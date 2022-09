Why am I always tired?

‘Wat is er met mij aan de hand?’

Het is een vraag die velen van ons zichzelf hebben gesteld toen we, ondanks de aanbevolen acht uur slaap van de vorige nacht, wakker werden met een gebroken gevoel.

Een op de acht Britten geeft aan zich de hele tijd moe te voelen en een op de vier voelt zich het grootste deel van de tijd vermoeid, volgens a YouGov-enquête eerder dit jaar.

Dat is logisch, aangezien slechts een derde van ons de minimum zeven uur slaap per nacht krijgt en slechts een op de vijf consequent een volledige acht uur.

Maar er is nog steeds een groot deel van de mensen die zich moe voelen, ongeacht hoe goed of lang ze slapen.

Hier bekijkt MailOnline een hele reeks redenen die u volgens de wetenschap zou kunnen markeren – en wat u kunt doen om dit aan te pakken.

Je bent een geheime snurker

Als je alleenstaand bent of alleen woont, kan het zijn dat je je niet bewust bent van het feit dat je een luidruchtige slaper bent.

Geschat wordt dat 40 procent van de Britse volwassenen tot op zekere hoogte snurkt, het equivalent van ongeveer 15 miljoen mensen.

Bij één op de tien van deze mensen kan het een teken zijn van een aandoening die bekend staat als slaapapneu. Dit gebeurt wanneer de wanden van de keel van een persoon ontspannen en smaller worden tijdens de slaap, waardoor hun luchtwegen worden geblokkeerd.

De aandoening is in verband gebracht met obesitas, op je rug slapen en roken en alcohol drinken.

Het wordt een ‘stille moordenaar’ genoemd omdat de verstoringen die het veroorzaakt om te slapen, het lichaam verhindert om goed te rusten tijdens de diepe slaap, waardoor onze organen extra worden belast.

Tijdens een episode triggert het gebrek aan zuurstof de hersenen van een patiënt om ze uit de diepe slaap te halen, zodat hun luchtwegen weer opengaan.

Het is al in verband gebracht met hoge bloeddruk, wat op zijn beurt kan leiden tot beroertes en hartaanvallen. Vorige week ontdekte een onderzoek onder 4.000 patiënten met slaapapneu dat het ook het risico op kanker kan verhogen.

De helft van de patiënten in de studie had kanker. De resultaten toonden aan dat degenen met de meest ernstige slaapapneu meer kans hadden op long-, prostaat- of huidkanker.

De Zweedse onderzoekers weten niet zeker of een verstoorde slaap de oorzaak of het symptoom van de kanker is, maar het is een zorgwekkend teken.

Als u een stiekeme snurker bent met slaapapneu, merkt u misschien dat u zich overdag erg moe voelt, moeite heeft met concentreren of hoofdpijn heeft als u wakker wordt. Slaapapneu hoeft niet altijd te worden behandeld als het mild is.

Maar veel mensen moeten een apparaat gebruiken dat een CPAP-machine wordt genoemd. Je krijgt dit gratis op de NHS als je het nodig hebt.

Een CPAP-machine pompt zachtjes lucht in een masker dat u tijdens uw slaap over uw mond of neus draagt. Minder gebruikelijke behandelingen voor slaapapneu zijn onder meer een tandvleesschildachtig apparaat dat uw luchtwegen openhoudt terwijl u slaapt – bekend als een mandibulaire vooruitgangsapparaat – en een operatie om grote amandelen te verwijderen.

Cafeïne timing

Thee en koffie vormen de ruggengraat van de Britse beroepsbevolking, maar cafeïne is een tweesnijdend zwaard.

Het kan het tegengif voor de middag zijn als je je vermoeid en gedemotiveerd voelt, maar het kan je ook beroven van een goede nachtrust.

In een onderzoek uit 2013vonden wetenschappers dat mensen die zes uur voor het slapengaan koffie, thee of energiedranken dronken een uur minder sliepen.

Het onderzoek werd gedaan bij 16 ‘goede slapers’, die allemaal zes tot acht uur per nacht sliepen en doorgaans binnen 30 minuten na het naar bed gaan in slaap vielen.

Cafeïne maakt je alerter door slaapbevorderende receptoren in je hersenen, adenosinereceptoren genaamd, te blokkeren.

Maar onderzoek in 2015 gaf aan dat cafeïne ook de timing van uw interne biologische klok kan vertragen.

Vijf mensen werden 49 dagen onder streng gecontroleerde omstandigheden vastgehouden. Voor het slapengaan kregen ze verschillende behandelingen: ofwel een dubbele espresso-cafeïnedosis, blootstelling aan fel of zwak licht, of een placebo. De cafeïne vertraagde hun circadiane ritme met 40 minuten.

Wat veel mensen nog steeds niet weten, is dat cafeïne wel 10 uur in het lichaam kan blijven.

Dat betekent dat mensen die van plan zijn om 22.00 uur naar bed te gaan, hun inname om 12.00 uur moeten stopzetten als ze de best mogelijke slaap willen krijgen.

Cafeïne kan je ook op andere manieren vermoeider maken.

Als het effect eenmaal is uitgewerkt, kan uw lichaam een ​​opeenhoping van adenosine ervaren die u allemaal tegelijk treft.

Als je koffie drinkt met toegevoegde zoetstoffen, kunnen ze je slaapproblemen vergroten. Zoetstoffen zoals suiker, siroop of honing kunnen volgens nieuw onderzoek een suikercrash veroorzaken.

Als uw lichaam niet gewend is aan zoetstoffen in uw koffie, kan het als reactie extra insuline produceren. Dit kan ervoor zorgen dat uw bloedglucosewaarden dalen, wat leidt tot een ouderwetse suikercrash.

Uitdroging slaperigheid

Het zal je misschien verbazen te weten dat de meerderheid van de Britten en Amerikanen medisch uitgedroogd is.

Een vragenlijst uitgevoerd door het New York Hospital en het Cornell Medical Center, bleek dat 75 procent van de 3.000 proefpersonen last had van chronische uitdroging.

En peilingen in het VK suggereren dat Britten gemiddeld slechts 850 ml water per dag consumeren – minder dan de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Je lichaam heeft water nodig om te functioneren. Als je je hersenen uithongert met water, kun je mentaal vermoeid raken.

In een studie uit 2019, keken onderzoekers in China naar de effecten van ernstige uitdroging op de hersenkracht en het humeur. Ze rekruteerden 20 mensen die anderhalve dag geen water mochten drinken.

Door de stemming van de deelnemers voor en na het watertekort te onderzoeken, ontdekten de wetenschappers van de Universiteit van Peking dat uitgedroogde mensen zich twee keer zo vermoeid voelden.

De studie, gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, vond ook dat een gebrek aan water de leessnelheid en reactietijden van mensen vertraagde en hen ertoe bracht meer fouten te maken.

‘Niet genoeg water hebben heeft invloed op je hele lichaam, inclusief je hersenen, wat leidt tot gevoelens van vermoeidheid’, zegt dr. Hassain van King’s College London.

Een onderzoek uit 2015 onder huisartsen in het VK wees uit dat een op de vijf patiënten naar de dokter gaat met symptomen – zoals vermoeidheid – die kunnen worden veroorzaakt door niet genoeg te drinken.

De NHS-richtlijnen stellen dat vrouwen 1,6 liter vocht per dag moeten drinken – het equivalent van acht glazen – terwijl mannen twee liter moeten drinken, dat is tien glazen.

Dit omvat thee, koffie, melk en vruchtensap, hoewel water verreweg de beste bron is omdat het geen toegevoegde cafeïne of suiker bevat.

Niet-gediagnosticeerde diabetes

Het hebben van weinig energie kan ook te maken hebben met diabetes. Naar schatting leven ongeveer 850.000 mensen in het VK met type 2 zonder het te beseffen. Een soortgelijk probleem bestaat in de VS.

De aandoening treedt op wanneer uw lichaam ongevoelig wordt voor het hormoon insuline, dat gewoonlijk de bloedsuikerspiegel regelt.

Een van de redenen waarom diabetes je zo moe maakt, is dat een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel de slaap verstoort, vertelde dr. Sufyan Hassain van King’s College London aan MailOnline.

‘We weten dat je slaapkwaliteit varieert met de suikerniveaus, dus als je suboptimale suikerniveaus hebt, kan dit de slaap verstoren waardoor je moe wordt’, voegde hij eraan toe.

Miljoenen mensen zijn ook prediabetisch, wat vergelijkbare symptomen kan veroorzaken.

Het verband tussen diabetes type 2 en een gebrek aan slaap is een vicieuze cirkel. Niet alleen kan slapeloosheid een teken van de ziekte zijn, experts denken dat het ook een oorzaak kan zijn.

Men denkt dat slaaptekort de insulineresistentie, het stresshormoon cortisol en ontstekingen in het lichaam verhoogt.

Een van de meest uitgebreide artikelen tot nu toe, gepubliceerd in april door de Universiteit van Bristol, berekende dat de behandeling van slapeloosheid een daling van de bloedsuikerspiegel kan veroorzaken die vergelijkbaar is met het verliezen van 14 kg (2e 3 lbs).

Als u zich de hele tijd erg moe voelt en ‘s nachts moet opstaan ​​om veel te plassen, dan kan dit een teken zijn van de aandoening.

Andere symptomen zijn onder meer de hele tijd dorst hebben, afvallen zonder te proberen, wazig zien en snijwonden of wonden die langer duren om te genezen.

Je eet niet genoeg rood vlees

Het niet eten van voldoende rood vlees, donkergroene groenten of peulvruchten kan de oorzaak zijn van uw slaperigheid.

Deze voedingsmiddelen zijn allemaal rijk aan ijzer, een belangrijk bestanddeel van hemoglobine, een type eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof van uw longen naar alle delen van het lichaam transporteert

Tientallen onderzoeken hebben aangetoond dat te weinig van het mineraal kan leiden tot bloedarmoede, wat kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en een onregelmatige hartslag.

In Groot-Brittannië suggereert het British Medical Journal dat één op de tien Britse vrouwen ijzertekort heeft, terwijl ongeveer 3 procent van de mannen dat heeft.

Het innemen van ijzertabletten is de meest voorkomende behandeling die door artsen wordt voorgeschreven.

een 2003 opnieuw bekijken gesuggereerd dat het knallen van ijzeren pillen zelfs kan helpen bij mensen met een laag ijzergehalte, maar die niet klinisch bloedarmoede hebben.

Wetenschappers van de Universiteit van Manitoba in Canada analyseerden bestaande gegevens van 18 klinische onderzoeken en ontdekten dat het innemen van ijzertabletten de vermoeidheid bij niet-anemische mensen aanzienlijk verminderde.

Ze suggereerden dat het nemen van ijzersupplementen en het eten van ijzerrijk voedsel zou moeten worden aanbevolen aan iedereen die zich vermoeid voelt.

Hypothyreoïdie

U kunt ook flauwvallen vanwege lage niveaus van het hormoon thyroxine.

Deze chemische stof beïnvloedt het metabolisme van het hele lichaam en een gebrek eraan vertraagt ​​​​je hersenen.

Ongeveer 2 procent van de Britse bevolking zou de aandoening hebben, die meestal wordt veroorzaakt door het immuunsysteem dat de schildklier aanvalt.

‘Het ding met hormonen is dat ze een enorm effect hebben op alle cellen en weefsels van je lichaam. Het zijn de chemische boodschappers en ze vertellen je lichaam hoe het ervoor staat en wat het zou moeten doen’, zei dr. Hassain.

‘Als je niet genoeg thyroxine hebt, zal het je hersenen vertragen, je humeur verlagen, omdat het je emotionele verwerking reguleert’, voegde hij eraan toe.

Artsen kunnen u testen op hypothyreoïdie door bloedmonsters te nemen.

Het wordt meestal behandeld met dagelijkse hormoontabletten, maar als het onbehandeld blijft, kan het leiden tot hartaandoeningen, zwangerschapsproblemen en zwelling in uw nek en vermoeidheid.