Wife of ‘duck sauce killer’ is arraigned after cops found EIGHT handguns in her home

De vrouw van Queens ‘duck sauce killer’ werd aangeklaagd wegens wapenbezit nadat de politie haar huis in Briarwood had binnengevallen en acht pistolen en munitie had gevonden weken nadat haar man een bezorger van een Chinees restaurant had doodgeschoten over eendensaus.

Dorothy Hirsch, 62, pleitte niet schuldig tijdens haar voorgeleiding op maandag in het Hooggerechtshof van Queens, terwijl haar advocaat Mark Bederow in de buurt stond.

Uren na de voorgeleiding van maandag vertelde Bederow aan DailyMail.com dat zijn cliënt [Dorothy Hirsch] heeft ‘niets te maken met de beschuldigingen tegen haar man en is absoluut onschuldig’, zei hij gedeeltelijk.

Bederow zei dat Dorothy, die als gediplomeerd verpleegster werkt, al jaren niet meer bij haar man Glenn heeft gewoond.

‘De officier van justitie is zich er volledig van bewust dat hij toegang had tot haar appartement en dat de wapens werden teruggevonden in dozen en vuilniszakken, tussen Glenn Hirsch’ andere rommel in een kast die door hem werd gebruikt,’ zei Bederow.

‘Uit de eigen papieren van de officier van justitie blijkt dat de andere spullen die uit de kast zijn teruggevonden zijn spullen waren. Hij is door forensisch bewijs in verband gebracht met ten minste één en mogelijk meer van de vuurwapens.’

Hij voegde eraan toe: ‘Dorothy vervolgen, een fatsoenlijke 62-jarige vrouw die nooit is gearresteerd met het willens en wetens bezit van zijn vuurwapens – met de bedoeling ze onrechtmatig te gebruiken – is belachelijk.’

Op 3 juni werd Hirsch gearresteerd nadat de politie een inval had gedaan in haar huis, twee dagen nadat haar echtgenoot en vermeende moordenaar, Glenn Hirsch, werd aangeklaagd voor de schietpartij op 30 april van Zhiwen Yan.

Dorothy Hirsch, 62, tijdens haar voorgeleiding op maandag in het Hooggerechtshof van Queens. Op 3 juni werd Hirsch gearresteerd nadat de politie een inval had gedaan in haar huis, twee dagen nadat haar man en fanatieke klant, Glenn Hirsch, werd aangeklaagd voor de schietpartij op 30 april van Zhiwen Yan.

Hirsch, 62, pleitte niet schuldig nadat haar advocaat Mark Bederow in de buurt stond

Gearresteerd en aangeklaagd voor crimineel bezit van een vuurwapen voor de dodelijke schietpartij en de moord op Zhiwen Yan, die een Chinees eten afleverde in een geschil over eendensaus. Foto bij Queens Court door John M. Mantel voor Daily Mail, 27 juni 2022

Zhiwen Yan, 45, (foto) met zijn vrouw op wat lijkt op een trouwfoto. Yan, die werkte als Chinese voedselbezorger, 45, wordt doodgeschoten in New York City: de politie kijkt naar een ontevreden klant, 50, die ‘meerdere’ geschillen had met het restaurant over zijn bestellingen en arbeiders tweemaal bedreigde met een pistool

Tijdens de arrestatie namen de autoriteiten acht pistolen en munitie in beslag uit het huis van Hirsch in Briarwood, zeiden functionarissen.

Uit politiegegevens blijkt dat het paar in aparte huizen woont en Glenn Hirsch in het nabijgelegen Jamaica woont.

Bederow vertelde DailyMail.com dat zelfs de borgtocht van zijn cliënt was vastgesteld voor een exorbitant bedrag dat ruim $ 150.000 bedroeg. Hij zei tijdens haar rechtszitting van 12 juli dat hij het aanzienlijk kon verlagen tot $ 30.000.

‘Ze is een goede en fatsoenlijke, gezagsgetrouwe vrouw die wordt vervolgd alleen omdat ze wettelijk getrouwd is met de persoon die wordt beschuldigd van het plegen van een gruwelijke moord.’

‘Ze moet worden beoordeeld op de verdiensten van het geloofwaardige bewijs tegen haar, niet op de vermeende criminele daden van haar man.’

‘Ze is absoluut onschuldig aan het bezit van vuurwapens in haar appartement, zeker met de bedoeling om ze onrechtmatig te gebruiken’, zei Hirsch’s advocaat Mark Bederow (foto links). ‘Ze is een goede en fatsoenlijke, gezagsgetrouwe vrouw die wordt vervolgd alleen omdat ze wettelijk getrouwd is met de persoon die wordt beschuldigd van het plegen van een gruwelijke moord.’

Een foto van de inhoud van de kast die de autoriteiten doorzochten tijdens de inval in juni

Acht vuurwapens verstopt in vuilniszakken en bewaard in een kast in het Briarwood-huis van Dorothy Hirsch. Dorothy woont al een jaar niet meer bij haar man Glenn Hirsch, zei de advocaat

Hirsch had negen eerdere arrestaties en terwijl hij in hechtenis was, werd er een politieonderzoek uitgevoerd in het huis van zijn vrouw, met wie hij niet samenwoont, waarbij acht wapens werden teruggevonden.

In het huis van Hirsch in Briarwood ontdekten agenten zijn koelkast vol met zoetzure eendensaus.

‘Zijn hele koelkast was gevuld met eendensaus’, vertelde een politiebron aan de… New York Daily News. ‘En andere specerijen.’

‘Hij is een verzamelaar. En als je de koelkast opent, is het zoiets als specerijen – er is eendensaus, sojasaus, ketchup.’

De bron suggereerde dat de stapels specerijen in zijn appartement aan 141st Street allemaal deel uitmaakten van wat er in Hirsch’s brein gebeurde dat hem mogelijk tot moord leidde.

‘Ik denk dat in sommige pathologie mensen dat soort dingen heel serieus nemen – je hebt hem niet genoeg eendensaus gegeven,’ zeiden ze.

Hirsch, die negen eerdere arrestaties op zijn palmares had staan, heeft onschuldig gepleit.

Yan, een vader van drie kinderen die meer dan twintig jaar geleden naar New York verhuisde, deed bezorgrondes op zijn scooter in Forest Hills, Queens, zegt de politie, toen hij in de borst werd geschoten.

Bij de schietpartij wisselden Yan en Hirsch, van wie werd aangenomen dat ze op dat moment in een ouder model van een Lexus RX3 SV reden, kort woorden bij een stoplicht voordat Yan werd aangereden in de buurt van 108th Street en 67th Drive, in wat gewoonlijk een rustige en hecht gebied.

Een getuige in de buurt vertelde de onderzoekers later dat Hirsch de plaats delict was ontvlucht.

De politie onthulde dat ze Hirsch gevangen hadden genomen op bewakingsbeelden die ongeveer een uur in het restaurant rondliepen in de nacht van de schietpartij voordat ze Yan volgden.

De advocaat van Hirsch, Michael Horn, vertelde DailyMail.com dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd na de procedure van de grand jury. Hij voegde er echter aan toe dat het kantoor van de officier van justitie van Queens ‘besloot om mijn professionele beleefdheid niet te respecteren’ [Hirsch] binnen waar mogelijk, waar het nodig is en ze hebben gisteravond in feite zijn deur ingebroken en zich een weg gebaand naar een bange man die niet weet wat er aan de hand is.’

Yan, die zeven dagen per week werkte en drie banen had om zijn gezin te onderhouden, had voor zijn dood meer dan tien jaar in het restaurant Great Wall gewerkt, vertelde de 53-jarige werknemer Kai Yang aan de New York Daily News.

Hirsch werd tussen 1995 en 2012 9 keer gearresteerd, maar geen van hen wordt bekendgemaakt omdat ze verzegeld zijn. Een van de arrestaties houdt verband met het plegen van een overval met een pistool Hirsch, vertelden politiebronnen aan de Daily News.

Horn zei: ‘Ze zijn niet relevant. We weten dat beschuldigingen zinloos zijn zonder enige rechterlijke uitspraak… De officier van justitie neemt wat ik beschouw als een magere zaak en probeert zoveel mogelijk garnituur aan te brengen om de sandwich groter te laten lijken.’

Een restaurantmedewerker, Soi Chung, 70, vertelde DailyMail.com dat Hirsch ‘meerdere’ geschillen had met het personeel in het eetcafé en tijdens een incident in januari een pistool op het personeel richtte.

Een ander incident vorig jaar zorgde ervoor dat de boze klant geïrriteerd raakte over de hoeveelheid eendensaus die hem in een van zijn bestellingen was gegeven, vertelde Chung De New York Posthet aanzetten tot een campagne van intimidatie, vandalisme en bedreigingen van de klant.

De meest brutale bedreiging van de klant, zei Chung, kwam eerder dit jaar, toen Hirsch dreigend met een pistool naar de restaurantmedewerkers zwaaide en hen aanspoorde om 911 te bellen.

Restauranteigenaar Kai Yang vertelde de Post dat de boze klant kort nadat hij met het vuurwapen naar binnen was gekomen door medewerkers, waaronder Yan, op de grond werd gezet.

Horn zei donderdag: ‘Als mijn cliënt ruzie heeft gehad met de manager, waarom heeft hij dan ruzie of valt hij een bezorger aan die iedereen aardig lijkt te vinden? Er was geen levering.’

Scène in het Chinese restaurant Great Wall in Forest Hills waar een geïmproviseerd gedenkteken werd opgericht voor de vermoorde bezorger Zhiwen Yan

Rouwenden lieten bloemen, kaarsen, foto’s en tekeningen achter bij het Chinese restaurant Great Wall in Forest Hills voor de vermoorde bezorger Zhiwen Yan

Ondertussen laat Yan een vrouw en drie kinderen achter van twee, 12 en 14 jaar oud.

‘Dit was een vader van drie kinderen die drie banen hadden – allemaal eten bezorgen’, zei de neef van Yan, die zichzelf identificeerde als Michael, tijdens een persbijeenkomst in april buiten het huis van de familie in het naburige Middle Village.

‘Hij kwam hier in 2001’, vervolgde het familielid. ‘Hij is al meer dan 20 jaar in dit land.’

Hij voegde eraan toe: ‘Het is onaanvaardbaar dat dit is gebeurd. Dit is een zeer vreedzame gemeenschap. Dit is nooit gebeurd, dit soort zaken.’

Ondanks de beweringen van Yan’s collega’s over het bedreigende gedrag van Hirsch, is het momenteel onduidelijk of de bezorger een specifiek doelwit was.

EEN GoFundMe-pagina is gemaakt door Kunying Zhao – de vrouw van Yan.

‘Ik start een inzamelingsactie voor mijn man omdat hij gisteravond is overleden’, schreef Zhao op 1 mei. ‘Hij was een hardwerkende bezorger en zorgde altijd voor zijn gezin.’

.