen merkbaar slechter uit dan zonder.

Toen ik overging op mijn 13-inch MacBook Pro (2019, Intel), was het HDR-effect veel subtieler (tot het punt waarop ik de M9 niet zou aanbevelen als je op zoek bent naar een helder, levendig scherm voor macOS). Over Mac gesproken, maar ook van toepassing op een subset van Windows-laptops, de USB-C-poort van de M9 zorgt voor een 4K-beeld met een verversingssnelheid van 60 Hz – hoewel de monitor slechts een magere 15 W aan passthrough-vermogen kan leveren, dus het is geen – kabel oplossing. Het is niet moeilijk om USB-C-monitoren te vinden zoals de vreemd gevormde DualUp die 90 W vermogen kan leveren.

Ik gebruikte een Datacolor SpyderX-kleurkalibratietool om te zien of de M9 de beweringen van Sony over de helderheid en getrouwheid van zijn panelen waarmaakte. Zoals ik eerder al zei, registreerde het een piekhelderheid van 540 nits, wat lager is dan de door Sony geadverteerde 600 nits. In termen van kleurnauwkeurigheid toonde een kalibratietest een dekking van 91 procent van het DCI-P3-kleurengamma (Sony claimt plus of min 95 procent, dus het is binnen een redelijk bereik), 100 procent dekking van sRGB en een beoordeling van 85 procent voor Adobe RGB. Deze beoordelingen betekenen misschien niet veel voor gamers, maar ze zullen fotografen en andere visuele artiesten waarschijnlijk vertellen dat de M9 mogelijk niet nauwkeurig genoeg is om op te vertrouwen.

Sony bewijst dat het redelijk goed leest over de pols van pc-gamers – niet alleen de consoleruimte. Daartoe heeft het slim zijn eigen pc-app gemaakt, de InZone Hub, waarmee je volledig kunt voorkomen dat je met de achterste joystick van de M9 door het schermdisplay hoeft te navigeren. Van daaruit kunt u schakelen tussen visuele voorinstellingen, adaptieve synchronisatie inschakelen en de responstijd van het scherm verhogen. Het is er ook voor het maken van kleine aanpassingen, zoals helderheid, lokale dimintensiteit en meer. Ik weet zeker dat Sony niet de eerste is die een app maakt die al het werk van een on-screen display doet, maar het gaat een heel eind in de richting van het gebruiksvriendelijker maken van de M9.

Als we wat laatste details doornemen, is de standaard die bij de M9 wordt geleverd goed, maar deze past misschien beter bij sommige mensen dan bij anderen. Het biedt alleen hoogte- en kantelaanpassingen, maar geen paneelrotatie of zij-aan-zij zwenken. De voorste pen van de standaard heeft een mix van wit en zwart plastic dat doet denken aan het ontwerp van de PS5. Kabels kunnen door dit middengedeelte worden geleid en er is een kleine clip aan de achterkant om ze op hun plaats te houden. Deze poot steekt niet erg ver naar voren vanaf de monitor, maar als het je ideale bureauopstelling in de weg staat, ondersteunt de M9 standaard VESA-standaards en monitorarmen.

Sony heeft slim gebruik gemaakt van zijn Bravia-DNA om een ​​overwegend geweldig paneel te leveren met volledig lokaal dimmen in de M9, samen met enkele PS5-specifieke aardigheden. En toch, ondanks het feit dat het een aantal premiumfuncties biedt waar andere monitoren momenteel niet mee kunnen concurreren, is het moeilijk om Sony’s eerste echte barst in een gamingmonitor te zien die een tijverschuiving veroorzaakt. Het zal waarschijnlijk pc- en PS5-gamers met minder dan $ 900 niet overtuigen om te sparen in plaats van alleen te kopen wat ze zich kunnen veroorloven dat voldoet aan de specificaties. (Ik zou het kunnen weten – ik ben een van die mensen.) En kom op, ik moet opnieuw hameren op Sony’s belachelijke beslissing om geen videokabels bij deze monitor op te nemen.

Als je een gamer in hart en nieren bent – ​​en dat is de belangrijkste reden waarom je overweegt de M9 te kopen – ben je het aan jezelf verplicht om andere opties te overwegen. De prestaties van de M9 overtreffen andere IPS LCD-monitoren die ik heb getest. Maar als je een paar honderd dollar meer betaalt voor bijvoorbeeld een van LG’s C1- of C2 OLED-tv’s, krijg je betere prestaties en meer functies naast een groter scherm – tenminste als je er ruimte voor hebt op je bureau. De M9 is niet groter in termen van letterlijke afmetingen, de rijkdom aan functies of de uitstekende beeldkwaliteit of helderheidsregeling per pixel die OLED’s bieden. Maar het is niet zo dat OLED kan antwoorden allemaal van de fouten van de M9. Als u productiviteitstaken in Google Docs op een OLED uitvoert, kunt u hoofdpijn krijgen, omdat ingebouwde functies voor automatisch dimmen de helderheid verminderen om inbranden te voorkomen.

Toch zou een 27-inch 4K-monitor met een aantal multiplatform, gaming-specifieke toeters en bellen kunnen zijn precies wat sommige mensen willen. Daarbij levert de M9 een geweldige kijkervaring, maar met enkele eerste-generatie knikken waarvan ik hoop dat Sony een manier vindt om de volgende keer glad te strijken.