Is this the most stunning hotel in the French capital? Inside uber-luxury Cheval Blanc Paris

Wat gebeurt er als je gastvrijheid tot in de puntjes afstemt? Cheval Blanc Parijs is een voorbeeld. Een hotel dat min of meer onmogelijk te overhypen is.

Voordat het vorig jaar werd geopend, werd aangekondigd dat het ‘alle magische ingrediënten bevat om het te maken’ [2021’s] spannendste hotelopening’. Een verklaring – of iets soortgelijks – die voor veel hotelopeningen aan de pers wordt afgegeven.

Alleen, in dit geval, was degene die die zin had geritsel op het geld. En het zou gerechtvaardigd zijn geweest om de zin ‘het zal je versteld doen staan’ op het einde te taggen.

Ted Thornhill checkt in in een van de 72 kamers van Cheval Blanc Paris en is onder de indruk van elke fase van zijn verblijf. Hierboven bevindt zich het verbazingwekkende binnenzwembad – het grootste overdekte hotelzwembad van Europa

De kamers van Cheval Blanc bieden een betoverend uitzicht op de skyline van Parijs en het eiland Ile de la Cite, de thuisbasis van de Notre-Dame. De kamer erboven is van het type Ted en zijn familie die inchecken bij

Deze buitengewone accommodatie levert op elk niveau, van het adembenemende uitzicht en de ongelooflijke locatie aan de rivier de Seine tot de onberispelijke service, van de uitstekende eetgelegenheden tot de sensationele slaapkamers en van de verwende Dior Spa met het grootste overdekte hotelzwembad zwembad in Europa tot de manier waarop luxe uit elke centimeter van het interieur straalt.

En dan is er nog de kunst – in het oog springend. Vaak museumwaardig.

Het hotel, tegenover het eiland Ile de la Cite, is eigendom van de Franse luxegoederengigant LVMH en is gehuisvest in een iconisch art-decogebouw dat ook de thuisbasis is van het zeven verdiepingen tellende warenhuis La Samaritaine van het bedrijf, dat vorig jaar (door President Macron, niet minder) na een verbluffende renovatie.

Cheval Blanc Paris’s drie-Michelin-sterren restaurant, Plenitude

In totaal heeft LVMH € 750 miljoen (£ 646 miljoen/$ 750 miljoen) uitgegeven aan de restauratie van het gebouw, een project onder toezicht van architect Edouard Françoismet het interieur van het hotel opnieuw ontworpen door de Amerikaanse superster-architect Peter Marino – wiens cv het ontwerp van de vlaggenschip Louis Vuitton-winkel in Beverly Hills omvat – in de stijl van een Parijse residentie, met hulp van meer dan 600 ambachtslieden.

Mijn partner, de vijfjarige dochter Emma en ik komen per taxi aan bij het 72 kamers tellende ‘Maison’, met een klein leger portiers die de deuren openen, onze tassen tevoorschijn halen en ons soepel naar binnen leiden naar het adembenemende marmer van twee verdiepingen – lobby met vloerbedekking.

Tegenover de ingang boven een cluster van verfijnde banken en stoelen zijn twee 12 voet hoge pigmentdrukkunstwerken van de Braziliaanse kunstenaar Vik Muniz die de Eiffeltoren afbeelden, met een 21 voet lang abstract van de Franse kunstenaar Georges Mathieu aan de muur aan de rechterkant.

Naast de kunst en de ruimte als geheel omlijstend, zijn acht verleidelijke 22 voet hoge goud-en-bronzen schermen, aangevuld met 22 voet hoge wit-en-bronskleurige gordijnen.

Ik verwacht half dat een rondleidinggroep zich voor dit alles zal verzamelen.

De receptioniste die ons incheckt, wijst ons vervolgens naar onze junior suite op de vijfde verdieping – een kamer van pure decadente weelde.

Voor de ouders is er een hemels kingsize bed gehuld in zijdezachte lakens en prachtige kussens en voor de kleine een campingbedje ook nog in luxe beddengoed. En kijk, er ligt een toy cheval blanc (wit paard) vastgebonden aan een ballon bovenop haar op te wachten.

Er is ook een elegante bank, een inloopkast gesmoord in gepolijst hout met een breed scala aan laden en kasten en een prachtige badkamer gehuld in marmer.

Hier is er een groot bad, een inloopdouche die ook dienst doet als stoombad, dubbele wastafels, een spiegel die bijna van muur tot muur reikt en luxe en overvloedige toiletartikelen – waaronder badproducten van Dior-parfumeur Francois Demachy.

Cheval Blanc Paris’s ‘showstopping’ dubbele verdiepingen marmeren vloer lobby. Tegenover de ingang zijn twee 12 meter hoge kunstwerken met pigmentprint van de Braziliaanse kunstenaar Vik Muniz die de Eiffeltoren uitbeelden

Het gebouw waarin het hotel is gehuisvest (boven het centrum) is ook de thuisbasis van het zeven verdiepingen tellende warenhuis La Samaritaine van LVMH, dat vorig jaar (door president Macron niet minder) werd heropend na een verbluffende renovatie

De lay-out is ondertussen semi-open met het bad loodrecht op een groot raam. Een jaloezie gaat met een druk op de knop omlaag voor privacy, of u kunt hem omhoog laten en genieten van het uitzicht.

En wat een uitzicht.

De kamer strekt zich uit tot een omheind terras, compleet met kamerhoge ramen (en voorzien van spiegels voor een waanzinnig oneindig reflectie-effect) en twee opvallende houten stoelen die naar elkaar toe zijn gedraaid. Verderop is de Pont Neuf-brug, die over het Ile de la Cite loopt, de thuisbasis van de Notre-Dame-kathedraal.

Nadat we ons op de dikke kussens van de stoelen hebben neergeploft, staren we gefixeerd naar de borrelende activiteit beneden – fietsers en taxi’s stromen over de brug, toeristenboten met glazen panelen, geramd met enthousiaste toeristen, komen en gaan, aanmeren bij het ponton ernaast.

En ontspan… een luxe massageruimte in de ‘verwen-me-rotten’ Dior Spa

Het is in één oogopslag een oogverblindende kamer, maar de inventaris heeft ook indrukwekkende details.

De bedlampjes en de centrale kroonluchter zijn bijvoorbeeld gemaakt van metaal en gips door sculpturer Philippe Antonioz. Ze komen voor in elke slaapkamer, maar de ontwerpen zijn uniek voor elke kamer.

En de zeep is gegoten in de vorm van het hotel en draagt ​​zelfs het patroon van de kenmerkende gevel.

Dit patroon wordt subtiel herhaald in het vloerkleed, op de gratis pantoffels, op de op maat gemaakte handgemaakte gipsen muur tegenover het bed en zelfs in het kleine dienblad voor de afstandsbediening van de tv in de badkamer.

Je ziet het eigenlijk overal in het hotel.

Maar we zien hem niet in de geweldige kinderkamer – ‘Le Carrousel’ – een miniparadijs waar Emma verliefd op wordt.

Het heeft twee thema’s, tuin en nautisch – er zijn twee aquaria, waaronder een bolvormige die wordt bewoond door een kwal – en Emma dompelt zichzelf onder in het kleine koninkrijk met een babysitter terwijl wij ouders naar de zevende verdieping stijgen voor cocktails en diner.

De geweldige kinderkamer – ‘Le Carrousel’ – heeft twee thema’s, tuin en nautisch

Onze eerste stop is het panoramische terras in de zomertuin. Daar genieten we van perfect uitgevoerde French 75- en Pisco Sour-cocktails terwijl de zon ondergaat, starend vanaf onze stoelen door een kunstmatige opening in de omtrekhaag die uitzicht biedt langs de opvallende gotische kerk Saint-Germain-l’Auxerrois ernaast en naar buiten naar de Eiffeltoren.

Dit uitzicht wordt een half uur later overtroffen in restaurant Le Tout-Paris, net om de hoek achter de rustgevende grassen van de tuin.

Het hotel heeft drie restaurants onder leiding van chef-kok Arnaud Donckele, het drie-Michelin-sterren Plenitude, Italiaans eethuis Langosteria en onze locatie voor de avond, die Franse keuken biedt in een adembenemend chique omgeving.

Binnen zijn stoelen en bankjes in opvallende oranje, gele en rode tinten. Maar we worden naar buiten geleid naar een van de felbegeerde tafels in nissen die de gasten een knijpend uitzicht bieden op de Seine en de skyline.

Dromerig.

De keuken is van topklasse, de drankjes verrukkelijk en de service, zoals in elke fase van ons verblijf – foutloos.

Restaurant Le Tout-Paris, waar Ted dineert op krab- en avocadotaart (la tarte tourteau), rundvlees met dauphine-aardappelen en Le Mille-Feuille

Ted’s Le Tout-Paris eettafel staat buiten (vergelijkbaar met het bovenstaande), waardoor hij en zijn partner een prachtig uitzicht op de Seine en de skyline hebben. Ze keren terug naar het restaurant voor het ontbijt – rechts op de foto is een typische spread die wordt geserveerd. ‘Geen gast wordt onderworpen aan het zwoegen van het halen van voedsel van een buffet’, schrijft Ted

Ik begin met krab-avocadotaart (la tarte tourteau), kies voor rundvlees met dauphine-aardappelen als hoofdgerecht en eindig met Le Mille-Feuille.

Mijn Franse partner staat erop dat enkel en alleen de Fransen weten hoe ze patisserie ‘goed’ moeten doen. En ze lijkt tevreden dat haar punt is gemaakt met mijn gerecht en haar klassieke Paris-Brest.

Wat drankjes betreft, wordt ons aangeraden door de parmantige plaatsvervangend hoofd-sommelier om te beginnen met vintage Moet & Chandon-champagnes – een witte 2013 en een roos uit 2012, beide uitstekend – en daarna levert ze een rode Chateau d’Issan Margaux uit 2015 gevolgd door Kopke-port.

De volgende ochtend zitten we weer in het restaurant voor het ontbijt, dit keer aan een ronde tafel met een halfronde banket.

Geen enkele gast is onderworpen aan het zwoegen van het halen van voedsel van een buffet. In plaats daarvan worden er kleine schaaltjes fruit en een mand met gebakjes – inclusief de ultieme pain au chocolat met de perfecte crunch – op tafel gezet en bestellingen voor extra’s genomen.

Het is een Eggs Benedict voor mij en een warme chocolademelk voor de kleine geserveerd in een schattige kleine koperen ketel.

Ons verblijf wordt afgerond met een duik in het epische 30 meter lange zwembad, versierd met een boeiend golvend mozaïekpatroon op de vloer en met bewegende beelden van de Seine die op de muren speelt om de illusie te wekken waarin je zwemt de rivier.

Nog een magisch ingrediënt om dit een van de meest opwindende nieuwe hotels van 2021 te maken – en een van de beste hotels in 2022.