Wickedly dark and biting, The Forgiven is a cocktail of privilege and immorality writes KATE MUIR 

De Vergeven (18, 117 min)

Oordeel: niet vergeven

Beoordeling:

Drieduizend jaar verlangen (15, 108 minuten)

Oordeel: Aladdin voor volwassenen

Beoordeling:

Houd je van een duistere humor, grenzend aan het onaangename? Dan is The Forgiven misschien wel de film voor jou.

Ralph Fiennes en Jessica Chastain schitteren, en mijnen elke zin voor satire, als een rijk stel dat op weg is naar een chic feest in een kasteel in Marokko.

Fiennes is David, een goed functionerende, Engelse alcoholist die Jo, zijn Amerikaanse vrouw van 12 jaar, ‘s nachts door de lege woestijn rijdt. Hun relatie lijkt al bitter en verwrongen, en ze maken ruzie wanneer een jonge man plotseling in hun koplampen verschijnt en bij een botsing wordt gedood.

Een geweldig feest: Matt Smith (links) en Caleb Landry Jones schitteren als de gastheren in The Forgiven

Ralph Fiennes en Jessica Chastain zijn hun nachtmerrie gasten

Jo is radeloos, maar David begint onmiddellijk stappen te ondernemen om verdere schuld te voorkomen. Ze komen aan op het feest, gegooid door hun dierbare vrienden (een schandalig homostel gespeeld door Matt Smith en Caleb Landry Jones), en kleden zich om in avondjurk – en laten het lijk geparkeerd in de garage naast iemands Porsche. De dode tiener, Driss (Omar Ghazaoui), uit een Berbergemeenschap, wordt vergeten tussen de cocktails en cocaïne.

Dit is nog maar het begin van het morele – of liever immorele – dilemma dat een beeld doordringt dat bevolkt is met oppervlakkige, bevoorrechte, gehamerde idioten die wankelen tussen onwetendheid en minachting voor de Arabische cultuur om hen heen. Jo vrolijkt zichzelf op door te flirten met een van de andere gasten, terwijl David de woestijn in wordt gestuurd om het eervolle te doen en de ouders van de dode jongen te ontmoeten.

The Forgiven is gemaakt door John Michael McDonagh, de man achter de briljante Ierse films Calvary en The Guard. Maar het Berberse element van de plot is duidelijk ver buiten zijn comfortzone.

Wishful thinking: Idris Elba (links) als geest met Tilda Swinton in Three Thousand Years of Longing

McDonagh komt met een aantal verbazingwekkend vreemde details. We ontdekken bijvoorbeeld dat David op kostschool muizen met kleine parachutes met hakenkruis-opdruk van het dak gooide terwijl leraren naar beneden liepen. De parachutes faalden en de muizen spetterden en kregen meteen een swastika-sluier. Protesteerde hij tegen de fascistische neigingen van de school? Of was hij gewoon heel boos? Het is moeilijk te zeggen, maar iemand gaat zijn verdiende loon krijgen in de woestijn, of zoals de Marokkaanse butler wrang opmerkt: ‘Stukje voor stukje komt de kameel de couscous binnen.’ Afgezien van de familie van de dode tiener, is het extreem moeilijk om om iemand te geven, maar misschien is dat het punt.

Minder een geest in een fles, meer een geest in een badjas: Three Thousand Years Of Longing speelt Idris Elba als een wezen dat wordt ontkurkt in de hotelkamer van Tilda Swinton. Dit is de opening van een fantasiefilm voor volwassenen, die alleen maar nieuwsgieriger en nieuwsgieriger wordt.

Swinton brengt gezond noordelijk scepticisme in haar rol als Alithea Binnie, een academicus op een narratologie- (of storytelling)-conferentie in Istanbul, die zelf verstrikt raakt in het ultieme ruige hondenverhaal.

Als Binnie souvenirs gaat kopen op de bazaar, komt ze terug met een vuile blauw-witte glazen fles, die ze probeert schoon te maken met haar elektrische tandenborstel. Shazam!

The Forgiven is gemaakt door John Michael McDonagh, de man achter de briljante Ierse films Calvary en The Guard. Maar het Berberse element van de plot is duidelijk ver buiten zijn comfortzone

De film was gebaseerd op AS Byatts korte verhaal The Djinn In The Nightingale’s Eye, en de kans is groot dat het helemaal niet over een geest gaat, maar over de midlife-fantasie van een eenzame, muffe academicus.

Een beetje rook en spiegels later, en daar is Idris de Djinn, uitgestrekt en topless in haar slaapkamer. Voor bescheidenheid is zijn onderlichaam bedekt met blauwe vissenschubben.

Het onze is niet om te redeneren, maar om mee te gaan met drie geweldige verhalen die de Djinn aan Binnie vertelt, terwijl de twee rondhangen in hun witte hotelbadjassen.

De Djinn hoopt dat ze drie wensen zal doen en hem definitief zal bevrijden. Natuurlijk is Binnie volkomen tevreden met haar leven als gescheiden blauwkous, en lijkt ze geen behoefte te hebben buiten de intellectuele …

De waanzinnige film, geregisseerd door George Miller (bekend van Mad Max), ravotten vervolgens in glanzende flashbacks uit het lange leven van de Djinn. Deze omvatten het moment waarop de koningin van Sheba hem harteloos dumpte voor koning Salomo, en zijn latere strijd toen een slavin aan het weelderige hof van het Ottomaanse rijk haar magische wensen gebruikte om zwanger te worden van een prins.

Er is genoeg intriges, wurging, onthoofding en speciale effecten.

‘Er is geen verhaal over wensen dat het geen waarschuwend verhaal is,’ zegt Alithea op een gegeven moment scherp, en het probleem met dit Byzantijnse pakket van eigenzinnigheid is dat het alle mogelijke spektakel op het scherm gooit, zonder ons echt in de personages te betrekken.

De film was gebaseerd op AS Byatts korte verhaal The Djinn In The Nightingale’s Eye, en de kans is groot dat het helemaal niet over een geest gaat, maar over de midlife-fantasie van een eenzame, muffe academicus.

Seks, leugens en boze jonge mannen in een wild coming-of-age-drama

Door Peter Hoskin

Lincoln, of Link naar zijn (enkele) vrienden, is een boos kind. En hij heeft het volste recht om dat te zijn. Zijn vader is een gewelddadige dronkaard, zijn moeder is dood en hij woont in een roestig, muf hoekje van Canada.

Wildhood (15, 108 min, 4 sterren) begint met het bleken van zijn haar, zoals Eminem rond 1997. Zo boos is hij. Maar dan komt Link erachter dat zijn moeder toch niet dood is, dus gaat hij samen met zijn jongere broer op zoek naar haar – of liever, zichzelf. Zijn ontdekkingsreis omvat zowel zijn Mi’kmaq-stamwortels als het soepele lichaam van Pasmay, een broeierige jongen die hen onderweg vergezelt.

Wildhood ontwijkt niet alle clichés van het coming-of-age-drama. Er is een montage van Link, zijn broer en hun vriend die door velden rennen, in godsnaam op springerige muziek. Maar de drie centrale uitvoeringen van Phillip Lewitski, Avery Winters-Anthony en Joshua Odjick zijn – net als het script en de fotografie – zo natuurlijk en ingetogen dat ze deze aanzienlijk verheffen.

Nieuwe connecties: Phillip Lewitski als Link (rechts) met Joshua Odjick als Pasmay

In één oogopslag is The Territory (12A, 85 min, 4 sterren) een heel andere film dan Wildhood — het is bijvoorbeeld een documentaire die zich afspeelt in het Amazone-regenwoud. Maar al snel komen er overeenkomsten. Ook het gaat om een ​​inheems volk wiens positie op deze aarde is uitgehold door tijd en verstedelijking. Ook daarin is een jonge jongen te zien, de 19-jarige Bitaté, die zijn weg in het leven aan het vinden is. Als de film begint, leidt hij zijn stam tegen de inbreuken van buitenstaanders.

Afgezien van vastberaden Bitaté, is de meest indrukwekkende kwaliteit van The Territory de benadering van alle gebieden. Zijn hart ligt zeker bij de Uru-eu-wau-wau. Maar het brengt ook tijd door met de kolonisten en boeren die deze gronden als hun eigendom zouden claimen. Het resultaat is meer dan zomaar een documentaire over houtkap. Het is een oorlogsfilm, diep in de Amazone, compleet met vuur en moord.

Petje af voor dit prachtige portret van Engeland uit de jaren vijftig

Door Brian Viner

Filmfestival van Venetië

De eerste paar dagen van het 79e Filmfestival van Venetië, dat hier op woensdagavond in het Lido van Venetië begon, hebben een aantal geweldige films opgeleverd, hoewel ik leven (12A, 102 min, 5 sterren) zich afvragend wat een overwegend Italiaans publiek ervan zou denken.

Aangepast van de Japanse film Ikiru uit 1952, die werd geregisseerd door de machtige Akira Kurosawa, het speelt zich af in het naoorlogse rantsoenboek Engeland en vertelt het verhaal van een ouder wordende bureaucraat, de heer Williams (Bill Nighy), een droog-als- stof, afdelingshoofd met bolhoed op de kantoren van de London County Council.

Ik vermoed dat de synopsis je hart niet sneller doet kloppen, en het verhaal wordt inderdaad somberder, omdat de heer Williams, een weduwnaar, ook sterft aan kanker: nieuws dat hij achterhoudt voor zijn dichtgeknoopte zoon en schoondochter, die bij hem in Esher wonen.

Overrompeld: Bill Nighy maakt indruk in Living

Hij deelt het echter wel met een van de ondergeschikten in zijn kantoor, Miss Harris (Aimee Lou Wood), met wie hij een lieve, volledig platonische vriendschap vormt terwijl hij in de resterende maanden verzoekt om wat late kleur toe te voegen. aan zijn ellendig monochrome leven.

Het is een voortreffelijke film op zijn ingetogen, melancholische manier. Nighy – al die fladderige maniertjes van hem onder controle houden – is gewoon geweldig. En hij krijgt eersteklas steun, met name van het charmante Wood.

Ik moet mijn bowler ook een fooi geven aan regisseur Oliver Hermanus en scenarioschrijver Kazuo Ishiguro, die een bepaald soort historisch Engelsheid even forensisch verbeeldt als hij doet in zijn geweldige roman The Remains Of The Day.

Wonen is hier niet in competitie, meer jammer, maar van de films die zijn, TEER (12A, 158 min, 4 sterren), die gisteravond in wereldpremière ging, is een sterke kanshebber voor de prestigieuze Gouden Leeuw van het festival.

Uitstekend: Don Cheadle en Adam Driver in White Noise

Geschreven en geregisseerd door Todd Field (die verrassend weinig films heeft gemaakt sinds zijn veelgeprezen debuut In The Bedroom in 2001), speelt Cate Blanchett een passend virtuoze uitvoering als Lydia Tar, de wereldberoemde chef-dirigent van het Berlin Philharmonic Orchestra.

Lydia is Amerikaanse, een protégée van wijlen Leonard Bernstein, maar is geworteld in Berlijn, waar ze woont met haar vrouwelijke partner (de eerste violist van het orkest) en hun kind. Briljant, enorm begaafd, heerszuchtig en arrogant, ze wordt over de hele wereld geroemd en leeft een verguld bestaan, totdat haar eigen indiscreties en lesbische verliefdheden haar beginnen te bedreigen.

Met meer dan twee en een half uur duurt TAR, zoals meer dan een paar symfonieën die ik heb uitgespeeld, minstens 20 minuten te lang. Maar Blanchett is geweldig.

Adam Driver en Greta Gerwig zijn ook uitstekend in Noah Baumbach’s Witte ruis (Geen certificaat, 136 minuten, 3 sterren), die woensdag een stukje geschiedenis schreef als de eerste Netflix-film die dit eerbiedwaardige festival opende.

Het is een bewerking, die zich afspeelt in 1984, van Don DeLillo’s satirische roman over Jack Gladney (Driver), een professor in Hitlerstudies aan een universiteit in het Midwesten, zijn drugsverslaafde vrouw Babette (Gerwig) en hun onstuimige gezin, en hoe zij en Jacks academische collega’s (waaronder Murray Siskind, schitterend gespeeld door Don Cheadle) krijgen te maken met ‘een giftige gebeurtenis in de lucht’ die ontstaat wanneer een vrachtwagen met gevaarlijke chemicaliën tegen een trein botst.

Er zijn een paar echt grappige scènes, maar de roman van DeLillo werd lang als ‘onfilmbaar’ beschouwd en Baumbach, hoe geweldig hij ook is, legt dat idee niet helemaal uit.

Ondanks de prima uitvoeringen, is er overal een zelfbewuste grilligheid die een beetje draagt.