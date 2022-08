Young workers are forming unions all over the US egged on by Biden

Het begon met 19 werknemers van een Buffalo Starbucks die ziek waren van onderbezetting en slechte opleiding.

Toen kwamen de fabrieksarbeiders van Staten Island Amazon die betere voorwaarden en loon eisten, aangespoord door Bernie Sanders en AOC.

Nu dienen strippers in Los Angeles een petitie in om erkend te worden door de National Labor Relations Board en hebben werknemers van twee Trader Joe’s winkels zich officieel georganiseerd.

In het afgelopen jaar zijn de inspanningen van Amerikaanse arbeiders om zich te verenigen in een tempo zoals dat in decennia niet is geweest.

Tussen oktober 2021 en maart 2022 is het aantal petities voor vakbondsverkiezingen dat bij de NLRB is ingediend met 57 procent gestegen.

Uit een nieuwe Gallup-enquête bleek dat de Amerikaanse goedkeuring van vakbondslidmaatschap nu 68 procent is – het hoogste sinds 1965.

Jonge arbeiders – die de trend aandrijven – verheugen zich in wat zij zien als een verenigde poging om het aan de man te houden na jarenlang in elkaar geslagen te zijn.

Maar voor de wakkere bedrijven die hen in dienst hebben, creëert het een moreel dilemma – en hoofdpijn.

Al jaren genieten Starbucks, Amazon, Apple, REI en Trader Joe’s van hun reputatie als vooruitstrevende bedrijven. Maar met een golf van vakbondseisen wordt hun ethiek op de proef gesteld.

Het kan van BLM of MeToo of Bernie Sanders zijn… maar zeker als je de president van de Verenigde Staten hoort zeggen: “Amazon zou dit niet moeten doen”… het filtert erdoorheen. Het zou moeilijker zijn geweest [for unions] tijdens de regering-Trump Professor John Logan, PhD en voorzitter van de afdeling Arbeids- en werkgelegenheidsstudies aan de San Francisco University

Ze moeten kiezen tussen berusten bij hun jonge, veeleisende werknemers of veel van de zogenaamde liberale directeuren verliezen die in de eerste plaats personeel naar zich toe trokken.

‘Ze zullen een standpunt innemen over abortus of BLM of LGBTQ of het milieu en dat is geweldig, maar om dan te zeggen dat je in die dingen gelooft en je dan gedraagt ​​zoals Starbucks of sommige anderen zich hebben gedragen, is intens hypocriet’, zegt professor John. Logan, voorzitter van de afdeling Arbeids- en werkgelegenheidsstudies aan de San Francisco University, vertelde DailyMail.com.

Starbucks is ervan beschuldigd werknemers de toegang tot abortus of LGBTQ-gerelateerde gezondheidszorg te hebben ontzegd als ze lid worden van een vakbond, door te beweren dat ze niet dezelfde voordelen kunnen bieden op locaties waar de organisatie-inspanningen aan de gang zijn.

Het is een standpunt dat op grote schaal is onderzocht door arbeiders en advocaten, van wie sommigen zeggen dat het illegaal is.

‘Deze beweging vergiftigt eigenlijk de hele cultuur van het bedrijf.

‘Nu heb je een situatie waarin Starbucks dreigt abortusgerelateerde gezondheidszorg of transspecifieke gezondheidszorg van werknemers in te trekken.

AOC tijdens een bijeenkomst van Amazon-arbeiders op Staten Island op 24 april 2022. De arbeiders stemden 2.654 tegen 2.131 om lid te worden van de Amazon Labour Union

Biden met Chris Smalls, voorzitter van de vakbond van Amazon, eind mei in het Oval Office. Hij zwoer de meest ‘pro-union president ooit’ te zijn

LA STRIPPERS PETITIE-REGERING DIE ERKENNING WORDT ALS HUN EIGEN UNIE Dansers van de Star Garden Topless Dive Bar dienden een petitie in bij de federale overheid, waarmee ze een proces begonnen waarbij ze vertegenwoordigd zouden kunnen worden door artiestenvakbond Actors’ Equity, in wat functionarissen deze week als een primeur beschreven. De vakbond vertegenwoordigt al meer dan 50.000 artiesten in en rond Los Angeles. De dansers zeggen dat ze recht hebben op dezelfde rechten als ieder ander. ‘We houden van wat we doen. We zouden nog meer van onze baan houden als we basisbescherming voor werknemers hadden’, zegt Velveeta, een van de dansers van de club. De vakbond omarmt hun verzoek. ‘Strippers zijn live-entertainers en hoewel sommige aspecten van hun werk uniek zijn, hebben ze veel gemeen met andere Equity-leden die dansen voor de kost’, zegt Kate Shindle, voorzitter van de Equity Association van Actors. ‘Deze dansers meldden consistente compensatieproblemen – waaronder aanzienlijke loondiefstal – samen met gezondheids- en veiligheidsrisico’s en schendingen. ‘Ze willen een ziektekostenverzekering en andere voordelen, zoals werknemerscompensatie. Ze hebben bescherming nodig tegen seksuele intimidatie, discriminatie en onterechte beëindigingen.’

‘Deze bedrijven die beweren zeer vooruitstrevend te zijn, maar deze posities innemen.

‘Ze nemen een standpunt in over vakbonden dat totaal in strijd is met wat zij zeggen dat hun eigen waarden zijn.

‘Zelfs als Starbucks de inspanning verplettert, zal het op lange termijn schade toebrengen aan de reputatie als vooruitstrevend bedrijf, maar ze zijn bereid dat risico te nemen.

‘Het verslaan van de vakbond is belangrijker.’

Een van de meest voor de hand liggende bijdragen aan de trend is de COVID-19-pandemie, wanneer werknemers in de frontlinie zeggen dat ze onderbetaald, overwerkt en walgelijk waren van de winst van de bedrijven waarvoor ze werkten.

‘Er is iets veranderd in het arbeidslandschap en dat biedt kansen voor vakbonden. Ik denk niet dat je vóór de pandemie succesvolle organisatiecampagnes zou hebben gehad bij Starbucks, REI, Amazon, Apple enz. .

‘Veel van hen hebben de pandemie in de frontlinie doorstaan ​​en ze zagen hun werk moeilijker en stressvoller worden… ze hadden het gevoel dat ze niet voldoende werden beloond of met respect werden behandeld.’

In het geval van Amazon-werknemers werden ze misselijk van Jeff Bezos die miljarden winst binnenhaalde terwijl ze in fabrieken werkten en de klok rond bezorgden – zelfs als ze minstens $ 15 per uur verdienden.

Een andere reden voor de plotselinge ommezwaai is dat het merendeel van het personeel dat vakbonden opricht of dat op zijn minst probeert, jong, beïnvloedbaar en – cruciaal – liberaal is.

‘Deze dingen gaan op en neer, afhankelijk van wat er gebeurt en veel ervan zijn gepolitiseerd door verschillende bewegingen.

‘U kunt uw keuze maken; Bezet Wall Street, ik ook, BLM, Bernie Sanders,’ zei Logan.

Aangespoord door een hyper-wakker politiek klimaat, voelen ze zich recht op het allerbeste.

Ook in het Witte Huis hebben ze een luisterend oor.

Tijdens zijn presidentiële run beloofde Joe Biden de menigten dat hij de ‘meest pro-vakbondspresident ooit’ zou zijn.

Dat was voordat hij eindeloze werkloosheidsuitkeringen uitdeelde en de VS in een snel escalerende financiële crisis stuurde.

Sinds zijn aantreden heeft hij het huis schoongemaakt in de National Labour Relations Board en heeft hij Democraten benoemd die eerder dan hun Republikeinse voorgangers de kant van de arbeiders kiezen in plaats van hun werkgevers in vakbondsgeschillen.

‘Als mensen denken dat ze oneerlijk worden behandeld, hebben ze enig idee wat een eerlijke behandeling is, maar waar ze dat krijgen, is een heel ingewikkelde zaak.

‘Het zou moeilijker zijn geweest om een ​​succesvolle vakbondscampagne te voeren tijdens de regering-Trump’, zei Logan.

Republikeinen waarschuwen al lang voor de gevaren van massale vakbondsvorming en het speelt zich al op veel gebieden af.

In Californië bijvoorbeeld kreeg de lerarenvakbond de schuld van een onbeschaamde ANTIFA-leraar die een uitbetaling van $ 190.000 ontving nadat hij voor de camera was betrapt terwijl hij zei dat hij kinderen ‘in revolutionairen’ wilde veranderen. Velen vroegen waarom hij niet ter plekke werd ontslagen.

Howard Schultz, de CEO van Starbucks, vecht tegen vakbondsinspanningen in het bedrijf. Hij kreeg onlangs het bevel om zeven werknemers in Memphis, die ontslagen werden toen ze probeerden een vakbond op te richten, weer in dienst te nemen, en hij is ervan beschuldigd illegale vakbondsafbraak goed te keuren.

Ondanks de plotselinge stijging van de belangstelling, is het lidmaatschap van vakbonden nog steeds de helft van wat het was in de jaren tachtig en staat het nu op 10,3 procent – maar de recente stijging suggereert dat de trend binnenkort kan worden doorbroken

‘Californië is geen gemakkelijke plek om een ​​leraar te ontslaan. Ik denk dat iedereen dat weet’, zei Chris Evans, de Natomas Unified School District Superintendent die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen.

Ze zeggen dat een toename van het aantal vakbonden het moeilijker maakt om lui of onvoldoende personeel te ontslaan. Het verplettert ook de concurrentie om banen.

‘Ik werkte in een vakbondsraffinaderij en mijn persoonlijke ervaring is dat vakbonden niet nodig zijn.

‘Als ingenieur kon ik geen gereedschap aanraken, geen enkele hulp bieden aan onze technici en operators om ‘werk weg te nemen van een vakbondsmedewerker’.

‘Hoewel niet altijd het geval was, gaf de vakbond de arbeider bescherming om extreem lui en onproductief te zijn, want zolang hij op tijd op zijn werk verscheen, kon hij niet ontslagen worden’, vertelde een anonieme ingenieur. De Atlantische Oceaan tijdens een stuk uit 2012 over de vraag of vakbonden Amerika schaadden of goed waren voor de economie.

‘Ik begrijp dat er een tijd was in het land dat we veertienjarige kinderen hadden die 18 uur per dag werkten, maar die tijd zijn we allang voorbij.

‘Ik ben helemaal voor het vinden van manieren om de inkomensongelijkheidskloof te dichten (hogere belastingen, efficiëntere belastingwetgeving), maar ik verzeker u dat het vakbondswerk ons ​​probleem niet zal oplossen’, voegde hij eraan toe.

Ondanks de plotselinge stijging van de belangstelling is het vakbondslidmaatschap nog steeds de helft van wat het was in de jaren tachtig.

De recente opleving van de beweging suggereert echter dat aan die trend binnenkort een einde zou kunnen komen.