Women who ‘like to serve’ take to TikTok to brag about their lifestyle but critics say it’s crazy

Een toenemend aantal vrouwen gebruikt sociale media om hun leven als ‘onderdanige’ echtgenotes en vriendinnen te bespreken in een trend waardoor ze hun baan hebben opgegeven om fulltime voor hun partners te zorgen.

Video’s op TikTok, onder hashtags zoals #submissivewomen, #submissivewives en #tradwives, bevatten zowel mannen als vrouwen die de levensstijl bespreken, wat het voor hen betekent en waarom ze ervan genieten.

Onder de duizenden online video’s zijn er video’s waarin Amerikaanse en Britse huisvrouwen bespreken hoe blij ze zijn dat ze het feminisme hebben gedumpt en hebben vervangen door ‘vrouwelijkheid’, waarbij ze ervoor hebben gekozen afstand te doen van financiële onafhankelijkheid en controle, en ze te vervangen door huishoudelijke taken en dienstbaarheid aan hun echtgenoten en vriendjes.

De bekende Britse handelsvrouw Alena Kate Pettitt, oprichter van lifestyle-website The Darling Academy, schrijft op haar blog dat ze ‘leerde lief te hebben [herself] en [her] vrouwelijke identiteit’ na een vroege midlifecrisis ‘links’ [her] emotioneel verbrijzeld en me afvragend waarom de wereld, ondanks alle kansen, me zo ontevreden liet voelen met [her] leven, en hoe? [her] veronderstelde “moderne en empowerende” keuzes hadden vernietigd [her] zelfvertrouwen’.

Ze zette haar stressvolle carrière in Londen opzij voor een ‘het leven van een traditionele huisvrouw in de Cotswolds’, wat inhoudt dat ze moet leven van een toelage die haar man haar heeft gegeven en die ze, als ze zuinig is met uitgaven, voor zichzelf mag houden.

Volgens Alena is ze nog nooit zo gelukkig geweest.

Britse tradwife Alena Kate Pettitt, oprichter van lifestyle-website The Darling Academy, zegt dat ze nog nooit zo gelukkig is geweest sinds ze een traditionele huisvrouw is geworden

Voor de Britse TikTok-maker mevrouw Pocketwatch (foto), die hashtags heeft gebruikt, waaronder ‘tradwife’ en ‘antifeminist’ in haar inhoud, geeft huisvrouw zijn vervulling, en ze zegt dat ze het daarom doet

Elders werpt onderdanige vrouw Jasmin Brown een nieuw licht op de levensstijl in een virale TikTok

Op de vraag in de video wat een onderdanige vrouw ‘voor haar man doet’, zegt Jasmin: ‘Alles. Gewoon zeker weten [he gets] alle dingen die hij wil, en ik lees zo goed als zijn gedachten.

‘Dus het is alsof ik je ken, en ik bestudeer je, ik weet hoe je bent in de ochtend. Ik weet hoe het met je gaat over de middag. Ik weet wanneer je in deze stemming bent, wat je bedoelt, voordat je me ooit om iets kunt vragen. Ik ben er al mee bezig.’

Ze voegt eraan toe: ‘Weet je, ik vind het heerlijk om hem de maaltijd te zien eten die ik kook. Ik vind het heerlijk om hem elke nacht gemakkelijker te zien slapen. Als een uurwerk krab ik deze man weer in slaap.’

De Britse maker van TikTok, mevrouw Pocketwatch, die de hashtags ‘tradwife’ en ‘antifeminist’ in haar inhoud heeft gebruikt, deelde onlangs een video met het onderschrift ‘laten we het vrouwzijn weer een prioriteit maken’.

De video bevat foto’s, bedekt met bijschriften die zeggen: ‘Ja, ik doe al het koken… Ik kweek zijn baby’s… Ja, ik doe al het schoonmaken… Ik voed zijn baby’s op… Ja, ik maak zijn baby’s lunch voor werk… Ja, ik doe de was.

‘Omdat ik verdrietig ben? Nee! Omdat ik onderdrukt ben? Nee! Omdat ik denk dat ik perfect ben? Nee! Omdat ik getrouwd ben met een vrouwonvriendelijke man? Omdat ik dom of waardeloos ben? Absoluut niet!’

Ze voegt eraan toe dat ze volledige voldoening haalt uit het zorgen voor haar man, kinderen en huis, en beschrijft het als haar ‘roeping’.

Een andere ‘tradwife’ TikTok-maker, esteecwilliams, plaatst regelmatig video’s over het zijn van een traditionele huisvrouw, die financieel afhankelijk is van haar man. Estee wees erop dat de regeling het paar in een video- met haar en haar man.

Een bijschrift over het scherm luidt: ‘Dus hij betaalt alle rekeningen en hij kookt en maakt schoon?’

Het onderschrift voor de video-notities: ‘Het werkt voor ons.’

De levensstijl en de manier waarop deze wordt gepromoot op sociale media is echter bekritiseerd door degenen die makers van onderdanige echtgenoten ervan beschuldigden een fantasie van het traditionele leven als huisvrouw te presenteren, in plaats van de realiteit.

Volgens een video- door TikTok-maker Matzko Minute: ‘Tradvrouw TikTokkers heeft een misplaatste heimwee naar een denkbeeldig verleden.’

In een commentaar op enkele van de populaire afbeeldingen die worden gebruikt in de inhoud van tradwife, waaronder foto’s van filmsterren, waaronder Brigette Bardot, en beelden uit films uit de jaren 50, merkte hij op dat veel van de video’s iconische advertenties uit die tijd bevatten.

Hij zei: ‘[They show] leven als een vrouw, zoals voorgesteld door Mad Men… als de levensstijl van de traditionele vrouw je boot drijft, ga dan in ieder geval met dat leven mee. Maar leef het niet volgens de onrealistische verwachtingen die door mannen en voor mannen zijn bedacht.’

De inhoud is zo wijdverspreid geworden dat het zelfs een draad op Mumsnet inspireerde, met een vrouw die een debat op gang bracht nadat ze mensen had gevraagd wat zij vinden van de groeiende trend dat vrouwen ‘onderdanig’ zijn aan hun mannelijke partners.

De reacties waren gepolariseerd – hoewel sommige respondenten het erover eens waren dat dit zo is ‘gek’, anderen zeiden dat ze ‘graag serveren’.

Schrijven op Mumsnet om meningen over het onderwerp te verzamelen, zei de anonieme poster uit het VK: ‘Ik zie dit overal op sociale media atm. Jonge vrouwen praten over het terugkeren naar de ‘natuurlijke vrouwelijke staat’ van ‘onderdanig’ zijn aan je partner. Het lijkt inhouden dat je je baan opzegt, een thuisblijfvrouw (of zelfs vriendinnetje) wordt, koken en schoonmaken voor je partner, voor al zijn behoeften zorgen en hem de controle geven over alle financiën en moeilijkheden van het leven.

‘Kortom, je moet je ‘goddelijke vrouwelijke’ energie aanboren om de ‘mannelijke’ energie van een man naar voren te brengen om hem voor je te laten zorgen, voor je te zorgen en loyaal aan je te blijven. En een vrouw die ‘mannelijke’ energie heeft (ook wel voor zichzelf zorgt en onafhankelijk is) zal nooit echt gelukkig zijn.

Een anonieme, in het VK gevestigde poster ging naar Mumsnet om mensen te vragen naar hun mening over de groeiende trend van ‘onderdanige vrouwen’, waarbij vrouwen thuisblijvende partners worden die hun leven wijden aan het zorgen voor hun echtgenoten en vriendjes

‘Blijkbaar was het idee dat vrouwen alles konden hebben – carrière, kinderen, gelukkig huwelijk enz. een leugen en het is gemakkelijker om gewoon op een partner te vertrouwen…

‘Wat hier zo gek aan is, zijn de VROUWEN die dit soort dingen zeggen.

‘Ik bedoel… ik dacht dat we deze mentaliteit al lang voorbij waren??? Dit zal de man op de lange termijn zeker alleen maar ten goede komen.

‘Is dit een beweging die voortkomt uit deze alfamannelijke podcasts? Wat gebeurt er?’

Eén schreef dat ze feministe was door de keuze te maken om onderdanig te zijn en zei: ‘Het punt is dat we vanwege het feminisme deze levensstijl kunnen kiezen. Ik ben graag mijn man van dienst door te koken, schoon te maken, het huishouden te doen, enz. Ik ben nog steeds een feministe, we zijn gelijkwaardige partners en we respecteren elkaar.’

Een ander zei dat mensen moeten worden gerespecteerd voor hun keuzes, en schreef: ‘Weet je wat, dit druist in tegen elk ideaal dat ik heb. Ik ben erg onafhankelijk.

‘Maar wat dan. Wie zijn een van de mensen in deze thread, iemand om iemand te vertellen om hun leven te leven.

‘Als ze gelukkig zijn, laat ze dan met rust. Oordeel over je eigen leven.’

Sommige posters onthulden dat ze een onderdanige levensstijl leiden, terwijl anderen zeiden dat het aan het individu is, en een ander vroeg zich af waarom mensen die levensstijl proberen aan te nemen

Een ander merkte op dat ze hadden gezien dat mensen in de trend zijn, maar vroegen zich af of het bijzonder problematisch is, en schreef: ‘Veel jonge vrouwen lijken dit soort dingen leuk te vinden, zij het niet zo extreem en gevaarlijk als sommige ideeën over de draad.

‘Maar het mannelijke/vrouwelijke energieding lijkt populair. Ik schreef het gedeeltelijk toe aan rebellie tegen de waarden die ze van hun moeders hebben geleerd, een rage die in theorie misschien romantisch lijkt, maar heel snel zijn aantrekkingskracht zou verliezen als ze het in de praktijk zouden brengen.

‘Vooral als ze zich realiseren hoeveel ‘vrouwelijke energie’ je ook in ‘je man’ stopt, hij zal nog steeds Joe Average uit Slough zijn, niet meer in staat of bereid om ‘voor je te zorgen’ dan hij was als je niet de moeite had genomen .’

Respondenten deelden verschillende meningen, waarbij sommigen suggereerden dat de beweging een weerslag zou kunnen zijn op het idee dat ‘vrouwen alles kunnen hebben’, en fulltime werk kunnen combineren met moederschap

Ondertussen merkten anderen op dat vergelijkbare trends om de paar jaar lijken te verschijnen. De een zei: ‘O, dit komt ongeveer om de tien jaar voor – was vroeger een ‘overgeleverde vrouw’ en er waren boeken die je kon kopen. Vroeger fascineerde me. Hoe werkt dit met een gewelddadige man die al het gezinsgeld aan zichzelf uitgeeft en drie tot vijf dagen niet thuiskomt – mijn ex H destijds.’

Sommigen dachten dat het een reactie zou kunnen zijn op het idee dat ‘vrouwen alles kunnen hebben’, omdat mensen ontdekken dat fulltime werken met kinderen niet de duurzame levensstijl is die hen werd verteld.

Zoals iemand uitlegde: ‘Het lijkt me echter dat het een natuurlijke reactie zou kunnen zijn op de leugen die mijn generatie is opgedrongen dat vrouwen gemakkelijk ‘alles kunnen hebben’. Ik zeg niet dat vrouwen onderdanig moeten worden, of sahms, of wat dan ook, maar mijn generatie werd onder druk gezet om het moederschap zo laat mogelijk uit te stellen en ongelooflijk hard te werken, en carrièresucces te verwachten dat heel erg moeilijk te combineren is met een geweldige ouder van meerdere kinderen… Velen van ons zijn er nogal verbitterd over.’

Anderen voelden zich sterker bij het concept, en een respondent voegde eraan toe: ‘Nou, sommige vrouwen zijn lui en willen een gemakkelijk leven en ze zien zich zo gedragen als hun maaltijdcheque. Niet het leven voor mij of mijn DH, hij zou alle respect voor mij verliezen als ik plotseling van persoonlijkheid zou veranderen en onderdanig zou worden. Ik zou het respect voor mezelf verliezen!’

Een ander merkte op dat de trend om de paar jaar opduikt, en voegde eraan toe: ‘Oh, dit komt ongeveer elke tien jaar voor – vroeger was het een ‘overgeleverde vrouw’ en er waren boeken die je kon kopen. Vroeger fascineerde me. Hoe werkt dit met een gewelddadige man die al het gezinsgeld aan zichzelf uitgeeft en drie tot vijf dagen niet thuiskomt – mijn ex H destijds.’