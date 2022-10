Woke doctor is blasted for hailing transgender teen’s ‘BOLD’ suicide

Als je dit leest, betekent dit dat ik zelfmoord heb gepleegd en dit bericht duidelijk niet uit mijn wachtrij heb verwijderd.

Wees alsjeblieft niet verdrietig, het is beter. Het leven dat ik zou hebben geleefd, is het niet waard om in te leven… omdat ik transgender ben. Ik zou in detail kunnen treden om uit te leggen waarom ik me zo voel, maar deze notitie zal waarschijnlijk al lang genoeg zijn. Simpel gezegd, ik voel me als een meisje dat gevangen zit in het lichaam van een jongen, en dat gevoel heb ik al sinds mijn vierde. Ik heb nooit geweten dat er een woord voor dat gevoel was, en het was ook niet mogelijk voor een jongen om een meisje, dus ik heb het nooit aan iemand verteld en ik bleef gewoon traditionele ‘jongensachtige’ dingen doen om te proberen erbij te horen.

Toen ik 14 was, leerde ik wat transgender betekende en huilde van geluk. Na 10 jaar verwarring begreep ik eindelijk wie ik was. Ik vertelde het meteen aan mijn moeder, en ze reageerde extreem negatief en vertelde me dat het een fase was, dat ik nooit echt een meisje zou zijn, dat God geen fouten maakt, dat ik het mis heb. Als u dit leest, ouders, vertel dit dan alstublieft niet aan uw kinderen. Zelfs als je christen bent of tegen transgenders bent, zeg dat dan nooit tegen iemand, vooral niet tegen je kind. Dat zal niets anders doen dan ervoor zorgen dat ze zichzelf gaan haten. Dat is precies wat het met mij deed.

Mijn moeder begon me naar een therapeut te brengen, maar wilde me alleen naar christelijke therapeuten brengen (die allemaal erg bevooroordeeld waren), dus ik kreeg nooit de therapie die ik nodig had om me van mijn depressie te genezen. Ik kreeg alleen maar meer christenen die me vertelden dat ik egoïstisch en fout was en dat ik naar God moest kijken voor hulp.

Toen ik 16 was, realiseerde ik me dat mijn ouders nooit zouden komen en dat ik zou moeten wachten tot ik 18 was om met een overgangsbehandeling te beginnen, wat absoluut mijn hart brak. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is om over te stappen. Ik voelde me hopeloos, dat ik er voor de rest van mijn leven uit zou zien als een man in drag. Op mijn 16e verjaardag, toen ik geen toestemming kreeg van mijn ouders om te beginnen met de overgang, huilde ik mezelf in slaap.

Ik vormde een soort ‘f*** you’-houding ten opzichte van mijn ouders en kwam op school als homo uit de kast, met de gedachte dat het misschien minder schokkend zou zijn als ik gemakkelijker uit de kast zou komen als trans. Hoewel de reactie van mijn vrienden positief was, waren mijn ouders boos. Ze hadden het gevoel dat ik hun imago aanviel en dat ik hen in verlegenheid bracht. Ze wilden dat ik hun perfecte, hetero-christelijke jongetje was, en dat is duidelijk niet wat ik wilde.

Dus haalden ze me van de openbare school, namen mijn laptop en telefoon af, en verboden me om op enige vorm van sociale media te gaan, waardoor ik volledig geïsoleerd werd van mijn vrienden. Dit was waarschijnlijk het deel van mijn leven toen ik het meest depressief was, en het verbaast me dat ik geen zelfmoord heb gepleegd. Ik was 5 maanden helemaal alleen. Geen vrienden, geen steun, geen liefde. Alleen de teleurstelling van mijn ouders en de wreedheid van eenzaamheid.

Aan het einde van het schooljaar kwamen mijn ouders eindelijk langs en gaven me mijn telefoon en lieten me terug op sociale media. Ik was opgewonden, ik had eindelijk mijn vrienden terug. Ze waren erg opgewonden om me te zien en met me te praten, maar alleen in het begin. Uiteindelijk realiseerden ze zich dat ze niet echt om me gaven, en ik voelde me nog eenzamer dan voorheen. De enige vrienden waarvan ik dacht dat ik ze leuk vond, alleen omdat ze me vijf keer per week zagen.

Na een zomer van bijna geen vrienden hebben plus het gewicht van het moeten nadenken over school, geld sparen om te verhuizen, mijn cijfers op peil houden, elke week naar de kerk gaan en het gevoel hebben dat iedereen daar is tegen alles waar ik voor leef , Ik heb besloten dat ik er genoeg van heb. Ik zal nooit succesvol overstappen, zelfs niet als ik verhuis. Ik zal nooit blij zijn met hoe ik eruitzie of klink. Ik zal nooit genoeg vrienden hebben om me tevreden te stellen. Ik zal nooit genoeg liefde hebben om me tevreden te stellen. Ik zal nooit een man vinden die van me houdt. Ik zal nooit gelukkig zijn. Of ik leef de rest van mijn leven als een eenzame man die wenst dat hij een vrouw was, of ik leef mijn leven als een eenzamere vrouw die zichzelf haat. Er valt niet te winnen. Er is geen uitweg. Ik ben al verdrietig genoeg, ik heb mijn leven niet nodig om nog erger te worden. Mensen zeggen ‘het wordt beter’, maar dat is niet waar in mijn geval. Het wordt erger. Elke dag word ik slechter.

Dat is de kern ervan, daarom heb ik zin om zelfmoord te plegen. Sorry als dat geen goede reden voor je is, het is goed genoeg voor mij. Wat mijn testament betreft, ik wil dat 100% van de dingen die ik legaal bezit, wordt verkocht en dat het geld (plus mijn geld op de bank) wordt gegeven aan trans-burgerrechtenbewegingen en steungroepen, ik geef niet als** t welke. De enige manier waarop ik in vrede zal rusten, is als transgenders op een dag niet worden behandeld zoals ik was, ze worden behandeld als mensen, met geldige gevoelens en mensenrechten. Gender moet op scholen worden onderwezen, hoe eerder hoe beter. Mijn dood moet iets betekenen. Mijn dood moet worden meegeteld bij het aantal transgenders dat dit jaar zelfmoord pleegt. Ik wil dat iemand naar dat nummer kijkt en zegt ‘dat is verdraaid’ en het oplost. Fix de samenleving. Alstublieft.

Tot ziens,

(Leelah) Josh Alcorn