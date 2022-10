World Cup: Pedri, Jude Bellingham and Jamal Musiala… 10 wonderkids to watch at Qatar 2022

Optreden op een WK kan een speler maken of breken. Met de ogen van de planeet op jou gericht, zijn er kansen om de held of schurk van het uur voor je land te zijn.

Talloze jonge sterren hebben de mantel met beide handen gegrepen. Neem 2018, toen een 19-jarige Kylian Mbappé Frankrijk naar de trofee leidde of, vier jaar eerder, James Rodriguez met in de hoofdrol voor Colombia, wat leidde tot een mega-money verhuizing naar Real Madrid.

Dit jaar biedt het WK 2022 in Qatar een nieuwe kans voor alle getalenteerde jongeren die klaar staan ​​om het verschil te maken. De populairste spits van Europa, Erling Haaland, zal niet met Noorwegen in het Midden-Oosten zijn, maar wie wel?

Sportpost neemt een kijkje bij 10 wonderkinderen van 21 jaar of jonger die klaar zijn om te schitteren wanneer het toernooi volgende maand van start gaat.

Kylian Mbappé, toen 19, was de ster van de show in 2018 toen hij Frankrijk naar de overwinning leidde in Rusland

Sportsmail bekijkt 10 wonderkinderen die klaar zijn om te schitteren op het WK 2022 in Qatar

PEDRI (SPANJE)

Leeftijd: 19

Club: Barcelona

De 19-jarige Barcelona-jongen schitterde afgelopen zomer op het Europese podium, toen hij regelmatig voor Spanje verscheen in hun aanloop naar de halve finales van Euro 2020 en als resultaat werd genoemd in het UEFA Team of the Tournament.

Hij won ook de Golden Boy-prijs in 2021, met zijn snelheid, positionele intelligentie en superieure technische bekwaamheid een klassiek handelsmerk van de beroemde La Masia-academie in Barcelona.

Clubbaas Xavi vergeleek hem al met Andres Iniesta, die een integrale rol speelde in de Spaanse WK-overwinning in 2010.

Pedri won de Golden Boy-prijs in 2021 en zal een belangrijke aanwinst zijn voor de Spaanse ploeg van Luis Enrique

Pedri is vergeleken met Andres Iniesta, die de winnaar van Spanje scoorde in de finale van 2010

JUDE BELLINGHAM (ENGELAND)

Leeftijd: 19

Club: Borussia Dortmund

De jongeling van Borussia Dortmund schreef geschiedenis toen hij voor Engeland inviel in hun openingswedstrijd van Euro 2020 tegen Kroatië, en werd de jongste speler in de geschiedenis van het Europees Kampioenschap met 17 jaar en 349 dagen.

Hoewel dit record een paar dagen later werd verbroken, zou Bellinghams ervaring op wat bijna een groot thuistoernooi was, van onschatbare waarde zijn geweest voor zijn progressie, aangezien hij zich blijft ontwikkelen tot een ster in de Bundesliga.

De centrale middenvelder, met zijn kracht en volwassenheid, is dit seizoen tot nu toe in briljante vorm, scoorde vijf doelpunten in 15 wedstrijden voor Dortmund en versterkte zijn hoop op een basisplaats voor Engeland met een prima vertoning in het recente 3-3 gelijkspel met Duitsland.

Jude Bellingham zal op zoek zijn naar een plaats in de basiself van Engeland in Qatar

De getalenteerde middenvelder van Borussia Dortmund verscheen op Euro 2020 op slechts 17-jarige leeftijd

JAMAL MUSIALA (DUITSLAND)

Leeftijd: 19

Club: Bayern München

Degene die ontsnapte naar Engeland.

De levendige aanvallende middenvelder, die vroeger van Chelsea was, verhuisde op 16-jarige leeftijd naar Bayern München, en hoewel hij indruk maakte voor Engeland’s Onder-21, gaf hij begin vorig jaar zijn internationale toekomst aan zijn geboorteland Duitsland.

Musiala maakte zijn internationale debuut in maart 2021 en werd de jongste Duitser die optrad op een groot toernooi toen hij afgelopen zomer tegen Hongarije speelde op het EK.

De 19-jarige heeft al 17 caps op zijn naam staan, wat laat zien hoe hoog hij wordt gewaardeerd door baas Hansi Flick, die voorheen zijn manager was bij Bayern.

Jamal Musiala maakte indruk voor Engeland Onder-21 in 2020, maar besloot van loyaliteit te veranderen

Minder dan een jaar later speelde hij voor Duitsland op Euro 2020 en is hij een vaste waarde voor zijn land

EDUARDO CAMAVINGA (FRANKRIJK)

Leeftijd: 19

Club: Real Madrid

De 19-jarige ster van Real Madrid is het volgende grote ding in het Franse voetbal na de opkomst van Mbappé op het laatste WK.

En als zijn eerste doelpunt voor zijn land iets zou opleveren – een spectaculaire omhaal tegen Oekraïne in 2020, waardoor hij de jongste doelpuntenmaker voor Frankrijk sinds 1914 is – zou de tiener in staat kunnen zijn om match-turning momenten in Qatar te maken, of het nu vanaf het begin of vanaf de bank.

Zijn explosiviteit en vakmanschap als sub waren vorig seizoen van vitaal belang voor Carlo Ancelotti in de aanloop naar de Champions League-finale van Madrid, waarbij de invloed van Camavinga Los Blancos regelmatig hielp om de knock-out-banden in hun voordeel terug te draaien.

Eduardo Camavinga is het volgende grote ding in het Franse voetbal na de opkomst van Mbappé in 2018

De tiener scoorde een spectaculaire omhaal voor zijn eerste Franse doelpunt in 2020

RODRYGO (BRAZILI)

Leeftijd: 21

Club: Real Madrid

Nog een Real Madrid-sterretje dat volgende maand het grootste podium ter wereld zou kunnen verlichten.

De Braziliaans international redde vorig seizoen de huid van Madrid in de halve finales van de Champions League en zette zijn vorm voort in het huidige seizoen, door vijf keer te scoren in 12 optredens, waaronder in de Clasico-overwinning van zondag tegen Barcelona.

Rodrygo kwam voor zijn land tot vijf optredens sinds zijn debuut in 2019 en scoorde zijn eerste doelpunt in een WK-kwalificatiezege tegen Paraguay in februari. Hij zou zeker het verschil kunnen maken als Brazilië een zesde WK nastreeft.

Rodrygo scoorde in februari zijn eerste internationale doelpunt voor Brazilië en is een bewezen matchwinnaar

BUKAYO SAKA (ENGELAND)

Leeftijd: 21

Club: Arsenal

Het was zo’n beetje het eerste grote toernooi voor Bukayo Saka in de zomer van 2021.

Van het starten tegen Duitsland en Denemarken in de knock-outrondes tot het uitkomen in de finale en het missen van de beslissende penalty in de shoot-outnederlaag tegen Italië, de 19-jarige maakte het allemaal mee op eigen bodem op Euro 2020.

Saka werd in september uitgeroepen tot Speler van het Jaar van Engeland na een aantal indrukwekkende vertoningen en is een zekerheid voor de ploeg van Gareth Southgate – en misschien de basiself – nadat ze dit seizoen schitterde voor tafeltoppers Arsenal in de Premier League.

Bukayo Saka miste de beslissende penalty voor Engeland in de shoot-out van de Euro 2020-finale vs Italië

Saka werd uitgeroepen tot Engelse Speler van het Jaar voor 2022 en zal in het Engelse Qatar-team zitten

RYAN GRAVENBERCH (HOLLAND)

Leeftijd: 20

Club: Bayern München

Ryan Gravenberch, dat afgelopen zomer werd ondertekend door Bayern München, te midden van interesse van Manchester United, heeft tot nu toe in Duitsland moeilijk aan speeltijd kunnen komen.

De hoog aangeschreven middenvelder, die door de Ajax-academie kwam voordat hij doorbrak in het eerste team, heeft dit seizoen slechts 351 minuten gespeeld in alle competities voor de Bundesliga-reuzen, maar blijft een van Europa’s beste vooruitzichten.

Gravenberch heeft 11 interlands voor Nederland op slechts 20-jarige leeftijd en hoewel een basisplaats in Qatar moeilijk te vinden is, zal hij waarschijnlijk een kans krijgen in de selectie van Louis van Gaal.

Ryan Gravenberch is de laatste in een lange rij getalenteerde jongeren die uit Ajax komen

GIO REYNA (VS)

Leeftijd: 19

Club: Borussia Dortmund

Nadat hij in 2019 van New York City FC naar Borussia Dortmund verhuisde, brak de aanvallende middenvelder het record van Christian Pulisic toen hij de jongste Amerikaan werd die in januari 2020 in de Bundesliga verscheen, in de leeftijd van 17 jaar en 66 dagen.

Sindsdien is hij een vaste waarde voor de Duitsers geworden – geïllustreerd door het overhandigen van het nummer 7-shirt dat eerder door Jadon Sancho werd gedragen – maar tot nu toe heeft hij een seizoen geplaagd door blessures.

De zoon van de Amerikaanse legende Claudio Reyna, Gio heeft 14 caps op zijn naam staan ​​en zal proberen een clubvorm te bereiken voordat hij het opneemt tegen Engeland, Iran en Wales in Groep B in Qatar.

Gio Reyna is een belangrijk radertje in het team van de Verenigde Staten dat op zoek is naar een show tegen Engeland

JOSKO GVARDIOL

Nadat hij de mantel als linksback had overgenomen van Ivan Strinic, die schitterde in de aanloop naar de finale van 2018 voor Kroatië, is de verdediger van RB Leipzig teruggekeerd naar zijn meer favoriete positie als centrale verdediger sinds Euro 2020.

De 20-jarige ging het op tegen Phil Foden tijdens de groepsopener in dat toernooi, maar in de WK-kwalificatiewedstrijden, aangezien hij centraal achterin speelde toen de Kroaten hun plek in Qatar veiligstelden.

Krachtig van de bal en gecomponeerd, kwam Gvardiol afgelopen zomer naar voren als een belangrijk transferdoelwit voor onder meer Chelsea, maar ze waren niet in staat om een ​​deal van £ 75 miljoen te sluiten. Volgende zomer lonkt een vertrek uit Leipzig.

Josko Gvardiol ging het op tegen Phil Foden op het EK, maar is nu verschoven naar de centrale verdediger

PIERO HINCAPIE (ECUADOR)

Leeftijd: 20

Club: Bayer Leverkusen

Ongetwijfeld de verrassende kwalificatie van de typisch sterke Zuid-Amerikaanse sectie – op voorwaarde dat de FIFA ze er niet uitgooit voor het opstellen van een niet-geschikte speler – kan Ecuador naar hun 20-jarige centrale verdediger kijken als een vitale invloed bij het overwinnen van rivalen om hen heen om de Wereldbeker.

De verdediger van Bayer Leverkusen, die in 2020 van het Argentijnse Tallares naar Duitsland verhuisde, heeft sinds zijn debuut in juni 2021 al 21 interlands voor zijn land op zijn naam staan.

Zijn agressieve en moedige karakter vanaf de linkerkant van het verdedigingscentrum maakt hem tot een ster in wording en hij zal van vitaal belang zijn als Ecuador onderhandelt over een groep met gastheren Qatar, Nederland en Senegal.