WSJ defends editor under attack from Elon Musk over allegation of affair with Sergey Brin’s ex-wife

The Wall Street Journal zegt dat Elon Musk’s online aanvallen op onderzoeksredacteur Michael Siconolfi ‘ongegrond en ongegrond’ zijn.

De CEO van Tesla riep Siconolfi en de krant op Twitter na de publicatie van een recent artikel waarin werd beweerd dat hij een affaire had met Nicole Shanahan, de vervreemde vrouw van Google-medeoprichter Sergey Brin.

Het ‘nep-hitstuk’ – zoals Musk het noemde – stelde dat de vermeende affaire een katalysator was voor de scheiding van Shanahan en Brin.

Het is onduidelijk waarom Musk, 51, Siconolfi publiekelijk bekritiseerde, aangezien verslaggevers Kristen Grind en Emily Glazer als auteurs van het artikel worden genoemd.

De krant beweerde vrijdag in een verklaring aan DailyMail.com ‘vertrouwen te hebben in onze inkoop en achter onze berichtgeving te staan’. WSJ merkte ook op dat Siconolfi ‘geen deel uitmaakte van het montageteam’ voor het verhaal van Grind en Glazer.

Volgens The Wall Street Journal zijn de online aanvallen van Elon Musk tegen onderzoeksredacteur Michael Siconolfi 'ongerechtvaardigd en ongegrond'.

Het is onduidelijk waarom Musk, 51, Siconolfi publiekelijk bekritiseerde, aangezien verslaggevers Kristen Grind en Emily Glazer als auteurs van het artikel worden genoemd

WSJ publiceerde een verhaal met de titel Elon Musk’s vriendschap met Sergey Brin verbroken door vermeende affaire op maandag, beweerde dat de miljardair een romantische relatie had met Shanahan, 33, tijdens een kunstevenement in Miami Beach afgelopen december.

Het verhaal, dat niet nader genoemde bronnen citeerde die ‘bekend’ waren met de vermeende affaire, beweerde dat er ‘groeiende spanning’ is tussen Musk en Brin – die al vele jaren vrienden zijn.

WSJ’s bronnen beweerden ook dat Musk eerder dit jaar op een feestje ‘op één knie viel’ voor Brin, 48, op een feestje om zich te verontschuldigen voor de affaire en om vergiffenis te smeken.

Slechts enkele uren na publicatie tweette Musk een foto van zichzelf die met Brin aan het feesten is in een poging om de bomclaim van de krant te weerleggen.

In een reactie op een bericht van Siconolfi en het taggen van Grind en Glazer, onderschreef Musk de foto met emoji’s die een lange broek en vuur afbeelden in een speelse verwijzing naar het kinderachtige gezegde ‘leugenaar, leugenaar, broek in vuur en vlam’.

Musk bleef maandag zijn ergernis tonen bij de onderzoeksredacteur en tweette dat hij de aandacht van de ‘supernova’ op hem probeert te ontwijken in de nasleep van de geruchten over de vermeende affaire.

Nicole Shanahan en Sergey Brin zijn afgebeeld in november 2019

WSJ-redacteur Michael Siconolfi heeft maandag een link naar het artikel getweet

Elon Musk tweette deze foto in reactie op WSJ-redacteur Michael Siconolfi op maandag nadat de krant beweerde dat hij en Brin niet met elkaar spraken vanwege de vermeende affaire

Musk bleef maandag zijn ergernis tonen bij de onderzoeksredacteur en tweette dat hij de aandacht van de ‘supernova’ op hem probeert te ontwijken in de nasleep van de geruchten over de vermeende affaire

WSJ herhaalde vrijdag dat het bij zijn verhaal blijft, en een woordvoerder van de krant zegt tegen DailyMail.com: ‘We hebben vertrouwen in onze inkoop en we staan ​​achter onze berichtgeving.’

‘Recente aanvallen op Michael Siconolfi zijn ongegrond en ongegrond. Mike is een gevierde en alom gerespecteerde redacteur en verslaggever in onze branche’, voegde de krant eraan toe in een aanvullende verklaring.

‘Hij heeft gedurende vele decennia toezicht gehouden op een breed scala aan impactvolle verhalen met integriteit en hoge normen voor The Wall Street Journal. Voor de goede orde, Mike maakte geen deel uit van het montageteam van dit verhaal.’

De verklaring kwam nadat de advocaat van Shanahan exclusief aan DailyMail.com had verteld dat ze geen affaire had met de Tesla-oprichter en het een ‘regelrechte leugen’ noemde.

Bryan Freedman zei: ‘Vergis je niet, elke suggestie dat Nicole een affaire had met Elon Musk is niet alleen een regelrechte leugen, maar ook lasterlijk.’

Shanahan is een aan Stanford opgeleide advocaat die werkt bij de firma Bio-Echa, een investeringsfirma die geld steekt in projecten zoals het versterken van de ‘reproductieve levensduur’.

Sergey Brin is donderdagavond gespot met een mysterieuze blondine in een Tesla na een gezellige date in Malibu, Californië

Brin reed zichzelf en zijn mysterieuze blonde vrouw in de Tesla Model 3, ter waarde van maximaal $ 62.990 voor het prestatiemodel, weg van het restaurant op donderdagavond

Musk heeft woensdag getweet dat Shanahan WSJ moet aanklagen vanwege hun verhaal

Een paar uur later zette Musk zijn kritiek voort, eraan toevoegend dat de ‘media een klikzoekmachine is, verkleed als een waarheidszoekmachine’ en zei dat hij met Brin had gesproken, die bevestigde dat hij niet met WSJ had gesproken.

Musk heeft woensdag getweet dat Shanahan WSJ moet aanklagen vanwege hun verhaal.

Hij zei dat hij als ‘publiek persoon’ zelf geen rechtszaak wegens laster tegen een nieuwsorganisatie zou kunnen winnen, maar dat Shanahan juridische stappen zou moeten ondernemen.

‘Als ‘publiek persoon’ is het bijna onmogelijk om een ​​rechtszaak wegens laster tegen een nieuwsorganisatie te winnen’, schreef hij. ‘Ze zouden kunnen zeggen dat ik Satan ben en de ‘bron’ is hun paranormaal begaafde! Nicole is geen publiek persoon, dus zou kunnen winnen. Ik hoop dat ze ze aanklaagt.’

Hij dan voegde een prik toe aan Siconolfi en schreef dat hij ‘zoveel nephits heeft gedaan’.

Een paar uur later zette Musk zijn kritiek voort, eraan toevoegend dat de ‘media een klikzoekmachine is, verkleed als een waarheidszoekmachine’ en zei dat hij met Brin had gesproken die bevestigde dat hij niet met WSJ had gesproken.

Brin en Shanahan waren vier jaar getrouwd voordat hij in januari de scheiding aanvroeg, waarbij onverzoenlijke meningsverschillen de reden voor hun breuk waren. De procedure loopt momenteel nog.

Toen de echtscheidingsprocedure werd gestart, zei Shanahan: ‘Ik hoop dat Sergey en ik met waardigheid, eerlijkheid en harmonie verder gaan in het belang van ons kind. En daar werken we allebei naartoe.’

Het koppel deelt een dochtertje van vier.

Musk met Brin (uiterst rechts) in de vroege jaren 2000.

Sergey Brin en Nicole Shanahan zijn vorig jaar juli aan het Comomeer getoond.

Nicole Shanahan’s (foto september 2021) vertelde DailyMail.com in een exclusieve verklaring: ‘Vergis je niet, elke suggestie dat Nicole een affaire had met Elon Musk is niet alleen een regelrechte leugen, maar ook lasterlijk’

Het WSJ-artikel beweerde ook dat Brin al zijn belangen in Musk’s bedrijven verkocht.

Het paar is al jaren bevriend, met Brin die Musk in 2008 $ 500.000 gaf om hem te helpen Tesla te financieren op het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crash.

Hij leende Musk ook het Google Party Plane voor het huwelijk van de CEO van Tesla met actrice Talulah Riley in 2010.

Brin is de achtste rijkste man ter wereld met een vermogen van $ 95 miljard.

Er wordt gezegd dat hij meerdere belangen heeft in de vele bedrijven van Musk, die hij zijn assistenten allemaal heeft opgedragen om te verkopen.

Brin heeft nog niet gereageerd op de beweringen van de Journal, maar Musk ontkent de beweringen in een razernij op Twitter en beschuldigde de krant – die eigendom is van Rupert Murdoch’s News Corp – het hele jaar door ‘hit pieces’ tegen hem te lanceren.