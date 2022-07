Why can’t British police do this? Moment security staff ripped off protesters’ superglued hands

Dit is het moment waarop een Italiaanse bewaker demonstranten de handen van een onbetaalbaar Botticelli-schilderij in een kunstgalerie in Florence rukt – in schril contrast met bewakers in de National Gallery in Londen, die gewoon toekeken toen eco-fanaten hetzelfde deden.

De ongeduldige veiligheidsbeambte stormde naar het jonge paar toe en trok hun vastgelijmde handen van het meesterwerk uit de Renaissance kort nadat ze hun kortstondige protest in de Galleria degli Uffizi op vrijdagochtend begonnen.

Het stond in schril contrast met de passiviteit die de Britse bewakers deze maand in de Trafalgar Square-galerij toonden, waar Just Stop Oil-fanaten John Constables The Hay Wain mochten bedekken met hun eigen versie.

Meer dan een uur later werden de Brighton-studenten Hannah Hunt, 23, en Eben Lazarus, 22, eindelijk gearresteerd.

Genoeg is genoeg: de bewaker trok eerst de hand van de man van het schilderij (links), voordat hij de jonge vrouw van het onschatbare renaissancekunstwerk (rechts) verwijderde. De politie hield vervolgens de demonstranten vast, die kaartjes hadden

Het protest van gisteren in Noord-Italië werd gepleegd door een niet nader genoemde man en twee vrouwen van klimaatactivistengroep Ultima Generazione (‘Last Generation’).

Ze rolden een spandoek uit met de tekst: ‘Last Generation No Gas No Coal’.

De activisten, die kaartjes hadden betaald om de galerij te betreden, werden door de politie van de galerij verwijderd.

Gelukkig is er door de ‘speciale beschermingen aanwezig’ geen schade aan het kunstwerk ontstaan.

De no-nonsense Italiaanse bewaker sleepte het paar de tentoonstellingsruimte uit, in schril contrast met de reactie van Groot-Brittannië

Eco-fanaten lijmen hun handen aan Botticelli-meesterwerk Primavera in een kunstgalerie in Florence in de nieuwste klimaatveranderingstunt

Twee activisten klampten zich vrijdag om 10.30 uur vast aan de dunne glasplaat die het iconische schilderij uit de Renaissance bedekte

Een verklaring van de galerie luidde: ‘Als er een paar jaar geleden door de directie niet de speciale bescherming was besloten voor de belangrijkste meesterwerken van het museum, zouden we vandaag een belangrijke schade aan het werk hebben gehad, zoals onlangs in andere musea is gebeurd. .’

De groep plaatste echter een verklaring op hun website waarin werd uitgelegd dat ze ervoor zorgen dat ze ‘grote zorg’ besteden en kunstwerken onderzoeken om geen schade aan te richten.

Ze schreven: ‘We hebben er alles aan gedaan om Botticelli’s Primavera geen schade te berokkenen. Noch het frame, noch het glas dat het canvas beschermt, werd aan een risico blootgesteld.

Gelukkig is er geen schade aan het iconische kunstwerk veroorzaakt door de ‘speciale beschermingen op zijn plaats’

Het protest werd uitgevoerd door een niet nader genoemde man en twee vrouwen – van de klimaatactivistengroep Ultima Generazione ‘Last Generation’ – die een spandoek voor hen uitrolden met de tekst: ‘Last Generation No Gas No Coal’

‘Voor de zekerheid hebben we restauratoren geraadpleegd die ons adviseerden een lijm te gebruiken die geschikt is voor glas en kozijnen. Het is belangrijk voor ons om kunst te waarderen, in plaats van te beschadigen, zoals onze regeringen doen met de enige planeet die tot onze beschikking staat.’

Het protest komt nadat Just Stop Oil-activisten eerder deze maand furore maakten toen ze protesteerden bij de National Gallery door John Constable’s The Hay Wain te bedekken met hun eigen versie met dubbele gele lijnen, vervuiling en een wasmachine.

Twee studenten die eco-demonstranten zijn, bedekten het wereldberoemde schilderij in Londen met een nagemaakte ‘ongedateerde’ versie inclusief vliegtuigen, voordat ze hun handen aan het frame plakten in een protest tegen Britse olie- en gasprojecten op 4 juli.

De groep zei dat hun vernieuwde versie van het onschatbare werk uit 1821, dat een landelijke scène aan de rivier de Stour in Suffolk toont, een ‘nachtmerriescène laat zien die laat zien hoe olie ons platteland zal vernietigen’.

Kunsthistorici en experts hebben allemaal hun bezorgdheid geuit over het feit dat de vandalen, twee universiteitsstudenten van Brighton die eerder bij Just Stop Oil-protesten waren verschenen, onherstelbare schade aan het 19e-eeuwse meesterwerk zouden hebben aangericht.

Demonstranten van Just Stop Oil bedekken eerder deze maand The Hay Wain van John Constable in de National Gallery in Londen

Demonstranten van Just Stop Oil lijmen hun handen op het frame van John Constable’s The Hay Wain in de National Gallery op 4 juli

Demonstranten van Just Stop Oil bedekken John Constable’s The Hay Wain in de National Gallery in Londen

De National Gallery heeft later een verklaring vrijgegeven waarin wordt verduidelijkt dat The Hay Wain lichte schade heeft opgelopen aan het frame en aan de vernis van het schilderij, die beide zijn behandeld voordat het opnieuw wordt opgehangen in Gallery Room 34.

Dr Adrian Hilton, fellow van de Royal Society of Arts, zei eerder: ‘Hoe is dit mogelijk in de National Gallery? Ik bedoel, het is een meesterwerk van John Constable; een nationale schat. Is het echt zo gemakkelijk om het op papier te zetten of – God verhoede – vernietigen?’

Just Stop Oil-activisten hebben de afgelopen maand soortgelijke protesten uitgevoerd bij kunstgalerijen in Glasgow, Manchester en Londen – terwijl de groep woensdag een snelweg blokkeerde, wat negen uur lang verkeerschaos veroorzaakte op de M25.

Drie eco-activisten die ervan worden beschuldigd negen uur verkeerschaos te hebben veroorzaakt door op het portaal boven de M25 te klimmen, worden berecht nadat ze onschuldig hebben gepleit.

Cressida Gethin, 20, Alexander Wilcox, 21, en Emma Mani, 45, worden beschuldigd van het veroorzaken van openbare overlast na een Just Stop Oil-demonstratie op woensdagochtend.

Ze worden ervan beschuldigd de snelweg in beide richtingen te hebben gedwongen af ​​te sluiten door op een portaal te klimmen en spandoeken uit te rollen.

Ze pleitten vrijdag onschuldig voor de Ealing Magistrates’ Court in West-Londen.

Gespecialiseerde politieklimmers laten een demonstrant neer via een lier van de klimaatcampagnegroep Just Stop Oil nadat ze een bovengronds snelwegportaal boven de M25 hadden beklommen

De demonstrant wordt weggeleid door agenten nadat drie verschillende delen van de M25 woensdag chaos hebben doorstaan ​​met afsluitingen en enorme achterstanden in het verkeer

De beklaagden zouden zich hebben ingezet voor knooppunten 14 en 15 aan de zuidwestkant in Surrey. De 117 mijl lange M25 omringt Londen.

Gethin, uit Dorstone, Herefordshire; Wilcox, South Fifth Street, Milton Keynes; en Mani, uit High Street, Berkhamsted, Hertfordshire, werden op borgtocht vrijgelaten.

Ze verschijnen vervolgens op 19 augustus voor het Inner London Crown Court.

‘De politie werd verwittigd dat demonstranten van plan waren om verstoring te veroorzaken op de M25 en daarom arriveerde de politie ter plaatse’, zei Beata Murphy die aanklaagde bij de rechtbank van Ealing.

‘De beslissing werd genomen om het verkeer op de weg stil te leggen omdat het gewoon te gevaarlijk was en de demonstranten over het portaal bleven lopen.

‘Er waren lange files in beide richtingen. Op Heathrow Airport konden meerdere vluchten niet opstijgen omdat het personeel niet aan het werk kon.’

De rechtbank kreeg te horen dat in totaal 26 vluchten vertraging hadden opgelopen door de demonstratie van Just Stop Oil op de Poyle Interchange, waardoor ‘ongelooflijke verliezen voor de luchtvaartmaatschappijen’ zijn ontstaan.

Mevrouw Murphy voegde toe: ‘De demonstranten hadden veiligheidsharnassen aan en bleven aan het portaal hangen.

‘Toen de politie eenmaal boven op het portaal was, werden de demonstranten slap en wilden ze niet gehoorzamen, waardoor ze zichzelf en de agenten in gevaar brachten.’

Een politiebusje wacht terwijl demonstranten van klimaatcampagnegroep ‘Just Stop Oil’ boven de snelwegportalen op de M25 tussen knooppunt 14 en knooppunt 15 klommen, waardoor beide rijbanen werden afgesloten

De advocaat van Mani, de heer John Briant, zei: ‘Dit is een complexe zaak met meerdere verklaringen en getuigen.

‘Ik anticipeer op complexe juridische argumenten en het is volkomen gepast om voor de Crown Court te worden berecht.

‘Er zullen artikel 10 en 11-argumenten zijn in termen van mensenrechten.

‘Er zullen juridische discussies ontstaan ​​over de vraag of de actie een openbare overlast is geweest. Als het al overlast was, was er een redelijk excuus.’

Hij voegde eraan toe: ‘Er zullen ruzies zijn over roekeloosheid en ruzies over de politie en hoe ze hebben gereageerd en of het proportioneel is om te vervolgen.’

De zaak werd doorverwezen naar het Crown Court vanwege de ‘ongewone juridische complexiteit’.

In een verklaring die kort voor de demonstraties werd vrijgegeven, zei Just Stop Oil dat het deze week ‘de M25 tot een plaats van burgerlijk verzet verklaarde’.