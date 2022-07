Yorkshire bride was killed and stuffed into suitcase by her new husband ‘hours after their wedding’

Een bruid die uren na hun huwelijk door haar nieuwe echtgenoot werd vermoord, zei dat hij ‘haar de stuipen op het lijf heeft gejaagd’, kreeg een jury vandaag te horen.

Thomas Nutt, 45, wordt beschuldigd van het vermoorden van grootmoeder Dawn Walker, 52, en het opslaan van haar lichaam in een kast voordat hij de botten brak om het in een koffer te vouwen en het in struiken achter hun huis in West Yorkshire te dumpen.

Aanklager Alistair MacDonald zei dat Nutts voormalige partner Kimberley Allcock, die tien jaar een relatie met hem had, zei dat hij ‘een personage van Jekyll en Hyde werd’ en had geprobeerd mevrouw Walker te waarschuwen.

Hij zei: ‘Mevrouw Allcock adviseerde Dawn voorzichtig te zijn en Dawn reageerde […that Nutt] liet haar schrikken.’

De heer MacDonald vertelde de rechtbank ook dat Nutt een ‘afschuwelijke schertsvertoning’ met de politie doormaakte door een zoektocht naar de grootmoeder op te zetten en haar als vermist op te geven bij de politie.

Later gaf hij zichzelf aan en beweerde dat zijn nieuwe vrouw ‘gewelddadig schreeuwend’ naar hem toe was gekomen nadat ze waren teruggekeerd van een tweedaagse caravan-huwelijksreis in een tussenstop in de buurt van Skegness.

De heer MacDonald zei dat het de vervolgingszaak was dat Nutt alleen naar Skegness ging, nadat hij zijn vrouw op hun huwelijksnacht of de dag erna had vermoord en haar lichaam in het huis had achtergelaten. Nutt pleitte schuldig aan doodslag, maar ontkent moord.

De aanklager heeft beweerd dat Thomas Nutt, 45, grootmoeder Dawn Walker, 52, heeft vermoord (foto van het paar) nadat haar ex-partner haar had verteld dat hij ‘haar de stuipen op het lijf had gejaagd’

De heer MacDonald beschreef ook een reeks gewelddadige aanvallen die mevrouw Allcock beweerde dat Nutt op haar had gedaan en hoe ze zei dat hij was veroordeeld voor het aanvallen van haar in 2015.

Hij zei: ‘Mevrouw Allcock adviseerde Dawn voorzichtig te zijn en Dawn reageerde de volgende dag door te zeggen dat de beklaagde haar de stuipen op het lijf had gejaagd.’

De officier van justitie las het verslag van mevrouw Allcock en zei: ‘Hij kan heel lief en aardig zijn, maar als hij zijn geduld verloor, zou hij gek worden.

‘Als dat gebeurde, zou hij zo gefocust zijn op zijn woede dat niets tot hem door zou dringen en niets hem zou kalmeren.’

Bradford Crown Court hoorde maandag dat Nutt schijnbaar op 30 oktober met Dawn naar huis was teruggekeerd, hoewel ze op 27 oktober voor het laatst levend werd gezien door de taxichauffeur die het paar afzette na hun huwelijksreceptie.

MacDonald vertelde de rechtbank dat Nutt, na zijn terugkeer op 30 oktober, begon te versieren voor Halloween en Dawn de volgende dag als vermist had opgegeven nadat ze haar dochter niet had ontmoet.

De heer MacDonald zei dat een buurman merkte dat Nutt ‘een beetje paniekerig’ was omdat hij met de dochter en kleinzoon van Dawn was, en hij zei tegen de beklaagde ‘geen zorgen te maken, want hij had het alleen maar over Dawn die maar een uur weg was en dat ze het waarschijnlijk druk had’ .’

Dawn Walker, links, trouwde met Thomas Nutt, rechts, vier dagen voordat haar lichaam werd gevonden in een koffer in het echtelijke huis in West Yorkshire op 31 oktober

De officier van justitie zei: ‘Hij maakte zelfs een grap, die in de gegeven omstandigheden een sardonisch tintje heeft, toen hij tegen de beklaagde zei: ‘Waar heb je haar Tommo begraven?’

‘Toen de buurman die grap maakte, begon beklaagde te huilen, wat hem verbaasde omdat hij beklaagde nog nooit had zien huilen en Dawn voor zijn rekening maar een korte tijd weg was.’

De rechtbank hoorde dat Nutt later diezelfde dag een andere buurman had gevraagd om met hem mee te gaan naar een begraafplaats tussen Halifax en Siddal om Dawn met hem te zoeken – en grapte zelfs dat hij blij was dat hij niet alleen was gegaan.

‘Terwijl ze op reis waren, zei de beklaagde dat hij blij was dat zijn buurman hem vergezelde, omdat mensen anders zouden denken dat hij Dawn had vermoord’, zei de heer MacDonald.

Nutt was eerder die dag opgemerkt door de vader van de buurman die een koffer aan het rijden was en hij was achterdochtig geworden.

De heer MacDonald zei: ‘Dat zette een hele reeks mensen op gang die naar het gebied gingen waar de koffer was gestort en zich uiteindelijk realiseerden dat er een lichaam in zat.

‘Ze lijken de politie niet meteen op de hoogte te hebben gebracht van de vondst, maar uiteindelijk, [the neighbour], heeft wel de politie gebeld om aangifte te doen. Het lijkt erop dat de koffer er ongeveer twee uur heeft gestaan ​​voordat de oproep werd gedaan.

‘We zullen in dit stadium niet de hele reeks gebeurtenissen doornemen, maar u zult er bewijzen over horen. In wezen, uiteindelijk, [the neighbour] ging naar de koffer en opende een van de ritsen een paar centimeter en schrok toen hij de inhoud zag.

‘Hoewel ze niet echt bevestigde dat het Dawns lichaam was, had ze een sterk vermoeden dat het daar was.’

Toen de vrouw haar huis naderde, zei meneer MacDonald, zag ze haar partner en Nutt terugkeren.

Aanklager Alistair MacDonald zei dat Nutt’s voormalige partner Kimberley Allcock, die 10 jaar een relatie met hem had, zei dat hij ‘een personage van Jekyll en Hyde werd’, en had geprobeerd mevrouw Walker te waarschuwen (foto)

Dinsdag vertelde Alistair MacDonald QC aan Bradford Crown Court dat Kimberley Allcock, die 10 jaar een relatie had met Nutt, zei dat hij ‘een personage van Jekyll en Hyde werd’ en had geprobeerd mevrouw Walker te waarschuwen. Afgebeeld: Dawn Walker en Thomas Nutt met Kerstmis

De heer MacDonald zei: ‘Ze was, net als de anderen met haar, overstuur, maar ze zei tegen iedereen dat ze zich normaal moesten gedragen. Ze ging naar de keuken en de beklaagde kwam ook die kamer binnen.

‘Hij zei dat het goed was dat hij zijn buurman mee had genomen naar het kerkhof, anders zouden mensen denken dat hij Dawns lichaam dumpte.

‘Toen begon hij te lachen. Ze werd misselijk toen ze die woorden hoorde en ze was er toen van overtuigd dat de beklaagde Dawn in de koffer had gedumpt.

‘Ze slaagde erin om weg te komen in de tuin en sprak met haar partner als ze alleen waren. Ze vertelde hem over haar vermoedens. Toen de verdachte het huis van haar verliet, liep hij de straat uit.

‘Hij werd gezien toen hij terugkeerde in een blauwe VW-auto die werd bestuurd door iemand anders. Al is die persoon niet te zien omdat de beklaagde is afgezet en daarna terug is gegaan naar het huis van de buren voordat hij weer naar zijn eigen huis is teruggekeerd.’

MacDonald zei dat de partner van de vrouw ging en bevestigde dat het lichaam van Dawn was en dat ze anoniem de politie belde.

Aanklager Alistair MacDonald QC vertelde Bradford Crown Court hoe Nutt op 31 oktober vorig jaar de politie had gebeld om hen te vertellen dat zijn vrouw (foto) vermist was.

De officier van justitie zei dat Nutt toen terugkeerde en ‘het had over het ophangen van Halloween-versieringen’ voordat hij vertrok om een ​​prieel in zijn voortuin op te zetten en daar Halloween-versieringen op te hangen, inclusief blauw en wit politielint. De man in de blauwe VW, zei meneer MacDonald, keerde terug en Nutt vertrok.

Het lichaam van Dawn werd uiteindelijk teruggevonden door de politie, die vervolgens een telefoontje kreeg van een vrouw bij een advocaat die hen vertelde dat ze een telefoontje van Nutt had gekregen dat het lichaam van zijn vrouw in een koffer zat en dat hij op weg was om zichzelf in te leveren.

De heer MacDonald zei dat, toen hij zich aangaf, Nutt ‘begon te huilen en zei dat hij en Dawn op 27 oktober getrouwd waren. Hij zei dat ze twee dagen naar een ligplaats in Skegness waren gegaan voordat ze terugkeerden. Hij zei dat ze bipolair was en depressief. Hij zei dat ze wilde scheiden.

‘Hij zei dat ze hem in de gevangenis had gezet voordat hij had gezegd dat hij had geprobeerd haar te verkrachten en aan te vallen. Hij zei dat ze dat nog een keer zou doen.

‘Ze begon te schreeuwen en hij zei dat hij haar in het gezicht had geslagen en zijn arm om haar nek had geslagen. Daarna werd hij emotioneler. Hij bevestigde dat ze was overleden. Hij werd daarom gewaarschuwd en gearresteerd op verdenking van moord.’

Dawn Walker, die na hun huwelijk werd vermoord en in een koffer gestopt door haar nieuwe echtgenoot

De scène nadat het lichaam van een vrouw werd gevonden in een huis in West Yorkshire

De heer MacDonald heeft de jury verteld hoe het lichaam van mevrouw Walker vier dagen na de bruiloft bij Brighouse Register Office in de koffer in het kreupelhout werd gevonden.

Juryleden hebben CCTV-beelden te zien gekregen van Nutt, die moord ontkent maar doodslag toegeeft, een grote koffer uit de achterkant van zijn huis in Shirley Grove, Lightcliffe, in de buurt van Halifax, en de nabijgelegen struiken in rijden, net op het moment dat een politieagent bij zijn voordeur arriveert om de vermissing van de verdachte op te volgen.

Hij zei: ‘Hij wist dat ze dood was, hij wist heel goed waar het lichaam van Dawn was en dat hij haar krachtig in het gezicht had geslagen en haar had gesmoord.’

En hij vertelde de juryleden hoe Nutt ‘de aanzienlijke inspanning’ deed om het lichaam van zijn vrouw in een koffer te stoppen, waarbij hij een van haar benen en enkele ribben brak als gevolg van de rigor mortis.

Agenten werden op 31 oktober om 16.38 uur opgeroepen voor meldingen van een lichaam in een pand aan Aysgarth Avenue in Lightcliffe, in de buurt van Halifax.

De officier van justitie vertelde de juryleden dat Nutt aan de agenten vertelde hoe hij zijn arm om de nek van mevrouw Walker sloeg toen ze op 30 oktober op hem af kwam rennen.

MacDonald zei dat, volgens Nutts relaas: ‘Het gebeurde allemaal heel snel en haar lichaam viel op hem en ze viel en is mogelijk met haar hoofd op de betonnen vloer gestoten.

‘Hij zei dat hij haar niet in woede had gewurgd, maar dat hij dat had gedaan in een poging haar in bedwang te houden en terwijl hij dat deed, fluisterde hij tegen haar om te proberen haar te kalmeren.

‘Hij vertelde haar dat hij van haar hield en dat hij helemaal niet van plan was haar pijn te doen of te doden.’

Het proces gaat door.