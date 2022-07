Wealthy Minneapolis neighborhood is CROWDFUNDING to pay for extra police patrols

Een rijke buurt in Minneapolis betaalde de politie van de stad $ 210.000 voor extra politiepatrouilles te midden van een torenhoge misdaadgolf.

Er werden extra patrouilles gestuurd naar Lowry Hill, waar meer dan 40 procent van de inwoners zes cijfers verdient, nadat de gemeenschap geld had ingezameld om de politie $ 107 per gewerkt uur te betalen.

De gemeenschap verzocht om extra politie-aanwezigheid nadat Minneapolis het geweld en de criminele activiteiten zag toenemen nadat protest over de moord op George Floyd de gemeenteraad ertoe aanzette om $ 1 miljoen van de politie te schrappen.

Ondanks de bezuiniging in 2020, werkt de politie van Minneapolis momenteel met een budget van $ 196 miljoen – ongeveer $ 3 miljoen meer dan twee jaar geleden.

Het Minneapolis Safety Initiative, een door bewoners gecreëerde non-profit crowdfunding voor extra politiepatrouilles, noemt het programma een ‘tijdelijke maatregel om de huidige misdaadgolf aan te pakken, terwijl MPD blijft herbouwen tot volledige personeelsbezetting’.

Bewoners worden aangemoedigd om maandelijks $ 220 te doneren, gedurende zes maanden, zodat het initiatief de ‘gewenste impact’ heeft.

Lowry Hill sloot eerder dit jaar een contract met de stad af, waarbij $ 210.000 werd toegewezen om van 17 januari tot en met 31 december extra politie-aanwezigheid in het gebied te financieren.

Ambtenaren zeggen dat het initiatief – bekend als een terugkoop – zal worden voortgezet ‘zolang er behoefte is aan extra patrouilles en ondersteuning van buren om ze in te zetten’.

Het geld dat via het Minneapolis Safety Initiative wordt verstrekt, wordt gebruikt om de overuren van officieren voor de gevraagde patrouilles te dekken, MinnPost gemeld.

Het is onduidelijk hoe vaak de extra patrouilles plaatsvinden, maar de website van de non-profitorganisatie beweert dat een donatie van $ 110 een extra uur politietijd oplevert.

‘We vragen dat je van plan bent om minimaal 6 maanden bij te dragen, zodat je genoeg tijd hebt om de impact van het initiatief te evalueren’, staat op de website van de non-profitorganisatie.

‘Om de juiste programmaduur te bepalen, evalueren we gegevens en overleggen we met deelnemers aan het programma binnen 6 maanden na de start van het programma.’

Bewoners begonnen met crowdfunding voor extra patrouilles, aangezien de stad een toename van 18,5% van de totale misdaad ervaart

Een soortgelijk programma werd gelanceerd door de Downtown Minneapolis Neighborhood Association, die geld inzamelt voor extra politie-aanwezigheid in het centrum van Mill District.

Die inzamelingsactie, die geen officiële overeenkomst met de stad is, wil een agent buiten dienst betalen om van donderdag tot zondag van 18:00 tot 22:00 uur in het gebied te patrouilleren.

Het initiatief zou lopen tot 4 september, maar het is onduidelijk hoe succesvol de inspanning is geweest, aangezien de gemeenschap slechts $ 4.800 van het doel van $ 30.000 heeft opgehaald.

Bewoners begonnen met crowdfunding voor extra patrouilles, aangezien de stad een toename van 18,5% van de totale misdaad ervaart, evenals een tekort aan politieagenten.

De politie van Minneapolis zag de afgelopen twee jaar een grote uittocht van agenten als gevolg van pensioneringen, ontslag en arbeidsongeschiktheidsverlof na de dood van Floyd. De zwarte man kwam op 25 mei om het leven toen toenmalig agent Derek Chauvin op zijn nek knielde.

De afdeling telde vorige maand 564 actieve officieren – nog steeds bijna 200 minder dan de 731, die waren gebaseerd op de volkstellingsgegevens van de stad.

Een demonstrant is afgebeeld voor een gebouw dat in brand is gestoken tijdens een demonstratie in Minneapolis in mei 2020

De politie zegt dat het terugkoopprogramma de politie zal helpen bij het aanpakken van misdaadtrends en hotspots, maar critici beweren dat het onrechtvaardig is voor mensen in armere gemeenschappen.

‘Ik geloof niet dat veiligheid moet worden gemeten of beheerd op basis van de economische belastingschijf waarin u zich bevindt’, zei AJ Awed, een uitvoerend directeur van buurtgroep de Cedar Riverside Community Council, tegen MinnPost.

‘Als het om je veiligheid gaat, vind ik dat geld geen object zou moeten zijn, maar helaas lijkt dat de realiteit van de situatie te zijn.’

Raadslid Elliott Payne van afdeling 1 beaamde de zorgen en zei: ‘Ik ben van mening dat iedereen die belastingbetaler is, gelijke service moet krijgen en ik voel me niet op mijn gemak als rijkere buurten middelen bundelen om superieure service te krijgen.’

‘Ik zou liever zien dat dit billijker wordt beheerd als onderdeel van een alomvattend personeelsmodel dat wordt aangedreven door de werkelijke behoeften van buurten, niet noodzakelijkerwijs alleen de middelen van de ene buurt versus de andere.’

Payne hekelde ook het ‘consistente dreunen van het personeelstekort’ van de afdeling, en beweerde dat het ‘heel moeilijk te horen’ is wanneer officieren ‘voldoende open capaciteit hebben om deze extra patrouilles uit te voeren’.

Critici beweren dat de terugkoopinitiatieven onrechtvaardig zijn voor degenen die in armere gemeenschappen leven. Een huis in Minneapolis is afgebeeld in juli 2022 met een bord met het verzoek aan criminelen om het pand niet te targeten omdat ‘in dit huis kinderen wonen’

Officieren in oproeruitrusting vuren traangas af voor het politiebureau van Brooklyn Center terwijl mensen samenkomen om te protesteren nadat een politieagent een zwarte man heeft neergeschoten en gedood in Brooklyn Center, Minneapolis, Minnesota op 11 april 2021

De gemeenteraad van Minneapolis beloofde in juli 2020 ‘een einde te maken aan het politiewerk zoals we dat kennen’, te midden van oproepen van gewelddadige demonstranten om de politie te bestraffen.

De raad bezuinigde $ 1,1 miljoen op het politiebudget van de stad met plannen om het geld opnieuw toe te wijzen aan de gezondheidsafdeling van de stad om onderbrekers van burgergeweld te financieren die zouden bemiddelen bij conflicten.

De gemeente kondigde hun toezegging aan te midden van de door Floyd aangewakkerde protesten, een schijnbare poging om boze bewoners te steunen, maar heeft sindsdien toegegeven dat het ‘verwarring in de gemeenschap heeft veroorzaakt’.

Wethouder Andrew Johnson vertelde: The New York Times vorig jaar dat de belofte om het politiewerk te beëindigen ‘in de geest’ was bedoeld.

Wethouder Phillipe Cunningham betoogde dat de taal van de belofte ‘voor interpretatie vatbaar’ was en dat kort nadat de belofte was gedaan, ‘heel duidelijk werd dat de meeste [council members] had die taal anders geïnterpreteerd.’

‘Ik denk dat onze belofte voor verwarring heeft gezorgd in de gemeenschap en in onze wijken’, herhaalde raadsvoorzitter Lisa Bender.

Evenzo verwierpen de kiezers van Minneapolis in november 2021 een voorstel om de politie van de stad te vervangen door een nieuwe afdeling openbare veiligheid, een idee waarvan supporters hadden gehoopt dat het de politie in de stad radicaal zou veranderen.

Demonstranten worden in mei 2020 afgebeeld buiten het 3rd Precinct-gebouw van de politie van Minneapolis

Het voorstel zou het stadsstatuut hebben gewijzigd om een ​​vereiste te schrappen om een ​​politie-afdeling met een minimum aantal agenten te hebben. Aanhangers zeiden dat een volledige herziening van het politiewerk nodig was om het politiegeweld te stoppen.

Tegenstanders zeiden dat het voorstel geen concreet plan had om verder te gaan en waarschuwden dat het sommige gemeenschappen die al door geweld zijn getroffen, kwetsbaarder zou maken naarmate de misdaad toeneemt.

Bovendien versterkte de federale COVID-19-hulpverlening het vermogen van stadsambtenaren om langzaam geld terug te storten in het politiebudget, nadat het in 2020 was teruggebracht.

Het budget, dat op het moment van de verlaging van $ 1,1 miljoen $ 193 miljoen bedroeg, heeft nu het niveau van 2020 overschreden. De politie van Minneapolis werkt momenteel met een budget van ongeveer $ 196 miljoen.

Amelia Cruver, de begrotingsdirecteur van de stad, vertelde… The Star Tribune verschillende factoren speelden in op het verhoogde politiebudget, waaronder het tekort aan officieren.

‘We budgetteren altijd met het oog op wat onze wettelijke vereisten zijn’, zei ze. ‘We financieren het aantal officieren, zoals vereist.’

De politie van Minneapolis heeft vorig jaar ongeveer $ 169,6 miljoen uitgegeven, hoewel het was goedgekeurd voor ongeveer $ 180 miljoen.