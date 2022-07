World Series preview in Queens? Mets and Yankees renew Subway Series rivalry

Een goed uitgeruste New York Mets-manager Buck Showalter keerde vorige week terug van de All-Star-break van vorige week met het naseizoen in gedachten.

‘Ik nam mijn kleinzonen mee naar FAO Schwarz, dat was een vergissing’, vertelde de 66-jarige verslaggevers over een kostbare reis naar een speelgoedwinkel. ‘Ik heb wat play-offgeld nodig.’

Gelukkig, zoals de bonushongerige Showalter opmerkte, ‘begint er in de verte een finishlijn te verschijnen.’

En die finishlijn kan krijtstreep blijken te zijn.

Ondanks alle opwinding rond de eerste plaats Mets (59-37) voorafgaand aan de Subway Series van deze week, zijn het de Yankees die de schijnwerpers van New York hebben gestolen door naar het beste record van de MLB op 66-31 te varen. Nu, de wedstrijden van dinsdag en woensdag tussen intercity rivalen gaan over meer dan de nieuwigheid van interleague play: ze zijn een mogelijke preview van de World Series.

Beide teams hebben redenen voor optimisme.

Hoewel hun bullpen wordt geconfronteerd met een uitbraak van blessures, zijn de Yankees uitgerust met de populairste honkbalknuppel in Aaron Judge, die een gemiddelde van .329 en acht homeruns voor de maand heeft. Overigens leidt Judge ook de majors in homeruns, met 37 en alsof dat nog niet genoeg momentum is, speelt de aanstaande free agent voor een nieuw contract van negen cijfers.

Om niet achter te blijven, hebben de Mets onlangs een Cy Young teruggekregen van een blessure in Max Scherzer, terwijl een ander, Jacob deGrom, aan de revalidatie begint en op weg zou kunnen zijn naar zijn eerste start van het seizoen.

In de tussentijd zijn hier vijf belangrijke gebieden waar de Subway Series van deze week kan worden gewonnen of verloren:

Een van de engste bezienswaardigheden voor werpers in 2022 was de aanwezigheid van Aaron Judge in de cirkel op het dek. De outfielder van de Yankees leidt de majors met 37 homeruns voor het seizoen

New York Mets-manager Buck Showalter zegt dat hij een play-offbonuscontrole nodig heeft

De Yankees-slugger Giancarlo Stanton (links) en Mets Game 1-starter Taijuan Walker (rechts)

Mariano Rivera van de New York Yankees springt in de lucht nadat Bernie Williams de laatste uithaalde om de New York Mets met 4-2 te verslaan in game vijf van de World Series in Shea Stadium in Vlissingen

Taijuan Walker vs. Aaron Judge en Giancarlo Stanton: Niet alleen is de Mets’ Game 1-starter dit seizoen bijna dominant geweest, met een ERA van 2.55 (verdiend-looppasgemiddelde) en een respectabele 1.091 WHIP (vier wijd en treffers per inning), maar hij is verwoestend geweest tegen rechtshandigen, die slechts . 229 met een .266 OBP (on-base percentage) tegen hem dit seizoen.

De line-up van de Yankees, zoals fans de afgelopen jaren snel hebben opgemerkt, is erg zwaar voor rechtse mensen, waaronder Judge en Stanton.

Die matchups lijken misschien een potentieel probleem voor de Yankees, maar zowel Stanton als Judge hebben succes gehad in hun paar ontmoetingen met Walker.

Judge is 2 voor 7 met twee homeruns tegen de inwoner van Louisiana, terwijl Stanton 4 voor 10 is met een homerun en een double.

Jordan Montgomery vs. Francisco Lindor: De Mets shortstop heeft de meeste ervaring tegen de Yankees’ Subway Series-opener, gezien zijn geschiedenis in de American League met Cleveland.

En niet alleen heeft Lindor het opgewassen tegen Montgomery, maar hij heeft hem hard geraakt, 5 voor 9 met een homerun, een tweehonkslag en twee vrije lopen in 11 slagbeurten.

Montgomery bevindt zich ondertussen midden in een bizarre juli. Hij gooide goed en stelde een 3.13 ERA voor de maand samen terwijl hij 24 strikeouts registreerde in vergelijking met slechts zes vrije lopen. Maar hoewel hij in die tijd slechts één nederlaag heeft geleden, hebben de Yankees deze maand in geen van zijn starts gewonnen.

Jordan Montgomery (Rechts) bevindt zich midden in een bizarre juli. Hij gooide goed en stelde een 3.13 ERA voor de maand samen terwijl hij 24 strikeouts registreerde in vergelijking met slechts zes vrije lopen. Maar hoewel hij in die tijd slechts één nederlaag heeft geleden, hebben de Yankees deze maand in geen van zijn starts gewonnen. De Mets-shortstop heeft de meeste ervaring tegen de Game 1-starter van de Yankees, gezien zijn geschiedenis in de American League met Cleveland. En niet alleen heeft Francisco Lindor (links) het opgewassen tegen Montgomery, maar hij heeft hem hard geraakt, 5 voor 9 met een homerun, een tweehonkslag en twee vrije lopen in 11 slagbeurten

Pete Alonso #20 van de New York Mets viert zijn homerun van drie runs met Starling Marte #6 in de zesde inning tegen de San Diego Padres op Citi Field op zaterdag

Op de basispaden: De Yankees staan ​​op de vierde plaats in de majors met 0,66 gestolen honken per wedstrijd, wat een afwijking is van eerdere teams in de Bronx, maar zeker in lijn is met de algemene trend rond honkbal.

Shortstop Isiah Kiner-Falefa was de grootste dief, die 13 tassen per jaar plunderde, terwijl Aaron Hicks 9 voor 12 is bij pogingen tot gestolen honken en Judge een perfecte 8 voor 8 is.

Ondertussen zijn Mets-catchers gedecimeerd door recente verwondingen, waarbij James McCann neerkwam met een schuine verrekking en Tomas Nido een handkneuzing opliep bij een recente botsing met Max Scherzer.

Patrick Mazeika was de enige gezonde catcher op het roster tot zaterdag, toen de Mets de vijfdejaars backstop Michael Perez uit Pittsburgh overnamen uit geldoverwegingen.

Voor het jaar hebben de Mets 0,53 gestolen honken per wedstrijd toegestaan, slechts 20e in honkbal.

De Yankees staan ​​op de vierde plaats in de majors met 0,66 gestolen honken per wedstrijd, wat een afwijking is van eerdere teams in de Bronx, maar zeker in lijn is met de algemene trend rond honkbal. Shortstop Isiah Kiner-Falefa (foto) is de grootste dief geweest en heeft 13 tassen gestolen

Patrick Mazeika (foto) was de enige gezonde catcher op de Mets-selectie tot zaterdag, toen ze de vijfdejaars backstop Michael Perez uit Pittsburgh overnamen voor contante overwegingen

De negende inning: Het is een beetje cliché om erop te wijzen dat het laatste frame meestal een belangrijke is, maar dat is zeker het geval met de Mets en Yankees, die dit jaar allebei scherp waren in de negende.

De Mets gemiddeld 0,41 runs per negende inning (achtste in de majors), terwijl de Yankees de beste zijn in honkbal met 0,52 runs per negende. Ondertussen hebben de Mets tegenstanders tot 0,24 runs per wedstrijd in het frame gehouden (gedeeld voor de tweede overall), vergeleken met 0,26 voor de Bombers (zesde).

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom beide teams zoveel succes hebben gehad in de negende.

Edwin Diaz van de Mets was een van de beste sluiters in honkbal, met een minuscule 1.69 ERA terwijl hij 20 saves opnam.

Om niet achter te blijven, heeft Yankees closer Clay Homes een opmerkelijke 1.26 ERA met 17 saves per jaar.

Edwin Diaz van de Mets (foto) was een van de beste sluiters in honkbal en plaatste een minuscule 1.69 ERA tijdens het opnemen van 20 saves

Het probleem voor manager Aaron Boone was een recente golf van blessures, waaronder de elleboogbreuk van Michael King, waardoor de set-up man op de 60-daagse IL belandde, en de pijnlijke rug van Wandy Peralta.

En natuurlijk helpt het niet dat de voormalige verdediger van het team, linkshandige Aroldis Chapman, midden in zijn slechtste seizoen zit met een 5.75 ERA.

Maar wat de Yankees aan het einde van de wedstrijden van elkaar scheidde, waren hun knuppels, die eind juni verantwoordelijk waren voor 10 ‘walk-off’-overwinningen in de negende of extra innings.

Er waren de gebruikelijke boosdoeners: Judge won een paar games op homeruns en een andere met een honkslag.

Maar Gleyber Torres heeft een paar spelwinnende treffers in zijn heroplevende seizoen, om nog maar te zwijgen van Jose Trevino, een uitstekende verdedigende catcher die zelf een paar walk-offs heeft geslagen.

Diepe tellingen: De Yankees voeren de majors aan met bijna vier keer vier wijd per wedstrijd, wat een belangrijke reden is dat ze de tweede plaats in OBP hebben, achter alleen de Los Angeles Dodgers.

De werpers van Mets zijn dit seizoen echter erg gierig geweest en staan ​​vijfde in de OBP van de tegenstander en achtste in toegestane vrije lopen.

Misschien is het grootste punt van zorg voor de Mets misschien wel eerste honkman DJ LeMahieu, die achtste staat in de majors in OBP en op de vijfde plaats staat in wandelingen.

En natuurlijk betekent het geven van een vrije pas aan LeMahieu dat hij op het honk zal zijn wanneer Judge, Anthony Rizzo en Stanton op de plaat komen.