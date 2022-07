California pioneers trust fund for children who have lost a parent to COVID

Kinderen die een ouder hebben verloren aan de COVID-pandemie, kunnen in aanmerking komen voor financiële hulp dankzij een fonds van $ 100 miljoen dat is opgezet in Californië – de eerste staat in het land die zich inzet voor een trustfondsregeling.

Het geld wordt verdeeld onder gezinnen met een laag inkomen en gestort op een rentedragende rekening die toegankelijk is zodra het kind 18 wordt.

De bedragen zijn nog niet vastgesteld, maar een vroeg voorstel zou jongere kinderen $ 4.000 en oudere tieners $ 8.000 geven – wat betekent dat er genoeg zou zijn om ongeveer 16.000 jonge mensen van financiering te voorzien.

Martin Basulto, een 44-jarige vrachtwagenchauffeur (links), geloofde dat hij het virus opliep terwijl hij aan het werk was, en zijn vrouw Rosa Garcia Cortez, 46 (midden), kreeg COVID terwijl ze voor hem zorgde. Het paar stierf binnen enkele weken na elkaar in januari 2021. Hun zoon Martin, nu 27, verhuisde terug naar huis vanuit Fresno om voor het ouderlijk huis te zorgen en voor zijn zus Miranda, nu 17 (rechtsboven), en zijn broer Angel (onder Rechtsaf). Nu kan het weesgezin profiteren van de nieuwe regeling van Californië

Nancy Skinner, een senator van de Democratische staat uit Berkeley en voorzitter van de Begrotingscommissie van de Senaat, was voorstander van het plan en zei dat het bedoeld was om de enorme ongelijkheid in de staat aan te pakken.

‘De grote ironie van Californië, maar van de natie als geheel, is dat we zo’n rijkdom hebben, maar het is zo geconcentreerd’, zei ze. ‘Alles wat we kunnen doen om die inkomensongelijkheid aan te pakken, is essentieel.’

Californië gebruikt een deel van zijn recordoverschot op de begroting om het programma te financieren, en Skinner zei dat de wetgevende macht van Californië de regeling nauwlettend zal volgen en zal beoordelen of deze effectief is.

De staatspenningmeester beheert het geld op rentedragende rekeningen.

Zodra de ontvangers volwassen zijn, kunnen ze het geld besteden zoals ze willen, maar voorstanders hopen dat ze het zullen gebruiken voor zaken als een aanbetaling voor een huis, collegegeld of een auto.

De details van de regeling, vorige maand goedgekeurd als onderdeel van de begroting, zullen in de komende maanden worden afgerond.

De geschiktheid zal hoogstwaarschijnlijk gekoppeld zijn aan de inschrijving in Medi-Cal, het ziekteverzekeringssysteem van de staat voor Californiërs met een laag inkomen.

Onder degenen die in aanmerking komen, zijn de drie Basulto-broers en zussen, die in januari 2021 hun beide ouders aan COVID hebben verloren.

Martin Basulto, een 44-jarige vrachtwagenchauffeur, geloofde dat hij het virus opliep terwijl hij aan het werk was, en zijn vrouw Rosa Garcia Cortez, 46, kreeg COVID terwijl ze voor hem zorgde. Het paar stierf binnen enkele weken na elkaar.

Hun zoon Martin, nu 27, verhuisde terug naar huis vanuit Fresno om voor het ouderlijk huis te zorgen en voor zijn zus Miranda, nu 17, te zorgen.

‘In het begin had ik niets met school. Ik was zo boos,’ vertelde ze Cal Matters. ‘We gaan allemaal ooit dood, dus wat heeft het voor zin om te proberen in het leven?’

Ze zei dat haar houding veranderde toen iemand haar vroeg of ze wilde sterven zonder haar volledige potentieel te benutten.

‘Dat raakte me omdat ik weet dat mijn ouders veel dingen in hun leven wilden doen die ze niet konden doen’, zei ze.

‘Dus ik wil mijn leven ten volle leven.’

Miranda staat nu op de erelijst en kijkt uit naar de universiteit, zoals haar vader haar had gewenst.

Martin vertelde de website dat het geld van vitaal belang zou zijn voor zijn gezin.

‘Het kleinste bedrag kan een lange weg gaan’, zei hij.

‘Ik wil dat ze voorbereid is op wanneer ze naar de universiteit gaat en ik zal helpen waar ik kan, dus alle andere beschikbare hulp wordt zeer op prijs gesteld.’

Een ander kind dat hiervan kan profiteren, is Emilia Guerra, nu twee, wiens vader Rigo Guerra op kerstavond in 2020 stierf aan COVID.

Laura Guerra en haar dochter Emilia, 2, spelen op 11 juli in hun huis in Riverside, Californië

Het paar wordt weerspiegeld op haar echtgenoot US Marine Lance Cpl. Rodrigo ‘Rigo’ Guerra’s uniform, ingelijst bij hen thuis. Hij stierf op 24 december 2020 aan COVID

Emilia’s moeder, Laura, heeft gepleit voor de trustfondsen als lid van COVID Survivors for Change.

‘Als moeder krijg ik hierdoor een beetje die zekerheid terug’, zei Guerra.

‘Ik wil niet dat ze voor altijd slachtoffer blijft van dit virus.’

Guerra zei dat ze niet kan voorspellen hoe haar dochter het geld zou gebruiken als ze oud genoeg is om het uit te geven, maar hoopt dat ze het in iets nuttigs steekt.

‘Ik doe er alles aan om haar in de goede richting te sturen en een goed mens van haar te maken, toch?’ ze zei.

Hillary Porter, een activiste die campagne voerde voor het trustfonds, vertelde Cal Matters dat ze gerustgesteld was door de aanwezigheid van de financiën, zelfs als haar dochter, MacLemore, niet in aanmerking komt.

Haar man, Lloyd, met wie ze een bakkerij runde in de Bed-Stuy-buurt van New York City, stierf in mei 2020 aan COVID – een maand voordat het gezin terug zou verhuizen naar Californië, waar ze elkaar hadden ontmoet en woonden voordat ze overstaken. het land.

Hillary Porter wordt gezien met haar man Lloyd en hun dochter MacLemore. Hij stierf in mei 2020, kort voordat ze aan het inpakken waren om terug te keren naar Californië – waar Hillary en MacLemore nu wonen

MacLemore Porter wordt gezien terwijl ze haar vader kust, die stierf kort voordat ze vanuit Brooklyn teruggingen naar Californië

‘Hij heeft echt de goede strijd gestreden. Hij herstelde zich min of meer,’ vertelde Hillary Cal Matters. ‘Ik was bezig met het plannen van een afkickkliniek voor hem en plotseling was hij weg.

‘Omdat mijn man in mei 2020 is overleden, konden we geen begrafenis houden, niet samenkomen met vrienden of familie. Het was heel erg dat we in een bubbel zaten.

‘Dat voegt een extra laag trauma of verdriet toe.’

Ze zei dat ze hoopt dat het trustfonds jonge mensen zal helpen met geestelijke gezondheidsondersteuning en met studeren.

‘Als de kinderen volwassen worden, kunnen ze nu een beetje groter dromen’, zei ze.

‘Het zou het traject van hun doelen op 18-jarige leeftijd kunnen veranderen.’

De eerste Amerikaanse spaarobligaties werden in de jaren dertig geïntroduceerd om geld in te zamelen voor de overheid en om gewone Amerikanen de kans te geven om te investeren.

Die obligaties kregen de bijnaam ‘babyobligaties’, omdat ouders ze vaak voor hun kinderen kochten.

Deze moderne babyobligaties zijn anders in die zin dat de overheid het geld niet gratis aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen geeft, in plaats van dat ze door ouders worden gekocht.

Voorstanders hebben het idee naar voren geschoven als een manier om de raciale welvaartskloof tussen blanke en minderheidsfamilies te dichten, die tijdens de Grote Depressie grotendeels werden uitgesloten van de federale programma’s voor het opbouwen van rijkdom.

Hillary Clinton nam kort een voorstel voor babyobligaties op in haar presidentiële campagneplatform van 2008 en senator Cory Booker introduceerde een nationale babyobligatiewet in het Congres die nog moet worden aangenomen.

De gemeenteraad van Washington DC heeft in 2021 een programma voor babyobligaties aangenomen, waarbij het zich ertoe verbindt kinderen met een laag inkomen $ 500 plus nog eens $ 1.000 elk jaar te geven als hun ouders onder een bepaald inkomensniveau blijven.

Vorig jaar was Connecticut de eerste staat die een staatsbreed programma voor babyobligaties goedkeurde, hoewel het nog niet is gefinancierd.

California’s is de eerste die voorziet in jongeren die rechtstreeks getroffen zijn door COVID-sterfgevallen.

‘Inkomen en rijkdom zijn verschillende dingen’, zegt Michael Tubbs, de voormalige burgemeester van Stockton die nu adviseur is van gouverneur Gavin Newsom en oprichter van de belangenbehartigingsgroep End Poverty in Californië.

‘Mensen zouden vandaag de middelen moeten hebben om hun rekeningen te betalen, maar de volgende generatie zou niet van salaris naar salaris moeten leven.’

De groep hoopt dat het Californische programma voor babyobligaties slechts een eerste stap is.

Het doel is om uiteindelijk de staat trustfondsen te laten geven aan elk kind in de staat dat geboren is in een gezin met een laag inkomen.

‘Het doel is altijd geweest: ‘Hoe helpen we kinderen met een laag inkomen het beste op te zetten voor hun toekomst?’ zei Shimica Gaskins, president en CEO van Grace.

‘We hadden echt vertrouwd op educatieve trajecten, maar weten ook dat contant geld en contante hulp en kansen even belangrijk zijn.’

Op sociale media prezen velen het programma als een goede besteding van het begrotingsoverschot.

Dr. Ian Weissman, een radioloog in het Milwaukee VA Medical Center, tweette: ‘Goed gedaan Californië!’

Een man twitterde: ‘Californië bewijst hoe gemakkelijk het is om een ​​fantastische levenskwaliteit en goed bestuur te hebben als de Republikeinen volledig uit beeld worden verwijderd.

‘In tegenstelling tot Texas of Florida, waar elektriciteit niet werkt en gouverneurs ruzie maken met Mickey Mouse omdat ze denken dat wiskunde ‘wakker’ is.’

Weer anderen waren minder zeker.

‘Geen wonder waarom degenen die belasting betalen Californië ontvluchten en wat ze gaan doen als de inkomsten niet meer bestaan ​​om de rekeningen van Californië te dekken’, zei een man.

Een ander merkte op: ‘Belachelijk idee om gewoon geld uit te delen. Tenzij het voor collegegeld wordt gebruikt, is het een stom idee.’