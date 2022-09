Woman diagnosed with breast cancer just THREE months after her older sister died from the disease

Carly Shepherd (billedet), 29, var kun 27, da hun første gang blev diagnosticeret med kræft

Carly Shepherd var blot 27, da hun første gang blev diagnosticeret med brystkræft – måneder efter, at hendes storesøster Jade, 40, tabte kampen med den samme sygdom.

Nu, to år efter, kæmper hun forfra.

Carly, som bærer BRCA1-brystkræftgenmutationen, indrømmer, at hun ikke var klar over, hvor alvorligt dette var i starten – på trods af at det førte til kræft hos 55-72 procent af bærerne.

Men efter hendes søsters død og to separate kræftkampe er Carly, en medicinsk receptionist fra Forster, New South Wales, udmærket klar over den indflydelse, det har – ikke kun på hende, men også hendes familie og fremtidige børn.

Jade, som også havde BRCA1-mutationen, gik til lægen tre måneder efter at have fundet en klump og kæmpede mod sygdommen i to år, mens han gennemgik kemo og en mastektomi.

‘Hun var okay et stykke tid efter det, men så kom det tilbage, så hun fik mere kemo og stråling. Hun havde lidt tid på hospitalet til sidst med sekundære kræftformer fra strålingen og infektioner,’ fortalte Carly til FEMAIL.

Carly er en af ​​tre søstre i hendes familie, der bærer genet, hun gennemgår i øjeblikket kemoterapi efter at have opdaget en anden ikke-relateret kræftsygdom i hendes højre bryst

Carlys elskede storesøster, Jade (billedet), døde af brystkræft i en alder af 40

Carlys søster Amanda, 32, har også BRCA1-genet, men hendes to-årlige scanninger forbliver klare.

Og mens hendes to andre søstre ikke bærer mutationen, har lægerne insisteret på, at de bliver screenet hvert år, da familiens historie er ‘meget stærk’.

Carlys første diagnose af tredobbelt negativt duktalt karcinom i venstre bryst kom i oktober 2020 og var et brutalt chok for familien, som stadig havde ondt efter at have mistet Jade i juli samme år.

Tumoren blev opfanget i sine tidlige stadier takket være en MR-scanning, som blev organiseret efter bekræftelse af BRCA1-genet.

“Min oprindelige diagnose var anderledes end Jades, men jeg var stadig rædselsslagen ved tanken om, at jeg kunne få det samme en dag og efterlade min familie,” sagde hun.

På grund af Carlys alder besluttede lægerne sig mod strålebehandling, og da kræften ikke havde spredt sig uden for hendes mælkekanal, var de i stand til at fjerne den helt ved at foretage en lumpektomi.

Læger anbefalede en forebyggende dobbelt mastektomi for at reducere risikoen for, at kræften vender tilbage, men Carly var ikke klar.

I slutningen af ​​2021 mødte den unge kvinde efter et år med konstante lægebesøg en brystkirurg, der ‘næsten ombestemte sig’.

Carly har altid ønsket sig en egen familie og besluttede at fryse æg ned, hvis hendes kræft-dræbende behandlinger også gjorde hende infertil. Afbildet her (længst til højre) med tvillingesøsteren Megan, søsteren Amanda og mor Sandra (venstre mod højre)

Hvordan tjekker jeg for brystkræft? Den enkle rutine, der kan redde dit liv Tag dig tid til at ‘lære’ hvordan dine bryster normalt ser ud og føles gennem normale regelmæssige aktiviteter (såsom at gå i bad, klæde sig på, bruge bodylotion eller se dig i spejlet). Du behøver ikke bruge en speciel teknik, men sørg for, at du ser og mærker dine bryster regelmæssigt. Sørg for, at dette inkluderer alle dele af dit bryst, din armhule og op til dit kraveben. For kvinder i alle aldre anbefales det, at du er brystbevidst. Brystbevidsthed er at være bekendt med det normale udseende og følelse af dine bryster, så du kan identificere eventuelle usædvanlige ændringer (såsom en ny knude, fortykkelse i brystet, især hvis det kun er i det ene bryst, ændringer i form eller størrelse af brystet eller ændringer i brystvortens form). HVORDAN FØLES DET? En ny klump er et af de mest almindelige tegn på brystkræft. Klumper, der er brystkræft, kan variere. For eksempel kan de være smertefrie eller smertefulde. Klumper kan også være et tegn på en godartet (ikke-kræft) brystsygdom. Men hvis du har fundet en ny knude eller brystforandring, er det vigtigt at se din læge, så det kan blive tjekket af en sundhedsperson. Det er vigtigt at huske, at brystbevidsthed ikke erstatter regelmæssig mammografi og andre screeningstests som anbefalet af din læge. Nogle mennesker diagnosticeret med brystkræft har tegn eller symptomer. Nogle kvinder har dog ingen tegn/symptomer, og brystkræften opdages under en screening mammografi. Alle kan få brystkræft. Mænd og kvinder. Ung og gammel. Brystkræft diskriminerer ikke.

“Men livet og arbejdet kom i vejen, og min forfængelighed fik også det bedste ud af mig,” sagde hun.

Så hun fortsatte med at få foretaget regelmæssige scanninger, inklusive MRI’er af hele kroppen og brystultralyd for at sikre, at intet gled under radaren.

‘Et par måneder før mine aftaler blev jeg ret ængstelig, og tanken om muligheden for, at der skulle være noget der, var udmattende. Men på samme tid var jeg så taknemmelig for, at jeg vidste, hvad jeg vidste, så jeg kunne komme oven på den almindelige screening,’ sagde hun.

Carlys sidste scanning var i april, og det var klart, at hun ikke skulle til en ny før i oktober, men faldt over kræften på egen hånd.

I august mærkede hun en klump, denne gang var det i hendes højre bryst, men da det var en ‘hormonal tid’, troede hun, at det måtte være en cyste.

“Selv med min tidligere historie prøvede jeg at lægge den i baghovedet, men jeg blev ved med at røre ved den for at tjekke, om den stadig var der. Jeg ville ikke bekymre min familie, og jeg håbede, at det ville forsvinde,” sagde hun.

Jade, på billedet til højre, mærkede en klump tre måneder før hun fik foretaget nogen test. Jade, yderst til højre, med sin datter Chloe, til venstre, sønnen Gabriel og manden Kris

En uge efter at have opdaget den nye klump krammede Carly sin søster og blev chokeret, da hun mærkede en intens bølge af smerte gennem sit højre bryst.

Det var her, hun besluttede, at væksten kunne være noget skummelt.

Og hun havde ret, da lægerne hurtigt diagnosticerede hende med et tredobbelt negativ grad 3 invasivt brystkarcinom, en aggressiv og hurtigt voksende sygdom.

‘Jeg havde følt mig ret dårlig de sidste par måneder. Jeg havde været virkelig træt og havde ingen energi, havde et tab af appetit og følte mig bare ikke som mig selv, sagde hun.

‘Jeg har beskæftiget mig med depression, og det havde været ret stressende på arbejdet, så jeg kan virkelig ikke finde ud af, om det var relateret, selvom jeg er overbevist om, at vores kroppe fortæller os, når der sker noget, så jeg føler, at det var min krop forsøger at fortælle mig, at der foregik noget.’

Læger anbefalede Carlys søstre at blive testet regelmæssigt, selv de to, der ikke har mutationen. Carly efterlades med niece Gabriel, nevø Gabriel, søster Jade og tvillingesøster Megan

BRCA: BRYSTCANCERGENET At have et muteret BRCA-gen – som berømt bæres af Angelina Jolie – øger dramatisk chancen for, at en kvinde vil udvikle brystkræft i sin levetid. Mellem én ud af 800 og én ud af 1.000 kvinder bærer en BRCA-genmutation, som øger chancerne for bryst- og æggestokkræft. Både BRCA1 og BRCA2 er gener, der producerer proteiner til at undertrykke tumorer. Når disse er muteret, kan der opstå DNA-skader, og celler er mere tilbøjelige til at blive kræftfremkaldende. Mutationerne er normalt arvelige og øger risikoen for kræft i æggestokkene og brystkræft betydeligt. Når et barn har en forælder, der bærer en mutation i et af disse gener, har de en 50 procents chance for at arve mutationerne. Omkring 1,3 procent af kvinder i den generelle befolkning vil udvikle kræft i æggestokkene, denne stigning til 44 procent af kvinder, der arver en skadelig BRCA1-mutation.

Kræften dukker ikke op i Carlys lymfeknuder, og hendes iscenesættelsesscanninger er klare, hvilket heldigvis indikerer, at den ikke har spredt sig fra hendes bryst.

Men denne gang tager Carly og hendes lægeteam ingen chancer.

Hun gennemgår i øjeblikket otte cyklusser med kemoterapi, hvis de aggressive kræftceller har spredt sig og simpelthen er for små til at opdage.

Behovet for kemo kom som et slag for Carly, der støttet af sin familie lancerede en GoFundMe at være med til at betale for en omgang IVF for at ‘fryse nogle æg’ ned, hvis behandlingen gjorde hende steril.

‘Jeg har haft en vellykket omgang æghøst. Det lykkedes os at fryse syv levedygtige æg. Vi har nu teknologien til at teste æggene for genet, så det er noget, jeg vil overveje at gøre, når tiden kommer til at få børn,” sagde hun.

Carlys rejse mod brystkræft startede i 2015, længe før hendes ældre søster blev diagnosticeret, da hun begyndte at arbejde på en brystkræftklinik.

Carly, afbilledet med søster Megan, vil have folk til at tjekke deres bryster og vide, at alle kan få brystkræft

‘Jeg stod ansigt til ansigt med patienter, der skulle igennem denne forfærdelige diagnose. Jeg har altid følt så meget hjertesorg for patienter og deres familier, og det ramte altid tæt på hjemmemødet med patienter omkring min alder, men jeg troede aldrig, det ville påvirke min familie eller mig selv på samme måde.’

Hendes søster Amanda skal også have rutinekontrol to gange om året, da hun også bærer BRCA1-genet.

Hun har også to brødre og ønsker, at folk skal vide, at brystkræft kan påvirke mennesker i alle aldre og køn, og opfordrer alle til at kende deres bryster.

“Vi håber alle, at sådan noget sker for os eller nogen, vi elsker, og det vil det ofte ikke ske, men det er så vigtigt at blive tjekket,” sagde hun.

Mennesker, der bærer BRCA1-genet, er typisk 65 procent mere tilbøjelige til at udvikle brystkræft og 40 procent mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med kræft i æggestokkene.