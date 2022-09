Dying widow Peggy Luker who Gerry Harvey tried to evict gets her last wish to die at home

En uhelbredeligt syg kvinde, som milliardæren Gerry Harvey forsøgte at fordrive fra en af ​​sine ejendomme på landet, har truffet endelige foranstaltninger til at dø i hjemmet.

Peggy Luker boede lejefrit i et hus ved Kurrajong, 75 km nordvest for Sydney, sammen med sin de facto mand Garry Dent i otte år, indtil han døde som 80-årig i 2017.

Dent havde arbejdet for hr. Harvey som entreprenør i halvandet årti før hans død, og parret havde været venner i 50 år.

Fru Luker, der er døende af kræft, mente, at ejendommen havde tilhørt hendes afdøde partner, men kort efter hr. Dents begravelse fortalte Harvey Normans medstifter hende, at hun skulle ‘flytte ud og få pensionen’.

Milliardæren Gerry Harvey forsøgte at smide en døende kvinde ud af et hus, hun delte med sin afdøde de facto mand, som var ven med iværksætteren i 50 år. Hr. Harvey, medstifteren af ​​Harvey Norman, er afbildet sammen med konen Katie Page

Peggy Luker boede lejefrit på en ejendom ved Kurrajong, 75 km nordvest for Sydney, i otte år sammen med sin mangeårige partner Garry Dent, indtil han døde som 80-årig i 2017. Fru Luker og hr. Dent er på billedet

Tvisten skulle udspille sig i NSWs højesteret tidligere på måneden, men blev afgjort, før den gik til høring. Fru Luker var ude af stand til at fortsætte med sagen, fordi hendes helbred var blevet så alvorligt forværret.

Vilkårene for forliget kan ikke afsløres, men det ser ud til, at fru Luker og hr. Harvey hver især havde en vis succes.

En titelsøgning med NSW Land Registry Services bekræfter, at Kurrajong-ejendommen stadig ejes af et af hr. Harveys selskaber, G Harvey Nominees Pty Ltd.

Daily Mail Australia er også blevet opmærksom på, at fru Luker og hendes læge underskrev et NSW Health-dokument i juni, som fastslår, at hun har til hensigt at dø på Kurrajong-adressen.

Dokumentet har titlen ‘dødscertificeringsordninger for forventet hjemmedød’.

‘Denne formular vil hjælpe med rettidig fjernelse af liget fra patientens hjem og give vished om, hvem der skal udfylde lægeerklæringen om dødsårsag’, hedder det.

En titelsøgning med NSW Land Registry Services viser, at huset Peggy Luker bor ved Kurrajong stadig ejes af G Harvey Nominees Pty Ltd (fremhævet ovenfor)

Dokumentet udelukker ikke, at fru Luker bliver kørt på hospitalet, men det ville være imod hendes sidste ønsker.

En repræsentant for den 83-årige hr. Harvey bekræftede tidligere på måneden over for Daily Mail Australia, at retssagen mod fru Luker var afsluttet.

“Hr. Harvey er meget glad for, at sagen er løst og ønsker Peggy Luker alt det bedste for fremtiden,” sagde repræsentanten.

‘Der vil ikke blive givet yderligere kommentarer, da forligets vilkår er fortrolige.’

Fru Lukers advokat Christopher Crawley sagde på det tidspunkt, at hans klient havde været for syg til at fortsætte med retssagen.

“Desværre var Peggy Luker påkrævet til krydsforhør og var ude af stand til at fortsætte med sagen, da hendes helbred var alvorligt forværret,” sagde Crawley.

Hr. Harvey, der nu anslår 2,83 milliarder dollars værd, sagde tidligere på ugen, at han havde et ‘velsignet liv’, og at hans eget helbred betød langt mere for ham end penge.

Hr. Harvey havde bedt Hr. Dent om at hjælpe ham med at opdele 40 hektar jord (billedet), som han købte sammen med sin første kone i 1972 og ønskede at sælge som 15 individuelle grunde.

En hoppe på $4 millioner, han ejede, var død for nylig, og på trods af at hesten ikke var forsikret, tænkte hr. Harvey på det økonomiske tab ‘i højst fem minutter’.

“I det store billede er jeg stadig i live, jeg er stadig rask,” fortalte han news.com.au. ‘Jeg ville have givet hver en krone væk, jeg har, bare for at være sund.

‘Pengesiden af ​​det, dine aktiver, kunne jeg ikke være ligeglad med. I slutningen af ​​dagen skal du være glad og sund, intet andet betyder noget.’

Fru Luker fik en mislykket nyretransplantation for otte år siden og udviklede hudkræft fra medicin, hun tog for at stoppe organets afstødning.

Lægerne fortalte den nu 68-årige, at der ikke var mere, de kunne gøre for at forhindre, at kræften spredes til andre dele af hendes krop, og at sygdommen ville dræbe hende.

Efter hr. Dents død for fem år siden troede hun, at hun kunne blive ved med at bo i Kurrajong-huset, fordi hun troede, det tilhørte hendes partner. Hr. Harvey havde endda holdt en lovprisning ved Hr. Dents begravelse.

Hun bekæmpede en udsættelsesmeddelelse udstedt på hr. Harveys vegne ved at sagsøge G Harvey Nominees Pty Ltd, den trust, der er opført som ejer af ejendommen.

En agent, der handler på vegne af Gerry Harvey, sendte fru Luker denne fraflytningsmeddelelse i juni 2020. “Der er ingen skriftlig leje- eller licensaftale mellem dig og udlejeren i forhold til din besættelse af ejendommen”

Fru Luker erklærede, at hun først erfarede, at ejendommen stadig var i administratorens navn efter hr. Dents død – samtidig med, at hr. Harvey sagde, at han fandt ud af, at fru Luker troede, det var hendes.

Hun havde været bange for at blive revet ud af huset og frygtede, at hun ville ende med at bo på gaden.

Hr. Harvey, selvom han var sympatisk over for fru Lukers omstændigheder, sagde i en erklæring, at han aldrig gav huset til hr. Dent, og at han ønskede at sælge ejendommen.

Efter flere års strid besøgte hr. Harvey ejendommen i juni 2020 i et forsøg på at overbevise fru Luker om at flytte ud, Alderen avisen skrev sidste år.

Ifølge hr. Harveys erklæring fortalte han fru Luker: ‘Måske kan du komme ind i en boligkommission eller noget. Du har vel en plan B?’

Fru Luker sagde, at Gerry Harvey fortalte sin partner Garry Dent, at parret kunne bo på denne ejendom leje gratis og derefter tage en del af fortjenesten, når den blev solgt. De flyttede senere til et andet hus

Fru Luker udtalte i en erklæring, der blev svoret på hendes vegne, at hr. Dent var en ejendomsudvikler, som havde været ven med hr. Harvey i omkring 50 år.

“Den afdøde arbejdede for Harvey Norman-gruppen af ​​virksomheder og i Gerrys forskellige selskabers generelle interesser, indtil han var 80 år gammel, da han døde uventet,” hedder det i dokumentet.

Fru Luker og hr. Dent – som havde tre børn fra et tidligere ægteskab – havde boet sammen i 23 år, og så vidt hun ved, var han død uden testamente.

Ifølge fru Lukers erklæring havde hr. Dent løst et problem for hr. Harvey i 2001, da dårlig parkeringsplads adgang til en Harvey Norman-butik i Penrith fik virksomheden til at tabe penge.

En talsmand for hr. Harvey fortalte Daily Mail Australia: ‘Mr. Harvey er meget glad for, at sagen er løst og ønsker Peggy Luker alt det bedste for fremtiden’

Hr. Harvey bad derefter Hr. Dent om at hjælpe ham med at udstykke 40 hektar jord, som han havde købt sammen med sin første kone i 1972 og nu ønskede at sælge som 15 individuelle grunde.

Landet ved Kurrajong havde et 28 hektar stort fristed i midten, som var indhegnet for at beskytte dyrelivet og indeholdt vandreture i naturen og en cykelsti.

Ifølge Lukers erklæring rådgav hr. Dent hr. Harvey om, at han kunne tiltrække købere ved at bygge et luksushus på en af ​​de større ledige blokke.

De gamle venner var angiveligt enige om, at hr. Harvey ville bruge $800.000 på det hus, som hr. Dent og fru Luker derefter ville bo i og vedligeholde, indtil alle grundene var solgt.

Da det første hus på Patterson Lane blev solgt, ville parret beholde den forskel, der var mellem $1.300.000 og salgsprisen, ifølge fru Luker.

Hr. Harvey udtalte i sin erklæring, at der ikke var nogen juridisk aftale om at dele overskuddet fra salget, og Hr. Dent klagede aldrig over situationen.

Fru Luker sagde, at hr. Harvey ringede for at udtrykke sympati, da hr. Dent døde og holdt en lovprisning ved sin begravelse i Trinity Grammar School Chapel ved Summer Hill

Da huset blev solgt for 1.700.000 dollars omkring fire år efter, at det blev bygget, byggede hr. Harvey et andet hus på en mindre blok til hr. Dent og fru Luker i stedet for at betale parret 400.000 dollars.

I sin erklæring sagde fru Luker, at hr. Harvey aldrig forhøjede hr. Dents løn fra $5.000 om måneden på 15 år, men hendes partner sagde til hende: ‘Han vil ikke gå med til en lønforhøjelse, glem ikke, vi har huset’.

Fru Luker sagde, at hr. Harvey ringede for at udtrykke sympati, da hr. Dent døde og holdt en lovprisning ved sin begravelse i Trinity Grammar School Chapel ved Summer Hill.

To uger senere, ifølge hendes erklæring, ringede Luker til hr. Harvey for at ‘afklare om husets situation’, og han fortalte hende, at den oprindelige påståede aftale var ‘nonsens’.

Hr. Harvey fortalte angiveligt fru Luker, at hr. Dent ‘ikke var hans ansvar, og hun skulle flytte ud og få pensionen’.

Hr. Harvey – ‘repræsenterer Harvey Norman, hvor Garry arbejdede i 15 år’ – er opført som en af ​​to talere, der gav mindeord ved hr. Dents begravelse

Fru Luker udtalte i sin erklæring, at hun forsøgte at løse alle sine problemer med hr. Harvey i tre år, før hun modtog en meddelelse om at forlade ejendommen den 18. juni 2020.

“Du har beboet Ejendommen leje gratis som lejer efter behag,” stod der i brevet. “Ulejeren kræver, at du forlader ejendommen senest kl. 10.00 den 20. august 2020.”

Hr. Harvey er formand for Harvey Norman Holdings Ltd, som ejer detailgiganterne Harvey Norman, Domayne og Joyce Mayne. Han er også en kendt racehesteejer og -opdrætter.