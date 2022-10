World Cup 2022: Ghana looking for revenge on Luis Suarez and Uruguay after 2010 handball 

Geen enkel team dat het veld betreedt tijdens het WK in Qatar zal meer gemotiveerd zijn om wraak te nemen.

Het is heel goed mogelijk dat de ontmoeting van Ghana en Uruguay in het Al Janoub-stadion op 2 december, op de laatste dag van de groepswedstrijden, zal beslissen wie de laatste-16 haalt.

Maar voor de natie Ghana is er zelden een voetbalwedstrijd geweest die ze liever meer zouden winnen.

Luis Suarez maakte zichzelf tot schande nadat zijn dramatische interventie Ghana een plaats in de halve finales van het WK 2010 ontzegde – en uiteindelijk Uruguay aan de overwinning hielp

Suarez ontkende Ghana een bijna zekere winnaar in de laatste momenten van extra tijd in 2010

De gok van de aanvaller wierp uiteindelijk zijn vruchten af, want Uruguay haalde het via penalty’s

Toen Luis Suarez in 2010 opzettelijk op de doellijn handbalde, waarbij hij zichzelf opofferde maar uiteindelijk Uruguay de weg naar de overwinning liet zien, braken de harten van een heel land.

Veel meer dan dat, zijn acties lieten het hele continent van Afrika verwoest en eigenlijk ook een behoorlijk deel van de wereld achter.

Voor 2010 was Afrika’s Wereldbeker en te midden van alle duizeligheid, lieten velen zichzelf geloven dat de Black Stars voorbestemd waren om de hele weg te gaan.

Het was de grote Pelé die tegen het jaar 2000 een Afrikaanse wereldkampioen voorspelde. Een Afrikaanse winnaar in 2010 zou er niet ver naast zijn geweest.

We waren getuige van de gastheren, Zuid-Afrika, die pijnlijk dichtbij kwamen om uit hun groep te komen. Nigeria, Algerije, Kameroen en Ivoorkust faalden allemaal. Maar Ghana was een heel ander voorstel.

Ze hadden zich net achter Duitsland gekwalificeerd in Groep D en voor Australië op doelsaldo, voordat ze in de laatste-16 een extra tijd wonnen van de Verenigde Staten.

Asamoah Gyan miste de strafschop die het gevolg was van een handsbal van Suarez op de doellijn

Zijn stevig geslagen penalty brak van de lat en stuiterde over het doel om in veiligheid te komen

Onder leiding van de Servische coach Milovan Rajevac was dit het Ghanese team van Asamoah Gyan, Sulley Muntari, Kevin-Price Boateng en Stephen Appiah, die die maand allemaal bekende namen zouden worden.

Ghana speelde graag aantrekkelijk voetbal op de voorgrond. Ze pochten veel snelle en bekwame spelers. Kortom, het waren je klassieke donkere paarden voor het WK.

Dit contrasteerde hen ook met hun tegenstanders van de kwartfinale in Soccer City in Johannesburg. Uruguay was een team met veel talenten, maar ze waren niet bang om de grenzen van sportiviteit te verleggen met hun cynische fouten.

De gebeurtenissen van deze avond zouden dat alles echter naar een heel nieuw niveau tillen.

Wat vaak wordt vergeten, is dat het enorme wereldwijde tv-publiek en meer dan 84.000 Vuvuzela-toetende fans in het stadion werden getrakteerd op een spannende end-to-end-wedstrijd.

Gezien de reputatie van Uruguay was Ghana ongetwijfeld de keuze van de neutralen, met de zware verwachtingen van heel Afrika op hun schouders.

De eerste helft leek voorbestemd om doelpuntloos te eindigen totdat Muntari, toen een speler van Inter Milan, besloot zijn geluk te beproeven vanaf een goede 40 meter uit. Het schot bleef laag, kromde venijnig en leek de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera te misleiden.

‘Afrika slaat toe! Ghana slaat toe!’ schreeuwde Peter Brackley op de comms, zich inspannend om gehoord te worden boven het gebrom van de hoorns in de menigte.

De voorsprong duurde niet lang. Na 10 minuten in de tweede helft maakte de ex-Manchester United-aanvaller Diego Forlan de gelijkmaker met een duivelse vrije trap vanaf de linkerkant van het strafschopgebied van Ghana.

De Adidas Jabulani wedstrijdbal werd tijdens het toernooi gehaat door keepers en dit was een goed voorbeeld van zijn wild onvoorspelbare beweging.

Beide ploegen hadden kansen om te winnen in de normale tijd en in de extra tijd. Sancties doemden inderdaad zeer groot op toen Ghana een vrije trap wijd op rechts won en nog een laatste kans had om een ​​winnaar tevoorschijn te toveren.

Sulley Muntari schoot Ghana op voorsprong (links) met een lange-afstandsaanval op slag van rust, maar Diego Forlan zorgde voor de gelijkmaker (rechts) voor Uruguay met een uitwijkende vrije trap in de tweede helft

Opgewonden Ghana-fans in het stadion van Soccer City, Johannesburg voor de kwartfinale

Overeenkomen met feiten WERELDBEKER Kwartfinale 2 juli 2010 Soccer City, Johannesburg – Aanwezigheid: 84,017 Uruguay 1-1 Ghana Na verlenging; Uruguay won met 4-2 na strafschoppen Uruguay (4-4-2): Muslera; M. Pereira, Lugano (c) (Scotti 38), Victorino, Fucile; A. Fernandez (Lodeiro 46), Perez, Arevalo, Cavani (Abreu 76); Suárez, Forlan Coach: Oscar Tabarez Scorer: Forlán 55 Geboekt: Fucile, Arevalo, Perez Verzonden: Suárez 120+1 Ghana (4-1-4-1): Kingson; Paintsil, Vorsah, Mensah (c), Sarpei; Anna; Inkoom (Appiah 74), K. Asamoah, KP Boateng, Muntari (Adiyiah 88); Gyan Manager: Milovan Rajevac Scorer: Muntari 45+2 Geboekt: Paintsil, Sarpei, Mensah Scheidsrechter: Olegario Benquerenca (Portugal)

Fulham-speler John Paintsil zwaaide de bal naar binnen, Kevin-Prince Boateng tikte hem door, Muslera kwam de bal ophalen, kwam er niet in de buurt en Appiah’s schot werd geblokt door Suarez’ been op de lijn.

De bal dook op en Dominic Adiyiah ontmoette hem met een stevige kopbal. De Uruguayaanse linksback Jorge Fucile, die achterover viel, kon er niet helemaal bij, maar achter hem stond Suarez nog steeds.

Je zou het menselijk instinct kunnen noemen. Het gekke is dat Suarez de bal gemakkelijk weg had kunnen koppen voordat hij over de lijn ging. Er was sowieso geen doellijntechnologie, zoals Engeland een paar dagen eerder tegen Duitsland had ontdekt.

Maar Suarez gooide niet alleen zijn handen in de lucht om zijn gezicht te beschermen, hij sloeg de bal in wezen weg als een volleybalspeler. Het was een berekende daad.

‘Ik denk dat het gewoon instinct was. Elke speler zou hetzelfde hebben gedaan, niet alleen ik’, beweerde Suarez een paar jaar later. ‘Mijn eerste reactie was om mijn hand te gebruiken.’

Zelfs in deze pre-VAR-dagen was de overtreding zo duidelijk als de dag. De assistent markeerde meteen en de Portugese scheidsrechter Olegario Benquerenca dook regelrecht in zijn bovenste zak voor de rode kaart.

Suarez leek in tranen te zijn toen hij van het veld liep en zijn ogen afveegde aan zijn shirt. Maar hij bleef rond de tunnelingang rondhangen om de penaltypoging van Gyan te bekijken.

Gyan, destijds een speler van Rennes maar die binnenkort naar Sunderland zou verhuizen, was een torenhoge figuur geweest in de WK-campagne van Ghana. Hij was een betrouwbare penaltynemer en had de winnaar van de extra tijd van zijn team gescoord tegen de Verenigde Staten.

Velen in het stadion geloofden dat het een uitgemaakte zaak was dat Gyan Ghana door zou sturen, waardoor ze het allereerste Afrikaanse team in een halve finale van een WK zouden zijn.

Maar het moment kreeg de overhand, zijn trap raakte de lat en stuiterde over. De camera’s zagen Suarez, zijn stemming veranderde in een oogwenk, wild vierend.

Er moest echter nog een shoot-out volgen en Suarez keek vanuit de kleedkamer van Uruguay samen met reservedoelman Juan Castillo.

De eerste vijf penalty’s werden omgezet, maar daarna werd de tamme inzet van Mensah in een belachelijk korte aanloop door Muslera weggehouden.

De spelers van Uruguay vieren feest nadat Gyan (rechts) zijn penalty miste – de laatste extra tijd

Maxi Pereira herstelde de Afrikaanse hoop door over de lat te knallen, maar Adiyiah’s noodlottige avond ging door toen ook zijn treffer werd gered, waardoor Sebastian Abreu, met de meest gedurfde chips, Uruguay door kon sturen.

Suarez’ zet had zijn vruchten afgeworpen en het debat woedde enige tijd voort. Waren zijn acties bedrog, puur en eenvoudig? Of was dit gewoon een topsporter die tot het uiterste wilde gaan om te winnen?

Suarez hielp zijn zaak niet echt door terug te racen door de tunnel om het te vieren met zijn zegevierende teamgenoten na de shoot-out.

Sebastian Abreu zette de winnende strafschop in de shoot-out om om Uruguay door te sturen

Naderhand leek hij de spot te drijven met Ghana door te praten over ‘het redden van het toernooi’ en dat ‘de Hand van God nu van mij is, de mijne is de echte Hand van God’ in verwijzing naar Diego Maradona’s beruchte handbaldoelpunt tegen Engeland in 1986 .

Hij heeft ook geweigerd een greintje spijt te betuigen in de twaalf jaar daarna.

Nadat de twee landen eerder dit jaar aan elkaar waren gekoppeld in de loting, zei hij: ‘Ik heb een risico genomen in een situatie waarin ik de schuld kreeg van anti-fair play.

‘Het is echter niet mijn schuld dat de Ghanese speler de penalty mist.’

Op de vraag of hij spijt had, antwoordde hij: ‘Helemaal niet. Ik heb niemand of iets dergelijks geschopt. Daarom denk ik dat ik zo heb gevierd dat ik een risico heb genomen voor iets dat het waard was.

‘Terugrennen op het veld was ongelooflijk. Voor mij is het een van de mooiste momenten die ik bij de nationale ploeg heb meegemaakt.’

Er is ook geen twijfel dat het incident het profiel van Suarez heeft verhoogd. Hij was destijds een Ajacied en zou zes maanden later naar Liverpool verhuizen voor een deal van 22,8 miljoen pond.

Op het moment van zijn verhuizing werd hij in Nederland geschorst omdat hij Otman Bakkal van PSV in de schouder had gebeten. Het zou natuurlijk niet de laatste keer zijn dat hij zoiets deed.

Maar in Ghana is hij nog steeds niet vergeven en zal dat waarschijnlijk ook nooit worden.

Gyan moet getroost worden na het 4-2 verlies van Ghana na penalty’s toen ze crashten

‘Ik kan hem niet vergeven, want het was geen ongeluk’, zei verdediger Hans Sarpei tegen de BBC anno 2020.

‘Hij weet wat hij heeft gedaan. We waren aan het huilen en je ziet dat iemand die ons heeft bedrogen aan het vieren is. Hoe kan ik hem vergeven? Nooit. Nooit.’

Deze keer gekoppeld aan Uruguay zal alleen maar slechte herinneringen hebben gewekt in Ghana.

Ze zullen wraak willen en ondanks de 12 jaar die zijn verstreken, is het waarschijnlijk dat Suarez, nu 35 en terug bij Nacional in zijn thuisland, erbij betrokken zal zijn.

Het belooft pittig te worden.