Women’s marches continue across Iran with demonstrators protesting religious dress codes

Vrouwenmarsen blijven losbarsten in heel Iran met demonstranten die met hoofddoeken tollen om te protesteren tegen religieuze kledingvoorschriften.

Demonstranten in tientallen steden in heel Iran gingen zaterdag voor de vierde week de straat op en scandeerden anti-regeringsleuzen. Minstens twee mensen werden gedood.

Hackers kwamen 15 seconden lang in het avondnieuws op de Iraanse staatstelevisie, net op het moment dat beelden van de opperste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, werden uitgezonden.

De groepen – genaamd ‘Adalat Ali’, of Ali’s Justitie – flitsten een afbeelding van de heer Khamenei omringd door vlammen. Een bijschrift leest ‘Doe mee en sta op!’ en ‘Het bloed van onze jeugd druipt van je klauwen’, een verwijzing naar Khamenei.

Een nummer met de tekst ‘Woman. Leven. Freedom’ – een veelgehoord gezang van de demonstranten – speelde op de achtergrond.

De demonstraties komen nadat ten minste drie mensen werden doodgeschoten toen demonstranten slaags raakten met de politie na de begrafenis van Mahsa Amini, een vrouw die stierf in hechtenis van de gevreesde zedenpolitie van Iran.

mevrouw Amini, 22, was aangehouden in Teheran wegens vermeende schending van strikte islamitische kledingvoorschriften voor vrouwen.

Sindsdien verspreidden de protesten zich over het hele land en werden ze fel neergeslagen, waarbij naar schatting tientallen werden gedood en honderden werden gearresteerd.

Vrouwenmarsen bleven zaterdag in heel Iran losbarsten, waarbij demonstranten met hoofddoeken ronddraaiden om te protesteren tegen religieuze kledingvoorschriften

Demonstranten in tientallen steden in heel Iran gingen zaterdag voor de vierde week de straat op en scandeerden anti-regeringsleuzen. Minstens twee mensen werden gedood. Op de foto: Demonstranten in Javanrood op zaterdag

Het door de Iraanse staat gerunde persbureau werd zaterdag gekaapt toen demonstranten de opperste leider van het land, Ali Khamenei, riepen. De kaping toonde de heer Khamenei met vlammen om hem heen

De demonstraties komen nadat ten minste drie mensen werden doodgeschoten toen demonstranten slaags raakten met de politie na de begrafenis van Mahsa Amini, (foto) een vrouw die stierf in hechtenis van de gevreesde zedenpolitie van Iran

De dood van mevrouw Amini heeft geleid tot een ongekende golf van protesten in heel Iran.

Tijdens het onderbroken nieuwsbulletin van zaterdag werden foto’s van mevrouw Amini en drie andere vrouwen die bij recente protesten waren omgekomen, naar het land uitgezonden.

De hackers deelden ook beelden van de opperste heerser van het land met een doelwit op zijn hoofd met de tekst: ‘voeg je bij ons en sta op.’

De onderbreking duurde slechts 15 seconden voordat de staatsmedia het afsneed.

In het hele land werden demonstranten met schijnbaar brute kracht begroet toen ze door de straten van minstens 40 steden marcheerden, zo melden activisten op sociale media.

In de stad Sanandaj – gelegen in de noordelijke regio met een Koerdische meerderheid – werd zaterdag een man doodgeschoten terwijl hij in een auto reed op een belangrijke verkeersader, zeiden mensenrechtenmonitors.

Het in Frankrijk gevestigde Kurdistan Human Rights Network en de Hengaw Organization for Human Rights, zeiden dat de man werd neergeschoten nadat hij had getoeterd naar veiligheidstroepen die op straat waren gestationeerd.

Toeteren is een van de manieren geworden waarop activisten hun burgerlijke ongehoorzaamheid uiten.

Op video’s die op sociale media circuleren, is te zien hoe demonstranten zaterdag met hun hoofddoek in de Iraanse straten ronddraaiden

Hackers kwamen 15 seconden lang in het avondnieuws op de staatstelevisie van Iran, net toen beelden van de opperste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, werden uitgezonden

De hackers lieten foto’s zien van vier vrouwen die bij recente protesten zijn gedood en riepen de natie op om ‘Doe mee en sta op!’

Op video’s die online circuleerden, was te zien dat de gedode man over het stuur zakte, terwijl radeloze getuigen om hulp schreeuwden.

Het semi-officiële persbureau Fars, waarvan wordt aangenomen dat het dicht bij de paramilitaire elite, de Islamitische Revolutionaire Garde, staat, zei dat de politiechef van Koerdistan de berichten over het gebruik van live-rondes tegen demonstranten ontkende.

Fars beweerde dat mensen in de Pasdaran-straat in Sanandaj zeiden dat het slachtoffer vanuit de auto werd neergeschoten zonder verder uit te werken. Maar foto’s van de dode man geven aan dat hij vanaf zijn linkerkant werd neergeschoten, wat betekent dat hij waarschijnlijk niet vanuit de auto is neergeschoten.

Het bloed loopt langs de binnenkant van de deur aan de bestuurderszijde.

Een tweede demonstrant werd gedood nadat veiligheidstroepen schoten hadden afgevuurd om menigten in de stad uiteen te drijven en 10 demonstranten raakten gewond, zeiden de rechtenmonitors.

Er werd een algemene staking waargenomen in de hoofdstraten van de stad te midden van een zware veiligheidsaanwezigheid en demonstranten verbrandden in sommige gebieden banden.

Patrouilles hebben massale bijeenkomsten in Sanandaj afgeschrikt, maar de geïsoleerde protesten in de dichtbevolkte wijken van de stad gaan door.

Tijdens demonstraties vuurden veiligheidstroepen kogelgeweren en traangas op de menigte, waardoor velen op de vlucht sloegen. Beveiligingspersoneel op motorfietsen reed ook op menigten in in een poging ze uiteen te drijven. Afgebeeld: Protesten in Javanrood op zaterdag

Ook in de hoofdstad Teheran werden zaterdag demonstraties gemeld (foto)

Drie weken geleden verspreidde het nieuws van de dood van mevrouw Amini in hechtenis van de zedenpolitie in Teheran zich snel over haar thuisprovincie Koerdistan. Er zijn demonstranten afgebeeld die op zaterdag door Teheran marcheren

Tijdens demonstraties vuurden veiligheidstroepen kogelgeweren en traangas op de menigte, waardoor velen op de vlucht sloegen. Beveiligingspersoneel op motorfietsen reed ook op menigten in in een poging ze uiteen te drijven.

Activisten beweren dat ze getuige waren van of gehoord hebben van scherpe munitie. De Iraanse autoriteiten hebben dit tot nu toe ontkend en gaven separatistische groeperingen de schuld bij gelegenheden waarbij het gebruik van scherp vuur werd geverifieerd.

Er werden zaterdag ook demonstraties gemeld in de hoofdstad Teheran, waaronder kleine demonstraties in de buurt van de Sharif University of Technology, een van de belangrijkste leercentra van Iran en het toneel van een gewelddadig optreden van de regering afgelopen weekend.

De autoriteiten hebben de campus tot nader order gesloten.

Afbeeldingen op sociale media toonden aan dat er ook protesten plaatsvonden in de noordoostelijke stad Mashhad.

Andere protesten braken uit aan de Azad-universiteit in het noorden van Teheran, in andere wijken van de hoofdstad en in de bazaar van de stad. Veel winkels waren gesloten in het centrum van Teheran en in de buurt van de Universiteit van Teheran.

President Ebrahim Raisi beweerde tijdens een ontmoeting met studenten van de volledig vrouwelijke Al-Zahra Universiteit in Teheran opnieuw dat buitenlandse vijanden verantwoordelijk waren voor het aanwakkeren van de protesten.

Hij heeft de bewering gedaan zonder details te geven of enig bewijs te leveren.

‘De vijand dacht dat hij zijn verlangens op universiteiten kon nastreven, terwijl hij zich er niet van bewust was dat onze studenten en docenten op de hoogte zijn en dat ze niet zullen toestaan ​​dat de ijdele plannen van de vijanden worden gerealiseerd’, zei hij.

Vrouwelijke studenten vertellen Iraanse president dat hij moet ‘verdwalen’ tijdens weekendprotesten

Op meerdere Iraanse universiteiten braken zaterdag protesten uit. Een groep vrouwelijke studenten staat op de foto tijdens de demonstraties

De protesten, grotendeels geleid door vrouwen en jongeren, zijn geëvolueerd van spontane massabijeenkomsten in centrale gebieden tot verspreide demonstraties in woonwijken, scholen en universiteiten. Op de foto: Demonstranten in Javanrood op zaterdag

Drie weken geleden verspreidde het nieuws van de dood van mevrouw Amini in hechtenis van de zedenpolitie in Teheran zich snel over haar thuisprovincie Koerdistan.

De reactie was snel in het verarmde en historisch gemarginaliseerde gebied.

Terwijl de begrafenis op 17 september in Amini’s stad Saqqez aan de gang was, vulden demonstranten al de hoofdstraat van Sanandaj, beweerden activisten.

Mensen van alle leeftijden waren aanwezig en begonnen leuzen te zingen die in steden in heel Iran zouden worden herhaald: ‘Vrouw. Leven. Vrijheid.’

Volgens activist Afsanah, een 38-jarige kledingontwerper uit Saqqez, stond de familie Amini onder druk van de regering om haar snel te begraven voordat er een kritieke massa demonstranten gevormd werd.

Ze was bij de begrafenis en volgde de menigte van de begraafplaats naar het stadsplein.

De protesten, grotendeels geleid door vrouwen en jongeren, zijn geëvolueerd van spontane massabijeenkomsten in centrale gebieden tot verspreide demonstraties in woonwijken, scholen en universiteiten.

De afgelopen jaren zijn er golven van protest geweest in Iran, waarvan de grootste in 2009 grote menigten op straat bracht na wat volgens de demonstranten een gestolen verkiezing was. Maar het aanhoudende verzet en de eisen voor regimewisseling tijdens de huidige golf lijken de grootste uitdaging in jaren te vormen voor de Islamitische Republiek.