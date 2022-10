Zelensky joins Biden and G7 leaders to ask for more air defense systems during virtual meeting

De Oekraïense president Volodomyr Zelensky voegde zich dinsdagochtend bij president Joe Biden en andere G7-leiders voor een virtuele spoedvergadering op een cruciaal moment in de oorlog in Oekraïne.

Een dag eerder bombardeerde Rusland zijn land met tientallen raketten die energiefaciliteiten en woonwijken raakten in een grote escalatie van de luchtoorlog van Vladimir Poetin.

Er werden meer stakingen gemeld net voordat Zelensky zich bij de anderhalf uur durende oproep voegde, waarbij ten minste één persoon om het leven kwam in de zuidoostelijke stad Zaporizja en een deel van de westelijke stad Lviv zonder stroom kwam te zitten.

Zelensky zegt dat meer luchtverdediging zijn ‘prioriteit nummer één’ is.

Westerse leiders vrezen dat Poetin er alles aan zal doen om de Oekraïense winsten terug te draaien en zelfs zijn toevlucht zou kunnen nemen tot het inzetten van tactische kernwapens.

Een dag eerder sloot Biden zich aan bij een koor van internationale veroordeling nadat Rusland burgerdoelen in Oekraïne had aangevallen, en zei dat de raketaanvallen de ‘volslagen brutaliteit’ van de illegale oorlog van Vladmir Poetin aantoonden.

G7-leiders, waaronder president Joe Biden, hielden dinsdagochtend een virtuele spoedvergadering, een dag nadat Rusland tientallen raketten op Oekraïne had gelanceerd. President Volodomyr Zelensky (rechts) voegde zich aan het begin van de oproep om luchtverdedigingssystemen te vragen

Oekraïne is dinsdag begonnen met het herstel van schade door Russische raketaanvallen een dag eerder. De aanslagen lokten wereldwijde veroordeling uit. Men ziet mannen een pijp repareren in een krater bij de Taras Shevchenko National University in Kiev, Oekraïne

Een forensisch wetenschappelijk team draagt ​​een lichaam van een legerofficier die is opgegraven uit wat volgens Oekraïense functionarissen een massagraf is in de pas heroverde stad Lyman, in de regio Donetsk.

Minstens 11 mensen kwamen om toen raketten neerregenden op 10 steden, waaronder de hoofdstad Kiev.

‘Deze aanvallen hebben burgers gedood en verwond en doelen vernietigd zonder militair doel’, zei Biden.

‘Ze demonstreren eens te meer de uiterste brutaliteit van de illegale oorlog van meneer Poetin tegen het Oekraïense volk.

‘We bieden onze condoleances aan aan de families en geliefden van degenen die vandaag zinloos zijn omgekomen, evenals onze beste wensen voor het herstel van degenen die gewond zijn geraakt.’

Oekraïense functionarissen zeiden dat de aanval ongeveer 83 raketten omvatte, waarmee het de meest wijdverbreide aanval is sinds het begin van de oorlog.

Ze kwamen op drukke kruispunten, parken en toeristische attracties in het centrum van Kiev.

De Oekraïense staatsnooddienst zei dat minstens 11 mensen werden gedood en 64 raakten gewond.

Poetin zei dat ze werden gelanceerd als reactie op een aanval die een belangrijke Russische brug beschadigde en waarschuwde dat er meer zouden kunnen volgen.

De raketten sloegen in op burgerwijken of leken gericht te zijn op de energie-infrastructuur in een tijd dat de regio zich voorbereidt op de bittere kou van de winter.

Ze komen op het moment dat Russische troepen zijn teruggedrongen door het Oekraïense verzet, waardoor de vrees ontstond dat Poetin zelfs kernwapens zou kunnen gebruiken in een poging om zijn troepen te versterken, evenals zijn eigen greep op de macht in Moskou.

President Joe Biden veroordeelde maandag de Russische aanvallen op Oekraïense steden. Hij is hier afgebeeld bij het verlaten van de Brandywine Catholic Church in Wilmington, Delaware, op zaterdag

Sites in heel Oekraïne werden getroffen door een golf van raketten, Oekraïne zei dat het 83 raketten telde. Hier reageert een reddingswerker op een staking in Zaporizja

83 Russische raketten werden gelanceerd op Oekraïne in combinatie met Iraanse drones, slagkrachtcentrales, watervoorraden en burgers in het hele land – alleen al in Kiev vielen acht doden en 24 gewonden

Reddingswerkers werken aan een locatie van een woongebouw dat zwaar beschadigd is door een Russische raketaanval, te midden van de Russische aanval op Oekraïne, in Zaporizja

KYIV: Auto’s branden na Russische militaire aanvallen op steden in Oekraïne terwijl Poetin wraak neemt voor de ontploffing van de Krim-brug

Biden eiste dat hij de oorlog zou beëindigen en beloofde meer steun aan Oekraïne.

‘Deze aanvallen versterken alleen maar onze toewijding om zo lang als nodig is bij de bevolking van Oekraïne te blijven’, zei hij, terwijl hij zich voorbereidde om zijn huis in Delaware te verlaten en terug te keren naar het Witte Huis.

‘Naast onze bondgenoten en partners zullen we Rusland kosten blijven maken voor zijn agressie, Poetin en Rusland verantwoordelijk houden voor zijn wreedheden en oorlogsmisdaden, en de Oekraïense troepen de nodige steun bieden om hun land en hun vrijheid te verdedigen.’

Later onthulde president Volodomyr Zelensky van Oekraïne dat hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot had gesproken.

‘Luchtverdediging is momenteel prioriteit nummer één in onze defensiesamenwerking’, tweette hij.

De VS hebben meer dan 16,8 miljard dollar aan veiligheidshulp verleend sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel.

Bidens woorden weergalmden een golf van internationale kritiek.

VN-woordvoerder Stephane Dujarric zei: ‘Dit is weer een onaanvaardbare escalatie van de oorlog en zoals altijd betalen burgers de hoogste prijs.’

‘Rusland heeft weer eens aan de wereld laten zien waar het voor staat. Het is terreur en wreedheid’, zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

‘Ik weet dat Oekraïners zich niet zullen laten intimideren. En Oekraïners weten dat we aan uw zijde zullen staan, hun zijde zolang het nodig is.’

KYIV: Een vrouw die vanmorgen gewond is geraakt bij een raketaanval, wordt behandeld op de voorstoel van een ambulance

KYIV: Auto’s branden vanmorgen in de straten van de Oekraïense hoofdstad nadat meerdere raketten de stad hebben getroffen – de eerste keer in maanden dat het is geraakt terwijl Poetin wraak eist voor aanvallen op de Kertsj-brug

KYIV: Een lijk ligt op straat nadat Russische raketten voor het eerst in maanden de Oekraïense hoofdstad hebben getroffen, auto’s in brand hebben gestoken en een park in een woonwijk hebben opgeblazen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken James veroordeelde slim ‘onaanvaardbare’ Russische aanvallen en noemde het ‘een demonstratie van zwakte door Poetin, niet van kracht’.

Van zijn kant zei Poetin dat de aanvallen een vergelding waren voor wat hij omschreef als een ‘terroristische aanval’ op een brug die Rusland met de Krim verbindt.

Hij zei dat Rusland door zou kunnen gaan met het lanceren van aanvallen tegen… belangrijke energie- en militaire commandofaciliteiten die ‘hard en evenredig aan het niveau van de bedreigingen’ zouden zijn als Oekraïne dergelijke aanvallen zou voortzetten.

Aanvallen werden gemeld in Lviv, Ternopil en Zhytomyr in het westen van Oekraïne, Dnipro en Kremenchuk in het midden van het land, Zaporizja in het zuiden en Charkov in het oosten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat Rusland van plan was zijn land te vernietigen.

‘De 229e dag van grootschalige oorlog. Op de 229e dag proberen ze ons te vernietigen en ons van de aardbodem te vegen. Helemaal’, schreef hij op zijn Telegram-kanaal.

‘Vernietig onze mensen die thuis slapen in Zaporizja. Dood mensen op weg naar hun werk in Dnipro en Kiev.’

KYIV: President Zelensky spreekt in de straten van de hoofdstad tijdens een raketaanval door Rusland om het Kremlin te beschuldigen van het opzettelijk richten op burgers om terreur te zaaien

Oleksii Reznikov, de minister van Defensie, zei dat de moed van Oekraïne nooit gebroken zou worden en dat ‘het enige dat ze slopen de toekomst is van [Russia] – een toekomst van een wereldwijd verachte schurkenstaat.’

Video’s en foto’s uit de Oekraïense hoofdstad toonden brandende auto’s en lichamen in de straten, terwijl functionarissen zeiden dat raketten dichtbij een bekend monument voor een beroemde staatsman, vlakbij een kinderspeelplaats in een park en een voetgangersbrug insloegen. Meer beelden toonden een flatgebouw in Dnipro in vlammen op.

Poetin sprak vandaag tijdens een vergadering met zijn veiligheidskabinet om verdere wraak te plannen. Toen de besprekingen op gang kwamen, kondigde de Wit-Russische dictator Alexander Loekasjenko aan dat er een ‘gezamenlijke militaire taskforce’ met Russische troepen zou worden ingezet aan zijn westgrens. Loekasjenko heeft tot dusver geen troepen in de oorlog ingezet.

Ondertussen eisten hardliners binnen Rusland een oorlogsverklaring en het gebruik van kernwapens. Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov had de atoomoptie zondag uitgesloten, maar dat zal weinig doen om de angst te temperen, aangezien Poetin geen opties meer heeft nadat hij bezet gebied al heeft geannexeerd en honderdduizenden troepen heeft ingelijfd.

Oekraïense sociale-medianetwerken werden overspoeld met video’s van verzet in de nasleep van de aanslagen, terwijl mensen in schuilkelders en in het metronetwerk van Kiev het volkslied en andere patriottische liedjes zongen, zelfs terwijl de bommen vielen.