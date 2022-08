Young Aussie slams Deloitte as ‘modern day slavery’ and reveals why millennials don’t want to work

DOOR MARK LATHAM VOOR DAGELIJKSE POST AUSTRALI

Er gebeurt iets vreemds op Australische werkplekken – zelfs hier in het NSW-parlement in Macquarie Street.

Het wordt nu geclassificeerd als ‘pesten’ om een ​​werknemer te vertellen dat zijn of haar werk niet op orde is en dat ze moeten verbeteren. Het wordt nu beschouwd als ‘intimidatie’ voor een baas om zijn geduld te verliezen en op te blazen als reactie op incompetentie van het personeel.

Het is nu zo gevoelig dat er geen personeelsvergaderingen kunnen worden gehouden vóór 10.00 uur, wanneer iedereen zijn ‘zorgverantwoordelijkheden’ voor de ochtend heeft voltooid.

De jongere generatie heeft op deze aanspraken gereageerd met een ‘zo mag je niet met mij praten’ van hun werkgever.

Mark Latham (foto) gelooft dat ‘rechtvaardige’ jonge arbeiders Australië tegenhouden

Consultants voeren overal werkplekbeoordelingen uit die het personeel aanmoedigen en in staat stellen om sneeuwvlokken, voortdurend beledigd, overstuur en klagend te zijn.

In het NSW-parlement heeft de recente Workplace Review een klein fortuin aan belastinggeld gekost, hoewel er bij het opzetten van het proces geen specifieke problemen in ons gebouw zijn geconstateerd.

Er werden e-mails gestuurd naar het personeel van ons One Nation-kantoor, maar niemand zag de noodzaak in om deel te nemen aan de beoordeling van de consultant.

Ironisch genoeg ontving iemand zoveel e-mails dat hij zich gepest voelde om mee te doen.

Ik dacht dat de recensie geldverspilling was met een volledig voorspelbare, vooraf geschreven uitkomst, dus ik stemde er nooit mee in om geïnterviewd te worden. Ik ben geïnteresseerd in het oplossen van echte problemen in NSW, niet die uitgevonden door Snowflake Lefties.

Elk parlementslid zou verantwoordelijk moeten zijn voor zijn eigen kantoor en personeel – daarom hebben we ze gekozen. In plaats daarvan is de nieuwe trend om speciale klachtenfunctionarissen in te stellen (zoals ze nu in Macquarie Street hebben) om de cultuur van klagen en dobbing te versterken.

De Parliamentary Workplace Review wordt vrijdag uitgebracht en zal ongetwijfeld bevindingen doen van een ‘giftige cultuur’ en iedereen aanbevelen om trainingen te volgen (gerund door andere adviseurs op verdere kosten van de belastingbetaler).

Ik zie het zelf niet.

Voordat ik in het parlement kwam, werkte ik als stafmedewerker voor twee nogal onstabiele politici: Bob Carr en Gough Whitlam.

Voordat hij in het parlement kwam, werkte Mark Latham als staflid voor voormalig premier Gough Whitlam (afgebeeld in 1972 met zangeres Little Pattie)

Gough zou exploderen als een vulkaan, zijn lichaam trilde en zijn tanden knarsten van woede. Maar een paar minuten later zou hij naar mijn bureau komen en zeggen: ‘Waar ben je nu mee bezig, kameraad?’ en geef me een vriendelijke knuffel.

Ik nam aan dat dit zijn manier was om stoom af te blazen. Drukke mensen in het openbare leven die hard werken, onder druk komen te staan ​​en perfectie verwachten in hun werkstandaarden, zullen waarschijnlijk afhaken als er iets misgaat.

Ik heb geen moment gedacht dat Whitlam me niet respecteerde of lastig viel. Een volwassen, verstandige werker zou dat onmiddellijk weten.

Uiteindelijk is aanstoot nemen een keuze, en ik heb ervoor gekozen om nooit beledigd te zijn.

De heer Latham zegt dat jonge werknemers harder moeten worden (stock afbeelding)

Ik raad dit aan voor de jongere Snowflake Generation: een theelepel cement nemen en uitharden.

Bovenal maak ik me zorgen dat de ontwaakte ‘respect op het werk’-agenda onze normen en prestaties als natie aantast.

Als incompetente medewerkers mogen overleven zonder dat iemand op hun tekortkomingen mag wijzen, zullen veel meer bedrijven failliet gaan, zullen veel meer regeringen het openbare beleid verknoeien en zullen nog veel meer overheidsinstanties failliet gaan. aanraking en niet in staat om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen.

Ernstige problemen zoals seksuele intimidatie en geweld zijn al strafbare feiten en werknemers moeten naar de politie stappen als dit gebeurt.

Anders sleept het ‘gekwetste gevoelens’-syndroom ons eens zo sterke en veerkrachtige land naar beneden. Woorden zijn net zo gevaarlijk geworden als wapens.

De heer Latham weigerde deel te nemen aan een evaluatie van de werkplek in het NSW-parlement. Afgebeeld is premier Dominic Perrottet in het parlement

Er was een tijd dat we de sooky sneeuwvlokken in het buitenland belachelijk maakten. Nu sluiten Australische werkplaatsen zich bij hen aan.

Mark Latham is de NSW-leider van Pauline Hanson’s One Nation en is een voormalig leider van de Labour Party. De herziening van het NSW-parlement naar gedrag op de werkplek wordt vrijdag (vandaag) uitgesproken