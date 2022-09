What DOES the return of Ally McBeal say about women’s lives today? Asks LIZ JONES 

Zelden provoceer ik iemand in die mate dat ze antwoorden op de omslag van een glossy magazine.

Maar aan het eind van de jaren negentig deed ik precies dat, waardoor de grootste (en kleinste) ster van de dag me uitdrukkelijk in grote letters vertelde: ‘Ik ben dun, dus wat?’

Ik had in druk gejammerd – in mijn eigen tijdschrift Marie Claire en in deze krant – dat Calista Flockhart, de ster van Ally McBeal, een gevaar was voor de gezondheid van vrouwen.

Ze was het soort Hollywood-dunne dat haar gelaatstrekken te groot maakte voor haar gezicht, haar schedel te groot voor haar kleine lichaam, gekleed als alomtegenwoordig in een pelmetrok die haar nieren onthulde.

Ally was de anti-Bridget Jones. Terwijl Bridget gezond, zelfspot, lief, grappig, slim en een loyale vriendin was, was Ally een duivelin die elke vrouw zou vertrappen die haar in de weg stond om het bruidsboeket te vangen.

Ongeliefde heldin: Calista Flockhart als Ally McBeal

Ze zou ook, zielig, ineenzakken in een plas op de vloer als ze een alfamannetje aantrekkelijk vond.

Ze was sullig, ze was oppervlakkig, ze was emotioneel onstabiel (ik ben de tel kwijtgeraakt van de catfights) en ze leek niets van rechten af ​​te weten, ondanks haar diploma en haar baan bij de firma Cage & Fish uit Boston.

Kortom, ze was gewoon intens vervelend.

De show was doordrenkt van fantasie, met bizarre visuele effecten die de innerlijke emoties van de kijkers Ally doordrongen. Geërgerd door een man gooit ze hem uit het raam. Beledigd door de zwangerschap van een collega schiet een raket een gat door die niet-bestaande buik. We zijn niet zo zwak, we snappen het!

Ze was een spottend, flirterig, mager, hysterisch tekenfilmpje, verre van een rolmodel voor professionele vrouwen te zijn.

Misschien vonden mannen haar daarom leuk. Besluiteloos, onzeker, naïef; Ally was letterlijk de kleine vrouw waar elke man de baas over kon zijn.

Dat is de reden waarom Time Magazine in 1998 haar poppengezicht op de omslag zette, naast uitsnijdingen van Susan B. Anthony, Betty Friedan en Gloria Steinem, met de regel: ‘Is feminism dead?’

In die tijd voerde ik samen met de overheid campagne om tijdschriften en de media in het algemeen te laten stoppen met het vieren van extreme dunheid. ELLE nam wraak met Calista Flockhart op de omslag en zei: ‘Ik ben dun, dus wat?’ Een dikke, dikke middelvinger voor mij.

Later, in 2001, zette ik Renee Zellweger als Bridget op de cover van Marie Claire, applaudisserend voor het feit dat we eindelijk een glimp konden opvangen van een vrouw met cellulitis op het grote scherm.

Nu, met nieuws over een Ally McBeal-reboot in de maak, lijkt het alsof de irritante Ally en de irritante Dancing Baby – een ander computergegenereerd speciaal effect dat verscheen wanneer ze haar biologische klok aanschouwde – terug zijn.

Oh nee. Oh God nee. Hebben we echt een mannenjagende, kantoorgebonden, verouderde wandelende tak nodig wiens belangrijkste prestatie is om nog steeds dezelfde kledingmaat te hebben? Hebben we mannen nodig die blijven kibbelen, ijdele jongens en weigeren volwassen te worden? Doen we?

Meer ter zake, hebben de producenten zich gerealiseerd dat ze door Ally McBeal nieuw leven in te blazen, de minst ontwaakte show ter wereld opnieuw zullen lanceren in een tijd waarin je jezelf in heet water kunt belanden door simpelweg te proberen te definiëren wat een vrouw is?

Ongetwijfeld zal de sneeuwvlokgeneratie met hun zelfgeobsedeerde hoofd knikken bij het constante gezeur van Ally, maar het script zal zwaar moeten worden bijgewerkt om de moderne ellende van jonge professionals van vandaag weer te geven – niet kunnen ‘WFH’ is een schending van mijn mensenrechten , bijvoorbeeld.

En toch leek Ally McBeal op het eerste gezicht vooruitstrevend divers, vooral in vergelijking met Sex And The City and Friends, die gelijktijdig op onze schermen te zien waren (Ally McBeal liep van 1997 tot 2002).

De Aziatische actrice Lucy Liu had een hoofdrol, net als de zwarte actrices Lisa Nicole Carson en Regina Hall. Het kantoor had zelfs een unisex wasruimte.

Maar krab aan de oppervlakte en er ontstaat een ander beeld.

Lucy Liu was een stereotiep ondoorgrondelijk blok oosters ijs. De zwarte karakters waren gewelfde, luide, nuchtere moederfiguren. Het unisex-toilet was slechts een andere locatie voor personages om te betasten, te zeuren en te jammeren.

Ja, Portia de Rossi was in het echte leven een lesbienne, maar ze kwam pas in 2005 naar buiten, nadat de show was afgelopen.

Ally McBeal was de nagel aan de doodskist van de professionele vrouw, die al sinds het begin van de jaren tachtig in gestalte groeide. We werden afgeschilderd als ditsy, dronken, slordig en onmogelijk hormonaal. Wie zou ons eerlijk gezegd in dienst nemen?

De vier Sex And The City-vrouwen daarentegen waren loyaal, grappig en aten en dronken precies wat ze wilden. Mannen kwam een ​​zeer slechte vijfde.

Carrie was een eenvrouwsviering van mode en individualiteit, terwijl Ally McBeal, in haar opeenvolging van mid-jaren 80 power skirt-suits met klonterige blokhakken, ging over het presenteren van een acceptabel silhouet dat vage, fantasieloze bestuurskamerboringen konden begrijpen.

Ik kon nooit begrijpen waarom sommige intelligente vrouwen beweerden van Ally McBeal te houden, tenzij ze er ondanks zichzelf van hielden. Resoneerde iemand echt met de tekortkomingen van zo’n onaantrekkelijke, onprofessionele heldin? Of was het zo dat het zien van je gebreken verpakt in een beeldje van maat 4 ze schattig en eigenzinnig maakte?

Maar hoe verklaart u dan de altijd blijvende aantrekkingskracht van Mills & Boon? Hunkeren de vrouwen van vandaag echt nog naar een leven vol clichématige, sprookjesachtige romantiek?

De producers van de show denken van wel. Immers, door een personage nieuw leven in te blazen dat totaal geen ruggengraat heeft, denken ze duidelijk dat er trek is in een nieuw ras van Stepford Wife. Aan de andere kant zou de opnieuw opgestarte show misschien een heilzame les kunnen zijn voor de jonge carrièrevrouwen van vandaag, die hen sneller uit hun neuroses haalt dan de spin van een dansende baby.

Als de show inderdaad terugkeert, zou ik graag aan boord zijn om het script aan te scherpen. Ik zou in geen geval wakker worden, maar ik kan me een wereld voorstellen waarin Ally McBeal, nu achter in de vijftig, haar baan, huis en geest heeft verloren vanwege een algemene schilfering en een gebrek aan vet in haar dieet.

Ally McBeal moedigde vrouwen onbeschaamd aan om het kantoor als een speelpen te behandelen terwijl we onze messen hadden moeten slijpen, onze pensioenen hadden moeten aanvullen, de kleine lettertjes van onze contracten en kinderopvangopties hadden moeten lezen en mannen hadden moeten vervolgen voor seksuele intimidatie.

Niet elke mannelijke fantasie vervullen in een minirok die nauwelijks onze juridische instructies dekte.

Ups en downs van de sterren die het beroemd heeft gemaakt

The Kooky Leading Lady

Calista Flockhart (Ally McBeal)

Eigenzinnig, fragiel en gevoelig voor innerlijke monologen met zang en dans, Calista was de gelijknamige heldin van de show.

Calista was begin dertig toen ze werd gecast als de verliefde advocaat bij het fictieve Boston-firma Cage & Fish. Het eerste seizoen werd uitgezonden in 1997 en in 1998 had Calista een Golden Globe-prijs.

Ze werd achtervolgd door nauwkeurig onderzoek naar haar gewicht tijdens de vijf seizoenen van de show en zei later: ‘Misschien at ik tijdens het filmen van Ally McBeal, met dagen van 12 tot 14 uur, niet zoals ik zou moeten eten. Maar zelfs toen viel ik maar een paar kilo af.’

Toen de camera’s stopten met draaien, verdween Calista, nu 57, in wezen van de schermen terwijl ze zich concentreerde op het opvoeden van haar zoon Liam, die ze in 2001 als alleenstaande moeder adopteerde. Een jaar later ontmoette ze acteur Harrison Ford, 23 jaar ouder dan zij, met de paar trouwen in 2010.

Wat acteerrollen betreft, er is nog steeds veel vraag naar Calista. Ze heeft blijkbaar een rol in Desperate Housewives afgewezen, later overgenomen door Teri Hatcher, maar werd later geprezen als Kitty Walker in Brothers & Sisters en had later een rol in Supergirl.

Wonderbra Meisje

Jane Krakauski (Elaine)

Als Elaine, Ally’s roddels maar betrouwbare assistente, maakte Jane zichzelf geliefd bij de kijkers, deels vanwege haar bizarre passie voor uitvindingen.

Er was de automatische wc-brilverwarmer, de echtgenoot-cd (die de audio-indruk wekt dat er een man in huis is), en, wie kan het vergeten, de gezichtsbeha (ze heeft er nog steeds een thuis). Krakowski had slechts ongeveer tien regels in het pilotscript, dus tijdens haar auditie droeg ze haar ‘strakste pluizige Angora-trui, een kleine flip-rok en een Wonderbra’ – en een personage was geboren.

De getrainde zangeres, nu 53, kreeg meer bekendheid als Jenna Maroney in comedyserie 30 Rock en kreeg een Tony Award voor Nine op Broadway.

Kantoor Baddie

Lucy Liu (Ling)

Liu, nu 53, deed auditie voor de rol van Nelle Porter, maar de maker van de serie, David E. Kelley, was zo onder de indruk dat hij ijzige Ling Woo speciaal voor haar creëerde.

Een soort schurk (hoewel kijkers van haar hielden), haar verschijning ging vaak gepaard met de themamuziek voor de Wicked Witch Of The West in The Wizard Of Oz.

Liu verscheen vervolgens in Charlie’s Angels en Kill Bill: Volume 1. In 2015 werd haar zoon Rockwell geboren via een draagmoeder. ‘Het leek gewoon de juiste optie omdat ik aan het werk was en ik niet wist wanneer ik zou kunnen stoppen’, zei ze.

De ijskoningin

Portia de Rossi (Nelle)

De Australische actrice deed in het tweede seizoen mee als ijskoningin Nelle. Ze werd onmiddellijk gehaat door vrouwen op kantoor en kreeg een romance met de sympathieke John Cage.

Over haar tijd in de show zegt ze: ‘Het is het soort droombaan waar actrices om bidden. En toch was ik doodsbang om als homo te worden ontmaskerd.’ Omdat ze al op jonge leeftijd met een eetstoornis worstelde, daalde haar gewicht tot 5e 12 pond.

De Rossi, 49, trouwde later met talkshowhost Ellen DeGeneres, en ging verder met tv-succes in Arrested Development. In 2018 onthulde ze dat ze was gestopt met acteren.

Bubbly Bestie

Lisa Nicole Carson (Renee)

Lisa, die Ally’s beste vriend en huisgenoot Renee speelde, had het onderscheid om tegelijkertijd in twee hitseries te verschijnen: ER en Ally McBeal.

Haar sprankelende persona op het scherm maskeerde trauma buiten het scherm. Ze worstelde met een bipolaire stoornis en werd uiteindelijk in secties verdeeld en op zelfmoordwacht geplaatst. Haar contract werd niet verlengd voor het laatste seizoen van Ally McBeal, waardoor ze ‘verwoest’ achterbleef.

Na opnieuw een inzinking in 2004, bracht de 53-jarige een decennium weg van Hollywood voordat ze in 2014 probeerde haar carrière opnieuw op te starten.

Eigenzinnige Hunk

Robert Downey Jr (Larry)

De liefde leek eindelijk voor Ally te lonken toen Robert Downey Jr zich in seizoen vier bij de cast voegde als Larry.

Hij zong Every Breath You Take met Sting en won een Golden Globe. Maar het ging allemaal mis dankzij het nogal onrustige leven van de acteur buiten het scherm.

Downey Jr, die worstelde met drugsverslaving, had net de gevangenis verlaten en werd opnieuw gearresteerd voordat de opnames voor het seizoen waren voltooid, waardoor een scriptwijziging nodig was – een bruiloft werd een breuk. Echter, nu 57, werd hij nuchter en maakte een triomfantelijke comeback in Hollywood, met hoofdrollen in Iron Man en Sherlock Holmes.