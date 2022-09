Weight loss: Perth mum sheds 46kg in less than a year with help from Daniel Ricciardo’s trainer

Een Australische moeder is in slechts 11 maanden 46 kg afgevallen nadat een arts haar had gewaarschuwd dat ze 20 procent kans had om de 60 te halen.

Jess Fleay, 30, uit Perth, tikte de weegschaal op 113 kg en vreet aan een dieet van chocolade, lollies en chips toen ze in januari 2021 de onheilspellende waarschuwing kreeg.

Ze besloot al snel haar levensstijl te veranderen in het belang van haar twee jonge kinderen die elke dag ‘incrementele veranderingen’ doorvoeren om haar gezondheid te verbeteren.

Jess Fleay, 30, uit Perth tikte op 113 kg en at een dieet van chocolade, lolly’s en chips toen ze in januari 2021 de onheilspellende waarschuwing kreeg. Ze besloot snel haar levensstijl te veranderen omwille van haar twee jonge kinderen en weegt nu slechts 67 kg

Tegen Kerstmis was ze afgeslankt tot 67 kg en heeft ze haar gezonde levensstijl behouden nadat ze zoete lekkernijen had ingeruild voor gezonde museli en yoghurt en zich had aangemeld bij een personal trainer van beroemdheden. Links voor, nu meteen

Tegen Kerstmis was ze afgeslankt tot 67 kg en heeft ze haar gezonde levensstijl behouden nadat ze zoete lekkernijen had ingeruild voor museli en yoghurt en zich had aangemeld bij een personal trainer van beroemdheden.

In een exclusief gesprek met Daily Mail Australia onthulde Jess dat andere personal trainers haar hadden beoordeeld omdat ze een operatie had ondergaan, maar Michael hielp haar in plaats daarvan een trainingsplan te ontwikkelen dat op haar behoeften was afgestemd door een online quiz van twee minuten te doen.

‘Ik haatte mijn gewicht eigenlijk mijn hele volwassen leven, en ik zou zeggen ook een paar van mijn tienerjaren’, zei ze.

‘Ik had een heel laag zelfvertrouwen en zou mijn gewicht bijna gebruiken als excuus om dingen niet te doen.

‘Het werd iets waar ik een hekel aan had, maar het was ook een vangnet voor mij.

‘Het manifesteerde zich in het proberen van rage diëten, mezelf haten, niet om mijn lichaam geven of het goed behandelen.

Kennis: Jess voegde eraan toe dat ze nu een ‘beter begrip’ heeft van wat ze wel en niet moet eten

Jess zei dat afvallen deze keer anders was, omdat ze de juiste mindset had

Jess’s dieet eerder Ontbijt: niets Ochtendsnack: Chocolade en koffie Lunch: Tosti, pasta of gefrituurd eten Middagsnack: Chocoladeschilfermuffin en thee Diner: ontbijtgranen of toast

Jess’s dieet nu Ontbijt: muesli en yoghurt doordeweeks, eieren in het weekend Lunch: Maaltijd bereid voedsel van eiwitten en groenten Middagsnack: Wortelsticks, fruit, kaas en crackers Diner: Maaltijd bereid voedsel van eiwitten en groenten

Jess zei dat afvallen deze keer anders was, omdat ze de juiste mindset had.

‘Voor mij is het moeilijkste deel van afvallen de mentale kant van de dingen, ik twijfel veel aan mezelf en zou diëten proberen, lid worden van sportscholen enz., een slechte dag hebben of een paar slechte dagen en dan gewoon opgeven zoals ik me voelde alsof ik het had verpest, dus waarom doorgaan,’ zei ze.

‘Ik geloofde dat ik niet kon veranderen en dus zette ik mezelf altijd op om te falen.

‘Ik had nooit gedacht dat ik het zou kunnen, dus ik ging nooit met de juiste instelling naar binnen.

Jess heeft ook haar beweging opgevoerd, terwijl ze altijd al sportief is geweest en netbal en tennis speelde, ‘liep’ ze nog nooit ergens naartoe of ging ze eerder naar de sportschool. Haar voortgang staat op de foto

Jess, afgebeeld, voor en na haar gewichtsverlies, zei dat ze nu veel gelukkiger is. ‘Ik voel me sterk, ik voel me gezond’ zei ze

‘Michael gaf me alle tools die ik nodig had, hield me verantwoordelijk en nam regelmatig contact met me op.

‘Ik wilde slagen, en Michael kende de meeste, zo niet al mijn zwakheden of redenen die ik zou gebruiken en daarom herinnert hij me er vriendelijk aan of moedigt hij me aan wanneer dat nodig is.’

Jess onthulde dat andere personal trainers haar hadden beoordeeld omdat ze een operatie had ondergaan, maar Michael Italiano (foto) hielp haar in plaats daarvan een trainingsplan te ontwikkelen dat was afgestemd op haar behoeften door een online quiz van twee minuten te doen

Jess voegde eraan toe dat ze een ‘beter begrip nu’ heeft van wat ze wel en niet moet eten dankzij de hulp van Michael

‘Verstandig eten, ik at eigenlijk een breed scala aan voedingsmiddelen, maar ze waren nooit de beste voor mij.

‘Ik heb de suiker die ik bestel in mijn koffie en de hoeveelheid koffie die ik drink verminderd.

‘Ik zorg ervoor dat ik altijd aan het avondeten ben en niet alleen ontbijtgranen en toast oversla, door de voorbereide maaltijden is het voor mij gemakkelijker om ervoor te zorgen dat ik mijn lichaam van de juiste voedingsmiddelen voorziet’.

De oefening van Jess nu versus toen Voordat: Af en toe korfbal en tennis, maar nooit lopend naar de sportschool gaan nutsvoorzieningen: Train 4 keer per week met Michael. Het zijn meestal twee sessies per dag, verdeel mijn sessies in tweeën om ze beter beheersbaar te maken. Jess voltooit de eerste helft als ze wakker wordt en de tweede helft als ze thuis is. Ze speelt nog steeds netbal en tennis, maar probeert ook naar buiten te gaan en te wandelen op de dagen dat ik niet sport.

Jess voegde eraan toe dat ze nu een ‘beter begrip’ heeft van wat ze wel en niet moet eten.

Ze heeft ook haar beweging opgevoerd, terwijl ze altijd al sportief is geweest en netbal en tennis speelde, ‘nooit’ ergens heen gelopen of eerder naar de sportschool geweest.

‘Ik dacht dat ik nog steeds in beweging was door die sporten te beoefenen, in werkelijkheid was het niet genoeg. Nu train ik vier keer per week met Michael en het zijn meestal twee sessies per dag, we splitsen mijn sessies in tweeën om ze beter beheersbaar te maken en ik voltooi de eerste helft als ik wakker word en dan de tweede helft als ik thuiskom,’ ze zei.

‘Ik speel nog steeds netbal en tennis maar probeer nu ook op de dagen dat ik niet sport naar buiten te gaan en te wandelen.

‘Het was een beetje een mentale strijd voor mezelf om te beseffen dat ik niet vals speelde door een operatie te ondergaan, het is gewoon een hulpmiddel om mijn verandering in gewoonten op gang te brengen en het is een hulpmiddel dat mijn leven heeft gered. Ik heb nu veel meer vertrouwen in wat ik moet doen en hoe ik het moet doen als het gaat om sporten en ervoor te zorgen dat ik goed eet.

‘Ik heb een andere levensstijl dan de meesten vanwege de operatie wat betreft de hoeveelheid die ik kan eten, hoeveel ik kan drinken, hoe het mijn energieniveau beïnvloedt enz., dus het is nuttig geweest dat Michael me hier op een gezonde manier doorheen leidde .

‘Michael zorgde ervoor dat ik me vanaf het begin op mijn gemak voelde en heeft me nooit veroordeeld omdat ik de operatie had ondergaan in vergelijking met andere personal trainers die ik benaderde. Dat is een enorm ding met deze reis, beoordeeld worden voor overgewicht en beoordeeld worden voor het ondergaan van de operatie.

‘Een ding waar ik nu echt aan werk, is hoe ik me voel over mezelf, zelfreflectie en het realiseren van mijn triggers, dus als ze opduiken, weet ik dat ik ze aankan. Ik denk dat het voor mij nu een kwestie is van mezelf opnieuw leren kennen, deze nieuwe ik, de ik die om zichzelf geeft en echt voor zichzelf wil zorgen, wat empowerment is.

‘Ik ben zoveel gelukkiger, ik voel me sterk, ik voel me gezond, ik heb het gevoel dat dit is wie ik altijd had moeten zijn. De mentale kant is zeker een werk in uitvoering en iets waar ik me meer op focus. Mijn advies is om altijd te onthouden dat je reis de jouwe is, en om jezelf eraan te herinneren waarom je besloot te beginnen als het moeilijk wordt.’

