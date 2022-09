What is your personal inflation rate?

Frank Gaymond en zijn vrouw hebben het comfortabel goed: ze hebben goedbetaalde banen, hebben geld op de bank gespaard en zijn van plan om volgend jaar hun huis in een lommerrijke hoek van Buckinghamshire, een van de rijkste graafschappen van Groot-Brittannië, te renoveren.

En toch hebben de stijgende kosten van levensonderhoud de 32-jarige landmeter ertoe aangezet om de impact van de stijgende inflatie op het huishoudbudget te controleren. Hij is een van de eerste FT-lezers die een nieuwe tool gebruikt die we hebben gelanceerd om mensen te helpen de impact van stijgende inflatie op hun budget te berekenen.

Aanbevolen

De inflatie van Gaymond blijkt iets hoger te zijn dan het gemiddelde, vooral omdat hun huishoudrekeningen een groter deel van hun totale budget uitmaken. “Het verbaast me niet”, zegt Gaymond, die eraan toevoegt dat hun bungalow veel verwarming nodig heeft. “Maar ik wilde zien hoe we het vergelijken met andere demografieën en nu kan ik dat doen.”

De Gaymonds plannen geen drastische wijzigingen in hun uitgaven, maar Frank heeft de voorzorg genomen om gloeilampen te vervangen door nieuwe energiezuinige alternatieven en slimme stekkers in huis te plaatsen – het soort dat op afstand kan worden in- en uitgeschakeld. Hij zegt: “Ik ben me ervan bewust dat de economische omstandigheden volgend jaar misschien slechter worden.”

Het energiesteunpakket dat deze week door premier Liz Truss is aangekondigd, zal voor miljoenen Britten een enorme opluchting zijn: naast het beperken van de gemiddelde jaarlijkse energierekening voor huishoudens tot ongeveer het huidige niveau, zal het de scherpe stijgingen van de algemene inflatie voorkomen die waren verwacht voor de komende maanden. In plaats van te stijgen naar 15 procent in het nieuwe jaar, zoals sommige economen hadden voorspeld, zal het nu waarschijnlijk rond het huidige niveau van ongeveer 10 procent blijven.

Echter, zoals de Bank of England heeft gewaarschuwd, kunnen de voorspelde verhogingen van de overheidsleningen die nodig zijn om de steun te financieren, de inflatie over een langere periode voeden. Britse huishoudens zullen dus nog lang rekeningen in de gaten moeten houden.

Onze inflatieteller is gratis beschikbaar voor alle lezers op FT.com/personal-inflation-calculator. Verdeel uw uitgaven over de verschillende categorieën – zoals eten, energie en vakanties – en de speciaal ontworpen FT-calculator berekent uw persoonlijke inflatiepercentage. Als u het kunt verdragen, kunt u elke maand uw uitgaven invoeren, omdat we de cijfers bijwerken om rekening te houden met prijswijzigingen.

Over het algemeen hebben mensen die meer van hun geld uitgeven dan gemiddeld aan voedsel, energie, auto’s en vliegen, nu te lijden onder de hoogste stijgingen van de persoonlijke inflatie. Degenen die meer dan gemiddeld aan huisvestingskosten uitgeven, hebben minder sprongen gezien, maar dit zou kunnen veranderen als de hypotheekrente stijgt.

Er is niets nieuws aan persoonlijke inflatiecalculators, die in de begintijd van internet op grote schaal werden gelanceerd. Maar hoewel de inflatie laag was, hadden huishoudens begrijpelijkerwijs weinig interesse.

Toen FT Money afgelopen november schreef over inflatietellers, toen de energierekeningen voor het eerst begonnen te stijgen, konden we er maar één in dienst vinden – bij Rathbone, de vermogensadviseur. Nu nemen ze toe: beginnend bij het Office for National Statistics, het overheidsdatabureau, die zijn service opnieuw heeft gelanceerd.

Net als de ONS gebruiken we in onze rekenmachine niet de CPI, de belangrijkste index van de consumptieprijzen, maar de CPIH – de index van de consumptieprijzen inclusief huisvesting – die volgens ons meer geschikt is omdat het de huisvestingskosten van de bewoners van een eigenaar omvat.

Op dit moment loopt de CPIH onder de CPI omdat deze huisvestingskosten slechts langzaam reageren op de algemene inflatie. In juli, de laatste maand waarvoor gedetailleerde ONS-prijsgegevens beschikbaar zijn, bedroeg de CPIH 8,8 procent versus de CPI op 10,1 procent.

Dit zijn de landelijke gemiddelden. Dus waarom de moeite nemen om een ​​persoonlijke score uit te werken? Omdat de inflatiecijfers tussen huishoudens verschillen – en met veel meer dan je zou denken. Deze verschillen leken niet groot toen de gemiddelde CPIH-inflatie 1,0 procent bedroeg, zoals in 2020, of zelfs 2,5 procent, zoals vorig jaar. Maar nu het gemiddelde CPIH-tarief de 10 procent nadert, worden de verschillen in tarieven tussen verschillende soorten huishoudens schrikbarend groot.

Voor Frank Gaymond, met zijn bovengemiddelde huishoudrekeningen, is dat 9,3 procent. Een andere FT-lezer, die met zijn vrouw gepensioneerd in de West Country woont, zit op 11,9 procent, voornamelijk als gevolg van het nemen van veel vakanties, waardoor de prijzen snel zijn gestegen als gevolg van brandstofkosten en tekorten aan arbeidskrachten. Maar voor studenten, die doorgaans minder aan energie besteden en geen auto rijden, is dat slechts 6,7 procent.

De armste huishoudens – die meer van hun geld uitgeven aan voedsel en energie dan gemiddeld – hebben de grootste stijging gezien van alle inkomensgroepen. Onze grafiek hieronder laat zien dat, op basis van gegevens over gezinsuitgaven en de CPIH-index, de armste 10 procent van de Britse bevolking in juli een inflatie van 10,2 procent zag oplopen, vergeleken met 8,3 procent voor de rijkste 10 procent – ​​een rijk- slechte kloof van 1,9 procentpunt. Of om het nog scherper te zeggen, de prijzen stegen bijna een kwart sneller voor de armen dan voor de rijken.

Jack Leslie, senior econoom bij de Resolution Foundation, een denktank die zich richt op huishoudens met een laag inkomen, zegt: “Dit zijn de grootste verschillen die we hebben gezien [since data collection began in 2006].”

Er zijn veel manieren om de verschillen tussen huishoudens te benadrukken. Op leeftijd zullen 75-plussers waarschijnlijk de hoogste inflatie ervaren (inclusief huisvestingskosten) – 11,5 procent in juli, omdat ze waarschijnlijk het meeste uitgeven aan verwarming. Daarentegen zagen de jongeren onder de 30 een inflatie van 8,7 procent.

Dit is een scherpe verschuiving vanaf begin 2021, toen, voordat de energieprijzen stegen, gepensioneerden een lagere inflatie zagen dan studenten – een verandering die laat zien hoe belangrijk persoonlijke inflatiecijfers zijn.

Waar je woont is ook van belang. Londenaren zagen de laagste inflatie in juli van alle regio’s – 8,1 procent – vergeleken met 11,2 procent in Schotland en Wales, waar de hoogste niveaus waren. Noord-Ierland bleef met 11,1 procent net achter, gevolgd door het noordoosten van Engeland met 9,3 procent.

Het tarief in Londen is laag omdat Londenaren minder vaak auto’s gebruiken dan andere Britten en minder blootgesteld zijn aan hogere benzineprijzen. Bovendien hebben inwoners van Londen meestal huizen die kleiner zijn dan gemiddeld en die beter geïsoleerd zijn dan de meeste en daarom lager dan gemiddelde verwarmingskosten. Ook is het zuiden aanzienlijk warmer dan het noorden. Bij de Resolution Foundation zegt Leslie: “Mensen die op het platteland van Schotland wonen, hebben vaak slecht geïsoleerde huizen en moeten lange afstanden afleggen. Er zijn enorme regionale verschillen in het VK.”

Inflatiecijfers: boosters vs reducers Jij zal toenemen uw inflatiepercentage als u hier meer aan uitgeeft: (Gebaseerd op prijzen van juli 2022) Jij zal verminderen uw inflatiepercentage, als u hier meer aan uitgeeft: (Gebaseerd op prijzen van juli 2022)

Consumentenkampioen Martin Lewis heeft controverse uitgelokt door de impact van stijgende energieprijzen op de kosten van levensonderhoud “een catastrofe” te noemen. Het regeringspakket van deze week zal mensen beschermen tegen toekomstige stijgingen door de binnenlandse brandstofkosten te beperken tot ongeveer het huidige niveau.

Maar de last voor armere huishoudens blijft zwaar: de Joseph Rowntree Foundation schat dat in het jaar tot april 2022 degenen met de laagste 10 procent van het inkomen al ongeveer 10 procent van hun budget (na huisvestingskosten) aan elektriciteit en gas besteedden.

Rijkere huishoudens zijn geïsoleerd van de ergste effecten van de stijging van de energieprijzen, omdat ze doorgaans een veel kleiner deel van hun budget besteden aan elektriciteit en gas: 3 procent voor de meeste van dergelijke gezinnen, volgens berekeningen van FT. Bovendien hebben rijkere huishoudens vaak een spaarpot, die tijdens de pandemie werd versterkt, zelfs toen armere gezinnen hun geld opgebruikten en vaak meer schulden moesten aangaan.

Deze generalisaties dekken echter niet iedereen. Onder rijkere huishoudens zien mensen met meerdere huizen de energie-uitgaven een veel groter deel van hun budget in beslag nemen. Dat geldt ook voor degenen wiens routine veel lange afstanden met de auto inhoudt – Londenaren met weekendhuizen in Cornwall of het Lake District, bijvoorbeeld.

Bij Rathbones zegt Edward Smith, co-chief investment officer, dat hij weinig ziet dat de welvarende klanten van het bedrijf hun bestedingspatroon veranderen. Maar ze zijn bezorgd over het beperken van de schade aan de reële, voor inflatie gecorrigeerde waarde van hun portefeuilles. Smith zegt dat er op korte termijn weinig kan worden gedaan – het antwoord is te beleggen in activa die inflatiebescherming op langere termijn bieden, zoals bedrijven met sterke marktposities die hun marges kunnen handhaven door kosten door te berekenen aan klanten.

Maar zoals uit het voorbeeld van Gaymond blijkt, kunnen zelfs de welgestelden er baat bij hebben als ze meer aandacht besteden aan hun budget. Hij zegt dat het heel belangrijk is om te blijven sparen, als je kunt, voor het geval er meer slecht nieuws om de hoek is. “Als ik ontslagen word, wil ik weten of er iets is voor een regenachtige dag.”

Om te blijven sparen, moet u de prijs van de goederen en diensten die u koopt goed in de gaten houden. Daarom hebben we de FT-inflatiecalculator gelanceerd. Iedereen kan het gebruiken en het blijven gebruiken terwijl we ons een weg banen door wat waarschijnlijk – in economische termen – de zwaarste winter in decennia zal zijn.