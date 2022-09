White daughter of pageant queen is accused of LYING that she’s Native American to land dean job

Een universiteitsdecaan die haar baan kreeg door te beweren een Indiaanse kunstenaar te zijn die $ 35.000 quilts trapte, heeft in schande ontslag genomen nadat werd onthuld dat ze de blanke dochter is van een Maine-verkiezingskoningin.

Vermeende identiteitsfraudeur Gina Adams, 57, werd geboren in Connecticut uit blanke voorouders en kondigde dinsdag haar ontslag aan.

Ze zou zich hebben voorgedaan als lid van de White Earth Reservation om haar carrière te versterken, meest recentelijk als professor in kunst en design en decaan aan de Emily Carr University in Vancouver, Canada.

Adams beweerde dat haar opa uit het White Earth-reservaat in Minnesota was gehaald en werd gedwongen naar een kostschool in Pennsylvania die was ontworpen om inheemse kinderen te ‘assimileren’ in de Amerikaanse manier van leven. Maar een uitgebreid onderzoek door Maclean’s zegt dat haar beweringen allemaal leugens zijn.

Adams bemachtigde de universiteitspositie in 2019 door te beweren Native American te zijn, met het schandaal dat haar nu overspoelt, vergeleken met dat van Rachel Dolezal, een blanke vrouw die tot schande schoot nadat ze betrapt werd op het voorwenden van zwart.

In 2018 organiseerde Adams een show van quilts die waren gestikt met ontwerpen waarvan ze beweert dat ze waren geïnspireerd door de nachtmerries die ze had over het misbruik dat haar inheemse voorouders werd aangedaan.

En tijdens een evenement in het Ivy League Dartmouth College in New Hampshire, droeg Adams sieraden met kralen en stelde zichzelf plechtig voor door Native American te spreken.

In een interview in 2020 beweerde Adams dat het idee voor haar ingenieus geïnspireerde kunstwerk tot haar kwam in ‘dromen’, met dank aan haar Anishinaabeg-voorouders – maar haar erfgoed is nu in twijfel getrokken.

In plaats van de rijke inheemse achtergrond die ze in haar werk en kunstwerken verkondigde, is Adams de dochter van een voormalige verkiezingsster en achterkleindochter van een blanke veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, meldt Maclean’s.

En White Earth Reservation – de gemeenschap waarvan ze beweert af te stammen – weigerde haar lidmaatschap en zei dat ze geen van haar familieleden konden vinden die als afstammelingen waren ingeschreven.

Ze werd in augustus 2019 professor aan de Emily Carr University of Art and Design in Vancouver, Canada, als onderdeel van een gerichte clusteraanwerving om meer inheemse faculteitsleden in dienst te nemen.

Adams zei dat haar betovergrootvader de Ojibwe-chef Wabanquot was – die het verdrag met de Chippewa van de Mississippi had ondertekend.

Ze zei dat haar grootvader was geboren en getogen in het White Earth-reservaat in Minnesota – en met haar zou praten in Ojibwe toen ze dramatische nachtmerries had over de afslachting van indianen.

Maar toen anonieme speurneuzen op Twitter in haar erfgoed begonnen te graven, leek haar rijke stamgeschiedenis – waarvoor ze haar baan had gekregen – in te storten.

Volgens documenten was haar grootvader in feite Albert Theriault – een blanke man die in 1906 in Massachusetts werd geboren uit Frans-Canadese ouders.

En Alberts vader Henry Theriault – de overgrootvader van Gina – stond ook ver af van Native American. In feite was hij ook een blanke man die was opgeroepen in de Eerste Wereldoorlog, volgens volkstellingen en documenten verkregen door Maclean’s.

Haar moeder, Elaine, was een tiener-optochtkoningin in York, Maine.

De onthulling van de bom onthulde dat de voormalige professor en assistent-decaan van de universiteit leugens verspreidde over haar erfgoed – waarvan ze vervolgens profiteerde met haar werk, dat ze zou verkopen voor maximaal $ 35.000.

In een opgegraven clip uit 2018 begroette ze een publiek in de moedertaal van Anishinaabemowin: ‘Boozhoo, aaniin anishinaabee nowadow’, voordat ze het ‘onrustige’ verleden van haar grootvader herriep.

Adams waarschuwde – nu nogal ironisch – de mensen in de lezing ook voor het beroven van de identiteit van mensen en het proberen de inheemse cultuur te stelen en voor hun eigen te gebruiken.

Ze zei: ‘Je eigenen toe-eigenen is iets waar je echt voorzichtig mee moet zijn, met elke inheemse cultuur.

‘Je berooft echt een cultuur, je berooft echt een identiteit. Je probeert eigenlijk gewoon iets te bezitten dat niet van jou is.’

Professor Mimi Gellman, die aan dezelfde universiteit als Adams werkte, ondersteunde haar erfgoedclaims – ondanks de sensationele online beschuldigingen

Rachel Dolezal (foto) is een blanke vrouw die tot schande schoot nadat ze werd betrapt terwijl ze zich voordeed als zwart. Mensen hebben de vermeende identiteitsfraude van Adams vergeleken met haar zaak

NoMoreRedFace bracht haar valse identiteit voor het eerst aan het licht in maart 2021 en beschuldigde Adams van het vervalsen van het verhaal van de overlevende van een woonschool van haar grootvader, waarbij ze haar ‘inheemse’ achtergrond gebruikte om quilts voor duizenden te verkopen en een baan als professor in Aboriginal kunst te bemachtigen.

De internetonderzoeker had haar echte stamboom opgespoord en haar leugens verkondigd – maar in de tussentijd was ze nog steeds medecurator van een tentoonstelling voor inheemse kunstenaars Fruitlands Museum in het oosten van Massachusetts.

Maar Adams klapte terug. In maart vorig jaar stuurde ze een e-mail naar leden van de universiteitsgemeenschap waarin ze de handige manier waarop haar grootvader Albert geen geboorteakte had, zijn achternaam had veranderd en daarom geen link had naar Carlisle School, waar hij in zijn jongere jaren naartoe werd gestuurd, gedetailleerd beschreven.

In de verklaring zei ze: ‘Tegen die mensen op sociale media die mijn legitieme afkomst in twijfel hebben getrokken, zeg ik niets.

‘Aan mijn galeristen, mijn universiteit en mijn bredere inheemse gemeenschappen die ik diep respecteer, ben ik blij om mijn familielijn te delen.’

Haar gepassioneerde verklaring van 1500 woorden vertelde over het huwelijk van haar grootouders en haar vroege jeugd, maar er zouden geen feiten over de voorouders zijn die onderzocht werden.

In plaats daarvan zei ze dat haar gebrek aan direct bewijs deels te wijten was aan het feit dat toen haar grootvader met haar Litouwse grootmoeder trouwde, hij de familienaam veranderde in ‘ontwijken en dwarsbomen van de ernstige rassenvermengingwetten’.

Professor Mimi Gellman en Brenda Crabtree, programmamanager van de Aboriginals aan de universiteit van Adams, steunden de professor en zeiden dat ze geloofden in haar erfgoedclaims – ondanks de sensationele online beschuldigingen.

Tijdens haar aanwervingsproces beschreven ze haar als ‘een hedendaagse inheemse hybride artiest van Ojibwa Anishinaabe en Lakota-afkomst’.

Pas toen de beweringen van haar leugens door Maclean’s werden uiteengezet, zei haar universiteit dat ze ‘nauwgezet’ overwegen hoe ze verder moeten gaan met het aannemen van mensen als onderdeel van hun ‘inheemse’ campagne.

Ze bevestigden dat Gina Adams op 25 augustus 2022 ontslag nam uit haar functie aan de Emily Carr University.

Ondertussen werd onthuld dat White Earth Reservation haar lidmaatschap had afgewezen omdat ze niet konden volgen dat ze familieleden had die verbonden waren met de stam.

Shannon Heisler, de inschrijvingsdirecteur van de gemeenschap, vertelde Maclean’s: ‘We hebben haar, of haar ouder of grootouder, niet met banden met deze stam.

‘Mensen zijn boos omdat ze beweert dat ze een afstammeling is. Ik kan geen documentatie vinden die haar of haar familie in verband zou kunnen brengen met White Earth.’

Ondanks de ongebreidelde beschuldigingen van haar identiteitsfraude en haar ontslag, zegt Adams’ website nog steeds dat ze ‘gefascineerd is door verhalen die zijn doorgegeven… uit mijn eigen vertrouwde erfgoed’.

Ze voegde eraan toe: ‘Er is een verband met wat de ouden mijn voorouders leerden, aangezien deze informatie van generatie op generatie werd doorgegeven.’

In 2015 deed de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Canada een oproep aan de federale regering om de onderwijskloof tussen inheemse mensen en andere Canadezen te dichten – een initiatief waar veel hogescholen mee instemden.

Maar als gevolg van het creëren van felle concurrentie voor inheemse werknemers, zijn veel hogescholen terechtgekomen in schandalen over identiteitsfraude.

Emily Carr University of Art and Design zei in een verklaring: ‘Emily Carr University neemt de beschuldigingen dat een lid van onze faculteit een valse claim heeft gedaan op de inheemse identiteit zeer serieus.

‘De complexe kwestie van de inheemse identiteit in relatie tot het aannemen van personeel is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest binnen universiteiten en inheemse gemeenschappen. We verwelkomen deze gesprekken en samen met onze collega’s worstelt ECU met deze complexiteit terwijl best practices snel vooruitgaan.

‘Emily Carr University zal doorgaan met het aanbrengen van de nodige veranderingen om ervoor te zorgen dat onze wervingspraktijken aansluiten bij onze diepe toewijding aan verzoening – en ervoor zorgen dat ECU een inclusieve omgeving blijft waar inheemse studenten, personeel en docenten kunnen gedijen.’