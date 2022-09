Press around the world mourn ‘the queen of the century’ as Her Majesty passes away 

Het overlijden van Hare Majesteit domineerde donderdag de homepages van kranten over de hele wereld terwijl de ‘wereld huilde’ om de langst regerende monarch van Groot-Brittannië.

koningin Elizabeth II stierf vreedzaam, omringd door haar familie, in Balmoral in Schotland donderdagmiddag.

Alle kinderen van Hare Majesteit waren naar het landgoed gesneld nadat artsen ‘bezorgd’ waren geworden over haar gezondheid. Om 18.30 uur werd haar dood bevestigd.

Een woordvoerder van Buckingham Palace zei: ‘De koningin is vanmiddag vredig gestorven in Balmoral. De King en The Queen Consort blijven vanavond in Balmoral en keren morgen terug naar Londen’.

De 96-jarige monarch werd sinds vorig jaar geplaagd door gezondheidsproblemen waardoor ze moeite had met lopen en staan.

De koningin – een onmiddellijk herkenbare figuur voor miljarden mensen over de hele wereld – bevond zich in haar platina-jubileumjaar, het was 70 jaar geleden dat ze in 1952 haar vader, koning George VI, opvolgde.

Kranten over de hele wereld deelden donderdag het verwoestende nieuws met hun lezers – terwijl verschillende wereldleiders zeiden dat hun gedachten de koninklijke familie waren in deze moeilijke tijd.

Het overlijden van Hare Majesteit domineerde donderdag de homepages van kranten over de hele wereld terwijl de ‘wereld huilde’ om de langst regerende monarch van Groot-Brittannië.

De Italiaanse krant Corriere della Sera noemde Hare Majesteit de ‘voor altijd koningin’ en merkte op hoe koningin Elizabeth II wilde dat Charles’ vrouw Camilla de titel van koningin-gemaal zou krijgen na haar dood

Italiaanse krant La repubblica eert ‘de laatste koningin’

Italiaans dagblad La Stampa noemde Hare Majesteit ‘de koningin van de eeuw’

De dood van de koningin kwam uren nadat de artsen ‘bezorgd’ waren geworden om haar gezondheid.

Woensdag trok de koningin zich terug uit een geplande ontmoeting met haar hoge politieke adviseurs, nadat haar was opgedragen te rusten. De vorige dag hield ze audiëntie op haar retraite in de Schotse Hooglanden, Balmoral, met de vertrekkende premier Boris Johnson en benoemde zijn opvolger, Liz Truss.

Hare Majesteit, die met de steun van een stok stond en glimlachte toen ze mevrouw Truss begroette voor een laaiend vuur, was al twee maanden niet in het openbaar gezien. Ze werd dinsdag gefotografeerd met de nieuwe premier in wat haar laatste foto zou zijn.

Terwijl haar imago de kranten over de hele wereld domineerde, prezen veel media dat haar 70-jarige regering haar de langst regerende monarch van Groot-Brittannië maakt.

Het Franse dagblad Le monde beschreef haar uitspraak als ‘een buitengewone heerschappij’, aangezien ze een prachtige foto van de vorst toonden terwijl ze tientallen jaren geleden een parade bijwoonde.

El Mundo, het op één na grootste gedrukte dagblad in Spanje, kondigde haar dood aan naast een foto van juni 1953 door Cecil Beaton getiteld Queen Elizabeth II in Coronation Robes. Het werk van de heer Beaton is te zien in het Victoria and Albert Museum.

Het Duitse dagblad Die Welt zei dat met de dood van Hare Majesteit ‘een einde komt aan een tijdperk’. Een andere Duitse outlet, Bild, merkte op: ‘Nu is Elizabeth terug met haar Philip.’

Evenzo prees de Franse krant Le Figaro Hare Majesteit als een ‘grote koningin die wist hoe ze het onveranderlijke Engeland moest belichamen’.

Het Franse dagblad Le monde beschreef haar uitspraak als ‘een buitengewone heerschappij’, aangezien ze een prachtige foto van de vorst toonden terwijl ze tientallen jaren geleden een parade bijwoonde

De Spaanse El País kopte hun verhaal: Koningin Elizabeth II van Engeland, leider van de Europese monarchie, sterft

El Mundo, het op één na grootste gedrukte dagblad in Spanje, kondigde haar dood aan naast een foto van juni 1953 door Cecil Beaton getiteld Queen Elizabeth II in Coronation Robes. Het werk van de heer Beaton is te zien in het Victoria and Albert Museum

Het Duitse dagblad Die Welt zei dat met de dood van Hare Majesteit ‘een einde komt aan een tijdperk’

Het Franse internationale nieuwstelevisienetwerk French 24 merkte op dat ze de langst regerende monarch van Groot-Brittannië was

De Franse krant Le Figaro zei dat ze een ‘grote koningin was die wist hoe ze het onveranderlijke Engeland moest belichamen’

Duitse krant Bild merkte op: ‘Nu is Elizabeth terug met haar Philip’

Door de dood van de koningin zullen Groot-Brittannië en haar Commonwealth-rijken een periode van tien dagen van rouw ingaan terwijl miljoenen van haar onderdanen in het VK en in het buitenland in het reine komen met haar overlijden.

En terwijl haar zoon Charles de troon bestijgt, zal er ook een viering zijn van haar historische 70-jarige regering die haar dit jaar haar platina jubileum zag bereiken – een mijlpaal die waarschijnlijk niet meer door een Britse monarch zal worden bereikt.

Charles, de koning, zei donderdag: ‘De dood van mijn geliefde moeder, Hare Majesteit de Koningin, is een moment van het grootste verdriet voor mij en alle leden van mijn familie.

‘We rouwen diep om het overlijden van een geliefde soeverein en een zeer geliefde moeder. Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, de rijken en het Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld.

‘Tijdens deze periode van rouw en verandering zullen mijn familie en ik worden getroost en gesteund door onze kennis van het respect en de diepe genegenheid waarin de koningin zo algemeen werd gehouden.’

Voor haar onderdanen thuis was Hare Majesteit het anker van de natie, die standvastig bleef, ongeacht met welke storm zij of haar land werd geconfronteerd – van de onzekere nasleep van de Tweede Wereldoorlog tot, meer recentelijk, de pandemie. Ze was ook standvastig bij het verwerken van tragedies en schandalen in haar eigen familie, meest recentelijk de gevolgen van Megxit en de dood van haar geliefde echtgenoot prins Philip.

Charles gaat voor de begrafenis van zijn moeder op tournee door het Verenigd Koninkrijk met zijn vrouw Camilla, die de koningin aankondigde te worden gekroond tot koningin-partner van haar oudste zoon in een historische verklaring ter gelegenheid van het platina jubileum van Hare Majesteit en 70 jaar op de troon op 6 februari.

Hare Majesteit de Koningin – de langst regerende monarch van Groot-Brittannië – is op 96-jarige leeftijd vredig overleden in Balmoral. Haar zoon Charles is nu koning. Hij blijft vanavond in Balmoral voordat hij terugkeert naar Londen met de Queen Consort, Camilla

De koningin verwelkomt Liz Truss tijdens een audiëntie waar ze de nieuw gekozen leider van de conservatieve partij uitnodigt om dinsdag premier te worden en een nieuwe regering te vormen. Het zou de laatste foto zijn van de vorst, die haar plicht tot het einde volbracht

De koningin poseert voor een foto in de salon van Balmoral kort voor haar ontmoeting met mevrouw Truss, die zij aanstelde als haar premier

Het is onwaarschijnlijk dat de 70-jarige regering van koningin Elizabeth ooit zal worden overtroffen door een andere koning of koningin van Engeland

Het overlijden van de koningin kwam meer dan een jaar na dat van haar geliefde echtgenoot Philip, haar ‘kracht en gids’, die in april 2021 op 99-jarige leeftijd stierf. Sinds zijn begrafenis, waar ze schrijnend alleen zat vanwege de lockdown-beperkingen, haperde haar eigen gezondheid, en moest ze steeds meer evenementen missen, voornamelijk vanwege ‘mobiliteitsproblemen’ en vermoeidheid.

In juli reisde ze naar Schotland voor haar jaarlijkse zomervakantie, maar annuleerde haar traditionele welkom in Balmoral Castle ten gunste van een klein, meer privé-evenement vanwege haar gezondheid, vermoedelijk gekoppeld aan haar vermogen om te staan. En eind juli vertegenwoordigde prins Charles zijn moeder en opende hij de Commonwealth Games in Birmingham met de hertogin van Cornwall. Eind augustus miste Queen de Braemar Gathering – de eerste keer dat ze niet aanwezig was op de Highland Games in haar 70-jarige regeerperiode.

Maar ze was goed genoeg om Boris Johnson in Balmoral te ontmoeten om zijn ontslag te aanvaarden, voordat ze de 15e premier van haar regering, Liz Truss, vroeg om een ​​regering te vormen. Hare Majesteit, die met de steun van een stok stond en glimlachte toen ze mevrouw Truss begroette voor een laaiend vuur, was al twee maanden niet in het openbaar gezien. Het zou haar laatste foto zijn.

Vandaag vlogen al haar kinderen en prins William vanuit het hele VK naar Schotland om bij het bed van Hare Majesteit te komen voordat ze stierf. Prins Harry is niet met zijn gezin vanuit Windsor naar Schotland gereisd – en Meghan Markle verbleef in Frogmore Cottage. Maar hij bereikte Balmoral niet op tijd en landde in Aberdeen, ongeveer 15 minuten na de dood van zijn grootmoeder.