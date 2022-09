Wisconsin news anchor took her own life after fiancé called off their wedding 

De bruisende nieuwslezeres Neena Pacholke pleegde zelfmoord nadat haar verloofde het uitgemaakt had, slechts zeven weken voordat ze zouden trouwen, zo heeft DailyMail.com exclusief vernomen.

De breuk kwam na een tumultueuze romance van twee jaar vol ruzies, zwaar drinken en geruchten over affaires.

Neena vertelde zelfs aan een vriend dat ze terugkeerde naar het huis dat ze deelde met verloofde Kyle Haase en een onbekend slipje vond, zeggen vrienden.

Pacholke werd zaterdag dood aangetroffen in het huis van $ 390.000 dat zij en Haase net hadden gekocht in Wausau, Wisconsin. De politie bevestigde vrijdag dat ze zelfmoord had gepleegd.

Neena Pacholke, 27, wordt zondag geëerd tijdens een viering van het leven in een plaatselijke kerk in de omgeving van Wausau, Wisconsin.

Pacholke, die het ochtendnieuwsanker was van het lokale ABC-filiaal WAOW-9 in Wisconsin, nam haar eigen leven nadat haar verloofde Kyle Haase hun verloving had beëindigd, weken voor hun huwelijk, kan DailyMail.com onthullen

DailyMail.com kan onthullen dat Pacholke en Haase uit elkaar gingen na een tumultueuze romance van twee jaar vol ruzies, zwaar drinken en geruchten over affaires

Een bezorgde vriend had 911 gebeld en de politie gevraagd om een ​​welzijnscheck te doen, maar tegen de tijd dat ze daar aankwamen, was het te laat.

Pacholke, 27, en Haase, 38, hadden het huis op 27 juli gesloten – precies een maand voordat ze daar haar leven beroofde.

Bij contact met DailyMail.com hing Haase meteen op. Hij beantwoordde geen vervolgoproepen en reageerde niet op sms-berichten.

Pacholke’s vrienden zeggen dat ze altijd meer geïnteresseerd leek in haar relatie met de vader van twee dan hij was.

‘Ze hadden altijd ruzie, en het leek alsof Neena meer verliefd was op Kyle dan dat hij op haar was’, vertelde een vriend aan DailyMail.com.

Neena was ook achterdochtig geworden dat Kyle, die als commercieel verkoopmanager bij Imperial Industries werkte, misschien contact had gehad met een voormalige minnaar.

Een vriend zei dat Kyle een paar weken geleden een vriend een naaktfoto liet zien die een voormalige minnares hem had gestuurd, en hij zei tegen de vriend: ‘Kijk naar haar tieten en een**, ik wou dat Neena’s lichaam er zo uitzag.

‘Ik wil niet eens naar huis, naar Neena,’ voegde hij eraan toe. ‘Het enige wat ik van haar krijg is een belastingvoordeel omdat ze maar 47.000 dollar per jaar verdient?’

Neena Pacholke en Kyle Haase ontmoetten elkaar op een begrafenis in 2020 toen hij nog getrouwd was. Hij is vorig jaar gescheiden

Pacholke werd deze week door haar collega’s liefdevol herinnerd als een ‘mooi persoon’ en een ‘ongelooflijke vriend’ – zoals werd onthuld dat ze in haar verleden een tragisch liefdesverdriet had meegemaakt

In juli werd de politie opgeroepen voor een inzamelingsactie voor borstkanker die het paar bijwoonde in de Wausau Country Club, nadat Haase dronken en strijdlustig was geworden.

Het politierapport over het incident met de countryclub zei dat noch Haase noch Corey Suthers werden gearresteerd, maar de zaak werd doorverwezen naar het kantoor van de officier van justitie.

Het stel zou op 12 oktober trouwen in het tony Barcelo Maya Palace all-inclusive resort in Playa del Carmen, Mexico, waar kamers beginnen bij $ 550 per nacht.

Het stel dat elkaar ontmoette op een begrafenis in november 2020 toen hij nog getrouwd was, had oorspronkelijk een grote bruiloft in Wausau gepland voor volgende zomer, maar besloot de datum naar voren te halen. Hij stelde de vraag op 9 mei.

Pacholke besloot eerder dit jaar haar appartement in het centrum van Wausau op te geven en in te trekken in het huurhuis van Haase.

Maar ze hadden begin juli een grote ruzie, zo heeft DailyMail.com vernomen, en hij vertelde haar dat hij haar eruit schopte.

Ze huurde op 8 juli een U-Haul-truck en verhuisde al haar bezittingen naar het huis van een vriend. Ze verbleef drie dagen in een plaatselijk hotel voordat ze zich verzoenden.

Pacholke, die opgroeide in Tampa en een sterbasketbalspeler was aan de Universiteit van Zuid-Florida, was een populaire figuur in haar geadopteerde geboorteplaats.

Maar haar verloofde wordt niet zo bewonderd. ‘Ik heb hem nooit gemogen’, vertelde een vriend aan DailyMail.com.

‘Hij was altijd de dronkenste aan de bar,’ zei een ander. Hij verdiende goed en was niet bang om dat aan iedereen te laten weten.’

Hij had een mand als prijs gewonnen, maar wilde die niet en probeerde hem te verkopen aan de aandeelhouder van countryclub Corey Suthers.

Toen Suthers nee zei, noemde Haase hem een ​​’stukje stront’.

‘Hij wilde zijn $ 2.000 terug die hij had uitgegeven aan een liefdadigheidsmand en toen hij het niet kreeg, begon hij godslastering en beledigingen naar mij en alle anderen binnen de club te gooien’, vertelde Suthers aan DailyMail.com.

Volgens het politierapport van het incident ‘maakte Haase minachtende opmerkingen’ over Suthers’ rijkdom afkomstig van zijn vader.

Neena en haar verloofde, Kyle, zouden over slechts zes weken trouwen en hadden een online register beschikbaar

Het stel zou op 12 oktober trouwen in het tony Barcelo Maya Palace all-inclusive resort in Playa del Carmen, Mexico, waar kamers beginnen bij $ 550 per nacht

‘Deze beledigende opmerkingen vol godslastering werden op een onredelijk luide manier gemaakt en op zo’n manier dat de meerderheid van de klanten aan de bar eisten dat Haase zou vertrekken’, schreef agent Jeff Hancock.

‘Haase’s verbale beledigingen aan het adres van Suthers lokten Suthers uit om scheldwoorden en denigrerende opmerkingen bij Haase te beantwoorden.

‘Terwijl dit gebeurde, stapte Pacholke tussen de twee in en probeerde de escalerende verbale uitwisseling te stoppen. Volgens Pacholke zei Suthers tegen haar dat ze haar bek moest houden.

‘Terwijl hij later met Suthers sprak, vertelde hij me dat hij Pacholke had gezegd: ‘f**k yourself’. Hij is een stuk stront. Waarom ben je eigenlijk bij hem?’

Hancock, die samen met agent Joshua English naar de inzamelingsactie ging, voegde toe: Vanwege de totaliteit van de omstandigheden rond het incident, evenals Haase’s uitgesproken afkeer van agent English en zijn bewezen minachting voor wettige politiecommando’s, besloot ik dat in het belang van het publiek veiligheid, noch Haase noch Suthers zouden worden gearresteerd wegens wanordelijk gedrag.’

In plaats daarvan vertelde hij hen dat hij de zaak zou doorverwijzen naar het kantoor van de officier van justitie.

Haase werd ook gearresteerd voor rijden onder invloed op 7 mei 2021, zijn alcoholpromillage in het bloed was .0.164, meer dan het dubbele van de wettelijke limiet voor autorijden in de meeste staten. Het politierapport zegt dat zijn houding niet meewerkte, Palcholke was op dat moment bij hem en haar alcoholpromillage was 0,07.

Vrienden zijn er kapot van dat Neena Pacholke zelfmoord heeft gepleegd. ‘Ze had altijd een grote glimlach op haar gezicht. Maar om zelfmoord te plegen, moet er een levensveranderend moment in haar geest zijn geweest om zelfmoord te plegen’, zei iemand.

Helaas, slechts twee weken geleden, toen Neena het nieuws verankerde, was er een verhaal over zelfmoord. Tijdens de pauze hoorde ze haar mede-anker zeggen: ‘Ik begrijp gewoon niet hoe iemand zelfmoord kan plegen? Het is zo’n egoïstische daad. De persoon beseft niet hoe het iedereen in zijn leven beïnvloedt.’

Neena’s co-anker Brendan Mackey noemde zijn collega ‘het helderste licht in de kamer’ en prees haar als ‘een ongelooflijke vriend… een rolmodel’

Neena staat in november vorig jaar op de foto met haar vader Aaron, moeder Laurie en zus Kaitlynn

Haase vertelde een vriend dat Neena hem een ​​bericht en een e-mail had achtergelaten waarin stond dat ze van hem houdt en zo erg pijn had dat ze moest vertrekken. Neena vertelde hem dat het haar speet hem dit aan te doen, maar de pijn was zo groot.

Neena’s ouders gaven een interview aan WAOW-9, het ABC-filiaal waar ze de ochtendshow Wake Up Wisconsin presenteerde. Ze bevestigden dat ze al jaren last had van psychische problemen. Neena’s moeder, Laurie Pacholke, zei: ‘Ze werd behandeld. Ik zal het daar neerleggen – ze was een paar keer in het crisiscentrum geweest.

‘Ze had hier zoveel mensen om mee te praten. Ze praatte met mensen, maar ze wilde niet dat iemand wist hoezeer ze pijn had, dus praatte ze pas toen het zo erg werd.’

Op zondag 4 september is er een viering van het leven voor Neena in een plaatselijke kerk in de omgeving van Wausau.

Als u of iemand die u kent zelfmoordgedachten heeft, bel dan de 24-uurs National Suicide Prevention Lifeline op 1-800-273-8255; neem contact op met de Crisis Text Line door TALK te sms’en naar 741741; of chat online met iemand op zelfmoordpreventielifeline.org.