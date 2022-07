FA urged to investigate England’s World Cup hotel after staff claim they were paid under £10-a-day

Er is bezorgdheid geuit over de omstandigheden voor migrerende werknemers in het luxehotel van Engeland in Qatar, waar de Three Lions zullen verblijven tijdens de WK-finale.

Het vijfsterrenhotel Souq Al Wakra wordt het Engelse schietgat voor het toernooi, dat op 21 november begint.

Het complex aan het strand, waar kamers tot £ 300 per nacht kunnen kosten, werd geselecteerd door manager Gareth Southgate na beoordelingen van teambases die door de autoriteiten van Qatar waren opgesteld voor de 32 deelnemende landen aan de FIFA Wereldbeker 2022.

Southgate voelde zich aangetrokken tot de ideale locatie van het hotelcomplex, dat 101 kamers heeft, omdat het dicht bij de stadions die in gebruik zijn bij het toernooi en bij het strand ligt.

Maar voormalige arbeiders hebben mensenrechtenonderzoekers verteld dat sommige medewerkers van het Souq Al-Wakra-hotel, 16 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doha, slechts ongeveer £ 9 per dag ontvingen voor hun werk en dat het hotel weigerde overuren te betalen, ondanks dat werknemers zeiden dat ze 12 uur werken in drukke periodes.

Er wordt ook beweerd dat migrerende werknemers uit sommige landen gunstiger worden behandeld dan andere, waarbij Bengalezen en Nepalezen het verliezen van personeel uit Arabische landen.

Engeland manager Gareth Southgate heeft gekozen voor een basis die lijkt te zijn low key

De claims tegen de mensenrechtenorganisatie Equidem komen minder dan vier maanden voordat het hotelpersoneel wacht op Engelse spelers en officials.

De hotelsector van Qatar is ongelooflijk snel gegroeid om het land in staat te stellen het WK te organiseren en een groot deel van het personeelsbestand bestaat uit de twee miljoen migrerende werknemers, die de economie van de kleine, olierijke staat ondersteunen.

Equidem, gespecialiseerd in de behandeling van migrerende werknemers, zegt dat huidige werknemers in Qatar vaak te bang zijn om zich uit te spreken uit angst hun baan te verliezen.

Het heeft echter gesproken met medewerkers die de afgelopen twee jaar in het Souq Al Wakra-hotel hebben gewerkt, waarvan er één de afgelopen maanden is vertrokken. Equidem roept nu de FIFA en de voetbalbond op om meer te doen om de behandeling van werknemers in de door haar gekozen accommodatie te beoordelen.

‘We vinden gevallen waarin werknemers niet adequaat worden betaald en geen overuren krijgen’, zegt Mustafa Qadri, chief executive van Equidem.

Engeland hoopt de sfeer van recente toernooien opnieuw te creëren om te gedijen

Onder het personeel dat zich uitspreekt, is een voormalige supervisor van de Souq Al-Wakra, die vorig jaar in dienst was en beweerde dat het hotel geen overuren betaalde.

Een lid van het team, die zei dat hij daar tot een paar maanden geleden was, beweerde dat sommige arbeiders uit Aziatische landen slechts het wettelijke minimum van 1.000 Qatarese Rials per maand ontvingen, wat neerkomt op ongeveer £ 10 per dag, terwijl die uit Arabische landen werden betaald meer, werd beweerd.

Qatar introduceerde vorig jaar een minimumloon van 1.000 QR, waarbij werkgevers verwachtten voor kost en inwoning te zorgen, of een vergoeding voor voedsel van 500 QR en voor huisvesting van 300 QR daar bovenop.

Destijds werd de nieuwe wet door mensenrechtenorganisaties verwelkomd als een stap in de goede richting, ook al werd deze als te laag beschouwd.

Het Engelse team bestaat uit enkele van de best betaalde spelers in de Premier League, waaronder Jack Grealish en Raheem Sterling, die ongeveer £ 300.000 per week verdienen, en John Stones, van wie wordt aangenomen dat hij £ 250.000 ontvangt voor zeven dagen werk.

Qadri misgunt spelers hun verdiensten niet, maar gezien de schaal van het toernooi en de winsten die zullen worden genoten, gelooft hij dat de migrerende werknemers te kort komen.

Van de families van de spelers wordt verwacht dat ze accommodatie in de buurt in het kustplaatsje vinden

Het hotel is een vijfsterrenhotel en luxueus, maar minder duur dan sommige andere opties

En terwijl werknemers enten voor een karige beloning, zullen anderen enorme voordelen genieten. De FIFA zelf zal naar verwachting meer dan £ 3 miljard verdienen en de hotels zelf, die in november en december volgeboekt zijn, kunnen grote winsten verwachten.

‘De vraag moet wel gesteld worden, waarom is hun loon zo laag als deze hotels niet alleen zo duur zijn om te verblijven, maar ook voetbalbonden, bedrijven en de FIFA miljarden aan het toernooi hebben uitgegeven?

‘Qatar is een van de rijkste landen. Hoe komt het dan dat deze arbeiders zo onderbetaald worden?’

Sportpost nam contact op met de Souq al Wakra en beschreef de specifieke zorgen van werknemers bij Equidem, waaronder de betaling van een basissalaris van 1.000 QR per maand, het niet betalen van overuren en een voorkeursbehandeling voor werknemers op basis van nationaliteit.

Het resort ligt ingeklemd naast een nieuw gebouwde souk in Al Wakra met wasy toegang tot het strand

In een verklaring zei de algemeen directeur van het hotel, Emad Nabulsi: ‘Het hotel houdt zich aan alle richtlijnen en procedures die zijn vereist door het Hoogste Comité van Qatar met betrekking tot wervingsprocessen en werkgelegenheid in de aanloop naar en tijdens de FIFA World Cup. .

‘Alle teamleden worden gelijk en eerlijk behandeld, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit of religie. Wervingsprocessen en salarissen zijn in lijn met de richtlijnen van het land en iedereen heeft dezelfde kansen op promotie.’

Vorige maand beschuldigde Amnesty International de FA van ‘volledig gebrek aan moed’ om zich uit te spreken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar.

Het toernooi werd achtervolgd door berichten over mensenrechtenkwesties in de 12 jaar sinds de FIFA controversieel Qatar aanstelde als gastheer van het blue riband-evenement. Duizenden arbeidsmigranten, betrokken bij de aanleg van wegen, steden, hotels en stadions, zijn tijdens de voorbereidingen om het leven gekomen.

Er wordt gevreesd dat velen zijn omgekomen als gevolg van hitte-uitputting, maar in veel gevallen werden geen autopsie uitgevoerd en bevatten de gegevens geen gedetailleerde verslagen van hun dood.

Arbeidsmigranten in Qatar hebben nu recht op een minimumloon van £9 per dag volgens nieuwe regels

Werknemers in de bouw klaagden over krappe leefomstandigheden

Arbeidsmigranten in Qatar kregen £ 200 per maand betaald om in de aanloop naar het WK in intense hitte te werken

Nu is de aandacht gericht op de omstandigheden voor werknemers in hotels, die tijdens de competitie van een maand meer dan een miljoen fans en de duizenden officials, medewerkers en spelers verbonden aan de FIFA, sponsors en de nationale teams zullen dienen.

Verschillende onderzoeken hebben al wijdverbreide misbruiken aan het licht gebracht, waaronder lage lonen, onbetaalde overuren, lange uren en slechte levensomstandigheden voor het personeel.

‘[There is also a] fenomeen van werknemers met een achtergrond die betekent: [they] kan niet in het management komen, [are] niet de promoties en bonussen krijgen die anderen krijgen’, zegt Qadri, die de sector uitgebreid heeft onderzocht.

‘Er wordt veel gesproken over… Arabisch sprekende werknemers die worden geselecteerd voor de hogere functies. Het is een kwestie van rassendiscriminatie.’

De spelers van Engeland hebben zich uitgesproken over discriminatie in de samenleving, waarbij het team voor de wedstrijden op de knieën ging om het probleem onder de aandacht te brengen en spelers zelf zijn ook het slachtoffer geworden van verachtelijk misbruik op sociale media en bij wedstrijden in het buitenland.

Qadri hoopt dat ze ook geïnteresseerd zullen zijn in wat er in Qatar gebeurt.

Grootste percentage sterfgevallen onder migrerende werknemers wordt geregistreerd als ‘natuurlijke doodsoorzaak’

‘Het Engelse voetbalteam is een inspirerend jong team, ze knielen om racisme te bestrijden, terecht’, zei hij.

Hij zei dat het een ‘krachtige boodschap’ zou zijn als Gareth Southgate en zijn team zich zouden uitspreken over de behandeling van arbeiders in Qatar en rechtstreeks contact zouden opnemen met mensenrechtenwerkers over de kwestie.

HEEFT… HEBBEN NIETS £ 138 miljard – geschatte kosten voor het organiseren van het WK 2022 £ 3,4 miljard – de inkomsten die FIFA verwacht te behalen in 2022 £ 1,9 miljard – de waarde van FIFA-uitzendrechten in 2022 £ 1 miljard geschatte winst voor FIFA in 2022 £ 660 miljoen – de kosten van het Al Bayt-stadion in Qatar £65m betaald aan Six Construct om het Khalifa Stadium te renoveren 3.200 migranten werkten elke dag aan het paradepaardje Khalifa Stadium £3.000 – hoeveel sommige migranten betaalden om een ​​baan te krijgen op het WK van Qatar £ 225 per maand – het nieuwe minimumloon voor migrerende werknemers in Qatar £9-per-dag – waar komt het minimumloon voor arbeidsmigranten uit Bronnen: FIFA Jaarverslag 2020 en Amnesty International

Na kritiek op de FA in juni verdedigde Gareth Southgate zijn spelers en beweerde dat er ‘achter de schermen veel gebeurt’.

‘Elke keer als ze spreken, nemen ze een standpunt in,’ zei hij.

Kapitein Harry Kane is in gesprek met andere teams over hoe een verenigd front van de mensenrechtenkwestie op het WK kan worden gepresenteerd.

En eerder dit jaar beschreef Jordan Henderson, een senior lid van de ploeg, Qatar’s staat van dienst van mensenrechtenschendingen als ‘schokkend, teleurstellend en verschrikkelijk’ na een interne briefing van FA-functionarissen.

Equidem wil dat de bestuursorganen van het voetbal nader kijken naar wat er gebeurt in de hotelsector in Qatar en op de Souq al Wakra.

‘Het is aan de FIFA, de FA en het Engelse voetbalteam om dit verder te brengen’, zei Qadri. ‘Ze zouden via onafhankelijke bronnen moeten willen weten wat er aan de hand is. Er is een grote zorg dat dit nog steeds gebeurt.

‘We zouden graag de kans krijgen om met de FA te praten over hoe ze hun due diligence kunnen doen om de waarheid te achterhalen.

‘En als werknemers met problemen worden geconfronteerd, moet er een vergoeding komen. De FA en het Engelse voetbalteam moeten daarin echt voorop lopen. Ze zouden het verschil kunnen maken.’

Onder wereldwijd toezicht heeft Qatar de afgelopen jaren een reeks arbeidshervormingen doorgevoerd. Naast een minimumloon schafte het land in augustus 2020 officieel het Kafala-systeem af, dat werkgevers bijna volledige controle gaf over de werkgelegenheid en immigratiestatus van werknemers, en het heeft centra opgezet in acht landen om migranten bewust te maken van hun rechten.

Equidem en andere mensenrechtenorganisaties erkennen de stappen die worden genomen, maar blijven zorgen uiten over praktijken in het veld.

Naar aanleiding van een rapport over het misbruik van werknemersrechten vorige maand, vertelde een woordvoerder van de Qatarese regering aan The Telegraph: ‘Qatar heeft herhaaldelijk gezegd dat systemische hervormingen niet van de ene op de andere dag plaatsvinden en het veranderen van het gedrag van elk bedrijf tijd kost. De realiteit is dat geen enkel ander land zo snel zo ver is gekomen.’