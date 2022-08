Who is Adam Peaty? When did he compete at the Olympics? Who was he dating?

Adam Peaty is een van de grootste namen van Team GB sinds hij op het toneel verscheen tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio door zijn eerste gouden medaille te winnen.

Sindsdien is hij een begrip geworden met optredens in shows, waaronder Strictly Come Dancing, en heeft hij zelfs een YouTube-kanaal dat zijn heldendaden documenteert.

Nu Adam aankondigt dat hij vrijgezel is na de splitsing van zijn driejarige vriendin Eirianedd Munroi, werpt MailOnline een blik op zijn gedecoreerde verleden.

Wie is Adam Peaty? De zwemster is een van de grootste namen van Team GB geworden sinds hij op het toneel verscheen tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio door zijn eerste gouden medaille te winnen

Adam werd geboren in 1994 in Uttoxeter, Staffordshire, uit ouders van Mark en Caroline Peaty, en ondanks zijn sensationele zwemvaardigheden, had hij op jonge leeftijd een angst voor water.

Zijn grootmoeder Mavis Williams zei in 2016: ‘Hij schreeuwde altijd als hij in bad ging. En als zijn moeder hem meenam naar het zwembad, schreeuwde hij daar.

‘Op een dag nam Carolines vriend hem mee en dat wierp zijn vruchten af. En sindsdien zwemt hij.’

Over: De sportman kondigde dinsdag na drie jaar samen zijn scheiding van zijn vriendin Eirianedd Munroi aan

Adam trad op negenjarige leeftijd toe tot de Dove Valley Swimming Club en begon al snel races te winnen en clubrecords te vestigen. Op 12-jarige leeftijd trad hij toe tot de City of Derby Swimming Club nadat hij indruk had gemaakt op coach Melanie Marshall met zijn schoolslag.

De sportman gaf openlijk toe dat hij zijn zwemmen pas serieus begon te nemen toen hij 17 was, toen hij Craig Benson op de Olympische Spelen van 2012 in Londen de halve finale van de 100 meter schoolslag zag bereiken.

In 2016 zei hij tegen CNN: ‘Toen besefte ik dat ik het niet serieus genoeg nam.’

En Adams harde werk wierp zijn vruchten af, want slechts twee jaar later won hij goud op de 100 meter schoolslag op de Gemenebestspelen van 2014, voordat hij er nog een verdiende op de 4x100m estafette en zilver op de 50 meter schoolslag.

Ambitieus: Adam werd geboren in 1994 in Uttoxeter, Staffordshire, maar begon pas op 17-jarige leeftijd met zwemmen

Rijzende ster: nadat hij had gezworen zich aan zijn zwemtraining te committeren, won Adam zijn eerste gouden medaille op de Gemenebestspelen van 2014

In 2016 werd Adam een ​​landelijke ster toen hij naar de overwinning zwom op de 100 meter schoolslag op de Olympische Spelen van Rio, samen met een zilveren medaille op de 4×100 meter wisselslag.

Het jaar daarop, op de Wereldkampioenschappen in Budpest, versloeg Adam zijn eigen kampioenschapsrecord op de 100 meter schoolslag en het jaar daarop won hij opnieuw een gouden medaille op de Commonwealth Games.

Eerder had Adam een ​​relatie met Anna Zair, en ze keek trots toe hoe hij zijn goud voor de Olympische Spelen in Rio won, en hij begon te daten met zijn nu ex-partner Eiri in 2020 nadat ze elkaar op Tinder hadden ontmoet.

Competitief: Adam trad op negenjarige leeftijd toe tot de Dove Valley Swimming Club en begon al snel races te winnen en clubrecords te vestigen, en op 12-jarige leeftijd trad hij toe tot de City of Derby Swimming Club

Slechts twee maanden nadat ze begonnen te daten, onthulden Adam en Eiri dat ze hun eerste kind verwachtten, en hun zoon George werd in september geboren.

Adams sportieve succes zette zich voort in 2021, toen hij deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio en Team GB hun eerste gouden medaille van de competitie won op de 100 meter schoolslag.

Naast de opgetogenheid van fans en geliefden die de race in het VK zagen gebeuren, ging Adam ook viraal met zijn expletief beladen interview na de race.

Hij verklaarde beroemd: ‘Het gaat erom wie f****** het meer wil… Ik ben gewoon zo f****** opgelucht! Sorry voor het vloeken, ik ben erg emotioneel.’

Stormend naar succes: slechts twee jaar later werd hij een nationale ster toen hij naar de overwinning zwom op de 100 meter schoolslag op de Olympische Spelen in Rio

Adam kreeg een MBE op de 2017 New Year’s Honours List, voordat hij in 2022 werd geüpgraded naar een OBE voor diensten aan zwemmen.

In 2021 werd Adam ook genomineerd voor Sportpersoonlijkheid van het Jaar en eindigde op de derde plaats.

Het is ook geen verrassing dat hij een afmattend trainingsregime doorstaat om zichzelf in topvorm te houden voor wedstrijden, waaronder zes dagen training per week, en tot 8000 calorieën per dag verbruikt.

Na de Olympische Spelen van vorig jaar, onthulde Adam dat hij een jaar lang geen competitie had, en slechts enkele dagen later voegde hij zich bij de line-up van Strictly Come Dancing.

Sensationeel: Adams sportieve succes zette zich voort in 2021 toen hij deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio en Team GB hun eerste gouden medaille van de competitie won op de 100 meter schoolslag

Vastbesloten: het is ook geen verrassing dat hij een afmattend regime doorstaat om zichzelf in topvorm te houden, inclusief zes dagen training per week, en tot 8000 calorieën per dag verbruikt

Hij werd gekoppeld aan professionele danseres Katya Jones, en het paar liet de tongen kwispelen toen ze elkaar bijna kusten tijdens een van hun stomende optredens.

Adam zou ‘buiten zichzelf’ zijn toen trollen vriendin Eirianedd aanvielen tijdens zijn bijna-kus met zijn danspartner, waarbij de insider eraan toevoegde dat zijn vriendin ‘ongelooflijk ondersteunend’ van zijn tijd op de show.

Ondanks dat hij aanvankelijk indruk maakte met zijn flexibele heupen en dansbewegingen, haalde Adam pas week zeven voordat hij werd uitgeschakeld.

In mei kondigde Adam aan dat hij zich zou terugtrekken uit de Wereldkampioenschappen 2022 nadat hij een bot in zijn voet had gebroken, maar verraste sportfans toen hij eerder deze maand terugkeerde naar de competitie op de Commonwealth Games.

Samen: in 2020 begon Adam te daten met zijn nu ex-vriendin Eiri nadat ze elkaar op Tinder hadden ontmoet

Verrassing! Slechts twee maanden na hun romance werd Eiri zwanger en werd hun zoon George geboren in september 2020

Op de vloer! Na de Olympische Spelen van vorig jaar onthulde Adam dat hij een jaar lang pauze nam van de competitie, en slechts enkele dagen later voegde hij zich bij de line-up van Strictly Come Dancing

Ondanks een wankele start behaalde Adam het enige goud dat hij nog moest winnen in The Games, de 50 meter schoolslag.

En slechts enkele weken nadat zijn partner Eiri hem trots zag aanmoedigen, kondigde Adam dinsdag aan dat hij na drie jaar samen van zijn partner was gescheiden.

Adam maakte het nieuws bekend via sociale media en schreef: ‘Eiri en George, het spijt me dat ik jullie teleurstel. Mijn enige interesse is het welzijn van ons gezin in deze moeilijke tijd.’

Eirianedd ging naar haar eigen sociale media om de splitsing aan te kondigen en voorspelde dat ze een ‘ongelooflijk moeilijke’ toekomst tegemoet gaat.

De splitsing markeerde een ander voorbeeld van de gedoemde ‘Strictly curse’ die opnieuw opviel, nadat Adam vorig jaar de wenkbrauwen optrok met zijn chemie met pro-partner Katya op de dansvloer.

Wauw! Hij werd gekoppeld aan professionele danseres Katya Jones, en het paar kwispelde tongen toen ze elkaar bijna kusten tijdens een van hun stomende optredens

Hoog rijden! Eerder deze zomer overwon Adam een ​​shake-start en een nederlaag op de 100 m, om goud te winnen op de 50 m schoolslag tijdens de Commonwealth Games in Birmingham

De sportman schreef in het volledige bijschrift van zijn verklaring: ‘Eiri en ik hebben besloten om onze eigen weg te gaan. We hebben samen drie geweldige jaren gehad, waarvan 2 met onze prachtige zoon George.

‘Onze prioriteit is altijd geweest om hem de gelukkigste en gezondste thuisomgeving te bieden, en op dit moment betekent dat het beëindigen van onze romantische relatie.

‘Dit volgende hoofdstuk van mijn leven zal zeker een ongelooflijk moeilijk zijn. Ik zou het op prijs stellen als mensen zich onthouden van commentaar, speculaties of berichten.

‘Ik heb zoveel van mijn leven gedeeld, maar voorlopig kies ik voor privacy en ik hoop dat jullie dat allemaal respecteren.

‘Ik hou zoveel van jullie en waardeer jullie allemaal en ik ben zo dankbaar voor al het plezier en de kansen die jullie me hebben gegeven.

‘Ik ga een pauze nemen van sociale media, dus voor nu tot ziens. Heel erg bedankt voor alles.’