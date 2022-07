Frenkie de Jong is not the only man who can fix Man United midfield… Erik ten Hag has options

Manchester United-manager Erik ten Hag kan weinig klachten hebben over de toezegging van de club om deze zomer zijn nummer 1 transferdoelwit, Frenkie de Jong, binnen te halen.

United heeft alles uit de kast gehaald door clubchefs Richard Arnold en John Murtough naar Spanje te sturen om met Barcelona te onderhandelen over een transfer voor De Jong en ze hebben een complexe deal gesloten ter waarde van £ 71,5 miljoen.

Het enige probleem lijkt De Jong zelf te zijn. Ondanks de wens van Ten Hag om zijn voormalige beschermeling en landgenoot naar Manchester te halen, lijkt de speler terughoudend.

Frenkie de Jong wordt gewinkeld door Barcelona omdat ze hun loonsom moeten verlagen

Volgens een bericht in de Spaanse outlet, Sport, hij heeft een hekel aan Manchester en vindt dat de club onregelmatig wordt gerund. Er is ook de £ 17 miljoen die De Jong aan lonen verschuldigd is door Barcelona, ​​​​die hij misschien op zak wil hebben voordat hij Spanje verlaat.

Ten Hag heeft duidelijk gemaakt dat De Jong centraal staat in zijn plannen bij United, aangezien hij balbezit en controle zoekt in de hectiek van de Premier League.

In de Nederlandse stijl wil de manager een vasthoudende middenvelder die het spel domineert door zijn vermogen aan de bal, niet zijn destructieve kwaliteiten erbuiten, zelfs als dat betekent dat hij een verzorger moet aanwijzen om naast hem te spelen in het midden van het park.

De sterke punten van De Jong zijn zijn vermogen om balbezit te behouden in krappe gebieden en om zijn team het veld op te helpen door feilloos nauwkeurige passes en dynamische dribbels en draagtassen.

Frenkie de Jong (links) heeft naar verluidt geen interesse om zich bij Erik ten Hag aan te sluiten bij Manchester United

De baas heeft de achtervolging duidelijk niet opgegeven.

‘We zoeken een speler die in de holding kan spelen’ [deep-lying] positie op het middenveld’, zei Ten Hag tegen journalisten tijdens de clubtour door Australië. ‘Er zijn er niet veel in die positie die in staat zijn om het niveau te halen dat we eisen.’

Dus, zo niet De Jong, wie dan wel? Welke alternatieven heeft United als de Nederlandse maestro weigert terug te keren naar Ten Hag in Manchester.

Fabian Ruiz

De middenvelder van Napoli bezit precies de eigenschappen die Ten Hag zoekt in De Jong.

Een van de eigenschappen die De Jong zo aantrekkelijk maakt, is zijn ‘persweerstand’. Hij geeft zelden de bal weg, en Ruiz, 26, die 15 interlands heeft voor Spanje, lijkt erg op elkaar.

In 32 optredens in de Serie A vorig seizoen, waarin hij zeven doelpunten maakte en vier assists gaf, maakte Ruiz onder druk nog meer passes dan De Jong voor Barcelona behaalde. Hij had meer kans om balbezit te behouden in een tackle en was minder vatbaar voor verkeerde controle. Beide spelers boekten een slagingspercentage van ongeveer 90 procent.

Napoli’s diepliggende middenvelder Fabian Ruiz heeft alle kwaliteiten die Ten Hag zoekt

Als Ten Hag wil dat iemand voor de bal zorgt, dan kan hij op Ruiz rekenen en is de Spanjaard ook vooruitstrevend in zijn passing.

Daar komt nog bij dat hij nog maar één jaar contract heeft en naar verluidt heeft geweigerd een verlenging te tekenen. In januari deed Newcastle een bod van £ 42 miljoen op Ruiz, maar Napoli is nu op zoek naar ongeveer £ 26 miljoen.

De Spanjaard is een minder ervaren dribbelaar dan de Nederlander, die het vermogen heeft om voorbij spelers te spoken en ruimte te creëren.

Maar Ruiz draagt ​​de bal goed en vindt het heerlijk om naar vijandelijk gebied te stormen en zo kansen te creëren voor anderen.

Ruben Neves

De Wolves-ster heeft al eerder interesse gewekt van Manchester United en volgens Talksport krijgt de hiërarchie van de club nu een andere kijk.

Het is gemakkelijk om de attractie te zien. Neves, 25, is super betrouwbaar in balbezit, maar ook in staat tot magische momenten en zeer flexibel.

Onder Nuno Espirito Santo werd de Portugees gevraagd diep te gaan zitten en de ruimte voor de drie centrale verdedigers af te schermen. Hij stelde Wolves in staat om controle te krijgen op het middenveld door zijn kwaliteit aan de bal, maar daarnaast is hij goed in de tackle en een gewillig pers.

Ruben Neves van Wolves heeft indrukwekkende kwaliteit en aanpassingsvermogen getoond in de Premier League

Neves’ sterkere defensieve spel zou de manager zelfs in staat kunnen stellen om met een middenveld van drie man te gaan, in plaats van de ‘dubbele spil’ waarmee hij voor het seizoen experimenteert.

En in balbezit controleert Neves bijna nooit een pass en ontvangt hij met succes de bal van een eye-opening 96 procent van de passes, volgens FBREF.

Sinds Bruno Lage het roer bij Molineux overnam, is Neves gevraagd om in een meer geavanceerde rol te spelen, waardoor hij een andere vaardigheden kon demonstreren.

Vorig seizoen dribbelde en droeg hij de bal vaker dan voorheen, al kon hij qua progressie niet tippen aan De Jong.

De Portugees heeft al eerder belangstelling gewekt van de Manchester United-hiërarchie

De Nederlander had twee keer zoveel kans om de bal naar het bovenste derde deel van het veld en het strafschopgebied te dragen dan de Portugees, maar toen speelde hij voor een Barcelona-team dat de meeste tegenstanders domineerde.

Wolves is bereid om de Portugese middenvelder deze zomer te verkopen, aangezien hij nog twee jaar te gaan heeft en het onwaarschijnlijk is dat hij een nieuw contract zal tekenen zoals de zaken er nu voorstaan.

Wolves gaf echter eerder aan dat ze ongeveer £ 70 miljoen wilden voor Neves, vergelijkbaar met Jong, en ten Hag deelt hun waardering mogelijk niet.

Youri Tielemans

Tielemans wordt vaak beschouwd als een box-to-box nr. 8 en kan in de plaats komen van United en aan de touwtjes trekken van het aanvallende talent voor hem.

Een deel van Ten Hags liefde voor De Jong komt voort uit zijn overtuiging dat de Barça-man ‘de aanvallers beter maakt’.

Tielemans, 25, heeft een allround middenveldspel en als hij werd gekoppeld aan Fred of Scott McTominay in de 4-2-3-1 formatie Ten Hag heeft de voorkeur gegeven aan pre-season, United zou zowel een fysieke als technische grip op het middenveld kunnen hebben .

Youri Tielemans is indrukwekkend met en zonder bal en zou het middenveld van United kunnen verankeren

De Leicester City-man legt zich graag op aan de tegenstander. Hij maakte vorig seizoen meer tackles dan alle alternatieven voor De Jong die hier worden overwogen, met uitzondering van Fred. Hij zet zich in, is goed één-op-één en zet zijn lichaam op het spel als dat nodig is.

Hij is ook comfortabel bij het maken van passes onder druk en is blij om de bal te ontvangen in krappe gebieden.

Tielemans was niet zo precies in balbezit als De Jong of Ruiz en maakte vorig seizoen 82 procent van zijn passes, ondanks het feit dat hij relatief weinig lange ballen sloeg voor Leicester, maar de nauwkeurigheid lijdt altijd naarmate een speler verder naar voren beweegt.

En hij is minder dynamisch in balbezit, probeert minder te dribbelen en draagt ​​vooral aan de bovenkant van het veld.

Het zijn dit soort runs die het spel openen voor de aanvallers, aangezien verdedigende middenvelders en verdedigers ermee te maken krijgen, waardoor er elders ruimte ontstaat. Dat gezegd hebbende, Tielemans zit in het laatste jaar van zijn contract en zou beschikbaar kunnen zijn voor minder dan £ 30M, wat waar voor je geld zou zijn.

Christian Eriksen

Als United De Jong niet naar Manchester kan lokken, hebben ze al een aantal oplossingen in huis.

Christian Eriksen, 30, is een van hen. Hij is een bewezen artiest in de Premier League en is een van de slechts twee spelers die 10 of meer assists hebben gegeven in vier opeenvolgende topseizoenen, de andere is United-legende David Beckham.

En met 66 assists in het algemeen staat hij tweede in de Premier League, achter Kevin De Bruyne.

Christian Eriksen heeft zichzelf bewezen als aanvallende middenvelder, maar hij zou dieper kunnen spelen

Het is niet verrassend dat Eriksen, toen Eriksen vorig seizoen een transfervrij tekende na een prachtige cameo bij Brentford, na zijn herstel van een hartstilstand tijdens Euro 2020, werd gezien als een aanvallende optie op het middenveld.

Maar de Deen heeft de veelzijdigheid en het vermogen om zich aan te passen aan een diepere rol om meer rust te brengen op het chaotische middenveld van vorig seizoen.

Ten Hag heeft eerder gesproken over aanpassing aan de spelers die hij heeft bij zowel Ajax als United. Hij is een pragmaticus.

En in antwoord op vragen over de uitdaging om De Jong naar Old Trafford te halen, stelde hij de mogelijkheid ter sprake om zijn bestaande roedel te schudden.

‘We hebben nu te maken met de spelers in onze selectie en we zullen er een ontwikkelen op die positie’, stelde ten Hag voor.

Ten Hag moet beslissen hoe lang hij op de Jong moet wachten als zijn Nederlandse landgenoot weigert te verhuizen

De twee mannen kennen elkaar nadat Eriksen na zijn hartstilstand bij Ajax trainde.

De voormalige middenvelder van Spurs en Inter Milan komt niet overeen met de statistieken van De Jong voor wat betreft pass-nauwkeurigheid en drukweerstand, maar dan heeft hij de neiging om hoger op het veld te spelen en zijn rol is om kansen te creëren, wat altijd een groter risico met zich meebrengt voor een hogere beloning.

Ten Hag heeft duidelijk gemaakt dat hij voor een driejarig project op Old Trafford zit. Hij kan besluiten dat hij genoeg talent in het gebouw heeft om de campagne te starten, in plaats van veel geld uit te geven aan zijn tweede of derde keuze.

Fred

De verrassende kanshebber op de lijst om De Jong te vervangen is Fred. Toen Ten Hag zei dat hij een speler binnen zijn gelederen kon vormen, had hij dan echt aan de Braziliaan gedacht?

Voorafgaand aan United’s pre-season tour door Thailand en Australië leek dat uiterst onwaarschijnlijk. Fred speelde vorig seizoen in de rol en kon geen enkele vorm van controle uitoefenen.

United verzamelde slechts 52 procent balbezit, het laagste aantal in de geschiedenis van de Premier League, volgens Total Football Analysis, en dat is de reden waarom Ten Hag het middenveld deze zomer tot prioriteit heeft verklaard op de transfermarkt.

Vorig seizoen leek Fred een deel van het probleem te zijn, maar hij was uitstekend in het voorseizoen

De Braziliaan begon tot nu toe elke wedstrijd, naast McTominay, op het middenveld met rollen, en waar zijn energieke spel vorig seizoen leek toe te voegen aan de chaos, wordt het nu beloond met een meer gestructureerde aanpak.

Ten Hag heeft de houding van Fred geprezen en de impact die hij heeft op de mensen om hem heen. Maar gezien de wens van de manager om via het middenveld uit te bouwen, zijn het de opmerkingen van Ten Hag over de speelstijl van Fred die opvallen.

‘Op dit moment speelt hij de rol van verbinder, verdedigend tot offensief’, aldus Ten Hag.

‘Hij speelt de rol heel goed. Ik ben tevreden met zijn prestatie, met zijn verbetering. Ik denk dat hij zelfs nog beter kan. Ik zal hem daarin steunen.’

Het lijdt geen twijfel dat Fred en United tot nu toe indrukwekkend zijn geweest door 11 doelpunten te maken door Liverpool in Bangkok en Melbourne Victory en Crystal Palace in Melbourne te verslaan.