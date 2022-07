Will Instagram’s catastrophic drive to copy TikTok’s videos spell the end of Zuckerberg’s reign?

Kim Kardashian en Kylie Jenner zijn geweldige leden van de aandachtzoekende, overdadige beroemdhedenfamilie die in gelijke mate worden aanbeden en verafschuwd door miljoenen mensen over de hele wereld.

Hun narcistische capriolen op internet via selfies, video’s en posts hebben hen enorme fortuinen opgeleverd en hen enorme macht gegeven als ‘influencers’.

Jenner, een 24-jarige model- en beauty-industriemagnaat, heeft 361 miljoen volgers op Instagram – ruimschoots meer dan de totale bevolking van de VS

Kardashian, 41, ook een model, lingerieontwerper en bezitter van een broekje dat beroemd is geworden door ‘het internet kapot te maken’, blijft iets achter met slechts 327 miljoen.

Ze zijn de ongeëvenaarde koninginnen van sociale media – en technische tycoons weten dat je ze op eigen risico oversteekt als zelfs markten trillen in hun geurige kielzog.

Vier jaar geleden liet Jenner terloops ontvallen dat ze de instant messaging-app Snapchat niet meer gebruikte. De aandelen daalden prompt met meer dan zes procent, waardoor in slechts een dag meer dan £ 1 miljard van de waarde van het bedrijf werd weggevaagd.

Dus toen de broers en zussen een paar dagen geleden een kritische post over Instagram deelden, gingen de alarmbellen rinkelen in Silicon Valley.

De roofzuchtige Mark Zuckerberg en zijn trawanten bij Meta (de nieuwe naam voor Facebook), die eigenaar is van Instagram, merken nu dat ze de woede hebben opgelopen van een van de machtigste groepen op sociale media, de vrouwen die de app gebruiken als een venster op hun leven en houdt van

Jenner deelde een afbeelding op de site met de woorden ‘Make Instagram Instagram opnieuw. (Stop met proberen tiktok te zijn, ik wil gewoon schattige foto’s van mijn vrienden zien.) Met vriendelijke groet, Iedereen.’ Waarop Kardashian toevoegde: ‘Pleaseeeeeee’ en haar zus echode later: ‘Pretty Please.’

Tientallen miljoenen medegebruikers – van wie de meerderheid vrouw is – wisten precies wat ze bedoelden en zouden krachtig instemmend knikken.

Dit gaat niet alleen over beroemdheden, influencers, fotografen en ontwerpers die zaken en aandacht opzwepen met hun geweldige, en soms niet zo geweldige smaak. Het zijn moeders over de hele wereld die pronken met hun kinderen, hun huizen, een nieuwe jurk of tas.

Of misschien gewoon het geweldige voorgerecht dat ze net in hun lokale bistro hebben gekregen.

Hetzelfde principe leidt vrijwel alle 1,3 miljard gebruikers van Instagram: als je iets of iemand ziet die je leuk vindt, volg je ze. Het kan classy of trashy zijn, maar het is – of was – vooral leuk.

Het probleem begon toen Instagram onlangs zijn app heeft bijgewerkt om voornamelijk zogenaamde Reels (korte video’s) aan gebruikers op hun startschermen te tonen.

In tegenstelling tot de stilstaande beelden die Instagrammers gewend waren te genieten, wanneer en wanneer deze werden gepost door degenen die ze volgden, worden de ‘korte’ video’s gesuggereerd door computeralgoritmen die de online gewoonten van gebruikers volgen. In feite zijn Reels een flagrante poging om TikTok na te bootsen, een Chinese app met de nadruk op homevideo’s, die zijn populariteit enorm zag stijgen tijdens Covid-lockdowns.

Het is nu het meest gebruikte sociale netwerk ter wereld, maar duidelijk ver verwijderd van de wortels van Instagram voor het delen van foto’s.

Uitgelekte memo’s van Meta hebben gesuggereerd dat de technische gigant zich zorgen maakt over het achterblijven van andere sociale-mediaplatforms en heeft heroverwogen hoe zijn gebruikers hun feeds ‘zien’.

Deze poging om meer TikTok te zijn was het resultaat.

Blijkbaar vonden Instagram-gebruikers de ‘update’ niet leuk. Er werd een petitie gelanceerd – vervolgens gedeeld door Jenner en Kardashian, met hun ontelbare volgers – waarin werd geëist dat Instagram-bazen het platform terugzetten naar zijn vorige incarnatie.

‘Make Instagram Instagram again’ trok honderdduizenden handtekeningen op de website Change.org.

Tati Bruening, de fotograaf die het lanceerde, zei dat ze dit deed namens ‘het volk’ om chronologische tijdlijnen en een algoritme terug te brengen dat de voorkeur geeft aan foto’s.

Ze legde uit dat ze vorige week tijdens het scrollen door Instagram merkte dat de snaps van haar vrienden ontbraken in haar feed.

Gisteren had haar petitie bijna 250.000 ondertekenaars aangetrokken – en toen kwam het nieuws dat Instagram was ingestort. . . of soort van. Na dagen van schadelijke koppen voor Meta op verschillende fronten, zei Instagram-topman Adam Mosseri dat het bedrijf de uitrol van zijn nieuwe versie pauzeerde en dat sommige wijzigingen zouden worden geschrapt, terwijl het aantal algoritmisch voorgestelde video’s zou worden verminderd.

Hij maakte echter heel duidelijk dat dit slechts een overwinning op korte termijn zou kunnen zijn voor de critici. Het aantal video’s dat gebruikers wordt aangedaan, zal weer stijgen als zijn bedrijf vindt dat de technologie is verbeterd.

Met typische ijdelheid uit Silicon Valley zei Mosseri: ‘Ik ben blij dat we een risico hebben genomen. Als we niet af en toe falen, zijn we niet groot genoeg of brutaal genoeg.

‘Maar we moeten absoluut een grote stap terug doen en ons hergroeperen.’ Vervolgens nodigde hij gebruikersfeedback uit op Twitter, maar wenste waarschijnlijk dat hij dat niet had gedaan. Hij werd onmiddellijk overspoeld met vernietigende klachten van gebruikers die het bedrijf vertelden zich terug te trekken en zich niet meer te bemoeien.

‘Verschrikkelijk’, ‘walgelijk’ en ‘onbruikbaar’, refreinen ze. Velen klaagden dat ze geen video’s en advertenties wilden zien die waren gemaakt door mensen die ze niet kenden of om wie ze gaven. Het enige wat ze wilden was foto’s kunnen zien die zijn gepost door hun vrienden of mensen die ze wilden volgen – wat de belangrijkste reden was dat ze zich in de eerste plaats bij Instagram hadden aangesloten.

In werkelijkheid is dit niet alleen een botsing tussen foto’s (Instagram) en korte video’s (TikTok), maar een generatiestrijd.

Zoals Instagram-diehards het zien, gaat de strijd tussen een volwassen social-mediaforum waar mensen opbeurende en inspirerende beelden uit hun dagelijks leven kunnen delen, versus een eindeloze, debiele stroom korte video’s van tieners die gekke dansen en hersenloze grappen maken op schetterende popmuziek .

Voorlopig hebben Kylie, Kim & Co zegevierd over de clowns van TikTok.

Maar het was een pijnlijke realiteit voor Meta, wiens multi-miljardair baas Zuckerberg zelden toegeeft dat hij feilbaar is, maar die onder toenemende druk staat.

Vorige week kondigde Meta zijn allereerste omzetdaling aan toen het streed tegen een advertentiedaling, de sterkere dollar en groeiende concurrentie van onder meer TikTok.

De doorgaans robotachtige meneer Zuckerberg verloor duidelijk zijn kalmte tijdens een Q&A-sessie van het personeel toen, nadat hij net had uitgelegd dat het bedrijf te maken had met de ergste economische neergang in zijn geschiedenis, een dappere of roekeloze werknemer om meer vrije tijd vroeg.

‘Gezien mijn toon in de rest van de Q&A, kun je je waarschijnlijk voorstellen wat mijn reactie hierop is,’ snauwde hij. ‘Realistisch gezien zijn er waarschijnlijk een heleboel mensen bij het bedrijf die hier niet zouden moeten zijn.’

Sommigen hebben zelfs gevraagd of Zuckerberg een van hen zou kunnen zijn, aangezien hij een ooit allesoverheersend socialmedia-imperium leidt dat steeds meer wordt voorbijgestreefd door rivalen – en zich overgeeft aan PR-blunders zoals het Instagram-debacle.

Waarnemers in de sector zeggen dat het feit dat zijn enige reactie op de grootste dreiging – TikTok – simpelweg is om het te kopiëren op zowel Instagram als Facebook (die ook tekenen vertoont van het nabootsen van de TikTok-formule), een fundamenteel gebrek aan visie aan de top van het bedrijf laat zien .

Critici vallen de leiding van de autocratische Zuckerberg – die in 2004 in zijn studentenkamer aan de universiteit van Harvard begon met Facebook – al maanden aan. Hij voelt de dreiging van TikTok vooral omdat het veel jongere gebruikers heeft dan Facebook of Instagram, wat het vooral aantrekkelijk maakt voor adverteerders.

Ondertussen is het netwerk verder gegaan dan louter entertainment, maar is het nu nieuws en winkelen, ook al hebben de Chinese wortels zorgen gewekt bij westerse regeringen, met name de VS.

Hoewel het zeker niet de eerste keer is dat het bedrijf van de heer Zuckerberg concurrenten heeft aangepakt door hun ideeën op te heffen, vragen sommigen zich af of de Instagram-klucht – die slechts een dag nadat hij investeerders had verteld dat de overstap naar computergekozen video’s de toekomst was – de toekomst zou kunnen zijn. klap die hem uiteindelijk van de bovenste stoel verwijdert.

Als dat zo is, zullen de oprichters van Instagram waarschijnlijk geen tranen vergieten. Ze kregen ruzie met Zuckerberg nadat hij hun creatie had gekocht.

Het platform voor het delen van foto’s werd in 2010 opgericht in San Francisco door jonge ondernemers Kevin Systrom en Mike Krieger. Hun idee was nauwelijks een raketwetenschap – door woorden te vervangen door afbeeldingen, had het paar erkend dat mensen die sociale media gebruiken niet alleen wilden om te delen wat ze dachten, maar ook wat ze zagen.

De komst van smartphones die foto’s konden maken en deze direct online konden plaatsen, zorgde ervoor dat Instagram een ​​groot succes werd, in het eerste jaar tien miljoen gebruikers trok en het punt bereikte waarop ‘Instagramming’ nu officieel een werkwoord is.

Het trok onvermijdelijk de aandacht van Zuckerberg, die het kocht.

De deal van $ 1 miljard in april 2012 schokte de industrie – Yahoo had een paar jaar eerder slechts $ 35 miljoen betaald voor een vergelijkbare site, Flickr – maar Zuckerberg was ongegeneerd en de fenomenale groei bewees zijn punt.

Tot TikTok arriveerde. Sommigen vergeleken het verbazingwekkende succes met de manier waarop bewegende beelden stilstaande fotografie vervingen, maar de realiteit was wat prozaïscher.

Gelanceerd in Peking in 2016 door een internetbedrijf genaamd ByteDance, de formule van het tonen van video’s (van 15 seconden tot tien minuten maar meestal kort) van dans, trucs, stunts, grappen en pratfalls was een hit met een lage aandachtsspanne, internet -verslaafde tieners.

Het is een niet-gereguleerd Wild West qua inhoud, en voor degenen die zich al zorgen maakten over internetverslaving en de hoeveelheid tijd die jongeren op hun telefoon doorbrengen, is TikTok een zware klap geweest.

Een toekomst waarin Instagram, in vergelijking een oase van rust en beleefdheid, nog meer op TikTok gaat lijken, zal zijn fans alarmeren.

En, gezien de gebeurtenissen van deze week, zou het Mark Zuckerberg zelfs kunnen bespoedigen van zijn troon in Silicon Valley?