Zambia’s chance to set the global financial architecture

Brad Setser is een senior fellow bij de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en een voormalig ambtenaar van het ministerie van Financiën.

Een succesvolle herstructurering van de staatsschuld vereist dat een groot aantal schuldeisers instemt met wijzigingen in de financiële voorwaarden van de schuld van een land. Maar zoals het recente debat over FTAV heeft aangetoond, is de “architectuur” om schuldeisers het eens te worden over welke veranderingen nodig zijn, momenteel onzeker.

Een sterke stijging van de kredietverlening door Chinese staatsinstellingen heeft de bestaande normen en instellingen voor samenwerking verstoord. Er is geen volledige overeenstemming over zelfs fundamentele vragen, zoals of Chinese geldschieters publiek of privaat zijn. Bovendien stelde de obligatiemarkt zich ook even open voor een reeks ‘frontier’-markten die voorheen alleen tegen gunstige voorwaarden leenden van officiële instellingen, wat een extra laag van complexiteit toevoegde.

De langzame herstructurering van Zambia is een direct gevolg van het ontbreken van functionele overeenstemming over het juiste proces voor het oplossen van schuldenproblemen in landen met lage inkomens, terwijl concessionele kredietverstrekkers, Chinese polisbanken en obligaties met een hoge coupon allemaal overlappende financiële vorderingen hebben.

Eerst wat achtergrond. Het Highly Indebted Poor Countries-initiatief (HIPC) heeft de buitenlandse staatsschuld van Zambia in 2006 teruggebracht van 6 miljard dollar tot minder dan 2 miljard dollar. Door China gesteunde infrastructuurprojecten eind 2021 zijn openbare buitenlandse schuld opkrikken tot $ 20 miljard.

Dat is een erg grote hoeveelheid buitenlandse schuld voor een economie die de afgelopen jaren een gerapporteerd BBP van $ 20-25 miljard heeft gehad. Volgens elke realistische maatstaf nam Zambia meer schulden op dan het kan aflossen – en in 2020 ging het eindelijk in gebreke.

De prijs van de $ 1 miljard euro-obligatie die in 2024 moet worden terugbetaald © Refinitiv



En na jaren van geen duidelijke vooruitgang in zijn onderhandelingen met schuldeisers, is Zambia nu klaar om de eerste echte normen vast te stellen voor een enigszins herzien proces voor het herstructureren van de schulden van lage-inkomenslanden nu Chinese instellingen tot de belangrijkste mondiale schuldeisers.

Uiteindelijk betekent dit het vaststellen van richtlijnen voor de deelname van grote Chinese staatsleners aan wereldwijd gecoördineerde herstructureringen. Natuurlijk zijn traditionele obligatiehouders ook van belang, maar de herstructurering van de drie obligaties van Zambia is technisch eenvoudig in vergelijking met de herstructurering van de schulden aan de Chinese staatsschuldeisers.

Organiseren van China’s deelname aan een wereldwijd gecoördineerde training

Het goede nieuws is dat het er eindelijk op lijkt dat Zambia, het IMF, de traditionele ‘bilaterale’ schuldeisers en China eindelijk overeenstemming hebben bereikt over een proces voor het herstructureren van de kredietverlening aan de Chinese staatsbanken. Dat slechte nieuws is dat het duurde twee jaar om het eens te worden over hoe de Chinese banken zich moeten organiseren om deel te nemen aan een internationaal onder toezicht staand schuldherstructureringsproces – en er is nog steeds geen overeenstemming over de feitelijke voorwaarden die individuele Chinese geldschieters zullen nemen.

Binnen China is de grens tussen de publieke sector en de private sector berucht vaag. China’s uitgaande kredietverlening vervaagde ook de strakke lijnen tussen publiek en privaat, en tussen beleid en commerciële kredietverlening.

Voor de rest van de wereld, China’s ca $ 800 miljard uitlenen lzag eruit als een gecoördineerde poging om de invloed van de Chinese regering te vergroten. Maar veel van de Chinese staatsinstellingen die deelnamen aan China’s “Go out”-project en “Belt and Road Initiative” beschouwen zichzelf als commerciële instellingen die commerciële leningen verstrekken met de verwachting van een commercieel rendement.

Dit is van belang, aangezien de traditionele schuldsanering voor armere landen is opgebouwd rond afzonderlijke herstructureringsprocessen voor “publieke” en “particuliere” crediteuren.

Het was voor China relatief eenvoudig om ermee in te stemmen dat de Export-Import Bank of China als een openbare (dwz een officiële bilaterale) crediteur moest worden beschouwd. Exportkredietinstellingen van andere landen worden immers ook behandeld als openbare bilaterale crediteuren. Maar China heeft volgehouden dat zijn andere grote beleidsbank, de China Development Bank, en de belangrijkste commerciële staatsbanken moeten worden gezien als particuliere, commerciële geldschieters in plaats van als openbare instellingen. Plus, een van Zambia’s grootste individuele leningen – voor de Kafue Gorge waterkrachtcentrale — werd gezamenlijk gefinancierd door de (openbare) Export-Import Bank of China en een groep van Chinese (umm, particuliere) commerciële staatsbanken.

De belangrijkste doorbraak die de schuldeisers van China lijkt te hebben om zichzelf te organiseren, werd onthuld in een voetnoot in de documenten die uiteenzetten: Het IMF-programma van Zambia.

Een aantal ‘commerciële’ leningen van China werden gegarandeerd door China’s exportkredietagentschap (Sinosure) en tellen dus als officiële bilaterale schuld. Als dit een breed toepasbare regel blijkt te zijn, zou het latere herstructureringen gemakkelijker moeten maken.

De onduidelijkheden van de Het gemeenschappelijk kader van de G-20 zijn gladgestreken voor Zambia; vage toezeggingen zijn omgezet in een daadwerkelijke onderhandelingsstructuur. Ongeveer $ 6 miljard aan Chinees beleid en staatsbankleningen wordt nu beschouwd als onderdeel van de herstructurering van de publieke sector en zal samen met $ 2 miljard van andere bilaterale schuldeisers worden geherstructureerd, in een proces dat gezamenlijk wordt voorgezeten door Frankrijk en de Chinese regering.

Ongeveer $ 1,5 miljard aan commerciële bankleningen (waaronder enkele staatsleningen van commerciële banken uit China, zo lijkt het) zal worden geherstructureerd naast een vergelijkbaar bedrag aan betalingsachterstanden en andere niet-overeenkomende vorderingen. De $ 3 miljard aan Zambiaanse obligaties (samen met bijna $ 500 miljoen aan achterstallige rente) zal worden geherstructureerd door middel van drie stemmen. Nog eens $ 3 miljard aan buitenlandse schuld op de lokale markt en bijna $ 3 miljard aan concessionele multilaterale ontwikkelingsbankleningen zullen worden uitgesloten van de herstructurering.

Sommige mogelijke nieuwe normen zijn dus vastgesteld nog voordat er financiële voorwaarden zijn overeengekomen.

China zal geen deel uitmaken van de Club van Parijs, maar zal samen met de Club van Parijs onderhandelen; alle leningen van de Export-Import Bank of China en alle andere Chinese bankleningen met een garantie van een exportkredietagentschap zijn “officiële bilaterale” schulden; het IMF zal de schuld van de publieke sector breed definiëren en grote staatsbedrijven aantasten, en het IMF zal niet beginnen met leningen totdat het financieringsgaranties heeft gekregen van zowel de schuldeisers van de Club van Parijs als van China.

Dat laat nog veel grijze zones over die in toekomstige zaken moeten worden geregeld.

Het ziet ernaar uit dat de meeste Chinese projectleningen, zelfs projectleningen aan staatsbedrijven buiten de begroting, deel zullen uitmaken van het officiële bilaterale schuldherstructureringsproces. De directe leningen aan de overheid of centrale bank zullen echter deel uitmaken van het “particuliere” herstructureringsproces als die leningen worden verstrekt door de China Development Bank of de commerciële staatsbanken. Dat is een beetje vreemd.

Wat nu?

Het is mogelijk dat de langdurige onderhandelingen die nodig waren om een ​​herstructureringsproces voor de schuld van Zambia op te zetten, de voorwaarden hebben geschapen voor snelle voortgang in de feitelijke onderhandelingen. Over alles wat belangrijk is, had vooraf kunnen worden onderhandeld. Kan zijn. Maar reken er niet op.

De individuele Chinese instellingen die bij het proces betrokken zijn, hebben nog geen nieuwe voorwaarden voor hun bestaande leningen geaccepteerd die in overeenstemming zijn met de parameters van het IMF. Ook de obligatiehouders van Zambia hebben nergens mee ingestemd.

Het belangrijkste teken van vooruitgang is dat het IMF de technische parameter heeft geïdentificeerd die het zal gebruiken om de uitkomst van de onderhandelingen over herstructurering.

Ten eerste zal de duurzaamheid van de herstructurering worden beoordeeld aan de hand van de export van Zambia, niet de omvang van de economie. Het IMF heeft ervoor gekozen om zich gedeeltelijk op export te concentreren omdat het BBP van Zambia naar verwachting zal worden herzien – dus dit is misschien geen algemeen toepasselijk precedent.

Ten tweede telt de externe schuldaflossing op obligaties in lokale valuta en MDB-schulden mee voor de doelstellingen voor de externe schuld, ook al zijn beide schuldreeksen uitgesloten van de herstructurering. De behandeling van in het buitenland aangehouden obligaties in lokale valuta in de externe duurzaamheidsbeoordeling zal waarschijnlijk een aantal nieuwe precedenten scheppen, aangezien dit een van de eerste gevallen van herstructurering met lage inkomens is waarbij buitenlandse posities in schuld op de lokale markt materieel zijn.

Ten derde wordt duurzaamheid op lange termijn gedefinieerd als het krijgen van de netto contante waarde (niet de nominale waarde) van de buitenlandse overheidsschuld onder 84 procent van de uitvoer in 2027. Natuurlijk wordt de export in 2027 niet expliciet geschat, maar deze zal waarschijnlijk tussen de 15 en 16 miljard dollar liggen. Schuldeisers hebben geklaagd dat de door het IMF voorgestelde verhouding van schuld tot uitvoer te laag is, maar de verhouding van uitvoer tot BBP van Zambia is behoorlijk hoog, dus deze parameter doet dubbel werk bij gebrek aan een NPV tot het BBP-doel.

Ten vierde moet de schuldendienst in 2025 en in de daaropvolgende jaren minder dan 10 procent van de export en 14 procent van de inkomsten bedragen. Het inkomstenplafond lijkt meer bindend: het impliceert ongeveer $ 1 miljard aan schuldaflossingscapaciteit in 2025. Als aandeel van het BBP is dit redelijk hoog, dus het kan minder bindend zijn dan de doelstelling van de schuld aan de export.

De Kafue Gorge Lower waterkrachtcentrale gefinancierd door China © Daily Nation/https://dailynationzambia.com/2021/05/kafue-gorge-lower-power-station-nears-completion/



De schuldvermindering die wordt geïmpliceerd door de criteria van het IMF is ook een beetje verborgen – het is niet de $ 8,4 miljard aan schuldaflossing die tijdens de programmaperiode moet worden betaald moet worden uitgesteld (of vergeven). De werkelijke schuldreductievereiste komt voort uit de noodzaak om de $ 20 miljard aan buitenlandse schuld eind 2021 terug te brengen tot iets onder de $ 14 miljard in NPV-termen in 2027 – waarbij zowel de multilaterale schuld als de obligaties in lokale valuta meetellen voor de $ 14 miljard doelwit.

De multilaterale schuld is al op gunstige voorwaarden en zal dus niet zwaar wegen op het totaal. De details van de behandeling van de schuld in lokale valuta zijn echter van belang. Als wordt aangenomen dat de $ 3 miljard aan schuld in lokale valuta tegen 2027 is afgerold, zal het gemakkelijker zijn om de huidige $ 17 miljard aan schulden in vreemde valuta terug te dringen om aan het doel te voldoen. Als wordt aangenomen dat externe investeerders een min of meer permanente voorraad aan vorderingen in lokale valuta hebben die constant doorrollen, zal er op den duur iets minder zijn voor andere externe crediteuren. De houders van Zambia’s obligaties in vreemde valuta zijn begrijpelijkerwijs gericht op deze details.

Deze schuldberekening houdt duidelijk in dat Chinese staatsinstellingen moeten instemmen met gunstige rentetarieven om de huidige nominale waarde van hun vorderingen te behouden. Het houdt ook in dat als obligatiehouders een coupon van 5 procent willen, ze vooraf een verlaging van de nominale waarde moeten accepteren.

De technische details zijn natuurlijk van belang voor de berekening van daadwerkelijke terugvorderingen, maar de algemene voorwaarden van de uitkomst zijn al duidelijk: Chinese staatsleners en obligatiehouders in vreemde valuta zullen niet worden weggevaagd, maar ze zullen ook niet geheel worden gemaakt.

als de obligatiehouders niet houden van het lage niveau van de exportschuld dat in het programma van het IMF is verankerd, is er misschien een beetje flexibiliteit. Een ‘koperen obligatie’ zou het IMF minder bezorgd moeten maken over het absolute niveau van de buitenlandse schuld, zelfs in een kwetsbaar land als Zambia – koper is bijna driekwart van de Zambia-export. Schuldbetalingen koppelen aan de koperprijs (koper genereert ook forse belastinginkomsten) zou een ware schokbreker zijn. Maar dat zou een onderdeel van de onderhandelingen moeten zijn.

Enige hoop op snellere vooruitgang bij toekomstige schuldherstructureringen?

De optimistische visie is dat Zambia voldoende precedenten zal scheppen voor de herstructurering van verschillende soorten Chinese leningstructuren, zodat de daaropvolgende herstructureringen veel sneller zullen verlopen.

De grote Chinese instellingen zullen leren onderhandelen met elkaar en als het ware met hun eigen regering. Elke daaropvolgende herstructurering zal een beetje gemakkelijker zijn, omdat er meer precedenten zijn om op terug te vallen en er minder behoefte is om elk detail van het herstructureringsproces te betwisten.

De pessimistische mening is dat alle moeilijkheden van Zambia bij het classificeren van de schulden aan verschillende Chinese instellingen zich ook in toekomstige gevallen zullen voordoen.

Elke zaak zal een iets andere reeks Chinese kredietverstrekkers met enigszins verschillende vormen van blootstelling betreffen. Van geval tot geval kan het echt van geval tot geval zijn, met aanhoudende geschillen over wie aan welke onderhandelingstafel zit en onvermijdelijk gekibbel over de financiële voorwaarden. Sri Lanka is duidelijk de volgende in de rij, en het verschilt in een aantal belangrijke opzichten net genoeg van Zambia dat het nog niet helemaal duidelijk is welke Zambiaanse precedenten zullen worden overgedragen.

De enige zekerheid: de twee Chinese beleidsbanken en een paar grote commerciële staatsbanken van China hebben voldoende exposure naar een breed genoeg aantal noodlijdende soevereinen om dit een herhaald spel te maken, waarbij nieuwe regels en verwachtingen worden gecreëerd.