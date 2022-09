Women shoot up in Union Square while pervert touches himself on steps of Manhattan subway station

De ongebreidelde misdaad en het drugsmisbruik in New York City zijn in een stroomversnelling geraakt met drugsverslaafden die op klaarlichte dag schieten en dakloze perverselingen die metroforenzen lastig vallen, waardoor bewoners en toeristen met afschuw vervuld worden.

Op het drukke Union Square in Manhattan werden twee vrouwen gezien die drugs aan het schieten waren op de trappen bij het metrostation, terwijl een dakloze man zichzelf aanraakte terwijl hij zat op de trappen van het Prince St-metrostation in het trendy Soho om 10.00 uur ‘s ochtends.

Op foto’s en video’s is te zien hoe het schaars geklede paar op Union Square – een met elektrisch blauw haar – zichzelf nonchalant injecteert met een onbekende substantie naast een Citi-fiets. Ondanks dat ze achter een structuur zaten, kon het zwerverduo worden gezien door geschokte toeristen en voorbijgangers terwijl ze zichzelf injecteerden met drugs.

Ze schoten bijna 30 minuten lang met de spuit en niemand ondervroeg of probeerde de wetshandhavers te vertellen, volgens getuigen.

In Soho, een dakloze man in het zwart jas, schoot griezelig naar mensen die de trappen van de metro op liepen terwijl hij zichzelf ongepast aanraakte. Hij weigerde van de plek te gaan, ondanks het feit dat onschuldige omstanders beseften wat hij aan het doen was.

De gruwelijke scènes komen ondanks de gelofte van burgemeester Eric Adam van NYC om hard op te treden tegen dakloosheid en misdaad in de stad, wat bijna 40 procent meer is dan vorig jaar.

New Yorkers zijn moe geworden door de laatste piek in geweld en misdaden in de straten en metro’s van de stad – evenals de wijdverbreide plunderingen en fysieke ruzies in veel buurten.

Landloperij is ook in opkomst in de stad, waarbij Adams sinds maart golf na golf van officieren beveelt om daklozenkampen in de stad af te breken.

De viezerik zat op de trappen van de metro en raakte zichzelf ongepast aan terwijl mensen het station verlieten

De zwervers werden bijna 30 minuten op klaarlichte dag op klaarlichte dag drugs gebruikt – zonder tussenkomst van de wetshandhavers

De brabbelende man, gekleed in een zwarte jas, schoot angstaanjagend naar mensen die de trappen van de metro opliepen terwijl hij zichzelf ongepast aanraakte

Delen van de stad zouden ’24-uurs drugs- en seksholen’ zijn geworden, omdat delinquenten de straat op gaan om drugs te dealen en te gebruiken.

In de trendy wijk Chelsea in Manhattan zijn kinderen naar verluidt blootgesteld aan naaktheid, seksuele handelingen en drugsgebruik, terwijl bedrijfseigenaren voortdurend te maken hebben met inbraken.

Sommigen zeiden dat ze stadsambtenaren en de politie smeken om iets te doen.

In mei toonden foto’s en video’s van de mannen die op Park Avenue tussen East 115th Street en East 116 Street buiten een populaire markt lagen, mannen die terloops naalden gebruikten om drugs in hun armen te injecteren.

De mannen zaten onder het spoor, omringd door tassen met hun bezittingen en een omgevallen Citi-fiets, en foto’s van het blok de volgende dag laten nog meer mannen zien die drugs op de site schieten.

De politie deed niets aan de vreemde man die op de metrotrappen zat, ondanks dat hij zich in het drukke SoHo-gebied van New York bevond

Het paar, dat zichzelf op klaarlichte dag met een injectiespuit injecteerde op het drukke Union Square in Manhattan

Union Square is een van de drukke metrostations van New York – omgeven door winkels en supermarkten. Het duo, niet afgebeeld, werd op klaarlichte dag betrapt op het gebruik van drugs

De laatste incidenten komen dagen nadat een misdadiger een vreemdeling in de maag sneed bij een niet-uitgelokte aanval in Midtown Manhattan.

De aanvaller, die niet is geïdentificeerd, liep op 135 West 36 St in New York toen hij het 34-jarige slachtoffer van achteren aanviel – hen achterlatend met een diepe buikwond.

Onlangs werd een vrouw die haar baan bij IHOP in het Gramercy-gebied van de stad verliet, vermoord in een executie-achtige moord door de vader van een van haar kinderen.

Imani Armstrong werd in de hitte neergeschoten op een straathoek in de buurt van Union Square.

Clarkson Wilson, 44, werd gearresteerd voor de gruwelijke misdaad. Hij wordt beschuldigd van moord en twee tellingen van crimineel wapenbezit.

Een man die de winkel binnenkwam met de kar verliet de Lululemon-winkel en vulde de mand met kleding

Zeven mannen werden in mei op dezelfde plek gefotografeerd terwijl ze samen drugs gebruikten in East Harlem

Een van de mannen deed zijn schoen uit zodat hij zijn voet kon injecteren om high te worden op de kleine maar populaire markt

Twee mannen werden op 28 mei gefotografeerd terwijl ze drugs gebruikten in de open lucht op de La Marqueta-markt in East Harlem

In augustus verscheen de meest productieve crimineel van New York City, met 167 arrestaties op zijn palmares, voor de rechtbank nadat hij betrapt was op het stelen van 48 items ter waarde van $ 450 van een Upper East Side Rite Aid.

De camera’s van DailyMail.com bevonden zich in het Hooggerechtshof van Manhattan toen Jamel Pringle, 39, voor het eerst borgtocht werd geweigerd, ondanks de wet op de hervorming van de borgtocht in New York.

De politie had eerder grapjes gemaakt dat Pringle, vanwege de controversiële wetten die alleen borgtocht boden voor ernstige overtredingen, ‘frequent flyer miles’ had verzameld.

Pringle heeft één veroordeling voor een misdrijf, 88 misdrijven en nog eens 39 citaten voor het niet verschijnen in de rechtbank. De volgende naaste dader in New York City heeft slechts 101 arrestaties.

In februari werd Pringle op een vroege maandagochtend gearresteerd omdat hij 48 items ter waarde van meer dan $ 430 had gestolen van een Rite Aid op Second Avenue nabij East 96th Street in de Upper East Side van New York City.

Een reeks van West Village- en SoHo-kledingovervallen werd gecoördineerd door één verdachte, meldt de NYPD. Alle inbraken vonden plaats van 3 juli tot 23 juli, vaak tussen sluitingstijden. Deze winkels zijn: Loro Piana, Christian Louboutin, APC, Scotch Soda, Rag & Bone, Meermin Shoes en Bonobos

Op gruwelijke bewakingsbeelden is te zien hoe het slachtoffer, 52, op de grond zakt terwijl hij van achteren wordt aangevallen

En chique winkels in West Village en SoHo in de stad zijn de afgelopen maanden ook wijdverbreid met dieven – ook toen een bende van zeven rustig werd vastgelegd terwijl ze Lululemon uitliepen met $ 30.000 aan spullen.

Ze gingen de winkel op 14th Street en 9th Avenue binnen met lege karren en waszakken, terwijl de bewaker nonchalant omkeek terwijl ze op 16 augustus stapels kleding pakten.

De brutale overvallers, gericht op de chique wijk West Village, renden de winkel uit met hun vondsten – zonder te worden aangehouden door de bewaker.

Op bewakingsbeelden van de winkel was te zien dat de dieven rond het middaguur de winkel in en uit liepen en voor duizenden dollars aan koopwaar plunderden terwijl de schijnbaar ongestoorde bewaker, gekleed in een wit overhemd en zwarte das, erbij stond.

Maar geweld neemt ook toe in NYC.

Gevreesd wordt dat een verwrongen ‘knock-out’-spel waarin gewelddadige criminelen vreemden voor de lol slaan, een comeback heeft gemaakt in de door misdaad geteisterde stad.

Bijna 20 van de gewelddadige en schijnbaar motiefloze knock-outgame-incidenten zijn dit jaar tot nu toe gemeld aan de NYPD, waaronder een Bronx-man die bijna stierf nadat hij buiten een restaurant op de grond was geslagen.

Een niet-uitgelokte aanval vastgelegd op camera op Madison Avenue in het belangrijkste winkelgebied van Midtown Manhattan

De aanvaller in Kings Plaza Mall in het zuiden van Brooklyn plant zijn linkervoet en stoot zijn doelwit recht in de linkerwang

Het slachtoffer leek staande te zijn uitgeschakeld en viel op de grond zonder zich schrap te zetten voor de impact

Andere slachtoffers van knock-outgames zijn onder meer een 36-jarige man die werd gefilmd terwijl hij knock-out werd geslagen nadat hij op het hoofd was geslagen in een winkelcentrum in Brooklyn, en een 74-jarige vrouw die eerder vorige maand op het trottoir in Midtown Manhattan werd geslagen.

Het meest opvallende is dat de veroordeelde zedendelinquent en het befaamde ‘Born To Kill’-bendelid Bui Van Phu op bewakingsvideo’s werd betrapt terwijl hij een man knock-out sloeg bij een zinloze aanval buiten een Bronx-restaurant.

Op 12 augustus 2022, net voor 23.00 uur, tonen zwart-wit bewakingscamerabeelden Jesus Cortes, 52, die buiten het Fuego Tipico Restaurant op East 188 Street staat, samenkomen met familie.

Phu, die in 1994 werd veroordeeld voor de verkrachting van een 17-jarig meisje met een vuurwapen, is vanuit het niets te zien op de video die achter Cortes belandt en hem in de zijkant van het hoofd slaat.

Cortes, die de klap nooit zag aankomen, zakt ineen op het trottoir en breekt zijn schedel. Artsen brachten een coma teweeg om de zwelling te helpen verminderen en na een paar moeilijke weken werd hij eindelijk van de beademing gehaald.