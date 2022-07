What’s behind Europe’s spate of deadly wildfires?

Een lokale bewoner bestrijdt een bosbrand met een schop tijdens een bosbrand in Tabara, Noordwest-Spanje, 19 juli 2022. Grote bosbranden in Europa beginnen eerder in het jaar, komen vaker voor, richten meer schade aan en worden moeilijker te stoppen. En wetenschappers zeggen dat ze waarschijnlijk erger zullen worden naarmate de klimaatverandering intensiveert, tenzij er tegenmaatregelen worden genomen. Krediet: AP Foto/Bernat Armangue, Bestand



Grote bosbranden in Europa beginnen eerder in het jaar, komen vaker voor, richten meer schade aan en zijn moeilijker te stoppen.

En wetenschappers zeggen dat ze waarschijnlijk erger zullen worden naarmate de klimaatverandering intensiveert, tenzij er tegenmaatregelen worden genomen.

Een massale migratie van Europeanen van het platteland naar de steden in de afgelopen decennia heeft verwaarloosde bossen overgeleverd aan de droogte en hittegolven die steeds vaker voorkomen tijdens de opwarming van de aarde. Een kleine vonk kan een inferno ontketenen.

Bosbranden bestrijden in Europa was nog nooit zo moeilijk. Dit is waarom:

WAT VEROORZAAKT DE WILDBRANDEN VAN EUROPA?

De zogenaamde plattelandsvlucht van het continent sinds de tweede helft van de vorige eeuw, toen Europeanen naar de steden verhuisden op zoek naar een beter leven, heeft ertoe geleid dat belangrijke plattelandsgebieden verwaarloosd en kwetsbaar zijn geworden.

Het bos is bezaaid met brandbaar materiaal, zegt Johann Goldammer, hoofd van het Global Fire Monitoring Center, een adviesorgaan van de Verenigde Naties. Dat omvat zaken als dode boomstammen en gevallen takken, dode bladeren en verdroogd gras.

“Dit is de reden waarom we een ongekend natuurbrandrisico hebben: omdat er nooit eerder in de geschiedenis – zeg maar de laatste 1000 of 2000 jaar – zoveel ontvlambaar materiaal in de buurt is geweest,” zei hij.

Een helikopter lanceert water terwijl een bosbrand oprukt in de buurt van een woonwijk in Alhaurin de la Torre, Malaga, Spanje, 16 juli 2022.



Hij voegt eraan toe: “Het landschap wordt explosief.”

Onzorgvuldigheid met open vuur is vaak al genoeg om een ​​natuurbrand te ontsteken. In Portugal, waar in 2017 meer dan 100 mensen stierven bij bosbranden, zeggen de autoriteiten dat 62% van de uitbraken voortkomt uit landbouwactiviteiten zoals het verbranden van stoppels.

IS DE GLOBALE OPWARMING EEN FACTOR IN DE WILDE VUUR?

Klimaatverandering heeft een enge nieuwe dimensie toegevoegd aan bosbranden en ze nog dreigender gemaakt.

Dat geldt met name in Zuid-Europa, waar het toenemende voorkomen van brandweersomstandigheden – hoge temperaturen, droogte en harde wind – bosbranden in de zomer tot “de nieuwe norm” maakt, zegt Friederike Otto, hoofddocent klimaatwetenschap aan het Grantham Institute for Climate Change aan het Imperial College in Londen.

De Europese Unie merkte deze maand op dat het blok de afgelopen vijf jaar getuige is geweest van de meest intense bosbranden ooit geregistreerd en dat de huidige droogte op het continent de ergste ooit zou kunnen worden. Het Middellandse-Zeegebied warmt 20% sneller op dan het wereldgemiddelde, volgens de VN.

Een brandweerman probeert een brand te blussen in een huis in de buurt van de stad Megara, ten westen van Athene, Griekenland, 20 juli 2022.



EU-brandstatistieken getuigen van het probleem. De hoeveelheid verbrand Europees platteland is dit jaar meer dan verdrievoudigd, met bijna 450.000 hectare verkoold tot 16 juli, vergeleken met een gemiddelde van 110.000 hectare in 2006-2021 in diezelfde maanden.

Op diezelfde datum was Europa getuige geweest van bijna 1.900 bosbranden, vergeleken met een gemiddelde van 470 in de periode 2006-2021.

ZIJN WILDBRANDEN NU ANDERS?

Door de droogte en hittegolven die verband houden met klimaatverandering, zijn bosbranden moeilijker te bestrijden, omdat de omstandigheden het voor hen gemakkelijker maken om zich snel te verspreiden. Wetenschappers zeggen dat klimaatverandering het weer extremer zal blijven maken en dat bosbranden frequenter en destructiever zullen blijven.

Dat omvat gevallen van zogenaamde “megafires” – branden die zo groot zijn dat ze vrijwel niet te stoppen zijn.

De problemen met de bosbranden in Spanje begonnen dit jaar met de komst in het voorjaar van de eerste hittegolf in het land in twee decennia. De temperaturen stegen in veel Spaanse steden tot boven de 40 C (104 F) – niveaus die traditioneel worden gezien in de hoogzomer.

Een brandweerman probeert de vlammen te doven tijdens een bosbrand in de buurt van de stad Megara, ten westen van Athene, Griekenland, 20 juli 2022.



Het buurland Portugal beleefde ook de warmste mei in negen decennia, toen 97% van het land werd geclassificeerd als een land met ernstige droogte. In Frankrijk was het de warmste mei ooit gemeten.

“We zullen bosbranden niet helemaal kunnen voorkomen”, zegt Otto van het Imperial College. “Hier moeten we mee leren leven.”

HOE BESTAAN WIJ SAMEN MET MEER WILDBRANDEN?

Wetenschappers zeggen dat het niet nodig is om de hoop te verliezen, ondanks de beelden van angstaanjagende vlammende muren en overweldigd brandweerkorpsen.

“Dit is geen daad van god”, zegt Otto over de vaker voorkomende bosbranden. “Dit is voor een groot deel ons doen en we hebben behoorlijk wat (macht) om er iets aan te doen.”

Dingen die we kunnen doen om ons aan te passen, zijn onder meer een einde maken aan het verbranden van fossiele brandstoffen en mensen voorlichten over de opwarming van de aarde, zegt ze.

Bosbeheer moet ook worden herzien, zegt Amila Meskin, beleidsadviseur bij de in Brussel gevestigde European State Forest Association, die bosbouwbedrijven, ondernemingen en instanties van de overheid in 25 Europese landen vertegenwoordigt.

Verkoolde bomen staan ​​na een bosbrand in de buurt van de stad El Pont de Vilomara, Spanje, 19 juli 2022.



Een dode geit ligt op de grond na een bosbrand op een boerderij in San Martin de Tabara, Noordwest-Spanje, 19 juli 2022.



Een brandweerman van de Nationale Republikeinse Garde heeft een bosbrand geblust in het dorp Rebolo, nabij Ansiao, centraal Portugal, 14 juli 2022.



Alex Codonyer, 55, knuffelt zijn zoon Alan, 12, naast hun huis dat is verbrand tijdens een bosbrand in het dorp River Park, vlakbij de stad El Pont de Vilomara, Spanje, 19 juli 2022.



Brandweerlieden werken op de plaats van een natuurbrand in Tabara, Noordwest-Spanje, dinsdag 19 juli 2022.



Op sommige plaatsen vinden al projecten plaats zoals waterretentieprogramma’s, het mengen van bossoorten en het herstel van veengebieden.

De effecten zullen echter niet snel zichtbaar zijn. Kortetermijnplanning in de bosbouw kan zich over 50 jaar uitstrekken, en fundamentele verandering zal tientallen jaren duren.

Meer in het algemeen ziet Meskin een algemeen gebrek aan belangstelling voor banen op het platteland en merkt op dat bosbouw geen modieuze business is. Die gevoelens moeten worden omgekeerd, maar dat is een grote vraag.

Misschien, zegt ze, zal de schok van de bosbranden een hernieuwde publieke belangstelling voor boszorg opwekken.

“Het is heel emotioneel om bossen te zien branden,” zei Meskin. “Het is zo’n trieste, trieste, trieste situatie.”

