White House calls out Putin for masking retreat of Russian forces amid Ukrainian advances

Het Witte Huis beschuldigde Vladimir Poetin van liegen tegen zijn eigen volk over de invasie van Oekraïne op dinsdag, toen de Russische president steeds meer kritiek kreeg op zijn manier van omgaan met de oorlog.

Oekraïense troepen bazuinden met meer winsten terwijl ze doorgingen met het terugdringen van Russische troepen, waardoor ze de controle kregen over 1.500 vierkante mijl heroverd gebied.

Tegelijkertijd heeft een groeiend koor van kritiek het idee doen ontstaan ​​dat de oorlog en Poetin een omslagpunt hadden kunnen bereiken.

‘Dhr. Poetin heeft geprobeerd de oorlog in Oekraïne te verdoezelen sinds het begon – eigenlijk ‘ik zou zo ver gaan om te zeggen voordat het begon, en het een speciale militaire operatie noemen’, zei de woordvoerder van de nationale veiligheid van het Witte Huis, John Kirby, dinsdag. ‘Het is oorlog.

‘En hij is niet eerlijk geweest tegen zijn eigen mensen over wat hij daar doet, waarom hij het doet en waarmee hij het doet.

‘En hij is zeker niet eerlijk geweest tegen het Russische volk over de strijd die het Russische leger heeft gehad tijdens het voeren van deze oorlog – om slachtoffers en verliezen van apparatuur en systemen mee te tellen.

‘Dus we merken dat hij meer kritiek krijgt, maar het is echt aan het Russische volk om te beslissen hoe ze daarmee omgaan.’

De veiligheidswoordvoerder van het Witte Huis, John Kirby, beschuldigde Vladimir Poetin ervan niet eerlijk te zijn tegen het Russische volk na een reeks tegenslagen toen de Oekraïense troepen doordrongen

Poetin krijgt thuis plotseling een golf van kritiek te verduren voor zijn omgang met de oorlog

Een Oekraïense soldaat helpt zijn gewonde medesoldaat terwijl militaire voertuigen op de weg rijden in het bevrijde gebied in de regio Kharkiv, Oekraïne, maandag. Oekraïense troepen hebben in een snelle opmars een stuk territorium heroverd, wat voor problemen zou kunnen zorgen voor Vladimir Poetin

Hoofd Russisch-Orthodoxe Kerk roept mensen op om voor Poetin te bidden Een onheilspellende waarschuwing is gekomen van de topkerk van Rusland dat de tijd is gekomen om voor Poetin te bidden. Rusland bevindt zich in ‘een tijd van angst’ die ‘zeer verontrustend’ is, volgens recente opmerkingen van de normaal standvastige pro-Kremlin-patriarch Kirill. ‘Nu is de tijd gekomen dat we sterker dan ooit moeten bidden voor ons vaderland, voor onze president, voor ons leger, zodat het land de kracht heeft om zijn ware onafhankelijkheid te behouden’, zei hij. Het komt nadat Oekraïne een verbluffende overwinning behaalde op de Russische strijdkrachten door ze naar de stad Charkov te leiden, waardoor sommigen hoopten dat een keerpunt in de oorlog is bereikt. ‘Ik wil nog een keer zeggen dat we in een zeer moeilijke tijd leven’, vervolgde de patriarch. ‘Dus ons gebed vandaag is speciaal, we bidden voor het hoofd van onze staat, de opperbevelhebber Vladimir Poetin die een zeer speciale verantwoordelijkheid draagt. ‘We bidden ook voor alle oorlogscommandanten en de machthebbers. ‘Zodat de Heer hen wijsheid en kracht geeft, hen beschermt tegen zonden en fouten, en hen inspireert tot acties die ons vaderland zouden beschermen tegen elke bedreiging van buitenaf.’ Dit omvatte ‘zelfs misschien wel de gevaarlijkste en meest verschrikkelijke bedreigingen’, zei hij in het Danilov-klooster in Moskou. De invloedrijke Kirill maakte niet duidelijk welke ‘zonden en fouten’ hij bedoelde, maar drong erop aan, in navolging van Poetin: ‘We moeten bidden dat alle gevaren ons moederland zullen passeren, zodat degenen die ervan dromen Rusland te vernietigen als een onafhankelijke, echt onafhankelijke staat, dat ook zullen doen. met niets achterblijven. ‘Rusland is niet afhankelijk van machtscentra buiten zijn soevereine grondgebied. ‘Dit is een groot voorrecht, maar het is ook een enorm kruis, want er zijn altijd mensen die zo’n rijk, sterk land als Rusland in hun invloedssfeer willen brengen.’ Rusland heeft een ‘speciaal historisch pad’ en een ‘wereldwijde noodlottige missie’, zei hij. ‘Vandaag keert deze speciale missie terug en wordt op de schouders van onze mensen gelegd.’

Oekraïense grenswachtdiensten zeiden dat het leger de controle had overgenomen van Vovchansk, een stad op drie kilometer van Rusland die op de eerste dag van de invasie werd ingenomen.

Het is het laatste succes voor een tegenoffensief, waaronder het terugnemen van meer dan 20 nederzettingen in 24 uur in het weekend, waarbij volgens het Britse Ministerie van Defensie (MoD) grondgebied wordt veroverd dat minstens twee keer zo groot is als groter Londen.

De tegenslagen voor Russische troepen brachten afgelopen weekend kritiek op Poetin – ongebruikelijk, zo niet ongekend in een land waar het Kremlin hard op dissidenten afkomt.

‘Het is absoluut onmogelijk om Oekraïne te verslaan’, zei voormalig Doema-gedeputeerde Boris Nadezhdin tijdens een paneldiscussie op de staatstelevisie.

Hij stond Poetin echter toe om eruit te komen, wat suggereert dat hij mogelijk is misleid door zijn functionarissen en generaals.

‘De mensen die president Poetin ervan hebben overtuigd dat de speciale operatie snel en effectief zou zijn, dat we de burgerbevolking niet zouden treffen… deze mensen hebben ons allemaal in de val gelokt’, zei hij.

‘De president dacht niet zomaar: ‘Waarom begin ik niet met een speciale operatie’. Iemand vertelde hem dat Oekraïners zich zullen overgeven, dat ze zullen vluchten en naar Rusland zullen komen.’

Ongeveer tegelijkertijd ondertekenden zo’n 40 gekozen functionarissen een petitie waarin Poetin werd geëist zijn ambt te verlaten.

En hardline-nationalisten zetten ook vraagtekens bij de Russische strategie

De Tsjetsjeense leider en Poetin-bondgenoot Ramzan Kadyrov publiceerde een tirade van 11 minuten op de Telegram-berichtenapp.

‘Als er vandaag of morgen geen veranderingen worden aangebracht in de uitvoering van de speciale militaire operatie, ben ik genoodzaakt naar de leiders van het land te gaan om hun de situatie ter plaatse uit te leggen’, zei Kadyrov.

Waarnemers zeiden dat dit het begin zou kunnen zijn van een binnenlandse aanval op Poetin, die Rusland met ijzeren vuist heeft geleid als het ging om afwijkende meningen.

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis, John Bolton, zei dat Oekraïne een succesvolle desinformatiecampagne had opgezet, waardoor het grondgebied kon heroveren en de perceptie van Poetin thuis kon veranderen.

‘Dit is net wanneer je denkt dat het Russische leger niet slechter kan presteren’, zei hij.

‘Ze verrassen je en presteren slechter. Ik bedoel, grote eer aan Oekraïne hier, ik weet zeker dat we verantwoordelijk waren voor een deel ervan met inlichtingen en andere hulp.

‘Maar de grote verdienste van de Oekraïners is dat ze een enorme desinformatie-operatie hebben uitgevoerd door wekenlang te praten over een zuidelijke invasie. Misschien maanden, en ze vielen aan in het noorden.

‘Er is nu geen kans meer dat ze kunnen vragen om een ​​staakt-het-vuren terwijl ze zich terugtrekken.

‘Dat zou een teken van zwakte van hun kant zijn waarvan ik denk dat ze het zich niet kunnen veroorloven en ik denk dat dit zaadje voor het eerst in deze oorlog belangrijk genoeg is om politieke effecten te hebben.

‘In feite wordt Poetin bedreigd. Hij heeft nu meer problemen dan sinds de invasie.’

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton zei dat de snelle Oekraïense vooruitgang de positie van Poetin voor het eerst had verzwakt, waardoor het waarschijnlijker werd dat hij kernwapens zou kunnen gebruiken.

Oekraïne heeft de afgelopen twee weken duizenden vierkante mijlen grondgebied heroverd, waarbij Russische troepen ten oosten van Charkov in een verrassingsaanval zijn gerouteerd en langzaam maar zeker rond Cherson oprukken.

En dat leverde een zorgwekkend scenario op. In plaats van te proberen het initiatief terug te vorderen, vertelde Bolton aan de John Catsimitidis-show op WABC-radio in New York, zouden de wapens Poetin kunnen helpen uitdagingen in Moskou af te wenden op een moment dat hij voor het eerst in echt politiek gevaar verkeert.

Zijn waarschuwing sluit aan bij die van Rose Gottemoeller, plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO van 2016 tot 2019.

Ze zei dat de Russen ‘op echt onvoorspelbare manieren terug kunnen slaan’ nadat Oekraïne hun troepen in het noorden een vernederende nederlaag had toegebracht.

Maandag meldde het Oekraïense leger dat hun troepen meer dan 20 nederzettingen in 24 uur hebben bevrijd, waarbij ze grondgebied hebben ingenomen dat minstens twee keer zo groot is als Londen, volgens het Britse Ministerie van Defensie (MoD).

De tegenslagen voor Russische troepen brachten afgelopen weekend kritiek op Poetin – ongebruikelijk, zo niet ongekend in een land waar het Kremlin hard op dissidenten afkomt.

Het heeft snel gewerkt om elke kritiek op zijn invasie de kop in te drukken.

Maar in het weekend veranderde de situatie toen Rusland gedwongen werd troepen terug te trekken uit Kharkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne.

Rose Gottemoeller zei dat Rusland ‘op echt onvoorspelbare manieren zou kunnen terugslaan’ na de laatste vernedering in het oosten van Oekraïne, waaronder het gebruik van kernwapens

Brandweerlieden werken aan een locatie van een gebouw dat is beschadigd door een Russische militaire aanval, te midden van de Russische aanval op Oekraïne, in Charkov

Een man staat voor de poort van de lokale markt met zwaar beschadigde winkels na de laatste Russische raketaanval in Dnipro, Oekraïne

Op zondag en maandag zette dat Russische troepen ertoe aan om uit te halen door zich te richten op kritieke infrastructuur in wat Oekraïense functionarissen zagen als een vlaag van woede.

Toch hebben Oekraïners een nieuw optimisme beschreven.

Inna Sovsun, de plaatsvervangend leider van de Holos-partij, zei dat de snelheid waarmee de Russische troepen zich terugtrokken ‘verbazingwekkend en ongelooflijk’ was.

‘Voor het eerst sinds 24 februari kan ik zeggen dat ik me echt goed voel’, zei ze tegen het persbureau PA.

‘Ik ben voorzichtig optimistisch.’

De Oekraïense onderminister van Defensie zei dat Kiev niet van plan was zijn opmars te vertragen

‘De operatie is aan de gang. Het doel is de volledige bevrijding van de regio Charkov… Wij geloven dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren’, zei Hanna Malyar live op televisie vanuit de heroverde stad Balakliia.