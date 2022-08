Scott Morrison could face royal commission over Centrelink Robodebt

De details van een koninklijke commissie voor het controversiële Robodebt-plan zijn vandaag onthuld door premier Anthony Albanese.

De heer Albanese is van mening dat belangrijke vragen onbeantwoord blijven nadat in 2021 een schikking van $ 1,8 miljard tussen Robodebt-slachtoffers en de regering werd bereikt.

‘Robodebt was natuurlijk het geesteskind van de coalitie – een computerprogramma om te achterhalen of iemand de overheid geld schuldig was, in plaats van een echt persoon erbij te betrekken’, zei de heer Albanese.

‘Een van de toezeggingen die ik deed, was om de mensen weer in dienst te nemen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. We weten dat bijna 400.000 Australiërs het slachtoffer zijn geworden van dit wrede systeem. Een menselijke tragedie met zeer reële gevolgen voor de slachtoffers.’

Hij zei: ‘De koninklijke commissie zal de totstandkoming van het plan onderzoeken, wie er verantwoordelijk voor was en waarom het nodig was, hoe met zorgen werd omgegaan, hoe het plan individuen en de financiële kosten voor de overheid beïnvloedde, en maatregelen om dit ooit te voorkomen. weer gebeurt.’

De geautomatiseerde matching van belasting- en Centrelink-gegevens om schulden bij uitkeringsgerechtigden te verhogen voor geld waarvan de coalitieregering beweerde te veel te hebben betaald, werd in 2019 onwettig verklaard.

Maar de regering-Morrison heeft nooit duidelijk gemaakt wie verantwoordelijk was voor de regeling en welke ministers op de hoogte waren van de problemen.

Scott Morrison was minister van Sociale Diensten toen het geautomatiseerde schema – officieel Online Compliance Intervention genaamd – in 2016 werd ingevoerd om te veel betaalde bedragen aan bijstandsontvangers terug te vorderen.

De oud-premier zou binnenkort bij een koninklijke commissie over de kolen kunnen worden geharkt.

Maar de regeling schatte ten onrechte $ 1,73 miljard aan schulden die tegen 433.000 Australiërs werden opgeworpen voordat het in 2019 door de federale rechtbank onwettig werd verklaard.

Uit gegevens van het Department of Human Services bleek dat meer dan 2.000 mensen stierven na het ontvangen van het geautomatiseerde bericht dat ze geld schuldig waren, met ongeveer 430 onder de 35 jaar.

De uitspraak van de rechtbank leidde tot een class action-schikking van $ 1,8 miljard voor de getroffenen, maar nu stelt minister van Overheidsdiensten Bill Shorten een onderzoek op hoog niveau in naar wat er mis is gegaan.

Andere hooggeplaatste ministers van de Liberale Partij, zoals Alan Tudge, Stuart Robert en Christian Porter, zouden zich ook kunnen ergeren aan het noodlottige plan.

De koninklijke commissie krijgt de ruimte om op te graven wie verantwoordelijk was, welk juridisch advies is ingewonnen, wie hierdoor benadeeld is en wat de kosten zijn.

Robodebt werkte door belasting- en Centrelink-gegevens op elkaar af te stemmen om vermeende te veel betaalde bedragen aan enkele van de meest kwetsbare mensen van Australië terug te vorderen.

Van de koninklijke commissie wordt verwacht dat zij vaststelt wie verantwoordelijk was voor de regeling, welke adviezen zijn gebruikt bij de uitvoering en de klachtenbehandeling.

Het zou ook kijken naar de kosten voor de belastingbetalers van het debacle en de schade die wordt toegebracht aan degenen die het doelwit zijn.

De coalitie heeft eerder betoogd dat er $ 750 miljoen aan terugbetalingen is gedaan en dat problemen zijn aangepakt.

Labour nam het plan voor het onderzoek mee naar de federale verkiezingen, met het argument dat robo-schulden een ‘menselijke tragedie’ waren.

De Australian Council of Social Services heeft het plan eerder gesteund en noemde het passend en evenredig.

De heer Shorten vertelde News Corp dat de commissie ‘gaat waar de feiten hen leiden’.

‘Dit gaat niet over een laaggeplaatste Centrelink-officier,’ zei hij.

‘Hoewel ik op een bepaald niveau fundamenteel boos ben op de … koelbloedige ministers van de Coalitie die de schade veroorzaakt door Robodebt niet lijken te kennen of er iets om geven, is de realiteit dat niet het hele verhaal vat.

‘Het was de toepassing van onverklaarbare bevoegdheden verpakt in een zeer gebrekkige digitale dienst die onwettige schulden voor kwetsbare Australiërs als een vals voldongen feit presenteerde.

‘Als we het vertrouwen van burgers in de overheid willen opbouwen, moeten we uitzoeken wat er niet is gelukt.’

Robodebt werd bestempeld als een ‘beschamend hoofdstuk’ in het openbaar bestuur door de rechter die de schikking tussen het Gemenebest en de slachtoffers in 2021 goedkeurde.

Rechter Bernard Murphy zei dat degenen die werden opgejaagd door Robodebt en het vinden van bedragen die plotseling van hun banksaldo waren afgeschreven, zich schaamden en gekwetst werden omdat ze ten onrechte werden bestempeld als ‘welzijnsfraudeurs’, waarbij sommigen werden gedreven om zelfmoord te plegen.

Justitie Murphy zei echter niet dat de regering wist dat het plan onwettig was.

Het Gemenebest regelde de zaak zonder wettelijke aansprakelijkheid toe te geven.

Rouwende moeder wiens zoon, 22, zelfmoord pleegde nadat hij een Robodebt van $ 2k had ontdekt, geeft hartverscheurende audio vrij van zijn laatste telefoongesprek met het welzijnsbureau

Door Zoe Zaczek voor Daily Mail Australia

Een verbrijzelde moeder wiens zoon zelfmoord pleegde nadat hij een schuld van $ 2.000 ontdekte in het kader van de Robodebt-regeling, heeft zijn laatste telefoontjes gedeeld met het welzijnsbureau.

Jarrad Madgwick belde op 30 mei vorig jaar tweemaal met Centrelink om erachter te komen waarom zijn claim van Newstart werd afgewezen.

De 22-jarige ging toen online en ontdekte een Robodebt van $ 2.000 op zijn MyGov-account. Hij nam zijn leven uren later.

Zijn moeder Kath heeft nu toegang gekregen tot de laatste telefoontjes van haar zoon met Centrelink via een verzoek om vrijheid van informatie.

‘Vanaf het begin van het jaar wilde ik de waarheid. Ik wilde dat Centrelink heel open met me zou zijn over de discussies die ze met hem hadden gehad, wat ze hem hadden gestuurd’, vertelde mevrouw Madgwick. Een actuele aangelegenheid.

Mevrouw Madgwick is onvermurwbaar dat haar zoon zelfmoord heeft gepleegd nadat hij hoorde dat hij schulden had. Services Australia liet Jarrad weten dat hij op 28 mei wist van de som geld.

‘Mijn vraag is, als Jarrad van deze schuld afwist, waarom zou hij het dan niet hebben vermeld in de twee lange telefoongesprekken die hij op de 30e met Centrelink had?’ zij vroeg.

In audio van de telefoontjes klinkt Jarrad bedroefd over zijn financiële situatie.

‘Eh hallo… ik zit hier in een behoorlijk wanhopige situatie en mijn claim is afgewezen nadat ik een maand heb gewacht en ik door alle hoepels ben gesprongen en ik vraag me gewoon af waarom ik niet eens een verklaring?’, vroeg hij.

In een ander audiofragment zei Jarrad: ‘Je hebt mijn claim afgewezen, dus ik kan niet worden terugbetaald. Dus nu ben ik in gebreke met al mijn lening terugbetalingen en alles. Het is verdomme.’

Mevrouw Madgwick zei dat de schuld van haar zoon in geen van de telefoongesprekken wordt genoemd, waarvan er één 19 minuten duurde.

Ze hoopt dat Services Australia zich publiekelijk verontschuldigt bij degenen die het slachtoffer zijn geworden van de Robodebt-regeling.

‘Een verontschuldiging zou helpen. Zal het mijn zoon terugbrengen? Nee. Maar voor de duizenden mensen die hierdoor hebben geleden, denk ik dat ze excuses nodig hebben’, zei ze.

‘Er zal geen dag zijn dat ik hem niet mis of hem niet wil voelen of horen lachen of hem een ​​dikke knuffel wil geven.

‘Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan hem denk en wou dat hij hier was.’

Services Australia zei dat senior leiders twee keer zijn afgereisd om mevrouw Madgwick persoonlijk te ontmoeten en zich verontschuldigden voor zowel haar eigen ervaring als Jarrad’s ervaring.

In een verklaring aan Daily Mail Australia zei Services Australia: ‘Services Australia heeft er het afgelopen jaar alles aan gedaan om mevrouw Madgwick te ondersteunen en haar vragen te beantwoorden en we blijven maatschappelijk werker ondersteuning bieden.’

Bel voor vertrouwelijke 24-uursondersteuning in Australië Lifeline op 13 11 14.