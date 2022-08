White coats in the state capital: OB-GYNs become political force in abortion wars

In West Virginia en Indiana behaalden artsen kleinere overwinningen, schrapten ze voorzieningen uit rekeningen die strengere strafrechtelijke straffen zouden hebben opgelegd aan artsen en patiënten, en zorgden ze voor vrijstellingen voor gevallen van verkrachting, incest en bedreigingen voor de gezondheid van de zwangere persoon.

“Artsen hebben hun bezorgdheid geuit en, ik zou zeggen, tot op zekere hoogte, angst. Zoals: ‘Bemoei je er niet mee omdat je het niet begrijpt’,’ zei Nebraska senator John Arch, een Republikein die voorzitter is van de gezondheidscommissie van de wetgevende macht, tegen POLITICO. “Er bestaat zoiets als slechte wetgeving, en dat komt voort uit het niet begrijpen van het onderwerp of de kwestie voordat wetgeving wordt aangenomen.”

De vroege successen van de nieuwe groepen in enkele van de meest conservatieve staten van het land wijzen op de macht die ze de komende maanden hopen uit te oefenen – geld inzamelen voor kandidaten voor abortusrechten tijdens de tussentijdse verkiezingen en lobbyen bij wetgevers in de hoofdsteden van de staat wanneer nieuwe sessies volgend jaar bijeenkomen – als evenals in de komende jaren.

OB-GYN’s lopen ook voorop in juridische strijd over toegang tot abortus, nemen de getuigenbank in Michigan en dienen deze week verklaringen in bij rechtbanken in Idaho en Texas over hoe beperkingen hun patiënten kunnen schaden.

Terwijl wetgevers debatteren over hoeveel de procedure moet worden beperkt, ook in South Carolina, waar het Huis later deze maand naar verwachting zal gaan een rekening opnemen abortus in alle gevallen verbieden, behalve om overlijden of ernstig lichamelijk letsel voorkomen – artsen worden steeds luider. Ze beweren dat de wetten verwoestende gevolgen zullen hebben, artsen uit de staat zullen verdrijven, bestaande OB-GYN-tekorten zullen verergeren en het medische systeem zullen belasten.

Hoewel artsen al lang de hoofdsteden van de staat bezoeken, zeiden wetgevers en lobbyisten dat het niveau van belangenbehartiging van de medische gemeenschap sinds de Dobbs beslissing in juni is ongekend.

“In mijn acht jaar in de wetgevende macht heb ik nog nooit medische zorgverleners zichzelf zien organiseren op de manier waarop ze dit hebben gedaan”, zei Nebraska Sen. Adam Morfeld, een democraat. “Ze kwamen in het verleden samen voor de uitbreiding van Medicaid en andere dingen, maar dat was vooral via bestaande verenigingen en professionele lobby’s. Die zijn ook krachtig, maar niet zo krachtig als rechtstreeks horen van individuele artsen die elke dag beslissingen moeten nemen over leven en dood.”

Zelfs waar de artsen niet in staat zijn om wetgevende machten met Republikeinse supermeerderheden te stoppen om bijna alle abortussen te verbieden, werken ze aan het verminderen van wat zij als schadelijke bepalingen beschouwen.

“Ons werk weerhield hen er niet van om het verbod door te voeren, maar het maakte de rekening zelf zeker veel minder slecht, en het is belangrijk om de kleine overwinningen te onthouden als we dit als een lang gevecht beschouwen”, zegt Katie McHugh, een van de vele Indiana OB-GYN’s wiens lobbyen belangrijke bepalingen vormden van: het bijna totale abortusverbod de staat keurde eerder deze maand goed. “De veranderingen die we hebben gewonnen, zijn zinvol voor de patiënten die we morgen zullen zien en ze leggen de basis voor de patiënten die we over 20 tot 30 jaar zullen zien.”

Uit gegevens blijkt dat het land het hoogste moedersterftecijfer in de ontwikkelde wereld heeft, deels als gevolg van een ernstig tekort aan OB-GYN’s. De helft van de Amerikaanse provincies heb geen OB-GYNwaardoor patiënten tientallen – of soms honderden – kilometers moeten reizen om zorg te ontvangen.

Anne Banfield, een OB-GYN die meer dan twaalf jaar op het platteland van West-Virginia oefende, was een van de vele artsen die zeiden dat een van de meest effectieve argumenten die ze aan wetgevers aandragen, is dat deze voorgestelde wetten de bestaande tekorten aan medisch personeel zullen verergeren .

“We gaan niet alleen zeggen dat we willen dat je naar dit kleine landelijke stadje komt, maar we gaan ook zeggen, misschien kun je en misschien kun je niet de volledige reikwijdte van je specialiteit uitoefenen, en misschien zul je gearresteerd worden omdat u probeert uw patiënten de juiste zorg te bieden, “zei ze. “Dat is een heel moeilijke berg om te beklimmen.”

In Indiana, dat eerder deze maand een bijna volledig abortusverbod uitvaardigde dat op 15 september van kracht wordt, worstelen artsen al met die realiteit. Meer dan een kwart van de provincies van de staat worden beschouwd “Moederzorg loopt in de weg”, wat betekent dat er beperkte of geen toegang is tot kraamzorg, en artsen waarschuwen dat de situatie zal verslechteren zodra de wet wordt ingevoerd.

“Ik was vandaag op een vergadering met vertegenwoordigers van staatsagentschappen en wetgevers, en de staatsmensen beginnen – zelfs zo vroeg – nerveus te worden over het verlies van zorgverleners die prenatale zorg en bevallingen bieden”, zei de staatsvertegenwoordiger van Indiana. Rita Fleming, een democraat en een OB-GYN.

Veel artsen die zich nog nooit eerder met politiek of belangenbehartiging hebben beziggehouden, hebben het gevoel dat ze hun examenruimtes moeten verlaten en hun zorgen rechtstreeks naar de hoofdsteden, rechtbanken en kiezers van de staat moeten brengen.

In Indiana richtten gezondheidswerkers en volksgezondheidswerkers de Good Trouble Coalition op, die advertenties plaatste in lokale kranten, met de hulp van de progressieve Better Indiana PAC, en lobbyde bij wetgevers.

Artsen vormden ook een PAC, de Campagne voor een Gezond Nebraska genaamd, om wetgevers ervan te weerhouden limieten voor abortus te overschrijden.

Andrea Miller, de president van het National Institute for Reproductive Health, zei dat deze inspanningen deel uitmaken van een paradigmaverschuiving die aan de gang is in de geneeskunde, gedeeltelijk veroorzaakt doordat meer vrouwen en mensen van kleur het veld betreden.

“In de jaren dat ik voor reproductieve vrijheid heb gewerkt, heb ik een organisatie als de American Medical Association niet meer neutraal zien staan ​​tegenover abortus – en zelfs eind jaren 90 zeggen dat ze een verbod op abortus later in de zwangerschap zouden steunen zolang omdat het alleen civielrechtelijke straffen had voor artsen en geen strafrechtelijke straffen – om nu volmondig te stellen dat verbodsbepalingen en beperkingen op abortus een gruwel zijn voor de gezondheidszorg,” zei ze. “De overgrote meerderheid van de medische gemeenschap begrijpt nu dat deze verboden schadelijk zijn en in strijd met hun medische ethiek.”

Artsen in het algemeen en OB-GYN’s in het bijzonder steunen in grote lijnen abortusrechten: A May enquête van Medscape ontdekte dat 21 procent van de artsen voorstander is van een verbod op abortus bij de conceptie, met of zonder uitzonderingen; de rest ondersteunde minimaal toegang tot abortus tijdens het eerste trimester.

Toch hebben sommigen zich gemobiliseerd ter ondersteuning van staatsbeperkingen door te getuigen voor wetgevende commissies van de staat en in de rechtbank.

“Het is mogelijk voor onze staat om abortussen te voorkomen die opzettelijk het leven van mijn foetale patiënten beëindigen, terwijl artsen toch hun deskundig medisch oordeel kunnen uitoefenen om in te grijpen in situaties waarin het leven van de moeder in gevaar is,” Christina Francis, een Indiana OB-GYN en CEO-elect van de American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists, vertelden wetgevers.

Toch zijn ze ver in de minderheid door artsen als Caroline Rouse, een OB-GYN en advocacy co-voorzitter voor de Indiana-sectie van het American College of Obstetricians and Gynecologists, die eerder deze maand lobbyden bij wetgevers tijdens de speciale zitting van de staat. Tijdens die bijeenkomsten, zei ze, raakten ze in de war over hoe de formulering van een uitzondering op het abortusverbod voor gezondheid of foetale afwijkingen van invloed zou kunnen zijn op het vermogen om patiëntenzorg te verlenen.

“Onze uitleg aan wetgevers of de media of eigenlijk aan wie maar wil luisteren, is dat we niet vinden dat er meer beperkingen zouden moeten zijn, maar als er beperkingen komen, zijn er enkele absoluut kritieke uitzonderingen op een abortusverbod die in elk besluit moeten worden opgenomen. wetgeving om de onverwachte gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken”, aldus Rouse.

Soortgelijke een-op-een belangenbehartiging heeft een impact in South Carolina. Tijdens een hoorzitting van de House Judiciary Committee vorige week, vertelde de Republikeinse vertegenwoordiger van de staat South Carolina, Neal Collins, een telefoontje van een plaatselijke arts die uitlegde dat een 19-jarige patiënt met een 15 weken durende, niet-levensvatbare foetus was afgewezen door een ziekenhuis omdat de staatswet, uitgevaardigd in 2021, abortus verbiedt na de detectie van foetale hartactiviteit, ongeveer zes weken na een zwangerschap.

“De dokter vertelde me op dat moment … er is een kans van 10 procent dat ze sepsis krijgt en zelf sterft,” zei Collins. “Dat weegt op mij. Ik heb voor dat wetsvoorstel gestemd. Deze hebben gevolgen voor mensen, en we hebben hier een vergadering over.”

Verhalen als deze hebben Collins en enkele van zijn GOP-collega’s ervan overtuigd om zich tegen het wetsvoorstel te verzetten, tenzij er “aanzienlijke veranderingen” zijn.

In West Virginia speelde senaatsleider Tom Takubo, een longarts voor intensive care, een cruciale rol bij het verwijderen van strafrechtelijke sancties voor artsen uit de versie van zijn kamer van een wetsvoorstel dat zou verbieden bijna alle abortussen beginnen bij de conceptie.

Takubo vertelde POLITICO dat hij tegen zijn collega’s in het Huis argumenteert dat het binnenhouden van de straffen het gezondheidspersoneel van de staat zal decimeren, en artsen uit de staat zal verdrijven die vrezen dat ze vervolgd zullen worden voor het uitoefenen van hun medische oordeel.

“Het is frustrerend voor mij,” zei Takubo, een Republikein. “Het kan ze niet schelen wat de gevolgen zijn.”

OB-GYN’s en andere artsen komen ook naar voren als invloedrijke stemmen in verschillende juridische veldslagen van de staat over abortuswetten.

Rechter Jacob Cunningham van de staat Michigan zei vrijdag dat de getuigenis van artsen tijdens een hoorzitting “zwaar” wogen in zijn beslissing om te voorkomen dat de anti-abortuswet van de staat van 1931 van kracht werd. De verhalen van de OB-GYN’s overtuigden hem ervan dat de wet “gevaarlijk en huiveringwekkend zou zijn voor de populatie van vruchtbare mensen in onze staat en de medische professionals die voor hen zorgen.”

Lisa Harris, een arts aan het ziekenhuis van de Universiteit van Michigan, vertelde de rechtbank woensdag dat, omdat de uitzonderingen van de wet om het leven van de moeder te beschermen vaag zijn geformuleerd, artsen bang kunnen zijn om een ​​abortus uit te voeren als, bijvoorbeeld, een zwangere persoon hartproblemen heeft. of longproblemen of kanker.

“Als het gaat om medicijnen en de lichamen van mensen, zijn de dingen zelden 100 procent”, zei ze. “Dus in gevallen waarin we een kans van 30 tot 50 procent kunnen noemen dat iemand sterft als ze hun zwangerschap zouden voortzetten en bevallen… ik weet niet zeker of dat een voldoende hoog risico is.”

In Idaho zijn staats- en nationale medische groepen: ondersteuning van de uitdaging van de Biden-regering aan de triggerwet van de staat, die later deze maand van kracht wordt, tenzij federale rechtbanken tussenbeide komen. En in Texas, OB-GYN’s en andere artsen ingediende argumenten verzette zich tegen de uitdaging van gouverneur Greg Abbott tegen de richtlijnen van de Biden-regering over toegang tot abortus voor mensen die een medisch noodgeval ervaren.

Nu de wetgevende zittingen voor het grootste deel van het jaar voorbij zijn en het onwaarschijnlijk is dat gouverneurs in de meeste staten een speciale zitting bijeenroepen, richten sommige groepen artsen, waaronder in Nebraska en Indiana, hun aandacht op het beïnvloeden van de verkiezingen in november. het onderschrijven van kandidaten in hun staten die abortusrechten steunen, geld inzamelen om advertenties en mailings te financieren, mensen aanmoedigen om zich in te schrijven stemmen en onderzoeken of het mogelijk is om bij toekomstige verkiezingen een referendum over abortusrechten te krijgen.

“De volgende stap is om in de herfst mensen te kiezen die deze wet zullen intrekken en abortusbescherming zullen invoeren”, zei McHugh over het bijna totale verbod van de staat dat medio september van kracht wordt. “Dat is een verheven doel, maar niet een onmogelijke in een plaats als Indiana.”

En in veel staten verwachten artsen dat ze hun lobby-gevechten in het staatshuis nieuw leven moeten inblazen wanneer wetgevers begin volgend jaar terugkeren.

“Ik wil mensen aanmoedigen om niet zelfgenoegzaam te worden”, zegt Abigail Delaney, reproductieve endocrinoloog en leider van Campaign for a Healthy Nebraska. “Het zal opnieuw ter sprake komen en we moeten onze gekozen functionarissen eraan herinneren waar we staan.”