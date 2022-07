Wife of Navy lieutenant sentenced to three years in Japanese jail pleads for him to be released

De vrouw van een luitenant van de Amerikaanse marine en een mormoonse missionaris die tot drie jaar in de Japanse gevangenis is veroordeeld voor een crash waarbij twee doden vielen terwijl hij een medische episode had, heeft het Witte Huis opgeroepen om hem naar huis te brengen.

Luitenant Ridge Alkonis, 34, meldde zich maandag bij de gevangenis en moet drie jaar uitzitten voor nalatig rijgedrag dat in mei 2021 de dood van twee mensen in Fujinomiya, Japan, veroorzaakte.

Zijn familie en vrouw, Bretagne, zeiden echter dat de vader van drie kinderen bewusteloos was gevallen achter het stuur als gevolg van hoogteziekte en onterecht was berecht vanwege zijn status als Amerikaanse militaire officier. Fox nieuws gemeld.

Ze roept nu president Joe Biden op om zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Amerikaanse ambassadeur in Japan, Rahm Emanuel, om haar man naar Amerika terug te krijgen nadat hun beroep was stopgezet.

‘Ik heb het gevoel dat we hier het plafond hebben bereikt’, vertelde Brittany dinsdagochtend aan Fox & Friends. ‘Behalve Rahm Emanuel met wie we een gesprek hadden en ik hoop dat hij kan helpen, maar we hebben ook het Witte Huis nodig.’

Brittany Alkonis, echtgenote van US Navy Lt. Ridge Alkonis, heeft het Witte Huis opgeroepen om haar man naar huis te brengen nadat hij in Japan tot drie jaar gevangenisstraf was veroordeeld

De vader van drie ging op 29 mei 2021 met zijn gezin wandelen op de berg Fuji, toen ze zeiden dat hij plotseling flauwviel achter het stuur van hoogteziekte, waarbij twee mensen omkwamen

De familie van Alkonis beweert dat zijn mensenrechten zijn geschonden en dat hij oneerlijk is berecht vanwege een ‘geschiedenis van wrok’ tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Japan

Bij de fatale crash kwamen een 85-jarige vrouw en haar 54-jarige schoonzoon om het leven, en verwondde de 53-jarige dochter van de vrouw. De Alkonises beloofden een recordbedrag van 1,65 miljoen dollar te betalen aan de familie van de slachtoffers, een gewoonte in Japan om oprechte spijt en verdriet te tonen

HOOFDPIJN, DUIZIGHEID EN VERMOEIDHEID ZIJN VEELVOORKOMENDE SYMPTOMEN VAN HOOGTEZIEKTE Hoogteziekte treedt op wanneer iemand een hoogteverandering ervaart die de zuurstofopname beïnvloedt. Milde symptomen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Ernstigere symptomen zijn onder meer kortademigheid, extreme zwakte, braken en congestie, volgens de Cleveland kliniek. Symptomen beginnen meestal 12 tot 24 uur na de verandering in hoogte, waarbij de meer ernstige symptomen optreden na een geleidelijke afname van de fysieke conditie. In extreme omstandigheden kan longoedeem op grote hoogte (HAPE) of hersenoedeem op grote hoogte (HACE) optreden. HAPE veroorzaakt overtollig vocht in de longen, terwijl HACE overtollig vocht in de hersenen oproept vanwege de verandering in hoogte. HAPE kan extreme vermoeidheid en zwakte veroorzaken, samen met het gevoel van verstikking. HACE kan verlies van coördinatie, desoriëntatie, geheugenverlies en psychotisch gedrag veroorzaken. HACE is de meest voorkomende vorm van extreme hoogteziekte en komt meestal langzaam op gang. Als de symptomen worden genegeerd, kunnen ze leiden tot bewusteloosheid en zelfs de dood.

Bretagne herinnerde zich de tragische gebeurtenissen van 29 mei 2021 en vertelde Fox & Friends dat zij, Alkonis en hun drie kinderen terugkwamen van een wandeltocht op de berg Fuji toen het ongeluk gebeurde.

Ze zei dat Alkonis midden in een zin met zijn oudste dochter zat toen hij plotseling het bewustzijn verloor en de auto op de parkeerplaats van een restaurant tegen drie voetgangers en vijf auto’s aanreed, waarbij een 85-jarige vrouw en haar 54-jarige zoon omkwamen. wet, en het verwonden van haar dochter, 53.

Alkonis getuigde dat hij werd getroffen door een geval van hoogteziekte, een bevinding die werd ondersteund door de diagnose van een neuroloog, maar een Japanse rechter zei dat het onwaarschijnlijk was dat de luitenant van helemaal niet slaperig naar plotseling arbeidsongeschikt zou kunnen worden.

Bretagne veroordeelde de uitspraak van de rechter en zei: ‘Ze heeft geen medische ervaring om die mening te vormen.

‘En in het hoger beroep hebben we de medische diagnose ook daadwerkelijk ingediend’, voegde ze eraan toe. ‘De officier van justitie heeft gevraagd om het weg te gooien omdat hij het niet relevant vond, dus gooide de rechter het weg.’

Volgens de Cleveland Clinic treedt hoogteziekte op wanneer iemand een verandering in hoogte ervaart, en het gaat meestal om gevoelens van duizeligheid, vermoeidheid, kortademigheid en extreme zwakte. Bewustzijn verliezen is niet een van de meest voorkomende symptomen.

Bretagne beweert ook dat Japan de mensenrechten van Alkonis heeft geschonden, waardoor hij 26 dagen opsluiting moet doormaken – drie dagen meer dan normaal is toegestaan ​​volgens de Japanse wet, evenals ondervragingen van acht uur.

Japanse functionarissen zeiden echter dat Alkonis binnen de toegestane 23 dagen werd vastgehouden en vervolgens formeel werd aangeklaagd.

Bretagne, samen met Alkonis’ ouders, Suzi en Derek, beweert ook dat de luitenant een oneerlijk proces heeft ondergaan vanwege een ‘geschiedenis van wrok’ tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Japan.

Een 2014 AP onderzoek ontdekte dat de Amerikaanse militairen die schuldig werden bevonden aan seksuele misdrijven in Japan, niet naar de gevangenis gingen, maar in plaats daarvan werden gedegradeerd, boetes kregen of uit het leger werden ontslagen.

De familie van Alkonis denkt dat hij midden in de politiek zat en daarom heeft Japan zich niet aan de gebruikelijke Status of Forces Agreement (SOFA) gehouden.

Op grond van SOFA zijn de Japanse autoriteiten verplicht om overtreders vrij te laten in Amerikaanse hechtenis, tenzij ze kunnen aantonen dat er ‘voldoende reden en noodzaak’ is om de vermeende crimineel vast te houden.

De familie van de marineofficier beweert dat een rechter ten onrechte een diagnose uit 2021 heeft weggegooid dat Alkonis bewusteloos was geraakt door hoogteziekte. Een Japanse rechter zei dat het onwaarschijnlijk was dat de luitenant zich helemaal niet slaperig voelde in plotseling arbeidsongeschikt.

De crash vond plaats op de parkeerplaats van een restaurant waar Alkonis drie mensen en vijf auto’s aanreed

Afgebeeld: een van de auto’s vernield bij het auto-ongeluk in mei 2021 in Fujinomiya, Japan

Alkonis, afgebeeld terwijl hij bordspellen speelt met zijn gezin, meldde zich maandag in de gevangenis

De Alkonissen zeiden dat het niet juist was voor Japanse functionarissen om hun familie te straffen voor het ongeluk.

Suzi en Derek vertelden Fox dat hun zoon had toegezegd een recordbedrag van 1,65 miljoen dollar te betalen aan de familie van de slachtoffers, een gewoonte in Japan om oprechte spijt en verdriet te tonen.

Ook zij hebben president Joe Biden opgeroepen om direct in te grijpen en hun zoon uit de gevangenis te bevrijden.

‘Het Witte Huis moet naar voren komen en zeggen: ‘Je bent onze bondgenoot, maar je hebt hier een fout gemaakt’,’ zei Suzi. ‘Hij moet nu naar huis komen, zodat dit nooit meer gebeurt.’

Samen met ambassadeur Emanuel, heeft de druk om Alkonis naar huis te krijgen tweeledige steun gekregen, met de Amerikaanse senator Mike Lee, een Republikein, en de Amerikaanse vertegenwoordiger Mike Levin, een democraat, die opriepen tot de vrijlating van de marinefunctionaris.

‘Ik zal luitenant Alkonis niet opgeven en het ministerie van Defensie ook niet’, zei Levin in een verklaring waarin hij om de hulp van de regering-Biden vroeg.

Lee, die herhaaldelijk de directe hulp van Biden heeft ingeroepen, zei dat de zaak van Alkonis een gevaarlijk precedent kan scheppen voor Amerikaans militair personeel in Japan.

‘Het gaat niet alleen om Ridge Alkonis en zijn familie,’ zei de senator tegen Fox. ‘Het gaat om de veiligheid en het vertrouwen die elke dienstverlenende familie in de Amerikaanse strijdkrachten nodig heeft, of ze nu in Japan zijn of ergens anders – ze moeten weten dat we achter hen staan.’

Amerikaanse functionarissen vrezen dat de zaak van Alkonis een gevaarlijk precedent kan scheppen voor Amerikaans militair personeel in Japan. Afgebeeld: Alkonis in zijn uniform met zijn vrouw en een van zijn kinderen

Dit is niet het eerste geval waarbij een Amerikaanse functionaris betrokken is bij een auto-ongeluk terwijl hij in het buitenland was.

In 2019 werd een Britse tiener, Harry Dunn, 19, gedood bij een auto-ongeluk buiten een Amerikaanse spionagebasis in het VK door de vrouw van een Amerikaanse diplomaat, Anne Sacoolas, die diplomatieke onschendbaarheid opeiste en het land verliet.

Volgens de eerste bevindingen van de politie had Harry aan de goede kant van de weg gereden toen een vrouw in een auto van de vliegbasis afreed en aan de verkeerde kant van de weg belandde.

In 2020 werd een uitleveringsverzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om Sacoolas naar het VK te brengen, afgewezen door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De auto raakte Dunn frontaal en hij stierf kort daarna in het ziekenhuis nadat hij meerdere verwondingen had opgelopen.

De ouders van Dunn hebben in 2020 een rechtszaak aangespannen tegen Sacoolas, waarbij de twee partijen vorig jaar een schikking hebben bereikt.

De familiewoordvoerder van de tiener, Radd Seiger, zei dat er een akkoord is bereikt tussen de partijen en dat ze dit deel van de campagne achter zich kunnen laten.

Harry’s ouders, Charlotte Charles en Tim Dunn, richtten hun aandacht op elke toekomstige strafzaak – die nog steeds loopt.