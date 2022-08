William Shatner seen leaving his go-to hair transplant clinic in LA

Advertentie

Hij vierde eerder dit jaar zijn 91e verjaardag, maar William Shatner bewijst dat je nooit te oud bent om in je uiterlijk te investeren. De Star Trek-legende leek zichzelf deze week te trakteren op een kleine make-over in zijn vaste haartransplantatiekliniek in de San Fernando Valley. Exclusieve DailyMail.com-foto’s tonen de Canadese acteur die op maandagmiddag Denise Johnson Originals bezoekt, een goed beoordeeld haarvervangingscentrum in Encino, Californië.

Online laat de kliniek zien hoe het ‘gespecialiseerd is in het maken van op maat gemaakte haarstukken, reparatie van haarstukken, gratis advies voor haarstukken en nog veel meer’. De permanente procedure, die tussen de $ 4.000 en $ 15.000 kan kosten, omvat het nemen van haarzakjes van waar het haar het volst en dikst is – meestal de achterkant van het hoofd – en deze in de dunner wordende delen van de hoofdhuid te plaatsen.

Het getransplanteerde haar stimuleert vervolgens de groei in de kalende gebieden en valt uiteindelijk uit voordat er nieuw haar voor in de plaats komt. Het bedrijf lijkt Shatner’s haarkliniek bij uitstek te zijn, aangezien het bezoek de tweede keer is dat hij in deze specifieke faciliteit is gezien na een waarneming eind maart 2021. De tv-ster, die wereldwijd beroemd werd als Captain Kirk in de klassieke Sci-fi serie en vorig jaar de oudste persoon werd die naar de ruimte ging, zou al vroeg in zijn carrière zijn haar beginnen te verliezen.

Speculatie over zijn manen is al jaren een groot gespreksonderwerp onder fans, met gepubliceerde rapporten die beweren dat hij eerder ongeveer $ 25.000 betaalde voor een haarstukje. In 2008 ontkende de acteur echter dat hij een toupet droeg. Shatners haar werd in de loop der jaren zelfs een online beroemdheid, met verschillende webpagina’s en blogs, zoals Shatner’s Toupee, die gewijd waren aan het praten over zijn lokken – of het gebrek daaraan. In zijn autobiografie uit 2009 maakte Shatner zelfs grapjes over het geroezemoes rond zijn haar: ‘[W]Tijdens mijn leven heb ik de wetenschap een buitengewone intrede zien doen bij het oplossen van de meest complexe levensvragen, maar na al die tijd geef ik toe dat ik heel blij ben dat er enkele dingen zijn die voor altijd een mysterie zullen blijven. Draag ik bijvoorbeeld een toupetje?’

Tijdens het uitje van maandag was vader van drie William, die vier keer getrouwd was en in 2020 uit elkaar ging met de meest recente echtgenoot Elizabeth, nonchalant gekleed in een paars overhemd, een zwarte spijkerbroek en sneakers. Onlangs schreef hij zijn gezonde lichaamsbouw en jeugdige uitstraling toe aan zijn liefde voor paardrijden en hondenuitlaten. ‘Ik spring zeker niet uit bed zoals toen ik jonger was’, zei hij tegen een interviewer. Hij voegde eraan toe: ‘Maar wat me uit bed haalt, zijn mijn twee Dobermanns en mijn paarden. Ik zal de honden rond zeven uur ‘s ochtends voeren en ze dan in mijn auto stapelen voor de rit van een half uur naar de stallen.’

‘Hoe heter het hier in Californië wordt, hoe eerder ik ga. Ik neem een ​​flesje water mee omdat hydratatie zo belangrijk is naarmate je ouder wordt. Onderweg ga ik naar een drive-in café en bestel een grote groene ijsthee en een tweemaal geroosterde tosti. In de arena laat ik de honden rondrennen terwijl ik mijn paard klaarmaak,’ zei hij.

Star Trek werd in 1969 geannuleerd, maar een toegewijde aanhang van Trekkies hield de serie in de populaire cultuur tot de eerste film in 1979. De serie inspireerde verschillende generaties fans en had een onmiskenbare impact op Shatners leven en carrière. Afgebeeld: Shatner in Star Trek.