Woman goes viral after not realizing she was pregnant until in labor

Een vrouw die zichzelf op de SEH opgaf nadat ze maagpijn had ervaren, was stomverbaasd toen ze ontdekte dat ze echt zwanger was en aan het bevallen was. Britt Nicole, 23, uit San Francisco, Californië, ging naar TikTok om te onthullen dat ze was bevallen van een verrassende baby nadat ze meer dan zeven maanden niet wist dat ze in verwachting was. De 23-jarige legde in de virale video, die miljoenen views heeft verzameld, uit dat ze besloot om een ​​dag na het werk naar het ziekenhuis te gaan nadat ze zich onwel begon te voelen.

Ze kreeg toen te horen dat ze zeven en een halve maand zwanger was en op het punt stond te bevallen, en dat ze iets had meegemaakt dat bekend staat als een cryptische zwangerschap – wanneer een vrouw pas heel laat in de zwangerschap weet dat ze een baby krijgt of zelfs tot de geboorte. ‘POV: Je geeft jezelf toe op de eerste hulp voor buikpijn na het werk en krijgt te horen dat je aan het bevallen bent na zeven en een halve maand niet te weten’, schreef ze bij haar virale video.

Britt legde in de clip uit dat ze geen idee had dat ze zwanger was, omdat ze haar hele leven met onregelmatige menstruatie worstelde, eraan toevoegend dat haar gewicht tijdens haar zwangerschap slechts van 110 pond naar 115 pond ging.

Ze verbaasde kijkers toen ze foto’s van zichzelf liet zien in de dagen voordat ze beviel, maar geen van alle vertoonde een babybuil. In een vervolgvideo legde ze uit dat ze aan angst en depressie lijdt en zei: ‘Ik heb veel andere dingen gehad om rekening mee te houden en veel dingen die al in me opkwamen.’

Ze voegde eraan toe dat ze voorafgaand aan haar zwangerschap ‘buikkrampen’ en ‘gas’ ervoer, dus nam ze aan dat alles wat ze in haar maag voelde gewoon meer van dat was. En om de kijkers nog meer te verbazen, onthulde Britt dat ze zichzelf ontsloeg en de volgende dag naar haar werk ging, zonder haar manager ooit te vertellen wat er is gebeurd.

‘Mijn dochter is iets voor 2 uur ‘s nachts geboren,’ zei ze. ‘Ik werd iets voor 6 uur ‘s ochtends ontslagen en mijn dienst begon om 10:30 of 11 uur.’ Ze voegde eraan toe dat ze ‘geen pijn kon verwerken’ omdat ze in ‘shock’ verkeerde. Britt vertelde haar manager dat ze de avond ervoor op de eerste hulp was, maar zei dat het was omdat ze ‘zich niet goed voelde’ en niet onthulde dat ze was bevallen. ‘Ik gaf mijn manager een briefje met de tekst: ik zal hier niet zijn voor mijn volgende paar diensten’, vervolgde ze. ‘Ik ben gewoon gestopt met werken omdat ik belangrijker dingen aan de hand heb. De woorden dat ik een baby kreeg, kwamen niet uit mijn mond, [it] was voor mij een filmscène.’

Volgens AmericanPregnancy.org is een cryptische zwangerschap, ook bekend als een stealth-zwangerschap, wanneer een vrouw niet weet dat ze zwanger is, ofwel omdat testmethoden de zwangerschap niet detecteren of ze niet merkt dat ze symptomen van zwangerschap ervaart. Onderzoek schat dat één op de 475 zwangerschappen onopgemerkt of onopgemerkt kan blijven totdat de aanstaande moeder ongeveer 20 weken zwanger is. Een op de 2500 cryptische zwangerschappen wordt pas herkend als de vrouw gaat bevallen. En het leek niet al te ongewoon, want duizenden reacties overspoelden Britt’s video, waarbij veel andere gebruikers onthulden dat ook zij hetzelfde hebben meegemaakt.

‘Ja… is mij overkomen, geen gemiste menstruatie, geen anticonceptie en geen tekenen van zwangerschap – geen, ik heb voldragen’, gaf een gebruiker toe.

Een ander schreef: ‘Ik wist niet dat ik zwanger was van mijn eerste tot ik bijna vijf maanden zwanger was. Geen symptomen, had altijd onregelmatige menstruaties, plus, ik liet het niet eens zien.’

Iemand anders voegde eraan toe: ‘En er zijn mensen die beweren dat een vrouw niet zou weten dat ze zwanger is. Dit gebeurt veel meer dan mensen denken.’

‘Ik stel me gewoon voor dat je de volgende dag je baan belt, zoals: “Ja… ik kan eigenlijk niet binnenkomen, ik heb gisteren een baby gekregen na het werk”,’ merkte een andere persoon op.