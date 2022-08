Long Island couple reveal how they lost a combined 330lbs

Een man die te horen kreeg dat hij nog maar een jaar te leven had als hij niet zou afvallen, heeft onthuld hoe hij en zijn vrouw samen 330 pond verloren met een maagoperatie.

Ambtenaar Kenny Turner, 37, uit Long Island, gebruikte voedsel om zichzelf te troosten over zijn eigen lichaamsbeeld toen hij opgroeide, en in 2019 had hij een gewicht van 410 pond bereikt.

Het was op dat moment dat vriendin Lauren Harvey, 35, een onderzoeker ook uit Long Island, voorstelde dat het paar gastrectomieën zou krijgen, operaties om een ​​aanzienlijk deel van het lichaamsvet te verwijderen.

Lauren woog zelf 296 pond en bracht het onderwerp van operaties voor gewichtsverlies ter sprake nadat Kenny’s dokter hem had verteld dat hij geen jaar meer zou leven als hij niets aan zijn gewicht en gezondheid zou doen.

Sinds de operatie is Kenny nu 211 pond afgevallen – ongeveer 200 minder dan zijn startgewicht – en Lauren weegt 163 pond, 133 pond lichter.

Ambtenaar Kenny Turner, 37, en zijn vriendin Lauren Harvey, 35, uit Long Island, verloren samen 330 pond na het ontvangen van gastrectomieën in 2019

‘Ik weet dat het gewicht de relatie onder druk zette, alleen al omdat ik me in het algemeen niet op mijn gemak voelde, maar pas later begreep ik de omvang ervan’, zei Kenny.

‘Met bijna 410 pond of 210 pond wist ik dat ze mijn soulmate was. Lauren vond een manier om op mijn slechtst van me te houden en het beetje vreugde dat ik had naar buiten te brengen.’

Daarvoor was Kenny zich echter gaan isoleren vanwege zijn gewicht.

‘Ik zat vol zelfhaat. Ik haatte hoe ik eruitzag en hoe ver ik mezelf had laten gaan’, zei hij.

Het stel, nu afgebeeld, moedigde elkaar aan om te sporten en het gewicht laag te houden na de operaties

Sinds de operatie weegt Kenny, eerder afgebeeld, links en nu rechts, nu 211 pond – ongeveer 200 minder dan zijn startgewicht

Kenny, die eerder vertrok, gaf toe dat hij sociale angst had vanwege zijn gewicht en schaamde zich vroeger, maar is nu trots om zijn lichaam te laten zien

‘Als gevolg daarvan had ik vreselijke sociale angst omdat ik me zo schaamde voor mijn grootte. Ik vermeed bijna alle sociale situaties en elk evenement waar ik in het openbaar zou moeten zijn.

‘Overal waar ik ging, voelde ik me de grootste persoon in de kamer en dat iedereen naar me staarde en me beoordeelde. Dus begon ik mezelf op te sluiten en me van bijna alles te isoleren.’

Kenny had in het verleden een afslankoperatie vermeden, bang voor het proces, maar zei dat Lauren – die nu zijn verloofde is – de motivatie was die hij nodig had.

‘Toen ik Lauren in 2018 ontmoette, veranderde alles’, zei hij.

‘Ik wist dat ik een leven met haar wilde en daarvoor moest ik gezonder worden.

Kenny, nu afgebeeld, had in het verleden een afslankoperatie vermeden, bezorgd over het proces, maar zei dat Lauren – die nu zijn verloofde is – de motivatie was die hij nodig had

Lauren, eerder afgebeeld, vertrok, zei dat Kenny haar motiveerde om af te vallen, en voegde eraan toe hem te ontmoeten toen ze op haar hoogste gewicht was, wat bewees dat hij haar leuk vond om haar

‘Ze benaderde me echt en vertelde me dat ze erover dacht om een ​​​​operatie voor gewichtsverlies te ondergaan, en de gedachte iemand te kunnen hebben om dit proces te ondergaan, verlichtte veel van mijn angst, dus besloot ik uiteindelijk door te gaan met de operatie. ‘

Lauren voegde eraan toe dat de motivatie beide kanten op ging – omdat Kenny de reden was dat ze had besloten om ook deze stap te zetten.

‘Voordat ik Kenny ontmoette, ging afvallen altijd over mooi en mager zijn, en dat ik hopelijk mooi en mager genoeg zou worden om iemand te vinden die van me houdt’, zei ze.

‘Ik heb zo ontzettend veel geluk dat het niet zo is gelopen. Toen ik mijn nu-verloofde ontmoette, was ik bijna of bijna mijn hoogste gewicht.

In het verleden dacht Lauren dat ze mager moest zijn om iemand te vinden die van haar hield, maar dankzij Kenny leerde ze dat het niet waar is

‘Het deed er niet toe, hij hield toch van me. Hij hield van me om mij – en niet vanwege of ondanks mijn gewicht. Dat was voor mij een gamechanger.

‘Ik realiseerde me dat mijn manier van denken zo achterlijk was. Ik was al zo lang alleen en overtuigde mezelf ervan dat ik altijd alleen zou zijn – dus ik had nooit nagedacht over hoe het leven zou zijn met een partner.

‘Toen ik me realiseerde dat hij degene was, zag ik dit hele leven voor me met eindeloze mogelijkheden en kansen waarvan ik eerder niet had gedacht dat ik ze zou hebben.

‘Ik wilde mijn beste leven leiden, met hem aan mijn zijde, en ik wilde niet worden weerhouden van alles wat we wilden doen in het leven door mijn gewicht.

‘Ik wilde samen een lang en gezond leven leiden – alle dingen doen die ik nooit voor mogelijk had gehouden.

‘Ik vond het geweldig dat mijn manier van denken nu ging over gezond zijn, en niet over mager en mooi zijn. Nog beter was dat ik wist dat ik iemand had die van me zou houden, ongeacht wat ik woog.’

En hoewel het paar elkaar door dik en dun steunde, accepteerde niet iedereen hun gewicht zo.

‘Iedereen noemde me altijd ‘big guy’, wat ik haatte’, zei Kenny.

‘Zelfs mijn moeder keek me subtiel afkeurend aan als ik voor haar neus ging eten.’

Het stel is nu verloofd en is van plan om later dit jaar in het huwelijksbootje te stappen na een relatie van vier jaar

De 35-jarige, eerder afgebeeld, zei dat mensen niet begrijpen hoe moeilijk het is om af te vallen als je morbide obesitas hebt. Nu afgebeeld, toch?

‘Mijn moeder zou ook openlijk veel van mijn voedselkeuzes in twijfel trekken,’ zei Lauren.

‘Gezien mijn gewicht was het zeker gerechtvaardigd, maar het deed nog steeds pijn.

‘Als ik openlijk klaagde over mijn gewicht, zeiden mijn vrienden gewoon: “Dus waarom val je niet gewoon af?” Alsof het zo makkelijk is om te doen. Anderen zouden zeggen “dit is volledig in jouw controle om te veranderen”.

‘Ik denk dat het moeilijk is voor mensen die geen morbide obesitas hebben om te begrijpen hoe moeilijk afvallen is.’

Met deze nieuwe mentaliteit en elkaar voor aanmoediging, boekten het paar zichzelf in voor operaties met verticale mouw gastrectomie (VSG) – Kenny’s in september 2019 en Lauren’s in november 2019.

‘Het is als een bevalling,’ zei Lauren.

‘Je kunt er alles over lezen en zoveel mogelijk informatie krijgen, maar niets bereidt je volledig voor op hoe het zal zijn totdat je er echt doorheen moet.

‘Het kostte veel tijd en moeite om je aan te passen aan zo’n andere levensstijl.’

Het paar geniet nu van een actieve levensstijl en maakt dagelijkse wandelingen, evenals wandelingen in het weekend

Laurens dieet bestaat nu uit eiwitten en magere kaas voor het ontbijt, gegrilde kip en salade of groenten voor de lunch, en een Skinnytaste-recept voor het diner.

Kenny’s typische dieet is nu een eiwitshake en banaan als ontbijt, en drie tot vijf ons magere eiwitten, een paar ons groene groenten en een paar ons complexe koolhydraten voor lunch en diner.

‘Omdat je maag zo veel kleiner is na de operatie, moet je de portiegroottes van wat je eet aanzienlijk beperken’, zegt Kenny.

‘De operatie heeft me geholpen om mijn voedselinname te beperken, maar daarnaast moest ik drastische veranderingen doorvoeren in mijn voedingskeuzes en heb ik ook veel gesport.’

Kenny traint nu minstens vier keer per week per week, met krachttraining, cardio en spiertraining.

Lauren doet ook cardio- en krachttraining, evenals dagelijkse wandelingen en weekendwandelingen.

Sinds de operatie is het paar verloofd om dit jaar te trouwen en zijn ze gelukkiger dan ooit.

‘Toen ik groter was, wist ik echt niet hoeveel ik in het leven mis,’ zei Kenny.

‘Ik wist dat ik mezelf afzonderde van veel situaties en de dingen die ik kon doen, beperkte.

‘Maar als ik nu terugkijk, had ik geen idee hoezeer ik mijn potentieel beperkte en hoe verwaterd mijn leven was geworden.

‘Nu voel ik me erg aanwezig in het moment en actiever in mijn dagelijkse taken. Ik dwong mezelf het huis uit te gaan om familie en vrienden te zien, maar als ik daar eenmaal was, zat ik gewoon in de hoek en observeerde iedereen terwijl ze in het moment leefden en zich vermaakten.

‘Nu ben ik aan het spelen met mijn nichtjes en neefjes. Ik verstop me niet langer in de hoek, ik zit midden in de bijeenkomst, naast iedereen. Ik push de mensen om me heen om beter te worden.

‘Ik probeer het goede voorbeeld te geven door een actieve levensstijl te leiden. Ik ga graag fietsen en wandelen. Ik probeer die rare kerel te zijn die 5k runs plant op vakantie.

‘Al met al ben ik supertrots op mezelf voor hoe ver ik ben gekomen en wat ik heb kunnen bereiken en hopelijk nog steeds bereiken.’

Lauren merkte op dat niet alle veranderingen die ze heeft opgemerkt positief zijn, maar de meeste wel.

‘Afvallen heeft mijn leven op veel manieren veranderd – veel verwacht en sommige niet.

‘Veel mensen hebben commentaar op mijn uiterlijk nu – wat niet verwonderlijk is, maar wat me overrompelde, is hoe bereidwillig mensen zijn om mijn zwaardere zelf te beoordelen nu ik ben afgevallen, of hoe open ze bereid zijn te praten over mijn lichaam en geef ongevraagde meningen of adviezen.

Kenny, eerder afgebeeld, links en nu rechts, zei dat zijn gewichtsverlies hem hielp om in het moment te leven

‘Gewichtsverlies zorgt er niet voor dat al je problemen verdwijnen, maar het stelt je wel in staat om ze onder ogen te zien zonder je gewicht als een obstakel of excuus te gebruiken om aan die problemen te werken.

‘Ik realiseerde me pas hoe sterk mijn verslaving aan eten was toen ik het letterlijk niet meer mocht hebben.

‘Ik realiseerde me niet hoeveel ik zou waarderen om te sporten. Sporten ging voor mij altijd over afvallen en/of een straf voor slecht eten.

‘Oefening is nu spannender voor mij – het zien van de verandering van mijn lichaamstoon was zoveel belangrijker dan de cijfers op de schaal.

‘Het belangrijkste was dat ik mijn weerspiegeling in spiegels ving, of mezelf op foto’s zag, geposeerd of openhartig – en niet haten waar ik naar aan het kijken was. Ik voelde me niet langer gedwongen om mezelf bij te snijden, of mezelf van alle foto’s te ontkoppelen.

‘Ten slotte was de grootste verandering voor mij om te ervaren wat mijn oorspronkelijke doel was – nooit beperkt worden in het kunnen doen wat ik wilde doen vanwege mijn gewicht.’