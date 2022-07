What could be behind mysterious holes punched 1.7 miles below the surface of the Atlantic Ocean

Mysterieuze gaten die deze week zijn ontdekt in de zeebodem 2,7 mijl onder het oppervlak van de Atlantische Oceaan hebben wetenschappers verbijsterd achtergelaten.

De perfect uitgelijnde putten vormen een rechte lijn over de zeebodem, maar hun bron blijft een mysterie.

De National Oceanic and Atmospheric Administration is zo in de war geraakt dat ze zelfs het publiek om hulp heeft gevraagd.

‘Oké Facebookers, tijd om die wetenschappelijke hoedjes tevoorschijn te halen!’ het schreef op zijn Facebook bladzijde.

‘Tijdens de #Okeanos-duik van zaterdag hebben we verschillende van deze sublineaire gaten in het sediment waargenomen. Deze gaten zijn eerder gemeld vanuit de regio, maar hun oorsprong blijft een mysterie. Hoewel ze er bijna door mensen gemaakt lijken, doen de kleine hoopjes sediment rond de gaten het lijken alsof ze zijn uitgegraven door… iets.’

Dus wat zou er achter de gaten kunnen zitten? MailOnline heeft de vreemde en wonderbaarlijke theorieën onderzocht die online circuleren – van zeewormen tot onderzeese gasleidingen.

Scroll naar beneden voor video

Mysterieuze gaten die deze week zijn ontdekt in de zeebodem 2,7 mijl onder het oppervlak van de Atlantische Oceaan hebben wetenschappers verbijsterd achtergelaten

De perfect uitgelijnde putten vormen een rechte lijn over de zeebodem, maar hun bron blijft een mysterie. De National Oceanic and Atmospheric Administration is zo in de war geraakt dat het zelfs het publiek om hulp heeft gevraagd

‘Wat is JOUW hypothese?’ ze vroegen gebruikers naar de gaten die werden gevonden in de buurt van de Mid-Atlantische Rug, wat leidde tot een zeer breed scala aan reacties

Wat is de Mid-Atlantische Rug? De Mid-Atlantische Rug (MAR) beslaat de noord-zuid lengte van de Atlantische Oceaan en strekt zich uit over een indrukwekkende 10.000 mijl. Het is de langste bergketen ter wereld en een van de meest prominente geologische kenmerken op aarde. Het grootste deel ervan bevindt zich onder water en dus blijft veel ervan grotendeels onontgonnen. Met actieve tektonische verspreiding is de MAR de plaats van frequente aardbevingen. Spectaculaire hydrothermale ventilatieopeningen kunnen zich vormen waar magma warmte afgeeft terwijl het naar de zeebodem stijgt. Van deze ventilatieopeningen is bekend dat ze verschillende chemosynthetische gemeenschappen ondersteunen. Er is echter weinig bekend over het leven op deze locaties zodra de ventilatieopeningen zijn uitgestorven, of over het leven achter de ventilatieopeningen, verder weg van de kloofzone. Bron: NOAA

Zeewormen

Een van de meest populaire theorieën die op sociale media wordt besproken, is dat de gaten zijn achtergelaten door een soort zeedier – waarbij zeewormen als de boosdoeners worden gesuggereerd.

Veel soorten zeewormen leven in de Atlantische Oceaan en begraven zich in het sediment in afwachting van een passerende prooi.

Het is bijvoorbeeld bekend dat de bobbit-worm zich in de zeebodem begraaft, waardoor alleen zijn mond zichtbaar blijft, met zijn enorme, schaarachtige kaken wijd open.

Als een vis langs een van zijn antennes strijkt, sluit de bobbit-worm zijn kaken – met zo’n snelheid dat zijn prooi vaak in tweeën wordt gesneden.

Zodra de bobbit-worm klaar is met eten, gaat hij verder en laat hij een gat in de zeebodem achter.

Professor Mike Elliot, voorzitter in Estuariene en kustwetenschappen aan de Universiteit van Hull, zei tegen MailOnline: ‘Veel organismen (bijv. wormen, gravende kreeftachtigen en zeekomkommers) verplaatsen zich in en door het sediment en verstoren het – vaak in regelmatige patronen – dit wordt bioturbatie (biologische verstoring) genoemd.

‘Sommigen graven horizontaal (zoals een mol) terwijl ze organisch materiaal in het sediment opnemen en dan kan de tunnel achter hen instorten – dat zou het patroon te zien krijgen.

‘Maar dan zie je meestal bergen met opgehoopt sediment achter het dier, hoewel dat de gebieden kunnen zijn waar de tunnel niet is ingestort.’

Dr. Chris Yesson, een onderzoeksmedewerker aan het ZSL Institute of Zoology, was het met professor Elliot eens dat gravende wezens de meest waarschijnlijke boosdoeners waren.

Tegen MailOnline zei hij: ‘Er zijn veel holen te zien in de zeebodem op dit soort diepten.

‘Een groot aantal verschillende dieren graven zich in het sediment in om voedsel te zoeken of zichzelf te beschermen.

‘Er zijn eerder soortgelijke holen uit dit gebied gerapporteerd en de auteurs van dit werk geven enige redelijke speculatie dat dit een groot dier zou kunnen zijn dat de zeebodem aftast op zoek naar voedsel, of een klein gravend dier.’

Dr. Jennifer Durden, diepzeebioloog bij het National Oceanography Centre, voegde toe: ‘Hoewel we niet precies weten waardoor deze gaten ontstaan, worden veel vergelijkbare patronen in de zeebodem gemaakt door gravende dieren.

‘Hieronder vallen een aantal soorten gaten die eruitzien als uitgravingen, dat zijn gaten met wat stapels sediment eromheen.

‘Soms ontstaan ​​deze gaten in lijnen terwijl dieren zich ingraven, vergelijkbaar met wat je zou kunnen zien met terpen die door mollen in een veld zijn gemaakt.’

Veel soorten zeewormen leven in de Atlantische Oceaan en begraven zich in het sediment in afwachting van een passerende prooi. Het is bijvoorbeeld bekend dat de bobbit-worm zich in de zeebodem begraaft, waardoor alleen zijn mond zichtbaar blijft, met zijn enorme, schaarachtige kaken wijd open

Onderzeese gasleidingen

Anderen hebben gesuggereerd dat de gaten kunnen worden gemaakt door onderzeese gasleidingen.

In een reactie op NOAA op Twitter suggereerde een gebruiker: ‘Misschien een stuk pijp dat was geperforeerd en op de zeebodem lag. Nu begraven in sediment, is het een goed thuis voor het gravende zeeleven?’

De opnamen zijn echter gemaakt in de diepe wateren van de Mid-Atlantische Rug – een gebied dat grotendeels onontgonnen is en waar het zeer onwaarschijnlijk is dat er onderzeese gasleidingen aanwezig zijn.

‘De Mid-Atlantische Rug (MAR) beslaat de noord-zuid lengte van de Atlantische Oceaan en strekt zich uit over een indrukwekkende 16.000 kilometer (10.000 mijl), het is de langste bergketen ter wereld en een van de meest prominente geologische kenmerken op aarde,’ NOAA uitgelegd.

‘Het grootste deel ervan bevindt zich onder water en dus blijft een groot deel grotendeels onontgonnen.’

Anderen hebben gesuggereerd dat de gaten kunnen worden gemaakt door onderzeese gasleidingen. In een reactie op NOAA op Twitter suggereerde een gebruiker: ‘Misschien een stuk pijp dat was geperforeerd en op de zeebodem lag. Nu begraven in sediment, is het een goed thuis voor het gravende zeeleven?’

Wat is een vreemdeling? Het is niet verwonderlijk dat veel gebruikers ervan overtuigd zijn dat de enige verklaring voor de gaten buitenaardse wezens zijn. Een gebruiker schreef: ‘Ik zeg niet dat het buitenaardse wezens zijn, maar het zijn buitenaardse wezens’, terwijl een ander eraan toevoegde: ‘Dit is het werk van een oude beschaving, wat sommigen een afgescheiden beschaving noemen.’ Hoewel de gaten heel goed kunnen zijn achtergelaten door een ‘buitenaardse’ soort, wil dat niet zeggen dat deze buitenaardse wezens buitenaards zijn. ‘Als iemand over aliens praat, denken we meteen aan buitenaards leven’ Grenzen legt uit. ‘Maar je kunt waarschijnlijk buitenaardse wezens tegenkomen net buiten je huis, want buitenaardse soorten zijn overal om ons heen. ‘Uitheemse soorten zijn soorten die in de natuur leven, maar ver weg van hun natuurlijke verspreidingsgebied.’

Gas uit sedimenten

In reactie op NOAA suggereerde een gebruiker dat de gaten mogelijk zijn gemaakt door borrelend methaangas.

In een gesprek met MailOnline legde professor Elliot uit dat dit aannemelijk zou kunnen zijn.

‘Gassen zoals methaan en waterstofsulfide kunnen zich ophopen in sedimenten en kooldioxide sijpelt vaak,’ legde hij uit.

Het is echter onwaarschijnlijk dat deze gassen een dergelijke lineaire weergave in hun kielzog achterlaten.

‘Deze laten allemaal pokdalingen achter, maar ze zijn meestal niet zo regelmatig als deze,’ zei professor Elliot.

Dr. Yesson voegde toe: ‘Het kan worden gevormd door geologische processen zoals methaan dat van onder de zeebodem ontsnapt’, hoewel hij eraan toevoegde dat dit ‘minder waarschijnlijk’ was dan zeedieren.

Diepzee roofdier

Een van de meest populaire suggesties op Facebook was een soort krab of ander diepzeeroofdier.

‘Een voorheen onbekende krabsoort die zich verbergt in rechthoekige gaten en jaagt in lineaire pakken, wachtend tot de prooi in hun klauwen valt’, schreef een gebruiker.

Professor Elliot denkt dat dit een plausibele verklaring kan zijn – hoewel hij toegeeft dat hij niet zeker weet welk dier dit teken in zo’n diep water kan achterlaten.

‘Een fysiek doorboren van het sediment van bovenaf (ofwel door een roofdier dat op zoek is naar een prooi in het sediment) zou een regelmatig patroon als dit kunnen achterlaten,’ zei hij.

‘Zie de patronen van de ‘naaimachine’ die waadvogels op het wad hebben achtergelaten. Maar ik weet niet welke diepzeedieren dat kunnen.’

Een van de meest populaire suggesties op Facebook was een soort krab of ander diepzeeroofdier. Afgebeeld: Krab Portunus segnis op de zeebodem

Buitenaardse wezens?

Het is niet verwonderlijk dat veel gebruikers ervan overtuigd zijn dat de enige verklaring voor de gaten buitenaardse wezens zijn.

Een gebruiker schreef: ‘Ik zeg niet dat het buitenaardse wezens zijn, maar het zijn buitenaardse wezens’, terwijl een ander eraan toevoegde: ‘Dit is het werk van een oude beschaving, wat sommigen een afgescheiden beschaving noemen.’

Hoewel de gaten heel goed kunnen zijn achtergelaten door een ‘buitenaardse’ soort, wil dat niet zeggen dat deze buitenaardse wezens buitenaards zijn.

‘Als iemand over aliens praat, denken we meteen aan buitenaards leven’ Grenzen legt uit.

‘Maar je kunt waarschijnlijk buitenaardse wezens tegenkomen net buiten je huis, want buitenaardse soorten zijn overal om ons heen. Uitheemse soorten zijn soorten die in de natuur leven, maar ver weg van hun natuurlijke verspreidingsgebied.’

Sinds 2017 heeft NASA twee missies uitgevoerd om de gebieden van ruimte- en oceaanverkenning samen te brengen.

‘Veel projecten bij NASA bestuderen plekken op aarde die analoog zouden kunnen zijn aan buitenaardse locaties’, legt NASA uit.

‘Het project dat oceaan en ruimte samenbrengt, heet SUBSEA, wat staat voor Systematic Underwater Biogeochemical Science and Exploration Analog.

‘Terwijl het team op zoek is naar aanwijzingen over vergelijkbare omgevingen op andere oceaanwerelden en hun potentieel om het leven te ondersteunen, zal het team ook de beste manieren beoordelen om een ​​wetenschappelijke missie op afstand uit te voeren en toekomstige verkenningen te stroomlijnen.’