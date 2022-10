Yale Law School faces boycotts federal judge Atlanta refuse hire students as clerks cancel culture

Een rechter van het federale hof van beroep heeft gezegd dat ze zich aansluit bij een boycot van het inhuren van griffiers van Yale Law School, voorgesteld door een mede-aangestelde van de voormalige Republikeinse president Donald Trump, die zei dat de school werd geplaagd door ‘annuleringscultuur’.

US Circuit Judge Elizabeth Branch van het 11e US Circuit Court of Appeals in Atlanta heeft nu haar deelname aan de boycot bevestigd die vorige week werd voorgesteld door US Circuit Judge James Ho in een verklaring aan National Review, een conservatieve publicatie.

Ho, een rechter van het 5th US Circuit Court of Appeals in New Orleans, zei in een toespraak op een conferentie van de Federalist Society in Kentucky op 29 september dat hij zou stoppen met het inhuren van griffiers van Yale en drong er bij andere rechters op aan hetzelfde te doen.

De Amerikaanse circuitrechter James Ho hield een toespraak op een conferentie van de Federalist Society in Kentucky, waar hij zei dat Yale ‘niet alleen het annuleren van meningen tolereert – het oefent het ook actief uit’

Yale Law School is een van de meest prestigieuze rechtsscholen in het land en heeft enkele van de meest prominente leiders van het land voortgebracht, waaronder presidenten Bill Clinton en Gerald Ford, ten minste vijf huidige Amerikaanse senatoren en vier huidige rechters van het Hooggerechtshof

Hij citeerde incidenten waarbij studenten conservatieve sprekers hadden verstoord in New Haven, Connecticut-gebaseerde Yale, waar ‘opzeggingen en verstoringen met een speciale frequentie lijken voor te komen’.

Branch vertelde de National Review dat Ho ‘legitieme bezorgdheid uitte over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting op de campussen van rechtenscholen, met name Yale’, en dat ze in de toekomst geen studenten van Yale zou overwegen voor een stage.

‘Net als rechter Ho ben ik ernstig bezorgd dat het verstikken van het debat niet alleen in strijd is met de grondbeginselen van dit land, maar ook de intellectuele groei belemmert’, zei ze tegen de conservatieve outlet.

‘Daarom accepteer ik de uitnodiging van rechter Ho om zich bij hem aan te sluiten bij het weigeren om studenten van Yale Law School in overweging te nemen voor een stage bij mij, met uitzondering van voormalige en huidige studenten.’

Branch is de eerste rechter die zich publiekelijk aansluit bij Ho’s oproep om Yale te boycotten. De school heeft ook niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Rechter James Ho werd benoemd door voormalig president Donald Trump, zondag afgebeeld

‘Ik wil Yale niet annuleren’, zei Ho, die werd aangesteld door voormalig president Donald Trump. ‘Ik wil dat Yale stopt met het annuleren van mensen zoals ik.’

‘Yale presenteert zichzelf als de beste, meest elitaire instelling voor juridisch onderwijs’, zei Ho eerder deze maand in opmerkingen aan de Federalist Society. ‘Toch is het het ergst als het gaat om wettelijke opzegging.’

Ho zei dat Yale ‘de toon zet voor andere rechtsscholen en voor de advocatuur in het algemeen’, maar dat het de afgelopen jaren een slecht voorbeeld heeft gegeven vanwege zijn ‘gesloten en intolerante omgeving’.

De rechter voegde er toen aan toe, Yale: ‘tolereert niet alleen het annuleren van meningen, maar oefent het ook actief uit.’

‘Ik wil er niets mee te maken hebben,’ besloot Ho.

Rechter Ho heeft eerder tekeergegaan tegen de wekcultuur in Yale, nadat hij Ilya Shapiro (foto), voormalig directeur van het Robert A. Levy Center van het Cato Institute, had verdedigd nadat studenten van de rechtenfaculteit van Georgetown University erop hadden aangedrongen hem uit een nieuwe faculteitspositie te zetten

Een van de gebeurtenissen die hij aanhaalde, was er een in maart waarin Kristen Waggoner, nu de voorzitter van de conservatieve religieuze rechtengroep Alliance Defending Freedom, werd verstoord door studenten die de LGBTQ-gemeenschap steunden tijdens een lezing, die de politie bijwoonde

Een van de incidenten die rechter Ho aanhaalde, was een toespraak over vrijheid van meningsuiting in maart door Kristen Wagoner – die een bakker uit Colorado verdedigde die weigerde een taart te maken voor een homohuwelijk in een zaak voor het Hooggerechtshof – die werd verstoord door bijna 120 studenten die de LGBTQ steunden gemeenschap.

Waggoner, die nu de voorzitter is van de conservatieve religieuze rechtengroep Alliance Defending Freedom, heeft de opmerkingen van Ho gesteund.

‘Yale heeft het gedrag van zijn rechtenstudenten afgelopen semester nog steeds niet veroordeeld, dus niemand zou verbaasd moeten zijn als een federale rechter het opmerkt’, zei ze in een verklaring na de opmerkingen van de rechter.

De ravage veroorzaakt door de studentendemonstranten leek in strijd met het vrije meningsuitingsbeleid van de universiteit en toen ze werden herinnerd door moderator Kate Stith, ze werd begroet met gezangen en opgestoken middelvingers, waarop ze antwoordde: ‘Groei op.’

De studenten sloegen terug, met het argument dat hun verstoring de uitvoering van ‘vrije meningsuiting’ was en bleven schreeuwen tegen de panelleden.

De politie werd gedwongen de gastsprekers van het debat over de vrijheid van meningsuiting van Yale Law School te begeleiden nadat de studenten het conservatieve panellid hadden geïntimideerd door obsceniteiten te schreeuwen, waaronder een persoon die riep: ‘Ik zal je letterlijk bevechten, b***h.’

Heather Gerken, Dean Yale Law School, hield vol dat de studenten de regels van het college niet hadden overtreden.

Ho heeft zijn collega-rechters aangespoord om eveneens de Ivy League-instelling te boycotten, die verschillende rechters van het Hooggerechtshof heeft voortgebracht

Rechter Ho heeft eerder tekeergegaan tegen de wekcultuur in Yale, nadat hij Ilya Shapiro – voormalig directeur van het Robert A. Levy Center van het Cato Institute – had verdedigd nadat studenten van de rechtenfaculteit van Georgetown University erop hadden aangedrongen dat hij uit een nieuwe faculteitspositie zou worden gezet.

Shapiro veroorzaakte verontwaardiging toen hij tweets schreef waarin hij vraagtekens zette bij de belofte van president Joe Biden om een ​​zwarte vrouw voor te dragen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Shapiro, een prominente conservatieve rechtsgeleerde, werd geschorst, maar kreeg later toestemming om de uitvoerend directeur te worden van het Centre for the Constitution in Georgetown Law.

Uiteindelijk stopte hij echter met het zeggen dat de manier waarop de school de zaak aanpakte het werken daar ‘onhoudbaar’ maakte.

Ho zei: ‘Bij Yale lijken annuleringen en onderbrekingen met een speciale frequentie voor te komen.’

Senior Amerikaanse Circuit Judge Laurence Silberman had in maart rechters opgeroepen om twee keer na te denken over het binnenhalen van Yale-studenten die het evenement van Waggoner verstoorden

Hooggeplaatste Amerikaanse Circuit Judge Laurence Silberman van het Amerikaanse Circuit Court of Appeals voor het District of Columbia Circuit, een aangestelde van de voormalige Republikeinse president Ronald Reagan, had in maart rechters opgeroepen om twee keer na te denken over het inschakelen van Yale-studenten die het evenement van Waggoner verstoorden.

Hij schreef in een e-mail: ‘Alle federale rechters – en alle federale rechters zijn vermoedelijk toegewijd aan de vrijheid van meningsuiting – zouden zorgvuldig moeten overwegen of een dergelijke geïdentificeerde student moet worden gediskwalificeerd voor mogelijke stageplaatsen.’

Silberman zei dat studenten op het evenement ‘geprobeerd hadden om sprekers die deelnamen aan een paneldiscussie over vrijheid van meningsuiting naar beneden te schreeuwen’.

Het incident ‘zet me aan om te suggereren dat studenten die worden geïdentificeerd als degenen die een dergelijke paneldiscussie willen verstoren, moeten worden genoteerd’, schreef hij.

Ho zei dat die gebeurtenis slechts één voorbeeld was. De Amerikaanse Circuit Judge William Pryor van het 11e US Circuit Court of Appeals in Atlanta werd een paar jaar geleden ook ‘verstoord door luide boze rechtenstudenten in de klas’ op Yale.

Dat incident, zei Ho, was omdat Pryor, als Republikeinse procureur-generaal van Alabama, Texas’ verdediging van de anti-sodomiewet steunde die in 2003 was afgekeurd in de historische homorechtenzaak Lawrence v. Texas van het Hooggerechtshof.

Ho is volgens NPR een uitgesproken tegenstander van abortusrechten en een fervent pleitbezorger voor wapenrechten, waardoor de publieke omroep hem als potentieel ‘de meest duurzame erfenis van president Trump’ noemt.

Een van Ho’s 5th Circuit-collega’s, de Amerikaanse Circuit Judge Jerry Smith, heeft de Yale-boycot ‘spijtig’ genoemd en zei dat hij hoopte meer aanmeldingen te ontvangen van afgestudeerden van de prestigieuze universiteit.

Smith, afgestudeerd aan Yale, werd benoemd door de voormalige Republikeinse president Ronald Reagan.